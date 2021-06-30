Патриархия Грузии просит евродепутатов и дипломатов воздержаться от поддержки «Тбилиси Прайда»

Во вторник утром полиция пришла с обысками к главному редактору "Проекта" Роману Баданину, корреспонденту издания Марии Жолобовой и заместителю главного редактора Михаилу Рубину.

Об обыске у Баданина сообщили в телеграм-канале "Проекта".

Возле дома Жолобовой полицейские задержали Михаила Рубина. В квартире родителей Рубина также прошёл обыск.

У журналистов изъяли технику.

После обысков Жолобову, Рубина и Баданина повезли на допрос.

Полиция долгое время не сообщала, в связи с чем прошли обыски. Адвокаты журналистов сообщили, что они связаны с делом, возбуждённым по статье о клевете, по которому потерпевшим проходит бизнесмен Илья Трабер.

Впоследствии в полиции также подтвердили это.

Издатель "Проекта" Полина Махольд рассказала Радио Свобода, что обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2017 году после публикации видеорасследования "Питерские. Отец и сын". Это расследование было сделано журналистами Романом Баданиным и Марией Жолобовой для телеканала "Дождь". Михаил Рубин не участвовал в подготовке расследования.

"При этом следователь, который сейчас находится с Михаилом и ведет обыск, он точно так же из Санкт-Петербурга: по-моему, старший следователь Главного управления МВД по Санкт-Петербургу. Документов мы не видели, не можем утверждать точно, но, скорее всего, все указывает на то, что дело то же самое", – рассказала Махольд.

Впоследствии адвокат Баданина Анна Богатырёва сообщила "Дождю", что главный редактор "Проекта" находится в статусе подозреваемого. У него взяли подписку о невыезде. По словам адвоката Жолобовой, у его подзащитной статус свидетеля. Статус Рубина неизвестен.

Мария Жолобова считает, что подлинная причина обысков – опубликованное сегодня "Проектом" расследование про главу МВД Владимира Колокольцева. В нём, в частности, утверждается, что Колокольцев состоит в дружеских отношениях с человеком по имени Лев Черепов, которого называли близким к измайловской преступной группировке. Также рассказано про недвижимость семьи министра.

Издатель "Проекта" Полина Махольд отметила в разговоре с Радио Свобода, что все три сегодняшних обыска проходили не по постановлению суда.

"Складывается такое ощущение, как будто вчера мы опубликовали анонс расследования, которое сегодня вышло, о главе МВД Колокольцеве, и как будто в этот же момент из Санкт-Петербурга выехали машины со следователями в Москву, всю ночь гнали по шоссе, приехали с утра и начали обыски у наших коллег. Выглядит пока все так.

Я думаю, что это [расследование про главу МВД] триггер безусловный. Потому что не было никакой нужды срочно снимать людей с их мест работы в Санкт-Петербурге, гнать в Москву. Я думаю, просто очередная папочка открылась, очередное дело досталось, просто потому что кому-то не нравится, о чем мы пишем", – говорит Махольд.

Издатель рассказала, что авторы расследования про главу МВД не получали каких-то серьезных предупреждений или угроз в период подготовки материала:

"Хотя я должна сказать, что вопросы к нашим авторам поступают постоянно – не стоит ли им прекратить заниматься этой темой. Мы постоянно получаем, и до публикации расследования, и после, просьбы удалить, просьбы за деньги удалить, перекупить, все что угодно. Сложно сказать, были ли там такие, потому что мы уже просто перестали обращать на это внимание, честно говоря, это какой-то фоновый шум. Никаких серьезных сигналов формата слежки или чего-то такого, как бывало раньше, не было".

Рубин также сказал, что, по его мнению, дело о клевете – только повод для обысков.

Доступ к сайту "Проекта", на котором опубликовано расследование про Владимира Колокольцева, сегодня затруднен. Это связано с большим количеством желающих его прочитать, объяснила Полина Махольд.

"Сегодня самый приятный день работы нашего системного администратора, потому что сайт лег из-за того, что все пришли прочитать это расследование, и мы просто оказались не готовы к такому наплыву читателей, – говорит Махольд. – Мы им очень благодарны и сейчас стараемся удержать сайт на плаву. У нас такого раньше не было".

Трабер – петербургский бизнесмен, которого "Проект" называл "другом Путина" и "фигурантом дела русской мафии". В 2020 году издание опубликовало расследование о планах Трабера осваивать Северный морской путь. Ещё до создания "Проекта" Роман Баданин и Мария Жолобова были авторами другого расследования о Трабере – документального фильма "Питерские. Отец и сын", в котором в том числе содержались утверждения о его возможных связях с организованной преступностью, а также о знакомстве с Владимиром Путиным. Его опубликовал в 2017 году телеканал "Дождь". Михаила Рубина среди авторов не было.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что президент знает фамилию Трабера, "так как он работал в Санкт-Петербурге, и этот товарищ играл определенную роль в экономической жизни и так далее". При этом Песков подчеркнул: "Мне не известно, что у них были какие-то близкие отношения, дружеские или какие-то деловые". Вопросы об обысках у журналистов "Проекта" Песков предложил адресовать МВД. Он не согласился с тем, что речь может идти о мести журналистам за их расследования.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков утверждает, что срок давности по статье о клевете – если речь идёт о жалобе Трабера на фильм "Питерские" – истёк ещё в 2019 году.

Мария Жолобова – автор нескольких резонансных расследований, в том числе о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Ранее издание "Проект" выпустило ряд расследований о Владимире Путине и его ближайшем окружении и семье. После чего подверглось критике государственными и прокремлёвскими СМИ, сообщавшими о западном финансировании издания. В публикациях главного редактора Романа Баданина обвиняли в уголовных преступлениях.