ЕС может приостановить финансовую помощь Грузии из-за назначения судей

В Еврокомиссии недовольны решением правящей партии «Грузинская мечта» назначить судей Верховного суда, несмотря на достигнутое соглашение о приостановке этого процесса, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами.

В Брюсселе напоминают, что нарушение соглашения может повлиять на процесс выделения Грузии масштабной помощи для стабилизации находящейся в тяжелом положении из-за пандемии экономики страны.

Пресс-спикер Еврокомиссии Петер Стано сегодня распространил заявление, в котором отмечается, что назначение судей Верховного суда Грузии «содержит угрозу для независимости судебной власти и общественного доверия».

«Назначения противоречат ключевым положениям соглашения от 19 апреля, согласно которым, все текущие назначения должны быть приостановлены, все рекомендации Венецианской комиссии должны быть полностью выполнены и в целом независимость, подотчетность и качество системы правосудия должна быть повышена в процессе широкомасштабной, инклюзивной и разработанной с участием всех партий реформы», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как пишет «Новости-Грузия», в заявлении также отмечено, что пересмотр процесса отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии также является согласованным предварительным условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы Евросоюза, на которой данный шаг может отрицательно повлиять.

«Таким образом, это голосование – упущенная возможность для правительства Грузии заявить о своей приверженности подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события содержат угрозу для независимости судебной власти и общественного доверия. Евросоюз открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне для рассмотрения судебной реформы и дальнейших действий после этих событий, особенно в контексте соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии», – сказано в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии.