Молодая женщина с коронавирусом скончалась в Тбилиси после кесарева сечения

В Грузии в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского помиловали двух украинцев – Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина. Об этом сообщил их адвокат, Бека Басилая.

14 июля Батумский городской суд приговорил Хомича, Дьяченко и Батурина к 4 годам лишения свободы за незаконное пересечение грузинской государственной границы. Их задержали на яхте у берегов Грузии в прошлом году. МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением суда.

«Грузинская сторона была вынуждена помиловать их без ходатайства. Это – люстрация, подтверждение того, что они были в заключении в течение многих месяцев незаконно. Это было сделано без заявления (осужденных), напротив, они отказывались от помилования», – говорит адвокат.

О помиловании пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он говорит, что «вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского», который сегодня прибывает на международную конференцию в Батуми.

«(Зеленский) проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду. Майя Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти», – пишет он.

По информации Саакашвили, самолет Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев.

«Спасибо огромное президенту Зеленскому и украинским капитанам, которые являются для меня примером мужества и стойкости, – они отказались признать обвинение и выйти на свободу из-за того, что грузина хотели оставить в заключении. Так выглядит принципиальная позиция уважающей себя страны, и это ясно продемонстрировал президент Зеленский», – отметил Саакашвили.