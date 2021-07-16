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Бибилов сделал второй укол российской вакциной от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия сделал второй укол российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет агентство «Рес».
Сегодня же Бибилов обсудил с руководством Минздрава и Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) условия лечения больных COVID-19 и темпы вакцинации. Югоосетинский лидер говорит, что «люди начинают понимать важность и необходимость прохождения вакцинации».
«Я думаю, что в первую очередь должны провакцинироваться медики, потому что, если наши врачи сами будут болеть ковидом, тогда лечить остальных будет некому», – сказал Анатолий Бибилов.
Глава Минздрава сообщил, что процесс вакцинации активизируется. На сегодня в Южной Осетии привиты 669 человек.
«В соответствии с вашим распоряжением, мы заказали дополнительно вакцины, среди них будет и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Прививочный кабинет работает до часу дня, в том числе, в выходные и праздничные дни», – доложил глава Минздрава.
Отметим, что сегодня в Юго-Осетпотребнадзоре сообщили о 34 новых случаях заражения коронавирусом. Принято решение развернуть в «красной зоне» РММЦ дополнительный коечный фонд на 25 мест. В клинике сейчас проходят лечение более 90 пациентов.
Также стало известно о закрытии на карантин двух детских садов – в Цхинвали (N13) и в селе Дмениси.
Другие новости дня
В возрасте 99 лет скончался сын Ноэ Жордания, Реджеб Жордания
В возрасте 99 лет скончался Реджеб Жордания – сын председателя правительства Грузинской Демократической Республики Ноэ Жордания.
Реджеб Жордания родился и вырос в Париже. Студент факультета политических наук и выпускник Йельского университета, в разное время был приглашенным ученым в институте Гарримана, являлся профессиональным пианистом, композитором, писателем, профессором Морской истории, директором Морского музея, автором и редактором учебников иностранных языков.
Как пишет Общественный вещатель, Реджеб Жордания часто посещал Грузию, в том числе в дни празднования Дня независимости – 26 мая.
Жаркие споры в абхазском парламенте: заседание сессии не состоялось
Запланированное на сегодня внеочередное заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия не состоялось.
Как пишет «Апсныпресс», на заседании планировалось рассмотреть четыре вопроса: законопроект о стратегических объектах и три обращения к абхазскому лидеру Аслану Бжания. Одно из обращений касалось экстренных и неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Второе планировалось принять «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящим негативный характер для общества и государства». В третьем обращении предлагалось исполнительной власти учредить новое министерство энергетики, транспорта и связи – для объединения этих направлений и создания единой стратегии.
«Эти вопросы очень важные, они давно беспокоят наше общество, поэтому по просьбе нескольких депутатов я был обязан созвать внеочередное заседание сессии», – сказал спикер Валерий Кварчия.
Депутат Батал Табагуа назвал вопросы предлагаемой повестки дня провокационными и носящими политическую окраску.
«Здесь был министр здравоохранения, мы все эти вопросы обсудили. Если у кого-то есть политические амбиции, и кто-то хочет красоваться перед выборами, это его дело. Это открытая провокация, и я за такую провокационную повестку голосовать не буду», – сказал Табагуа.
По мнению депутата Лаши Ашуба, вынесение вопросов повестки дня не соответствует регламенту, поскольку имеются ограничения, какие именно вопросы могут выноситься на внеочередное заседание сессии. Вопросы, которые не входят в этот перечень, могут выноситься на внеочередное заседание сессии парламентским большинством.
Депутат Алхас Джинджолия, инициировавший рассмотрение вопросов предлагаемой повестки, отметил, что не видит в них противодействия властям и политического подтекста.
«Вижу в этих документах не противодействие, а наоборот развязывание рук властям в некоторых вопросах. Эти проекты мы обсуждали на комитетском заседании и собрали сегодня заседание сессии, чтобы обсудить с коллегами», – сказал Джинджолия.
Споры депутатов продолжались около часа, после чего законодатели все-таки приступили к голосованию. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, остальные присутствующие вообще не стали голосовать. Не набрав необходимый минимум голосов, заседание сессии не состоялось. После этого депутаты, инициировавшие проведение заседаний, остались, чтобы дать пресс-конференцию для журналистов.
Президенты Молдовы, Украины и Евросовета примут участие в конференции в Батуми
Президент Молдовы Майя Санду, украинский лидер Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель примут участие в 17-й Международной конференции в Батуми, которая состоится 19 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте конференции.
Как отмечается, основное внимание на форуме будет уделено повышению уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.
Грузию на конференции представлять будут премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили и члены правительства, пишет «Новости-Грузия».
Конференция под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона» пройдет в смешанном формате – присутствовать на мероприятии будут только главные спикеры, а зрители смогут следить за их выступлениями в онлайн-режиме.
В России новый антирекорд смертей от коронавируса
За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 799 человек. Это – максимум с начала пандемии.
Начиная с 6 июля, в России ежедневно умирает более 700 заболевших COVID-19, а в последние четыре дня обновляются антирекорды смертности. Причиной роста смертности в июне чиновники называют штамм «Дельта».
По данным оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии оценивается почти в 147 тысяч. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года в России, включая аннексированный Крым, умерли более 289 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти.
За сутки в России зафиксировали 25 704 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего в Москве – 5382.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 188 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли свыше четырёх миллионов человек. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм "дельта", который присутствует уже в 111 странах.
В Китае власти городов вводят жёсткие правила, по которым граждане, не сделавшие прививку от COVID-19, не смогут заходить в учебные заведения, больницы, здания вокзалов, торговые центры и другие общественные места.
В Мьянме назревает гуманитарная катастрофа из-за быстрого роста числа заболевших. Власти объявили о более четырёх тысячах новых заражений за сутки. Однако из-за практически отсутствующего тестирования, эти цифры не отражают реальность. После военного переворота в феврале система здравоохранения в стране перестала функционировать. Люди пытаются лечиться дома, самостоятельно покупая кислородные баллоны, несмотря на запреты властей. Ранее на этой неделе солдаты открыли огонь по людям, стоявшим в очереди для наполнения своих баллонов, передаёт "Би-би-си".
В Грузии от коронавируса скончались еще 13 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 13 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5516 человек.
За сутки в стране выявили 1653 новых случая коронавируса. Накануне провели 34 800 тестов: PCR-тестов – 16 035, экспресс–тестов на антиген – 18 765.
Выздоровели еще 466 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 384 387, выздоровевших – 362 957.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,75%, за последние 14 дней составляет 4,31%, за неделю – 4,67%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8448 человек, всего использовано вакцин – 334 199.
Алхас Джинджолия: «По неофициальным данным, нам отказали в обеспечении вакциной»
По неофициальным данным, нам отказали в обеспечении вакциной «Спутник V», – заявил в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия депутат, председатель комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Алхас Джинджолия.
«Тогда, наверное, надо искать альтернативные пути решения. Можно обратиться в международные организации», – отметил он.
Джинджолия призвал не упрекать международные организации и напомнил, что они в прошлом году обеспечили Абхазию «огромным объемом расходных материалов, дезсредств и т.д».
«Тогда мы их благодарили и продержались на этом грузе достаточно долгое время», – добавил депутат, который планирует сам обратиться в международные организации с просьбой о предоставлении вакцин от коронавируса.
- 8 июля начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
- Абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины от коронавируса в конце июля–начале августа.
- Абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 595 человек. Зарегистрировано 272 летальных случая. Выздоровели 16050 человек.
- Вакцинацию от COVID-19 в Абхазии прошли 6398 человек, второй компонент вакцины «Спутник V» получили 4047 человек.
В Тбилиси скончался младенец, инфицированный альфа-штаммом коронавируса
В Детской новой клинике им. Цицишвили скончался младенец, инфицированный штаммом «Альфа» коронавируса. Информацию подтвердили представители Evex Hospitals.
«Пациент лечился у нас более двух недель. Возраст – до одного месяца. Был инфицирован штаммом «Альфа», британским штаммом. К сожалению, ребенок скончался – несмотря на то, что (к лечению) было подключено все медицинское сообщество. В клинику поступил в возрасте пяти дней, вскоре возникла дыхательная недостаточность, его перевели на искусственное дыхание», – заявили в клинике .
Ранее сообщалось, что в тбилисской клинике к аппарату ИВЛ подключены трое инфицированных детей в возрасте до одного года. Один из них – младенец из Абхазии, инфицированный дельта-штаммом коронавируса. Он и еще один ребенок со штаммом «Альфа» остаются в критическом состоянии.
Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что циркуляция дельта-штамма коронавируса в Грузии достигла 30%.
В Беларуси обыски у журналистов, в том числе, Радио Свобода и «Белсата»
В Беларуси с утра пятницы проходят обыски у журналистов польского спутникового телеканала "Белсат" и Белорусской службы Радио Свобода.
По информации Белорусской службы, сотрудники силовых структур пришли с обысками, в частности, в квартиру сотрудника Радио Свобода Валентина Жданко. Задержана Инесса Студинская, которой в октябре 2020 года аннулировали аккредитацию на работу в Беларуси. В ее доме также прошёл обыск.
Из сотрудников "Белсата" с обысками пришли к Игорю Ильяшу, Глебу Лободенко, Павлу Можейко, Виктору Ярошуку, Галине Абакунчик, Анне Галете и Евгению Меркису. Галету - ведущую программы "Лукавыя навіны" - после обыска задержали по статье о "массовых беспорядках" и отправили на допрос. Ильяша увезли в неизвестном направлении, пишет "Новая газета". Игорь Ильяш - муж журналистки Екатерины Андреевой, осуждённой за стрим с акции протеста.
Следственные действия с утра 16 июля также проходят у журналистов в Гомеле, Гродно, Витебске, отмечает Белорусская служба Свободы.
Ранее на этой неделе, 14 июля, массовые обыски прошли у сотрудников белорусского правозащитного центра "Весна". Кроме того, представители правоохранительных органов пришли в офисы Белорусской ассоциации журналистов, оппозиционной партии Белорусский народный фронт, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей. Были задержаны более десятка человек, включая руководителя центра "Весна" Алеся Беляцкого. Обстоятельства связаны с возбужденным в марте уголовным делом по статье об "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
15 июля следственные действия проходили в офисах общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы", отмечает "Интерфакс".
- Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил Лукашенко.
- Независимые белорусские СМИ и центр "Весна" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко. В результате жёстких разгонов выступлений были задержаны тысячи людей. Возбуждены десятки уголовных дел.
В Германии число жертв наводнения превысило 80, сотни пропавших
Число погибших в результате нападения на западе Германии возросло до, по меньшей мере, 81-го. Примерно 1300 человек числятся пропавшими без вести в районе Арвайлер, к югу от Кёльна.
Власти называют человеческие потери от этого стихийного бедствия крупнейшими за годы. Причиной стали проливные дожди, которые привели к выходу рек из берегов. Уничтожены целые населённые пункты, блокировано движение по автотрассам. Объявлено о массовой эвакуации жителей земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Рано утром 16-го июля рухнуло несколько домов в городе Эрфтштадт в том время как некоторые местные жители решили вернуться в свои дома, несмотря на предупреждения.
Парламент земли Северный Рейн-Вестфалия собирается на срочное заседание по ситуации.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что федеральное правительство нацелено на скорейшую финансовую поддержку пострадавших областей. Предложение о помощи может быть рассмотрено кабинетом 21 июля.
"Я скорблю по всем, кто лишился жизни из-за этой трагедии. Мы еще не знаем точного числа, но оно будет велико", - сказала германский канцлер Ангела Меркель, посещающая в этим дни с визитом США. По словам Меркель, она шокирована масштабами и последствиями наводнения. Канцлер пообещала, что будут приложены все усилия для того, чтобы найти пропавших.
Поисково-спасательные операции затруднены тем, что блокированы дороги, нарушена телефонная и интернет-связь в гористом регионе Эйфель. Там некоторые деревни превратились в руины из-за того, что дома не выдерживали потоков воды.
В соседней Бельгии также есть погибшие в результате наводнения. Их число сейчас составляет не менее 12 человек.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила о содействии тем, кого затронула трагедия.
«Почему вы создаете здесь резервацию?» – в Гали обсудили тему паспортизации
Депутат Гальского районного собрания Ольга Белоусова намерена обратиться к спикеру парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерию Кварчия по вопросу документирования жителей Гальского района. Об этом она сказала 14 июля на совещании в администрации района, которое проводил руководитель администрации президента Алхас Квициниа. Белоусова отметила, что «жители района стучатся во все двери со своей проблемой». Об этом пишет «Апсныпресс».
«Мы хотим, чтобы вы знали, что, аннулировав в 2016 году наши паспорта, вы не только лишили нас гражданства, но и сильно унизили нас, забрали будущее у наших детей. Блестящие выпускники наших школ не видят перспектив в дальнейшем своем росте, уезжают на обучение в вузы Грузии, становятся там высококвалифицированными специалистами и сюда больше не возвращаются. Когда Владислав Ардзинба призвал самурзаканцев вернуться, он не видел в нас врагов. Почему вы искусственно создаете в Гале резервацию? По каким причинам происходит ущемление прав человека? Мы были, есть и будем коренным населением. И в то время, когда у нас были паспорта, и мы считались гражданами Республики Абхазия, мы никогда и ничем не вредили государству. Родившиеся за последнее время дети не имеют свидетельств о рождении, так как многие родители не хотят брать вид на жительство, чтобы не быть людьми второго сорта. Мы хотим, чтобы вы видели в нас людей. У нас здесь похоронены предки, здесь наши родительские дома, мы трудимся на благо государства, являемся добросовестными налогоплательщиками в большинстве своем. Мы прививаем детям любовь к Родине, которая после 11 класса от них откажется. Как объяснить детям, родившимся в Абхазии, что они не граждане своего государства?» – озвучила она отдельные фрагменты своего письма.
Она обратила внимание и на то, что медицинский персонал Гальской ЦРБ со всеми медиками Абхазии ведет борьбу за жизнь ковид-пациентов в Гудаутском госпитале.
«Наши врачи и медсестра, не имея паспорта, гражданства, спасают всех без исключения больных, не делят их на «своих» и «чужих», на граждан и не граждан», – сказала она.
По словам Белоусовой, вид на жительство ограничивает местное коренное население в правах, из-за сложившейся ситуации люди стали покидать свои дома, не видя другого выхода. Она назвала политику, проводимую в отношении жителей Гальского района, лишенных паспортов и абхазского гражданства, негуманной, а деление людей на «своих» и «чужих» вместо объединения народа, неконструктивным.
В ответ на слова депутата Алхас Квициния напомнил, что данный вопрос не раз обсуждался в этом зале.
«В свое время был принят такой документ (постановление о паспортизации жителей Гальского, Ткварчельского и Очамчирского районов – ред.), который, я считаю, был не обдуманным, и в целом ошибочным. Если речь идет о людях, которые жили здесь, но воевали против народа Абхазии, это одна сторона вопроса. Но есть мирные граждане, которые помогали Абхазии и абхазам. Мы не даем тем, кто живут здесь паспорта, не продлеваем форму №9», – сказал Квициниа.
По его словам, вопрос документирования жителей района вызывает много споров и разногласий внутри общества.
«Мы давно занимаемся этим вопросом, и нам нужно найти взаимопонимание в обществе, выработать единый подход, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос», – отметил руководитель администрации абхазского президента Алхас Квициниа.
Коронавирус в Абхазии: 189 новых случаев, три – летальных
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 601 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 189 из них.
Как сообщили в Оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 165 пациентов, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, двое мужчины 65 и 72 лет, а также женщина 80 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 595 человек. Зарегистрировано 272 летальных случая. Выздоровели 16 050 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Грузинская полиция проводит обыски в домах организаторов гомофобных акций
В домах организаторов гомофобных акций проводятся обыски. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.
Следственные действия проходят в домах Гурама Палавандишвили, Константина Моргошия, основателя «Альт-Инфо» Зураба Махарадзе.
Информацию о проведении обысков первоначально распространила телекомпания «Рустави-2».
5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
МВД Грузии задержало более 20 человек, принимавших участие в насилии 5 июля, однако организаторы акций до сих пор остаются на свободе.
Младенец из Абхазии с дельта–штаммом коронавируса остается в критическом состоянии
Ребенок, переведенный из самопровозглашенной республики Абхазия в Детскую новую клинику им. Цицишвили в Тбилиси, остается в критическом состоянии.
Как заявила медицинский директор клиники Майя Чхаидзе в эфире телекомпании «Рустави-2», у ребенка подтвержден дельта-штамм коронавируса.
«За много месяцев у нас не было ни одного случая, чтобы ребенка (с коронавирусом) переводили на искусственное дыхание из-за критического состояния. Поэтому мы заподозрили, что это мог быть дельта-штамм и начали углубленное исследование. Мы знали, что ребенок был с территории, неподконтрольной властям Грузии, где, по имеющейся информации, циркулирует дельта-штамм», – отметила Чхаидзе.
Ранее сообщалось, что трое инфицированных детей в возрасте до одного года подключены к аппарату ИВЛ в тбилисской клинике. Состояние двоих младенцев, у которых подтвержден альфа-штамм коронавируса, незначительно улучшилось.
- Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что циркуляция дельта-штамма коронавируса в Грузии достигла 30%.
В Англии спели про «Жизнь и смерть Александра Литвиненко»
Мировая премьера оперы “Жизнь и смерть Александра Литвиненко” о судьбе бывшего офицера ФСБ, отравленного в Лондоне в 2006 году, состоялась в рамках летнего фестиваля оперного искусства Grange Park Opera в графстве Суррей в Великобритании. Премьерный показ прошел при аншлаге.
Сюжет постановки основан на книге Александра Гольдфарба “Смерть Диссидента” (в русском переводе — "Саша, Володя, Борис. История убийства"). Он охватывает период службы Литвиненко в ФСБ, в том числе в Чечне, его эмиграцию в Великобританию и заканчивается его смертью. Партию Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди других героев оперы - жена Александра Марина, опальный олигарх Борис Березовский и бывший коллега Литвиненко по ФСБ Александр Луговой, которому отводится роль убийцы.
Музыку к опере написал композитор и меценат Энтони Болтон, либретто - известный сценарист и переводчик, сотрудничающий с Лондонской королевской оперой и Английской национальной оперой, Кит Хескет-Харви. Болтон признается, что прочитал биографию Литвиненко в 2008 году, и "она его захватила". По мнению композитора, "здесь есть все классические составляющие для оперы: власть, политика, предательство, любовь, опасность".
В подготовке постановки принимала участие вдова Литвиненко. "Музыка через эмоции может выразить то, что слова не могут и я думаю, что опера - это уникальная возможность напомнить о жизни и смерти моего мужа", - сказала Марина Литвиненко перед премьерой.
Опера исполняется на английском языке, с отдельными хоровыми партиями на русском. В постановке используются кадры документальной кинохроники.
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. Он умер в Лондоне в 2006 от последствий отравления радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению причастны российские власти. В Москве считают эти обвинения политически мотивированными.
Байден: энергоресурсы не должны стать оружием Кремля
Соединенные Штаты и Германия едины в своей оппозиции использованию Россией энергоресурсов в качестве оружия против своих соседей, заявил в четверг во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции президент США Джо Байден.
Лидеры двух стран дали пресс-конференцию после переговоров в Белом доме, на которых отношения с Россией и судьба газопровода "Северный поток-2" были одной из главных тем. Президент Байден подчеркнул, что он обеспокоен решением Германии соорудить газопровод. По его словам, решение не вводить санкции против основных участников было вызвано тем, что строительство газопровода было близко к завершению. Отказ президента от введения санкций был встречен практически единодушной критикой и со стороны политиков-демократов и со стороны республиканцев, которые считают, что пуск "Северного потока-2" позволит Кремлю лишить Украину доходов от транзита природного газа через ее территорию. Во время пресс-конференции Джо Байден заявил, что он и Ангела Меркель верят, что Россия не должна использовать энергоресурсы как геополитическое оружие. "Хорошие друзья могут не соглашаться, - сказал президент Байден, говоря о "Северном потоке-2", но мы едины и мы будем действовать вместе, защищая наших союзников на восточном фланге НАТО от агрессии со стороны России".
Ангела Меркель, упомянув разногласия, в том числе, относительно стратегии в отношении Китая, с которым Германия пытается развивать торговые отношения, сделала акцент на том, что объединяет две страны: "У нас общие ценности, у нас общая решимость ответить на вызовы нашего времени".
Это, скорее всего, последний визит Ангелы Меркель в официальном качестве в Вашингтон. Ожидается, что после выборов в сентябре она покинет должность канцлера Германии.
РСЕ/РС осуждает включение журналистов в список «иноагентов»
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обеспокоен решением Министерства юстиции РФ внести в список "иноагентов" журналиста Русской службы Елизавету Маетную. "Наши сотрудники – настоящие патриоты России, которые используют свои профессиональные навыки для того, чтобы предоставить аудитории объективные новости и проверенную информацию. Усиливающиеся атаки Кремля на независимых журналистов лишают россиян доступа к информации в критический момент в истории их страны", – заявил Флай.
Кроме Маетной, 15 июля в список "иноагентов" внесены ещё семь российских журналистов: Юлия Ярош и Максим Гликин из "Отрытых медиа", а также сотрудники редакции "Проект" Роман Баданин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.
"Проект" (неправительственную организацию Project Media, Inc., зарегистрированную в США) также признали в России нежелательной по решению Генеральной прокуратуры. "Поводом для принятия такого решения послужило то, что деятельность "Проекта" представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В список СМИ – "иностранных агентов" в настоящее время включены 28 физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов.
В январе – июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 650 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций согласно законодательству об "иностранных агентах". Общая сумма взысканий против медиакорпорации по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 150 миллионов рублей.
РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.
Госсекретарь США глубоко обеспокоен назначениями в Верховном суде Грузии
Госсекретарь США Энтони Блинкен критикует грузинские власти из-за назначения шести судей Верховного суда Грузии. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства пишет в Twitter.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены утверждением грузинским парламентом кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная судебная реформа имеет решающее значение для успеха Грузии», – заявляет Блинкен.
Ранее заявление на эту тему от имени Госдепартамента распространил главы пресс-службы Нед Прайс. Он отметил, что США призывают власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховном суде «до проведения всеобъемлющей, прозрачной и всеобъемлющей судебной реформы».
«На это согласились политические лидеры Грузии, в том числе правящая партия. Неспособность сделать это еще больше подорвет доверие грузинской общественности и международного сообщества к судебной системе Грузии и рискует подорвать демократическое развитие Грузии. Неполное выполнение соглашения от 19 апреля может также ослабить доверие инвесторов и снизить устойчивость политических и социальных институтов Грузии», – говорится в заявлении.
Как пишет «Новости-Грузия», Госдепартаменте также призывают грузинские власти «восстановить приверженность демократическим принципам и верховенству закона, укрепив при этом свое партнерство с США и международным сообществом».
- 12 июля парламент Грузии назначил шесть судей Верховного суда, несмотря на беспрецедентную критику оппозиции, а также серьезные замечания местных НПО и международных партнеров.
Майкла Калви попросили приговорить к шести годам условно
Прокуратура во время прений по делу в Мещанском районном суде Москвы запросила шесть лет лишения свободы условно для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Всем остальным обвиняемым гособвинение также попросило условные сроки:
- партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю – пять лет;
- топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину – пять и пять с половиной лет;
- экс-гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову – четыре с половиной года;
- экс-директору по инвестициям «Восточного» Александру Цакунову – четыре с половиной года;
- экс-главе «Восточного» Алексею Кордичеву – четыре года.
Гособвинение посчитало, что они действовали в составе организованной группы. «Все являются финансистами, каждый имеет насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способностями, четверо подсудимых являются партнерами такой серьезной компании, как Baring Vostok», – сказал прокурор.
Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.
В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита, сумма которого составляла 2,5 млрд рублей. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн рублей. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 млрд рублей. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом Первое коллекторское бюро с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу.
После заседания Майкл Калви заявил, что в ходе дела «гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов». «Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают нашу невиновность. Последние шесть месяцев каждый свидетель и эксперты, которые были допрошены в суде, в том числе представители банка, подтвердили, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок», – сказал он.
- Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке: Baring Vostok спорил за контроль над «Восточным» с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году – продали «Восточный» Совкомбанку.
СМИ: в Рустави 27-летнего парня убили из-за зонта и длинных волос
В грузинском городе Рустави произошло убийство. В результате конфликта, произошедшего на улице, множественные ранения холодным оружием получил 27-летний Георгий Абуладзе. Молодой человек скончался на месте. Его 26-летний друг также был ранен и госпитализирован. Ему провели экстренную операцию.
Как сообщает телекомпания «Мтавари Архи», ссылаясь на рассказы местных жителей, конфликт возник из-за внешнего вида ребят. Преступников привлекло то, что один из них держал в руках зонт, а у другого были длинные волосы. Сначала между мужчинами произошла словесная перепалка, но затем она переросла в поножовщину.
МВД Грузии задержало двух обвиняемых: Н. Д. 2001 года рождения и Г. К. 1986 года рождения, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям «умышленное убийство», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «недонесение о преступлении», передает SOVA.
Десятки людей погибли из-за наводнения в Германии
Из-за проливных дождей на западе Германии началось сильнейшее наводнение. Не менее 42 человек погибли, спасаясь от подступающей воды на крышах и в подвалах домов. Около 70 человек числятся пропавшими без вести.
Больше всего пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Людей спасали с помощью вертолетов. «Мы еще не видели подобной катастрофы», - признала премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет DW.
Профессор гидрологии из Университета Рединга Ханна Клок в интервью BBC сказала, что такой масштаб трагедии – это «монументальный сбой системы»: «Синоптики предвидели приближающийся проливной дождь. Они выпустили предупреждение в начале недели, но их не восприняли серьезно, а подготовка к наводнению прошла на недостаточно хорошем уровне».
От наводнения в результате ливней пострадали также Бельгия, где погибли шесть человек, и Нидерланды.
Сильный ливень прошел и в Москве, где затопило аэропорт Шереметьево. Взлетно-посадочная полоса частично ушла под воду, из-за чего аэропорт отменил несколько десятков рейсов.
Профессор Ханна Клок считает, что такие «высокоэнергетические внезапные летние потоки дождя» могут стать обычным явлением «в быстро нагревающемся климате».
- В июне и в июле сильные наводнения прошли и в нескольких регионах России. Людей эвакуировали из населенных пунктов.
- Аномальная жара на тихоокеанском побережье Канады этим летом привела к экологической катастрофе. Рекордно высокую температуру регистрируют также и в Северной и Восточной Европе (включая центральную часть России).
Российский актер и музыкант Петр Мамонов умер в реанимации
Умер основатель рок-группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов - ему было 70 лет. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте.
1 июля стало известно, что Мамонов был помещен в реанимацию госпиталя в московской Коммунарке с коронавирусом нового типа. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Легкие были поражены на 87 процентов, рассказывала жена артиста.
- 70-летний Мамонов в 80-х годах стал известен как рок-музыкант, в 1988 году в дебютировал в фильме Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Играл в спектаклях и кино, в 2006 году получил приз премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров».
- В марте его жена рассказала прессе, что министерство культуры отказалось присвоить актеру звание народного артиста. В июне министр культуры Ольга Любимова написала в фейсбуке, что министерство ждет от актера подачи документов, чтобы представить его к награде.
- В России несколько дней подряд фиксируются наивысшие с зимы показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано, по всей видимости, с низким уровнем вакцинации и распространением новых, более активных, штаммов вируса.
Из-за ухудшения эпидситуации в Грузии могут вернуть запрет на массовые мероприятия
В Грузии могут вернуть запреты на проведение массовых и особенно развлекательных мероприятий. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании «Имеди» заявила, что в ведомстве «уже думают об этом».
Чиновница напомнила, что эпидситуация быстро ухудшается, темпы распространения инфекции растут и без активного вмешательства не обойтись. По ее словам, не исключено, что могут запретить и летние детские лагеря.
«Индивидуальная ответственность является критически важной и без активности общества и граждан это немыслимо. Понимаю, сейчас лето, открыты курорты, проводятся развлекательные мероприятия. Люди не склонны ходить на развлекательные мероприятия в масках и соблюдать дистанцию, но иначе нельзя. Нам опять придется работать над введением ограничений на развлекательные мероприятия. Мы уже думаем об этом», - заявила Габуния.
Недавно Минздрав сообщил, что в педиатрических отделениях пришлось добавить места для детей, заразившихся коронавирусом, сообщают «Новости-Грузия».
В Грузии за минувшие сутки было выявили 1 398 новых случаев коронавируса. Ранее главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявил, что ухудшились все показатели эпидситуации – инцидентность на сто тысяч населения, количество новых случаев заражения, показатель положительности и другие.
По мнению эпидемиологов, ухудшение эпидситуации связано со смягчением ограничений. С 1 июля в Грузии отменили «комендантский час» и уже больше месяца разрешено не носить маски на открытых пространствах.
За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 187 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 530 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 187 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 157 человек. Состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 29 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 406 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 16 008 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В югоосетинских селах зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
В Южной Осетии, в селах Цхинвальского района зафиксированы случаи падежа свиней от африканской чумы. В министерстве сельского хозяйства самопровозглашенной республики заявили, что принимают все меры для предотвращения распространения заболевания за пределы очага инфекции.
Как рассказал агентству «Рес» глава ведомства Алан Маргиев, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в селах Кохат (Кохати), Сарабук (Сарабуки), Ванат (Ванати).
«На прошлой неделе ветеринарными специалистами были отобраны пробы крови от живых свиней на территории указанных сел и патологического материала от трупа павшей свиньи, которые были направлены на исследования. Лабораторные исследования подтвердили, что это африканская чума свиней», – сказал Маргиев.
Случаи падежа свиней зарегистрированы еще в ряде сел. В ближайшие дни в них также будет проводиться отбор проб крови, которые будут направлены на лабораторные исследования.
Из сел, где зафиксированы случаи заражения, запрещен вывоз не только живых свиней, но и всех видов сельскохозяйственных животных и мясомолочной продукции. Маргиев при этом добавил, что африканская чума свиней не опасна для здоровья человека, ею также не болеют и другие виды сельскохозяйственных животных и птицы.
Последний раз вспышка африканской чумы свиней произошла в Южной Осетии в 2018 году – в Знаурском районе.
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