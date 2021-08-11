В Южной Осетии выявили 51 новый случай коронавируса

Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета к COVID-19 у населения. Об этом заявил руководитель группы по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард во время выступления перед британским парламентом.

"Проблема состоит в том, что этот вирус – не корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм коронавируса "дельта" будет заражать и тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу", - цитирует ученого The Guardian. В этой связи, по словам Эндрю Полларда, достижение порога коллективного иммунитета становится "мифическим".

В то же время он отметил, что причин для паники в настоящий момент нет, поскольку существующие вакцины хотя и не всегда спасают от заражения, но способны предотвратить тяжёлое течение COVID-19 и летальные исходы.

Сейчас в Великобритании около 75 процентов взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Это позволило властям снять большинство ограничений. В Британии по-прежнему выявляется в среднем более 20 тысяч инфицированных коронавирусом ежедневно, однако число летальных исходов значительно упало по сравнению с зимой нынешнего года.

Разработанная Оксфордским университетом вместе с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вакцина – один из четырёх препаратов от COVID-19, одобренных в ЕС. По данным разработчика, средня эффективность препарата против коронавируса составляет 70 процентов, а против штамма "дельта" — 60 процентов.

В середине июля в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера сообщили, что, по предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов. При этом директор учреждения Арег Тотолян заявил, что "это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом". Для победы над пандемией коллективный иммунитет должен вырасти до 90 процентов, считает учёный.

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова допускала, что коллективный иммунитет может появиться в России к августу после вакцинации 60 процентов населения России.

С начала июня в России наблюдается рост числа заболевших COVID-19, в основном, в связи с распространением штамма "дельта". Власти ряда регионов объявили обязательную вакцинацию работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.