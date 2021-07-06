Гарибашвили: напавшие на журналистов лица будут идентифицированы и задержаны

«Конечно, для меня совершенно неприемлемо насилие, которое мы видели вчера. Я хочу публично осудить этот факт. Насилие в отношении журналистов, безусловно, неприемлемо и заслуживает осуждения», – заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам главы Кабмина, полиция ведет активную работу по выявлению и задержанию всех лиц, причастных к вчерашнему массовому насилию.

«Полиция работает очень активно. Сегодня утром уже задержали трех человек. Вчера несколько человек были арестованы в административном порядке. Все люди будут идентифицированы и, конечно же, все лица, совершившие насилие, будут наказаны», – сказал Гарибашвили.

СОВА напоминает, что утром 5 июля Гарибашвили во время заседания правительства выступил с заявлением, которое многие расценили, как поощрение насилия. Гарибашвили сказал, что за организаторами Марша достоинства стоят экс-президент Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция, а большинство населения страны выступает против проведения акции.