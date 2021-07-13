В югоосетинском парламенте – вспышка коронавируса

Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия работает в ограниченном формате в связи с ростом числа заболевших среди сотрудников законодательного органа. Об этом агентству «Рес» сообщил спикер парламента Алан Тадтаев.

По его словам, было принято решение временно освободить от работы сотрудников старше 65 лет; людей, которые находятся в зоне риска; сотрудников, контактировавших с заболевшими коллегами.

«В аппарате парламента заболело ковидом большое число сотрудников. Мы вынуждены были закрыть четыре кабинета. На сегодняшний день закорган не может работать в полном объёме, мы не можем получить заключения по тем законопроектам, над которыми работаем, так как многие болеют», – сказал Тадтаев.

По словам спикера, в среду в законодательном органе состоятся президиум и сессия, заседания пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Тадтаев говорит, что в связи с ростом числа заболевших в конце июля депутатский корпус уйдет в отпуск.

Сегодня же стало известно, что в Южной Осетии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.