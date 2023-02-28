В Подмосковье упал беспилотник – за сутки об атаках сообщили пять регионов

В Коломенском районе Московской области упал беспилотник. Фото разбившегося дрона опубликовали несколько телеграм-каналов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил информацию.

Воробьёв предположил, что целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры.

«Жертв и разрушений на земле нет», – сообщил глава Подмосковья. По информации телеграм-каналов, дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией, принадлежащей «Газпрому».

За сутки об упавших беспилотниках сообщили уже пять российских регионов. В Белгородской области обнаружили обломки трёх дронов, ещё один залетел в окно жилого дома, рассказали власти региона. Беспилотник сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона.

Обломки «летательного аппарата» обнаружили и в Республике Адыгея. Также дрон зафиксировали в районе нефтяной базы в Краснодарском крае, на которой сегодня произошёл пожар. Позднее Минобороны России подтвердило атаку дронов на Краснодарский край и Адыгею. Во всех случаях жертв нет.

Также сегодня из-за «неопознанного объекта» закрывали небо над Санкт-Петербургом. Позже Минобороны объяснило это «тренировкой ПВО».

Минобороны России утверждает, что за атакой беспилотников стоит Украина. Киев это не комментировал.