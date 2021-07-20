Мусульмане отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения

Мусульманский мир сегодня отмечает Курбан-байрам, один из величайших праздников в исламе.

Курбан-байрам отмечается в 70-й день месяца Рамадан. В этот день мужчины молятся перед восходом солнца.

Во всех действующих мечетях Грузии торжественный намаз начался в 6 утра. Праздник по традиции продолжается три дня, пишет «Новости-Грузия».

Курбан-байрам – часть обряда жертвоприношения и заклания животного. Мясо делится на три части: одну раздают нуждающимся, другую – соседям, независимо от их вероисповедания, третью оставляют в семье.

«Курбан-байрам – важнейший мусульманский праздник, служащий как национальным, так и общественным целям.

Это один из способов приблизиться к богу, поделиться с людьми. Молитвы совершаются по всей Грузии. После молитвы начнутся жертвоприношения, будут заколоты животных, а затем мясо раздадут нуждающимся семьям. Это, с одной стороны, социальная поддержка.

Сегодня мы передадим мясо в около 8 тысяч семей как в Западной, так и в Восточной Грузии.

Поздравляю Грузию и мусульман мира с этим драгоценным праздником», – заявил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов.