В Абхазии отчитались о пресечении контрабанды сигарет через де-факто границу

Прокуратура Грузии предъявила обвинения еще восьми задержанным по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций, произошедших 5 июля в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пять задержанных обвиняются в насилии, совершенном группой лиц вследствие нетерпимости, а также в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности «по мотивам нетерпимости, содержащим иные признаки дискриминации».

По данным следствия, обвиняемые напали на журналистов телеканала «Пирвели», оператора Общественного вещателя и фотокорреспондента «ИнтерпрессНьюс».

Еще трое человек проходят по эпизоду нападения на офис неправительственной организации Tbilisi Pride, работающей в сфере защиты прав ЛГБТ, – им вменяется в вину насилие, совершенное группой лиц.

Полицейские задержали восемь указанных лиц 7 и 8 июля 2021 года. Предъявленные против них обвинения в качестве наказания предусматривают от четырех до шести лет тюрьмы, – пишет «Новости-Грузия».

Сегодня же Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для четверых обвиняемых по делу о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Судья Роман Хорава осудил события 5 июля и отметил, что принял решение от имени Грузии.

«Всё это – полная темнота, дикость и позор. Вот оценка того, что там происходило. Я принимаю решение от имени Грузии. Ваши действия содержат крайнюю опасность, высокую угрозу и риск совершения нового преступления. Я полностью согласен с обвинением и удовлетворяю ходатайство прокуратуры», – заявил на заседании судья Роман Хорава.

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси на данный момент обвинения предъявлены 16 лицам. Потерпевшими проходят 35 человек, в том числе 29 журналистов и телеоператоров.

В прокуратуре заявляют, что полиция продолжает «активные следственные действия» для выявления других лиц, причастных к насильственным действиям против Tbilisi Pride и нарушениям закона, а также по установлению организаторов.