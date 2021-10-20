Москва попросила у Грузии содействия по делу об убийстве россиянки

Москва направила МИД Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ Анастасии Шаталовой. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в МИД России и в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

«Секция интересов (Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии – ред.) направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу», – заявили в МИДе.

Сотрудники консульского отдела находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.

«В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой», – заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее в МВД Грузии подтвердили задержание троих человек по делу об убийстве россиянки. Задержан Б.Л., который, по версии МВД, стрелял в Шаталову; Б.Х., на автомобиле которого предполагаемый убийца покинул место преступления; а также Л.Р., в квартире которого скрывался Б.Х. О мотивах убийства в МВД пока не сообщают.