В Тбилиси прибыла делегация конгрессменов США

В Тбилиси сегодня начинаются встречи в рамках визита делегации конгрессменов США, сообщает МИД Грузии.

В состав делегации входят конгрессмены: Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Девин Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас).

Конгрессмены пробудут в Грузии три дня – до 9 сентября. Как пишет агентство «Новости-Грузия», основными темами встреч станут стратегическое сотрудничество между двумя странами и безопасность.

В МИД Грузии отмечают, что конгрессмены, которые представляют различные комитеты Конгресса, проведут встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.

Также запланирована встреча в парламенте Грузии и поездка на разделительную линию в регионе Шида Картли.

Прибывшие в Грузию конгрессмены являются соспонсорами инициированного Палатой представителей США «Акта в поддержку Грузии».

Визит организован Ассоциацией дружбы США-Грузия. В состав делегации также входит президент Ассоциации и почетный консул Грузии в Сан-Диего Мелор Ципурия, – сказано в сообщении МИД.