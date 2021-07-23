В Сванетии обнаружена монета Октавиана Августа, отчеканенная в 15 году до нашей эры

Высокогорный регион Грузии – Сванетия, поддерживал активные связи с внешним миром еще в период древнего Рима. К такому выводу пришли грузинские ученые после тщательного изучения найденной в Верхней Сванетии довольно редкой монеты – денария Октавиана Августа – знаменитого римского императора.

Римскую монету обнаружили в Сванетии в 2021 году, пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный музей Грузии.

Ученые выяснили, что этот денарий Октавиана Августа довольно редкого типа, был отчеканен в 15 году до нашей эры на монетном дворе Лугдума – сейчас на этой территории расположен город Лион во Франции.

Монета Октавиана Августа уже выставлена в Местии, в нумизматическом кабинете музея истории и этнографии. Увидеть реликвию могут все посетители музея.

Открытие еще раз показало актуальность активных связей Сванетии с внешним миром в римский период, подчеркивают в Национальном музее Грузии.

«Интердисциплинарное исследование обнаруженного в Сванетии нумизматического клада показало, что этот регион, как неотъемлемая часть Грузии, с политико-экономической и культурной точки зрения, в течение огромного периода времени поддерживал тесные связи как внутри страны, так и с внешним миром», сказано в сообщении музея.

Научный сотрудник Национального музея Грузии, нумизмат Майя Патаридзе провела на этой неделе в музее лекцию «Сванетия и внешний мир в римский период на основании нового открытия в нумизматике».