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ЕСПЧ признал системность пыток в Глданской тюрьме до 2012 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу «Очигава против Грузии». Суд признал, что бывший заключенный Глданской тюрьмы №8 Акакий Очигава в 2011-2012 годах подвергался пыткам со стороны сотрудников пенитенциарной службы.
ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека (запрещение пыток) и постановил, что правительство Грузии должно выплатить экс-заключенному 20 тысяч евро.
Суд пришел к выводу, что пытки в Глданской тюрьме носили систематический и системный характер.
«Жестокое обращение с заявителем, некоторые эпизоды которого нельзя не квалифицировать как пытки, было совершено представителями тюремной администрации в рамках как систематических, так и системных издевательств над заключенными Глданской тюрьмы в рассматриваемое время», – сказано в решении, с выводами которого, как сообщается, согласны нынешние власти Грузии.
СОВА отмечает, что ЕСПЧ рассматривал и вопрос о неспособности компетентных национальных органов провести эффективное расследование.
В сообщении Суда отмечается, что гражданин Грузии Акакий Очигава 1966 года рождения был задержан 2 июня 2011 года по подозрению в совершении ограбления, за которое он впоследствии был осужден. Во время поступления в тюрьму врач осмотрел истца, отметив в его медицинской карте, что тот не имеет травм и заболеваний, находится в хорошем состоянии здоровья.
ЕСПЧ также напоминает, что в сентябре 2012 года в Грузии разразился т. н. «тюремный скандал» – в СМИ были распространены кадры жестокого обращения с заключенными в различных пенитенциарных учреждениях, в том числе в Глданской тюрьме.
5 ноября того же года представители Аппарата Народного защитника Грузии, встретившись с Очигава, подали заявление о возбуждении уголовного дела в Генеральную прокуратуру от его имени. Они просили начать расследование по факту жестокого обращения. Истец покинул пенитенциарное учреждение 17 января 2014 года.
В ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего он получил травмы позвоночника и потерял способность ходить
Согласно показаниям бывшего заключенного, в период с июня 2011-го по август 2012 года он неоднократно подвергался жестокому обращению со стороны 11 сотрудников тюрьмы, некоторые из которых занимали руководящие должности.
В частности, как сообщается, персонал произвольно вводил различные ограничения и искал любой возможный предлог для избиения заключенных, чтобы утвердить свою власть и вселить в них страх. Заключенным не разрешалось спокойно разговаривать между собой – только шептаться. Днем запрещалось ложиться на кровати, можно было только сидеть. В дополнение к физическому насилию надзиратели также подвергали заключенных постоянным словесным оскорблениям и произвольно запрещали доступ в тюремный магазин. Также систематически отказывали им в праве на свидания с родными.
Как пишет Общественный вещатель, решение прокомментировали в министерстве юстиции Грузии. В ведомстве говорят, что ЕСПЧ подтвердил системность пыток в пенитенциарных учреждениях Грузии в период до 2012 года.
«Что касается дела Очигава, то следствие установило, что в ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего он получил травмы позвоночника и потерял способность ходить. Пожаловавшись на данный факт, следователь посоветовал ему заявить, что он получил травму, когда упал с кровати. Заявитель отказался от этого, из-за чего сотрудники учреждения сломали ему пальцы бейсбольной битой. Кроме того, во время одного из инцидентов сотрудники тюрьмы раздели его в душевой, облили холодной водой и жестоко избили дубинками. Был случай, когда заявитель потерял сознание в результате побоев, а после прихода в сознание оказался прикованным наручниками к трубе в тюремном морге», – заявили в Минюсте Грузии.
По информации ведомства, с 28 марта 2014 года Очигава признан лицом с ограниченными возможностями.
Другие новости дня
Число выданных в Грузии ВНЖ удвоилось в 2022 году
Вид на жительство в Грузии в 2022 году получили 21 650 человек. Число выданных разрешений за год удвоилось – в 2021 году было выдано 11 904 ВНЖ. Об этом пишет сайт JUST Advisors со ссылкой на данные, полученные из Агентства развития национальных сервисов Грузии.
Сообщается, что в прошлом году было подано 25 764 заявки, из них отклонили 4114 обращений (16%).
Как и в предыдущие годы, больше всего ВНЖ было выдано для учебы или работы. Хотя по трудовому ВНЖ возросло и количество отказов (до 31% случаев). 32% иностранных граждан, обратившихся за получением краткосрочного вида на жительство через владение недвижимостью, получили отказы.
В публикации не указана статистика выдачи ВНЖ по гражданству за прошлый год. Ранее в Миграционной службе Грузии сообщили, что больше всего первичных разрешений в 2021 году получили граждане России (2699), на втором месте была Индия (1146), на третьем – Китай (928). В 2018 и 2019 годах по этому показателю лидировал Иран.
Зеленский на конференции в Мюнхене призвал «победить Голиафа»
В Мюнхене, столице германской федеральной земли Бавария, открылась международная конференция по безопасности. В ней традиционно участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис.
Агрессия России против Украины – одна из главных тем конференции в нынешнем году. К участникам по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своём выступлении он провёл параллели с библейской историей Давида, победившего великана Голиафа, сравнив с Голиафом путинскую Россию, а «Давидами» назвав всех, кто поддерживает Украину и противостоит агрессии.
Зеленский вновь призвал страны Запада усилить и ускорить помощь Украине, в особенности тяжёлой техникой. По словам президента Украины, нет альтернативы победы над «Голиафом». Зеленский подтвердил, что Украина будет стремиться восстановить контроль над всей своей территорией в международно признанных границах. По словам президента Украины, она не пойдёт на компромисс.
На конференцию, где в 2007 году с известной речью выступал президент России Владимир Путин, в этом году не приглашён ни один представитель российских властей или связанного с Кремлём бизнеса. Приглашения получили живущие в эмиграции оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, а также соосновательница «Мемориала» Ирина Щербакова и глава Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова. Дискуссия с их участием пройдёт вечером в субботу.
Латвия передаст Украине машины, конфискованные у пьяных водителей
Сейм Латвии 16 февраля в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездной передачи Украине транспортных средств, принадлежащих государству. Как отмечает Delfi, согласно этому закону, Украине в том числе могут быть переданы автомобили, конфискованные ранее властями Латвии у пьяных водителей.
В ноябре прошлого года в Латвии вступил в силу закон, позволяющий в некоторых случаях изымать автомобили у тех, кто был за рулём в нетрезвом виде. Это происходит в том случае, если у водителя при проверке были обнаружены больше 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков в крови, а также если он отказался от проверки на наличие в организме таких веществ. В конце декабря латвийские СМИ сообщали о первых случаях конфискации.
Конфискованные машины хранятся на стоянках Государственного агентства снабжения по всей Латвии, затем они выставляются на аукцион Службы государственных доходов, - отмечает «Настоящее Время».
Как заявил глава парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, сейчас государство может реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти. Поправки к закону вводят ещё одну возможность использования таких автомобилей.
«В нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — сказал Бергманис.
Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила от Киева конкретные запросы, говорится в аннотации к закону.
Важа Маргвелашвили выиграл турнир Большого шлема в Тель-Авиве
Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили принес сборной Грузии первую золотую медаль на турнире Большого шлема в Тель-Авиве.
Грузинский дзюдоист в весовой категории до 66 кг победил в финале своего азербайджанского соперника Органа Сафарова, пишет агентство «Новости-Грузия».
30-летний грузинский спортсмен — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио 2020, трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы.
Обладателем бронзы стал Лаша Надирадзе (–66 кг), обыграв в дополнительное время хозяина турнира Фликкена.
Третий грузин Лухум Чхвимиани выступил неудачно, он проиграл австралийцу Джошуа Кацу в 1/8 финала и выбыл из турнира.
В прошлом году члены сборной Грузии завоевали три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве: Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) стали чемпионами, а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.
В этом году Большой шлем по дзюдо проходит в Тель-Авиве с 16 по 18 февраля.
В Китае объявили о победе над COVID-19 и «чуде в истории человечества»
Власти Китая объявили о «решительной победе» над COVID-19. Заявление было сделано после заседания в пятницу Постоянного комитета политбюро правящей Коммунистической партии во главе с лидером КНР Си Цзиньпином.
Китайское руководство отмечает, что за короткий срок с ноября прошлого года удалось «плавно изменить» подход к борьбе с пандемией, и власти оказались верны в своих решениях. В заявлении Политбюро также говорится, что смертность от коронавирусной инфекции в КНР «самая низкая в мире».
«Китай сотворил чудо в истории человечества, выйдя из пандемии при столь высоком уровне населения», – подчёркивают в Пекине.
Эксперты за пределами Китая указывали на отсутствие ясной картины с заболеваемостью в стране, в частности, после того, как правительство в начале декабря прошлого года резко отказалось от политики так называемой нулевой терпимости к коронавирусу. Она предусматривала строгую изоляцию, принудительные карантины и массовые тестирования.
Поступала информация, что после отмены жёстких ограничений китайские больницы и крематории оказались переполнены. Однако, официально, было подтверждено только более 83-х тысяч случаев смертей от COVID-19 – с начала декабря по начало февраля этого года. Сторонние эксперты отмечают, что это число невелико, учитывая масштабы волны инфекции в Китае. Также были сообщения, что врачам было приказано не подтверждать COVID-19 как причину смерти пациентов, передаёт DPA.
Нуланд: США поддерживают удары по военным объектам России в Крыму
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые штаты Америки поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму.
"Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован", — заявила Нуланд, выступая 16 февраля по видеосвязи в Центре Карнеги.
При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - сказала заместитель госсекретаря США.
Отвечая на вопрос ведущего, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь какие-либо проведенные Кремлем "красные линии", оказывая поддержку Украине, в частности, в попытках вернуть военным путем аннексированный Россией в 2014 году Крым, Нуланд напомнила, что США никогда не признавали Крым российским и Украине принадлежит вся её территория в пределах международных признанных границ.
Украина борется за возвращение всех своих территорий и США поддерживают Киев, в том числе в подготовке следующего наступления, сказала Нуланд на брифинге в Госдепартаменте.
Мнение о том, что возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать "красной линией" для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Украине, как утверждает издание Politico, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов.
В то же время Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым, пишет издание.
Ранее американские СМИ цитировали представителей Пентагона, заявивших, что США сомневаются в способности Украины отвоевать Крым в ближайшее время. Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что освободить военным путём всю территорию Украины будет "очень трудно", хотя и не невозможно.
Некоторые российские представители ранее заявляли, что в случае наступления Украины на Крым Москва может прибегнуть к жёстким мерам – намёками говорилось и о возможности применения ядерного оружия.
Украина, как и почти все страны мира, не признала аннексию Крыма в 2014 году, однако до начала российского широкомасштабного вторжения в 2022 году власти страны говорили о стремлении вернуть полуостров мирным путём. Теперь в Киеве заявляют о готовности освободить его силой оружия.
13-летняя грузинская фигуристка выиграла турнир в Любляне
13-летняя фигуристка из Грузии Инга Гургенидзе выиграла золотую медаль на юниорском турнире в Любляне (Словения) – Dragon Trophy & Tivoli Cup 2023.
Гургенидзе набрала 177.82 балла, уверенно опередив всех конкурентов.
Как сообщили в министерстве культуры и спорта Грузии, теперь Гургенидзе выступит на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в канадском Калгари с 27 февраля по 5 марта.
О том, что россиянка Инга Гургенидзе станет выступать за Грузию, стало известно летом прошлого года. Российские СМИ тогда писали: «Грузия вновь забирает у нас таланты».
Отметим, что ранее Инга выступала под фамилией Никитина, однако недавно взяла фамилию отца – Гургенидзе.
Ранее первую золотую медаль чемпионатов Европы по фигурному катанию Грузии принесла бывшая россиянка Анастасия Губанова.
Самолет Wizz Air вылетел в Берлин из Кутаиси без 87 пассажиров
Самолет авиакомпании Wizz Air вылетел из Кутаиси в Берлин без 87 пассажиров.
Автобус, следовавший из Тбилиси, прибыл в кутаисский аэропорт с опозданием из-за сильного снегопада, создавшего проблемы для движения транспорта на Рикотском перевале. Грузинская служба Радио Свобода пишет, что авиакомпания отказалась пропустить задержавшихся пассажиров на регистрацию.
На борт, в частности, не смогла попасть журналистка телекомпании «Имеди» Марика Бакурадзе, которая летела на Берлинский кинофестиваль. Она рассказывает, что автобус, несмотря на погодные условия на Рикотском перевале, прибыл в аэропорт за час и 20 минут до вылета. Однако пассажиры все равно не смогли попасть на самолет.
«У нас претензия к аэропорту. Они говорят, что ничего не могут решить без Wizz Air. Сваливают все на пилота – он решил, что не примет пассажиров, опоздавших даже на три минуты. Это же не из-за одного пассажира, который проспал, опаздывали 87 человек», – рассказала она.
В авиакомпании ситуацию пока не комментировали. Сообщается также, что рейс из Кутаиси в Афины, в отличие от берлинского, был выполнен с задержкой – на него смогли попасть опоздавшие из-за снегопада пассажиры.
TikTok удалил аккаунты из Грузии с дезинформацией о войне в Украине
Китайская компания TikTok заблокировала сеть ботов из Грузии, которая «выдавала себя за новостные агентства». Об этом говорится в опубликованном компанией отчете для стран Евросоюза.
Речь идет о 18 аккаунтах, число подписчиков которых превышало 85 тысяч. Их выявили и заблокировали в третьем квартале 2022 года.
«По нашим оценкам, сеть действовала из Грузии и была ориентирована на русскоязычную аудиторию, в основном базирующуюся в Казахстане, Беларуси и Украине. Лица, стоящие за этими аккаунтами, делились контентом на русском языке, используя недостоверные аккаунты, выдававшие себя за новостные агентства», – сказано в отчете.
Заблокированные аккаунты распространяли пророссийскую позицию о войне в Украине, сказано в документе.
В TikTok также сообщили, что выявили сеть российских ботов, которые использовались для пропаганды среди жителей стран ЕС. Они маскировались под европейских пользователей и публиковали контент на тему войны в Украине на немецком, английском и итальянском языках – для этого они использовали программы синтеза речи.
Компания заблокировала 1686 подобных аккаунтов. У них было более 133 тысяч подписчиков.
- Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. По мнению ведомства, война России с Украиной стала главной темой информационных атак, причём в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.
- Второй целью информационных атак, исходящих из России, стала дискредитация Европейского союза и входящих в него стран.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европа намерена в ближайшее время создать центр анализа и обмена информацией, который будет противостоять пропаганде.
Зеленский: компромисс с Путиным невозможен. «Потому что нет веры»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российской армии уже фактически началось.
«Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях», — сказал Зеленский в интервью Би-би-си, приуроченного к годовщине начала войны России против Украины.
Украинский президент считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать контрнаступление, однако для этого необходимо больше помощи от западных стран.
«Безусловно, современное вооружение – это то, что приближает мир. Язык оружия – единственный, который понимает Россия», – сказал Зеленский.
При этом он вновь подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Владимиром Путиным. Сдача украинских территорий России была бы ошибкой, поскольку после этого Россия «начнет раз за разом возвращаться». Какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять украинское государство и создали бы «бомбу в центре Украины и бомбу в центре Европы», уверен украинский президент. По словам Зеленского, вопрос не в слове «компромисс», а в том, с кем он. Компромисс с Путиным невозможен, потому что ему нет веры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Американская разведка и западные аналитики с начала года неоднократно предупреждали, что Москва готовит новое наступление, которое может быть приурочено к годовщине вторжения.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия в феврале попытается «отыграться за прошлые поражения».
В последние дни появляется всё больше прогнозов о том, что Россия может начать наступление, чтобы опередить прибытие в Украину новых партий современной боевой техники.
На днях газета Financial Times сообщила со ссылкой на два анонимных источника в разведке неназванной западной страны, что Россия накапливает самолёты и вертолёты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления. Западные союзники в этой связи подчёркивают необходимость отправки Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.
13 февраля The Washington Post писала, что по оценкам украинской и западных разведок Россия в данный момент сосредоточила в Украине около 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем в начале вторжения.
США заверили Эстонию, Латвию и Литву в готовности защитить их от агрессии
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Таллинне по итогам встречи с министром обороны Эстонии заявил, что США готовы защищать страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – если потребуется и сохранят свое военное присутствие в регионе. «Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников», – подчеркнул глава Пентагона. Об этом сообщили «Голос Америки» и Reuters.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что его страна «работает над тем, чтобы предотвратить» нападение на нее, если Россия не будет остановлена в Украине. Эстонский министр назвал «сдерживание» ключевым словом. Он выразил надежду, что в июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе будут утверждены новые региональные планы обороны.
С 2019 года США размещают в Литве около 500 военнослужащих, а в декабре объявили о размещении в Эстонии взвода ракетных систем HIMARS и пехотной роты. С 2017 года Североатлантический союз разместил по три многонациональных батальона в каждом из балтийских государств. Это было сделано для постоянного присутствия войск на ротационной основе и для быстрого реагирования в случае вторжения России на территорию НАТО.
В октябре 2022 года, Германия заявила, что берёт на себя обязательство предоставить подкрепление в течение 10 дней в случае угрозы вторжения, сообщало ранее агентство Reuters.
Выступая в эстонской столице, Остин подтвердил, что США предоставят Украине военную технику. Он ожидает, что Россия в дальнейшем понесет значительные потери.
Задержанной на Красной площади американке запретили въезд в Россию
Гражданке США Алисии Дэй, задержанной на Красной площади с телёнком и затем арестованной на 13 суток, запретили въезд в Россию на 40 лет. Миграционная служба мотивировала это тем, что Дэй нарушила правила пребывания в стране для иностранных граждан, поскольку проживала на её территории без регистрации. Сама гражданка США заявила, что не знала о таких правилах.
34-летняя Алисия Дэй является экологической активисткой. В конце января она наткнулась в интернете на объявление о продаже телёнка и решила выкупить животное, чтобы его не съели.
31 января Дэй вышла в центр Москвы выгуливать питомца и была задержана полицией в районе Красной площади. Телёнка у неё отобрали, поместив в реабилитационный центр для животных. На следующей день суд в Москве арестовал американку и оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в проведении несанкционированной акции, помешавшей движению пешеходов, и неповиновении сотрудникам полиции.
США не согласились с проектом резолюции о поселениях Израиля
Соединённые Штаты выразили несогласие с предложенной для рассмотрения в Совете безопасности ООН резолюцией о прекращении Израилем строительства новых поселений на оккупированной им территории.
В то же время, как отмечает France 24, Вашингтон продолжает критиковать Израиль по этому вопросу. За несколько дней до заседания Совета безопасности по израильско-палестинскому конфликту в вашингтонском бюро AFP был получен проект резолюции, в котором содержится требование «немедленного и полного прекращения работ на оккупированных палестинских землях».
Написанию этого проекта предшествовала почти единогласная критика со стороны крупнейших мировых держав, включая США. В центре критики находилось намерение крайне-правого правительства Израиля разрешить расширение жилищного строительства на Западном берегу.
Белый дом заявил в четверг, что «глубоко разочарован» решением израильских властей.
Одновременно, Государственный департамент США дал ясно понять, что Соединенные Штаты, обладающие правом вето в Совете Безопасности, не поддержат резолюцию. Проект документа, как сообщается, был инициирован Объединенными Арабскими Эмиратами, союзником США, отмечает агентство AFP.
США десятилетиями оберегали Израиль от резолюций в ООН, применяя право вето. Но в последние недели президентства Барака Обамы, Вашингтон занимал в Совете безопасности позицию «воздержавшегося» и одновременно призывал Израиль прекратить строительство новых поселений.
Администрация Байдена решила сохранить отношения с вновь вернувшимся на пост премьер-министра Биньямином Нетаньяху, даже если и продолжала критиковать его за решения о поселениях, отмечается в публикации на сайте France 24.
Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов
Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о «защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Поправки внесли в закон о государственном языке страны.
В документе вводятся понятия «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники». В них будут фиксировать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в России. Список таких словарей и справочников после подписания закона Владимиром Путиным должно будет определить правительство. Власти также должны будут составить список требований к составлению таких словарей.
В частности, наравне с нецензурной лексикой, власти хотят запретить использование иностранных слов, которых нет в нормативных словарях. Исключением станут слова, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Согласно законопроекту, эти нормы должны будут соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.
Нормы русского языка также необходимо соблюдать при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах России, почтовых денежных переводов. Эти случаи относятся к перечню сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка.
В документе также есть «перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности». К таким авторы закона отнесли сферу образования, СМИ, кинопоказы, государственные и муниципальные системы и рекламу.
Наказаний за нарушение норм языка и механизмов регулирования их соблюдения в законодательстве пока не предусмотрено.
Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинского кинофестиваля
Премьерой романтической комедии Ребекки Миллер "Она пришла ко мне" открывается 73-й Берлинский кинофестиваль. На суд жюри главного конкурса во главе с американской актрисой Кристен Стюарт представлены 17 игровых фильмов, в том числе "Музыка" Ангелы Шанелек, "Красное небо" Кристиана Петцольда, "Большая повозка" Филиппа Гарреля, "Ингеборг Бахман – путешествие в пустыню" Маргарет фон Тротта, и два полнометражных мультфильма.
К гостям фестиваля обратился по видеосвязи президент Украины. Владимир Зеленский напомнил о том, что кинематограф способен символически разрушать стены – в том числе идеологические. В фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином", снятом за два года до падения Берлинской стены, город уже предстал объединенным.
По словам Зеленского, сейчас Россия, которая в течение года разрушает мирные города и убивает людей, хочет построить подобную стену между Украиной и Европой, между свободой и рабством, между цивилизацией и тиранией. Президент напомнил, что минувшей ночью российские войска вновь обстреливали территорию Украины.
Зеленский говорил о том, что теперь, когда Россия ведет тотальную войну, искусство не может оставаться безразличным к политике, и кинематограф должен вдохновлять людей, способных изменить мир. Он поблагодарил Берлинале за поддержку и назвал Украину "крепостью свободного мира, которая выстоит и победит".
фестиваль выражает свою солидарность с народом Украины
Владимир Зеленский стал главным героем документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Сверхдержава", премьера которого состоится 17 февраля. Съемки начались в Украине в 2021 году. Пенна и Кауфмана интересовал феномен популярного актера, ставшего президентом. 24 февраля 2022 года замысел фильма изменился. Шон Пенн оказался первым журналистом, который взял у Зеленского интервью вскоре после начала российского вторжения в Украину, и затем не раз разговаривал с ним. Пенн также выступил на открытии фестиваля и рассказал о своей работе над "Сверхдержавой".
В заявлении Берлинале говорится, что фестиваль "решительно осуждает продолжающуюся агрессивную войну России, нарушающую международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми, кто выступает против этой войны". Значок Берлинале в форме медведя окрашен в этом году в цвета украинского флага. Фестиваль также выступил в поддержку участников акций протеста, продолжающихся в Иране.
24 февраля на красной дорожке у фестивального дворца пройдет демонстрация в знак солидарности с Украиной. В ней примут участие посол Украины в Германии Алексей Макеев, кинематографисты и представители Киевского и Одесского кинофестивалей.
В конкурсе "Столкновения" состоится премьера документального фильма Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт" о жизни украинцев на передовой и в тылу. Съёмки начались 24 февраля 2022 года. В программе "Форум" участвует фильм Петра Павлюса и Томаша Вольского "В Украине" – польские кинематографисты изучали следы, которые оставила война в разных регионах страны.
Почетным гостем 73-го Берлинского кинофестиваля стал режиссер Стивен Спилберг. Он получит награду за вклад в киноискусство.
Украина начала национализацию активов Олега Дерипаски
Украина начала национализацию предприятий российского бизнесмена Олега Дерипаски. Соответствующее решение принял высший антикоррупционный суд, сообщает СБУ.
Украине отойдут в собственность «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер». Стоимость активов составляет более 10 миллиардов гривен (270 миллионов долларов).
В заявлении СБУ говорится, что Дерипаска входит в ближайшее окружение военно-политического руководства России. Бизнесмен, по версии спецслужбы, руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины.
В свою очередь Генпрокуратура Украины сообщила, что в доход государства у Дерипаски изъяты 350 объектов собственности стоимостью более двух миллиардов гривен.
- Олег Дерипаска находится в санкционном списке США с 2018 года. Вашингтон тогда заявил, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили во вмешательстве в американские выборы.
- В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима – это уголовное преступление.
- С 2022 года бизнесмен также находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за войны России с Украиной.
- Дерипаска все обвинения отрицает.
«Важные истории»: Россия решилась на массовое применение авиации в войне
Российские военные решили массово применять авиацию в войне с Украиной. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По его словам, у России по-прежнему неоспоримое преимущество в авиации над украинской армией.
Собеседник издания уточнил, что раньше российские военные берегли авиацию и самолеты не летали в зону противовоздушной обороны Украины. Украинские военные будут сбивать российские вертолеты и самолеты, но у ВСУ, по словам источника, все равно будут проблемы. Подробности «Важные истории» не раскрывают.
Издание цитирует анонимного эксперта, который полагает, что подавить украинские ПВО российской авиации будет сложно. У ВСУ есть системы среднего радиуса действия. Чтобы спрятаться от их радаров, самолеты должны идти на низкой высоте, но в этом случае они становятся уязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов, пишут «Важные истории».
На днях газета Financial Times сообщила со ссылкой на два анонимных источника в разведке неназванной западной страны, что Россия накапливает самолеты и вертолеты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления.
После публикации министр обороны США Ллойд Остин отметил, что сейчас Вашингтон не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки. Одновременно он сказал, что российская сторона имеет в своем арсенале значительное количество самолетов, поэтому западные союзники подчеркивают необходимость отправки Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.
Состоялся новый обмен пленными, среди них - заммэра Энергодара
В четверг, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись по 101 человеку с каждой стороны.
Среди тех, кто вернулся в Украину - первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк, похищенный год назад российскими военными на одном из блокпостов. «Он не сломался и отказался сотрудничать с врагом», - заявили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, отметив, что Самойдюк - единенное гражданское лицо среди тех, кто был обменян в этот раз.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь сообщил, что среди освобожденных бойцов ВСУ, нацгвардейцев и пограничников 94 человека воевали в Мариуполе, 63 из них - защитники «Азовстали».
Российское министерство обороны также прокомментировало обмен пленными. В сообщении ведомства говорится, что освобожденным военным «грозила смертельная опасность».
- В начале феврале уполномоченная по правам военных в Украине Алена Вербицкая заявила, что в плену у России находятся более трех тысяч человек. Более 15 тысяч, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала.
Парламент Словакии признал российский режим террористическим
Национальный совет Словакии признал действующий российский режим террористическим, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
В принятой сегодня резолюции депутаты также осудили российскую агрессию в отношении Украины – в том числе атаки на мирных граждан и гражданские объекты.
Парламент поддержал территориальную целостность Украины и осудил угрозы Москвы применить ядерное оружие.
Депутаты также отказались признать результаты референдумов в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Осенью прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала членов Совета Европы признать Россию террористическим режимом. После этого Европарламент объявил Россию государством - спонсором терроризма. Соответствующие решения приняли и некоторые европейские страны.
Более 100 тысяч россиян открыли в 2022 году счета в банках Грузии
В банках Грузии, с момента начала войны в Украине и начала массовой миграции россиян в Грузию, было открыто 109 949 счетов на имена граждан РФ. Еще шесть счетов были открыты для российских юридических лиц. Это статистика с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», данные распространил Нацбанк в ответ на запрос представителя партии «Стратегия Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе.
Больше всего счетов открывали в октябре (27 784), ноябре (15 994) и декабре (10 778) 2022 года. Меньше все счетов было открыто в августе — 6409.
Нацбанк отмечает, что один человек мог одновременно открывать счета в разных банках, поэтому данные могут дублироваться.
По данным российского Forbes, в 2022 году российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раза больше денег, чем в 2021-м. Согласно исследованию Solar Staff, чаще всего в 2022 году фрилансеры выводили деньги в Грузию.
За год на карты Грузии российские внештатные сотрудники перевели около $1 337 579 — это на 5325% больше, чем в 2021-м. На втором месте по популярности переводов Казахстан, затем Армения, пишет телеграм-канал Tbilisi life.
По данным Нацбанка Грузии, всего в течение 2022 года Грузия получила 4,37 миллиарда денежных переводов, почти половина из которых поступила из России.
Шамба: Бжания не обсуждает в Москве тему присоединения к РФ
Абхазский президент не может вести переговоры о вступлении Абхазии в состав России, заявил секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба в интервью «Апсны-иахьа».
«Такие вопросы так не решаются – поехал президент, вдруг вернулся, – и мы в составе России. У нас есть конституция, которая (не) позволяет обсуждать эту тему вообще», – сказал он, комментируя сообщения телеграм-каналов о визите Аслана Бжания в Москву.
Шамба указал, что в Абхазии предусмотрена уголовная ответственность даже «за постановку такого вопроса». Политик говорит, что Абхазия не будет обсуждать темы, связанные с «утратой суверенитета и независимости».
Он добавил, что возможные конфигурации, связанные с объединениями на постсоветском пространстве, «обсуждаются на уровне экспертных оценок».
«Говорят о Евразийском союзе типа Европейского союза. Но Европейский союз тоже не означает утрату суверенитета государств, которые в него входят. Мы не знаем, таких предложений даже еще не было, это все домыслы, которые трудно обсуждать. Ничего подобного с руководством РФ мы не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру, это было сделано неоднократно, об этом говорил и президент, и другие официальные лица РФ», – отметил секретарь Совбеза.
По словам Сергея Шамба, сегодня Бжания проведет встречу в российском Совете безопасности. Посетить Москву с визитом в ближайшее время планирует и сам Шамба.
- Абхазский лидер отбыл в Москву 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе Бжания, в рамках рабочего визита он «проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации». О возможной встрече с Путиным в сообщении не говорится. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «в графике Путина нет встреч с президентом Абхазии».
В Абхазию могут переселить пострадавших от землетрясения в Сирии абхазов
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба на английском языке обратился к сирийскому народу. Он выразил соболезнования и слова поддержки от имени народа Абхазии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим в Сирии жизни нескольких тысяч человек.
«С глубокой грустью мы получили известие о разрушительном землетрясении в Сирии. Мы увидели огромное количество жертв и раненых. Следим за новостями и ищем способы поддержать братский народ. Уважаемый сирийский народ, сегодня мы наблюдаем известную политику двойных стандартов со стороны коллективного Запада. Они не хотят помогать Сирии по политическим причинам. Такое разрушительное стихийное бедствие должно быть вне всякой политики. В этот трагический момент пришло время объединиться и действовать. Дорогие жители Сирии - мы уважаем и любим вас. Крепитесь», – сказал Ардзинба.
Он также добавил, что рассматривается «возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию».
Ранее стало известно, что абхазский Кабмин выделит на помощь Турции и Сирии 300 тысяч долларов.
В абхазском МИДе сообщали, что во время разрушительного землетрясения в Турции погибли двое представителей абхазской диаспоры.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Доклад: РФ экспортирует оружие в Южный Судан в обход санкций ООН
«Рособоронэкспорт» в течение нескольких лет нелегально продавал оружие Южному Судану. Поставки шли через Кению и Уганду каждые два месяца, вопреки оружейному эмбарго, которое ООН ввела из-за гражданской войны в стране. Торговля оружием, а также экспансия «ЧВК Вагнера» в африканские страны позволяет России получать ресурсы и валюту в обход западных санкций.
Как минимум с 2019 года «Рособоронэкспорт» тайно и небольшими партиями переправлял оружие для военных Южного Судана. Об этом «Системе» (расследовательскому проекту Настоящего Времени и Радио Свобода) рассказали в неправительственной сети Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). По сведениям ее источников в кенийской таможне и среди военных, оружие морем переправляли в Кению. Там его переупаковывали в небольшие контейнеры и оттуда доставляли в пункт назначения. Покупателем выступала компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными.
Помимо оружия, через порт Момбаса (самый большой в Кении) Россия поставляла в Южный Судан оборудование для добычи полезных ископаемых, рассказал источник GI-TOC в миграционной службе Кении. До пандемии ковида поставки шли каждые два месяца, а после ее начала – каждые четыре, рассказал офицер кенийской таможни. Источники не уточнили, какое именно оружие поставлял официальный российский экспортер.
Поставки оружия из России в Южный Судан не были официально зарегистрированы – об этом свидетельствуют данные стокгольмского международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире. По его информации, последний раз Россия официально поставляла в Южный Судан боевые вертолеты в 2016 году. Тайные поставки, о которых рассказывают в GI-TOC, Россия осуществляла уже после того, как в 2018 году ООН ввела санкции и оружейное эмбарго в отношении Южного Судана. Меры были приняты из-за гражданской войны, которая унесла жизни десятков тысяч человек и вынудила миллионы жителей страны покинуть ее.
«Мы не думаем, что есть возможность определить, сколько было отправлено и получено оружия из Москвы в Южный Судан. В этом проблема данных SIPRI, которые отслеживают только официально объявленные и зарегистрированные поставки», – объяснили «Системе» в GI-TOC.
«Система» обратилась в «Рособоронэкспорт» за комментарием о поставках оружия в Южный Судан, но на момент публикации не получила ответа.
Новые страны для «Вагнера»
Начало поставок оружия в Южный Судан через соседние страны совпало с предполагаемым визитом Евгения Пригожина в Кению. Местные и российские СМИ сообщали, что самолет Пригожина приземлился в столице Кении Найроби в декабре 2018 года, однако находился ли сам Пригожин на борту – неизвестно.
Пригожин – основатель «ЧВК Вагнера», находящийся под санкциями США и Евросоюза из-за и агрессии в отношении Украины. Исследователи из GI-TOC называют Кению транзитным узлом для операций пригожинской «ЧВК» в странах Восточной Африки, в первую очередь в Судане. Всего «ЧВК Вагнера» и связанные с Пригожиным структуры действуют в 12 странах.
В подробном докладе, опубликованном 16 февраля, GI-TOC рассказала, как именно «ЧВК Вагнера» действует в Африке. К 2023 году она максимально упрочила свое присутствие на континенте, несмотря на войну в Украине. «Вагнеровцы» планируют расширять присутствие в новых для себя странах, Буркина-Фасо, Кении и Камеруне, считают в GI-TOC.
- Буркина-Фасо. После двух военных переворотов в стране к власти пришли военные, которым необходима силовая поддержка и оружие. По стране прокатились протесты – в том числе с российскими флагами, что необычно для страны, которая всегда находилась в зоне влияния Франции. В 2023 году новые власти страны потребовали вывода французских войск в течение месяца. В то же время связанные с «ЧВК Вагнера» компании получили право на добычу золота в стране, о чем сообщил президент соседней Ганы, однако никаких доказательств этому он не привел. Слухи об участии «ЧВК» в перевороте и поддержке нового режима комментировал и сам Пригожин, но без конкретики.
- Кения. Пока неясно, связаны ли с поставками оружия через эту страну наемники Пригожина. Тем не менее, источники GI-TOC сообщили, что «вагнеровцы» используют местную компанию-«прокладку» для организации перелетов в соседние африканские страны. Интерес к Кении у Пригожина появился в 2018 году, он лично посещал Найроби и, по словам источников неправительственной сети, договаривался об охране нефтяных месторождений.
- Камерун. Источники GI-TOC на месте сообщают, что «ЧВК Вагнера» все больше внимания уделяют Камеруну в своих планах. На фоне нового соглашения Москвы и Яунде о военном сотрудничестве, в стране все чаще появляются связанные с «ЧВК Вагнера» компании, которые занимаются логистикой и добычей полезных ископаемых. Исследователи GI-TOC обнаружили двух загадочных русских, которые приехали в Камерун из ОАЭ. Данных этих бизнесменов не удалось найти ни в одной российской базе данных. В GI-TOC указывают, что доказанной связи между этими людьми и «ЧВК Вагнера» нет, однако напоминают, что по подобному сценарию компании Пригожина действовали и в Центральноафриканской республике.
Санкции против наемников
GI-TOC предлагает усилить санкционный режим против «ЧВК Вагнера». В США ее уже признали «международной преступной организацией». Неправительственная сеть указывает, что группировка наемников многократно нарушала права человека, похищала людей и пытала их. Именно поэтому, предлагают GI-TOC, нужно адресно вводить санкции против отдельных людей и компаний, связанных с «ЧВК Вагнера», противостоять дезинформации, которую транслирует группировка, а также блокировать ее транзакции и счета.
Война в Украине влияет на амбиции «ЧВК Вагнера» в Африке как минимум потому, что часть наемников на континенте была перенаправлена на поля сражений в Европу. Но несмотря на это, отмечают в GI-TOC, наемники Пригожина активно участвуют в событиях в Африке, например, военный переворот в Буркина-Фасо поддержали несколько сотен бойцов из российской «ЧВК».
Экономическая сторона деятельности «ЧВК Вагнера» позволяет России получать валюту и ресурсы в обход западных санкций. После начала полномасштабной войны в Украине и усиления санкций в отношении России работа наемников приобрела еще большее экономическое значение, заключили в GI-TOC.
Госдума РФ прекратила действие Устава и конвенций Совета Европы
Госдума в четверг приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации, из которой Россия была исключена в марте прошлого года после российского вторжения в Украину. «Коммерсантъ» сообщает, что депутаты голосовали единогласно.
Законопроект внёс в январе президент России Владимир Путин. Документ признаёт утратившими действие в отношении России с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.
- Комитет министров Совета Европы 16 марта 2022 года одобрил резолюцию об исключении России из организации. В тот же день Россия сообщила о своём выходе из Совета Европы, спустя 26 лет участия в этой организации, объединяющей почти все страны Европейского континента. Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ, а также решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года.
- 9 января Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В связи с этим отмечалось, что в дальнейшем международное сообщество не сможет влиять на методы борьбы с коррупцией в России. В июле прошлого года Москва прекратила участие ещё в ряде соглашений Совета Европы.
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