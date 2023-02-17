«Рособоронэкспорт» в течение нескольких лет нелегально продавал оружие Южному Судану. Поставки шли через Кению и Уганду каждые два месяца, вопреки оружейному эмбарго, которое ООН ввела из-за гражданской войны в стране. Торговля оружием, а также экспансия «ЧВК Вагнера» в африканские страны позволяет России получать ресурсы и валюту в обход западных санкций.

Как минимум с 2019 года «Рособоронэкспорт»​ тайно и небольшими партиями переправлял оружие для военных Южного Судана. Об этом «Системе» (расследовательскому проекту Настоящего Времени и Радио Свобода) рассказали в неправительственной сети Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). По сведениям ее источников в кенийской таможне и среди военных, оружие морем переправляли в Кению. Там его переупаковывали в небольшие контейнеры и оттуда доставляли в пункт назначения. Покупателем выступала компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными.

Помимо оружия, через порт Момбаса (самый большой в Кении) Россия поставляла в Южный Судан оборудование для добычи полезных ископаемых, рассказал источник GI-TOC в миграционной службе Кении. До пандемии ковида поставки шли каждые два месяца, а после ее начала – каждые четыре, рассказал офицер кенийской таможни. Источники не уточнили, какое именно оружие поставлял официальный российский экспортер.

Поставки оружия из России в Южный Судан не были официально зарегистрированы – об этом свидетельствуют данные стокгольмского международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире. По его информации, последний раз Россия официально поставляла в Южный Судан боевые вертолеты в 2016 году. Тайные поставки, о которых рассказывают в GI-TOC, Россия осуществляла уже после того, как в 2018 году ООН ввела санкции и оружейное эмбарго в отношении Южного Судана. Меры были приняты из-за гражданской войны, которая унесла жизни десятков тысяч человек и вынудила миллионы жителей страны покинуть ее.

«Мы не думаем, что есть возможность определить, сколько было отправлено и получено оружия из Москвы в Южный Судан. В этом проблема данных SIPRI, которые отслеживают только официально объявленные и зарегистрированные поставки», – объяснили «Системе» в GI-TOC.

«Система» обратилась в «Рособоронэкспорт»​ за комментарием о поставках оружия в Южный Судан, но на момент публикации не получила ответа.

Новые страны для «Вагнера»

Начало поставок оружия в Южный Судан через соседние страны совпало с предполагаемым визитом Евгения Пригожина в Кению. Местные и российские СМИ сообщали, что самолет Пригожина приземлился в столице Кении Найроби в декабре 2018 года, однако находился ли сам Пригожин на борту – неизвестно.

Пригожин – основатель «ЧВК Вагнера», находящийся под санкциями США и Евросоюза из-за и агрессии в отношении Украины. Исследователи из GI-TOC называют Кению транзитным узлом для операций пригожинской «ЧВК» в странах Восточной Африки, в первую очередь в Судане. Всего «ЧВК Вагнера» и связанные с Пригожиным структуры действуют в 12 странах.

В подробном докладе, опубликованном 16 февраля, GI-TOC рассказала, как именно «ЧВК Вагнера» действует в Африке. К 2023 году она максимально упрочила свое присутствие на континенте, несмотря на войну в Украине. «Вагнеровцы» планируют расширять присутствие в новых для себя странах, Буркина-Фасо, Кении и Камеруне, считают в GI-TOC.

Буркина-Фасо. После двух военных переворотов в стране к власти пришли военные, которым необходима силовая поддержка и оружие. По стране прокатились протесты – в том числе с российскими флагами, что необычно для страны, которая всегда находилась в зоне влияния Франции. В 2023 году новые власти страны потребовали вывода французских войск в течение месяца. В то же время связанные с «ЧВК Вагнера» компании получили право на добычу золота в стране, о чем сообщил президент соседней Ганы, однако никаких доказательств этому он не привел. Слухи об участии «ЧВК» в перевороте и поддержке нового режима комментировал и сам Пригожин, но без конкретики.

После двух военных переворотов в стране к власти пришли военные, которым необходима силовая поддержка и оружие. По стране прокатились протесты – в том числе с российскими флагами, что необычно для страны, которая всегда находилась в зоне влияния Франции. В 2023 году новые власти страны потребовали вывода французских войск в течение месяца. В то же время связанные с «ЧВК Вагнера» компании получили право на добычу золота в стране, о чем сообщил президент соседней Ганы, однако никаких доказательств этому он не привел. Слухи об участии «ЧВК» в перевороте и поддержке нового режима комментировал и сам Пригожин, но без конкретики. Кения. Пока неясно, связаны ли с поставками оружия через эту страну наемники Пригожина. Тем не менее, источники GI-TOC сообщили, что «вагнеровцы » используют местную компанию-«прокладку » для организации перелетов в соседние африканские страны. Интерес к Кении у Пригожина появился в 2018 году, он лично посещал Найроби и, по словам источников неправительственной сети, договаривался об охране нефтяных месторождений.

Пока неясно, связаны ли с поставками оружия через эту страну наемники Пригожина. Тем не менее, источники GI-TOC сообщили, что «вагнеровцы используют местную компанию-«прокладку для организации перелетов в соседние африканские страны. Интерес к Кении у Пригожина появился в 2018 году, он лично посещал Найроби и, по словам источников неправительственной сети, договаривался об охране нефтяных месторождений. Камерун. Источники GI-TOC на месте сообщают, что «ЧВК Вагнера» все больше внимания уделяют Камеруну в своих планах. На фоне нового соглашения Москвы и Яунде о военном сотрудничестве, в стране все чаще появляются связанные с «ЧВК Вагнера» компании, которые занимаются логистикой и добычей полезных ископаемых. Исследователи GI-TOC обнаружили двух загадочных русских, которые приехали в Камерун из ОАЭ. Данных этих бизнесменов не удалось найти ни в одной российской базе данных. В GI-TOC указывают, что доказанной связи между этими людьми и «ЧВК Вагнера» нет, однако напоминают, что по подобному сценарию компании Пригожина действовали и в Центральноафриканской республике.

Санкции против наемников

GI-TOC предлагает усилить санкционный режим против «ЧВК Вагнера». В США ее уже признали «международной преступной организацией». Неправительственная сеть указывает, что группировка наемников многократно нарушала права человека, похищала людей и пытала их. Именно поэтому, предлагают GI-TOC, нужно адресно вводить санкции против отдельных людей и компаний, связанных с «ЧВК Вагнера», противостоять дезинформации, которую транслирует группировка, а также блокировать ее транзакции и счета.

Война в Украине влияет на амбиции «ЧВК Вагнера» в Африке как минимум потому, что часть наемников на континенте была перенаправлена на поля сражений в Европу. Но несмотря на это, отмечают в GI-TOC, наемники Пригожина активно участвуют в событиях в Африке, например, военный переворот в Буркина-Фасо поддержали несколько сотен бойцов из российской «ЧВК».

Экономическая сторона деятельности «ЧВК Вагнера» позволяет России получать валюту и ресурсы в обход западных санкций. После начала полномасштабной войны в Украине и усиления санкций в отношении России работа наемников приобрела еще большее экономическое значение, заключили в GI-TOC.