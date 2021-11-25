Москва надеется на «нормализацию внутриполитической ситуации» в Грузии

Российская сторона надеется на «нормализацию внутриполитической ситуации» в Грузии. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Федерации РФ по итогам переговоров председателя комитета по международным делам Григория со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.

«С российской стороны выражена надежда, что прошедшие в Грузии выборы в органы местного самоуправления будут способствовать нормализации внутриполитической ситуации в стране, прекращению антироссийских проявлений и созданию условий для возобновления процесса нормализации российско-грузинских отношений», – сказано в заявлении.

В Москве также говорят, что стороны с удовлетворением отметили итоги состоявшегося 28 октября 2021 г. рабочего совещания по вопросу оптимизации грузоперевозок через пункт пропуска «Верхний Ларс – Казбеги».

«Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения», – говорится в заявлении.

Комментируя обсуждение инициативы о сотрудничестве «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран, Турция), сообщается, что «российская сторона привлекла внимание к открывающимся для Грузии возможностям по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей». Ранее Зураб Абашидзе по итогам переговоров заявил, что Грузия не рассматривает возможность участия в данной платформе.

В пресс-релизе Совета Федерации также говорится, что «подтвержден обоюдный настрой на урегулирование проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности».

Следующая встреча Григория Карасина и Зураба Абашидзе может состояться весной 2022 года в очном формате – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.