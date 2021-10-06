Грузия и Украина присоединятся к НАТО «не завтра» – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на мероприятии, организованном в Вашингтоне Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, ответил на вопрос о будущем членстве в НАТО Грузии и Украины. Столтенберг упомянул, что обсуждал эту тему с президентом США Джо Байденом, пишет «Голос Америки».

Генсек альянса подчеркнул, что «только члены НАТО, Грузия и Украина должны решать, когда они готовы присоединиться, а не Россия. Никто другой не имеет права вето».

При этом Йенс Столтенберг особо подчеркнул, что процесс вступления в альянс, занимает определенное время и следованию принятым обязательствам:

«Присоединение не произойдет завтра. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, фактически то же, что я вчера говорил президенту Байдену. Нам необходимо активизировать свои действия. И стараться делать больше для стран, стремящихся к вступлению в альянс. Пока они не являются членами, мы должны оказывать им большую поддержку, больше обучающих программ, больше наращивать их потенциал, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией и строить институты по обеспечению безопасности и обороны».

Столтенберг добавил, что «Мы не знаем, каким будет следующий кризис. Но мы знаем, что бы ни случилось, мы в безопасности, когда мы вместе. Европа и Северная Америка укрепляют НАТО более 70 лет, и мы должны продолжать стоять вместе».