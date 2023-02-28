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В Подмосковье упал беспилотник – за сутки об атаках сообщили пять регионов
В Коломенском районе Московской области упал беспилотник. Фото разбившегося дрона опубликовали несколько телеграм-каналов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил информацию.
Воробьёв предположил, что целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры.
«Жертв и разрушений на земле нет», – сообщил глава Подмосковья. По информации телеграм-каналов, дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией, принадлежащей «Газпрому».
За сутки об упавших беспилотниках сообщили уже пять российских регионов. В Белгородской области обнаружили обломки трёх дронов, ещё один залетел в окно жилого дома, рассказали власти региона. Беспилотник сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона.
Обломки «летательного аппарата» обнаружили и в Республике Адыгея. Также дрон зафиксировали в районе нефтяной базы в Краснодарском крае, на которой сегодня произошёл пожар. Позднее Минобороны России подтвердило атаку дронов на Краснодарский край и Адыгею. Во всех случаях жертв нет.
Также сегодня из-за «неопознанного объекта» закрывали небо над Санкт-Петербургом. Позже Минобороны объяснило это «тренировкой ПВО».
Минобороны России утверждает, что за атакой беспилотников стоит Украина. Киев это не комментировал.
Другие новости дня
Кулеба: правительство Грузии медленно убивает Саакашвили
Правительство Грузии медленно убивает экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Суспільне Новини».
«Надо называть вещи своими именами. Грузинское правительство медленно убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Они могут думать все, что угодно про него как политика, но для меня как для главы МИДа он является гражданином Украины. Я буду за него бороться так же, как мы боремся за каждого гражданина, который оказывается в беде», – сказал он.
Кулеба также сообщил, что назначение нового посла Украины в Грузии находится на финальной стадии.
«Когда он поедет в Грузию, это уже вопрос политического момента. Присутствие или отсутствие посла – это всегда политический сигнал. Мы не сделали ничего, абсолютно не пошевелили даже пальцем для того, чтобы испортить отношения с Грузией. Наоборот, мы много инвестировали в то, чтобы наши отношения развивались. Я могу сказать, что если отношения между украинским народом и государством с грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то мы не можем сказать этого про правительство Грузии», – отметил глава МИД Украины.
Украинский политик также прокомментировал отношение грузинского правительства к России.
«Есть вопросы, есть проблемы. Но у нас есть достаточно каналов коммуникации с ними для того, чтобы поддерживать связь и пытаться решать эти проблемы», – добавил Кулеба.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.
- СМИ сообщили, что новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов. В МИД Украины он возглавлял финансово-административный департамент.
В Грузии депутат требует расследования войны 2008 года и «преступлений Саакашвили»
Представитель оппозиции в парламенте Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия заявил, что ответственность за войну 2008 года несут Михаил Саакашвили и его «зарубежные покровители». Депутат требует создать парламентскую комиссию по расследованию событий 15-летней давности. С требованием начать расследование он обращается и к прокуратуре Грузии.
Инджия считает, что Саакашвили совершил преступление перед «грузинским государством и народом Грузии».
«Все знают, что Саакашвили согласовывал каждый шаг с американцами. Без них он не мог спланировать ничего, особенно после визита Джорджа Буша в Грузию в 2005 году. Американцы прекрасно знали, что Россия ответит на бомбардировки Цхинвали, что в итоге приведет к серьезному конфликту между Россией и Европой. Война 2008 года впервые создала раскол между Европой и Россией, который продолжается и сейчас из-за войны в Украине», – сказал Инджия.
Политик назвал войну 2008 года «евроатлантическим заговором».
«В результате этого евроатлантического заговора были пожертвованы два наших исторических уголка – Абхазия и Самачабло, убиты сотни грузинских солдат и мирных жителей, а 30 тысяч человек стали беженцами на своей родине. Тем, кто пытается втянуть Грузию в войну, страшное преступление 2008 года ни при каких обстоятельствах не должно быть прощено», – сказал депутат.
Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что лично он поддержал бы проведение расследование событий 2008 года.
Ранее члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии, заявили, что США, возможно, требуют освобождения Михаила Саакашвили, чтобы скрыть преступления 2008 года.
«Чем дольше будет продолжаться кампания по освобождению Саакашвили, тем более актуальным станет вопрос – что произошло в августе 2008-го?», – говорилось в заявлении «Силы народа».
«Проект»: Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России
Президент России Владимир Путин купил олимпийской чемпионке Алине Кабаевой самую большую квартиру в России. Она была оплачена на средства из «кошелька» президента России Владимира Путина – кипрского офшора Ermira. Это утверждается в расследовании издания «Проект».
Речь идёт о двухэтажном пентхаусе 2600 квадратных метров, построенном в сочинском жилом комплексе «Королевский парк». В нём есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал Валентин Юдашкин. В 2021 году ЦИАН признавал этот пентхаус «самой большой квартирой России».
Как выяснил «Проект», в 2011 году пентхаус оформил на себя Олег Руднов. Деньги на покупку недвижимости поступили ему из президентского «кошелька» – кипрского офшора Ermira. Отмечается, что пентхаус обошелся Руднову примерно в 90 миллионов рублей, что в пять раз ниже цены, которую называл застройщик. «Проект» называет Руднова «давним номиналом Путина».
Источник издания утверждает, что Руднов купил этот пентхаус именно для Кабаевой. Кроме того, две квартиры на верхних и прилегающих к пентхаусу этажах жилого комплекса оформили на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину.
Корреспондент «Проекта» под видом покупателя встретился с двумя риелторами, торгующими квартирами в этом доме. По их словам, они слышали, что пентхаус находится «в собственности Кабаевой».
Также издание «Проект» выяснило, что 800 метрах от резиденции Путина на Валдае был построен деревянный терем площадью 1200 квадратных метров. Он оформлен на компанию «Прайм», которая записана на друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Источник, знакомый с устройством президентской резиденции, рассказал журналистам, что этот дом был построен специально для Кабаевой.
По подсчетам расследователей, оценочная стоимость всей недвижимости Алины Кабаевой приближается к 120 миллионам долларов.
Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об «иноагентах»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что не поддерживает законопроект об «иноагентах».
«Я решительно выступаю против закона, который сейчас обсуждается. Я не буду вдаваться в обсуждение. Во всяком случае, я наложу на него вето. Этот закон принят лишь для того, чтобы отдалить нас от Европы, поэтому он неприемлем для меня», – сказала Зурабишвили.
Отметим, что даже в случае, если президент наложит на закон вето, правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.
Ранее Зурабишвили наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке». Они, в частности, предусматривают введение должности первого вице-президента Нацбанка.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Накануне стало известно, что «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
В Абхазию доставили тело бойца, погибшего на войне в Украине
Из Ростова в Пицунду доставили тело Вячеслава Новицкого, погибшего на войне в Украине. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, Новицкий погиб «в боях за освобождение Луганской Народной Республики». Другие подробности не сообщаются.
По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Дмитрий Цвижба, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба и Матбей Абиджба. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
В Цхинвали убили молодого мужчину, ранен малолетний ребенок
В Цхинвали во вторник произошло убийство. Как пишет агентство «Рес», убили молодого мужчину, который находился вместе с семьей в своей машине на улице Исака Харебова.
В результате стрельбы два огнестрельных ранения получил малолетний ребёнок. Он доставлен в больницу.
Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерий Газзаев, подозреваемый в совершении убийства добровольно явился в милицию.
«Личность стрелявшего установлена, это житель Цхинвала Андрей Хугаев, который добровольно явился с повинной в МВД. Он дает показания. Причина – ранее возникшие неприязненные отношения между ними», – сказал Газзаев.
Он уточнил, что имеются все записи с видеокамер, после происшествия был объявлен план «перехват»
В цхинвальском республиканском медцентре сообщили, что пострадавший в результате стрельбы ребенок находится в тяжелом состоянии.
«На данный момент ребенку проводят операцию», – сказали в больнице.
Югоосетинская генпрокуратура проводит оперативно-следственные мероприятия, ведется сбор информации для возбуждения уголовного дела.
МЧС России объяснило взломом сигнал воздушной тревоги по радио и ТВ
В нескольких российских регионах местные радиостанции и телеканалы передали оповещение о воздушной тревоге. В их эфирах на фоне звуков сирен звучали объявления о ракетном ударе с призывом немедленно проследовать в укрытие.
В МЧС России заявили, что это стало следствием взлома хакерами серверов телеканалов и радиостанций. В ведомстве подчеркнули, что переданные сообщения о воздушной тревоге являются ложными и не соответствуют действительности.
Канал «Осторожно, новости» рассказал, что сигналы воздушной тревоги были в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде , Саратове, а также в Тульской области и нескольких городах Подмосковья. По данным SHOT, все они содержали предупреждение об угрозе ракетного удара. В некоторых случаях ложная тревога длилась до десяти минут, после чего трансляцию прервали.
Власти этих регионов заявили, что обстановка контролируемая, призвав жителей сохранять спокойствие.
Аналогичный инцидент произошел 22 февраля, когда жители многих российских регионов услышали по радио оповещение о ракетной атаке. Тогда МЧС также заявляло о взломе.
Илон Маск снова стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова поднялся первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg. Его состояние сейчас составляет 187 миллиардов долларов.
В декабре 2022 года Маск уступил своё первенство главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, который теперь занимает второе место с состоянием в 185 миллиардов долларов.
Тогда же Bloomberg сообщил, что Маск стал первым человеком, потерявшим более 200 миллиардов долларов: ещё в ноябре 2021 года состояние миллиардера оценивалось в 340 миллиардов долларов. Основной причиной сокращения богатства Маска стало падение стоимости акций Tesla.
В 2023 году бумаги Tesla стали снова расти в цене. За два месяца они подорожали на 70%, а состояние Маска увеличилось на 50 миллиардов долларов.
- При этом, согласно рейтингу журнала Forbes, Илон Маск всё ещё уступает французскому миллиардеру Бернару Арно. Третье место в обоих рейтингах занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.
Ардзинба обсудил «интеграционные процессы» с госсекретарем Союзного государства
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба провел в Москве встречу с Государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
По информации медиацентра абхазского МИДа, в ходе встречи «обсуждались актуальные аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве», условия для полноценного участия Абхазии в «интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации».
Кроме того, Ардзинба проинформировал Мезенцева о встрече абхазского лидера Аслана Бжания с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко, которая состоялась 21 февраля в Минске.
Сегодня же Ардзинба в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что достигнута договоренность о поставках в Беларусь абхазских вин. При этом ранее сообщалось, что объем поставок абхазских вин в Россию снизился «из-за санкций и изменения логистических цепочек».
- В августе 2022 года Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазские власти отвергают возможность вступления Абхазии в состав России.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. 21 февраля текущего года Лукашенко провел встречу с Бжания в Минске.
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
Лидеры Сербии и частично признанной республики Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе 27 февраля.
Однако, по словам Борреля, это пока лишь готовность приступить к реализации соглашения, которое потребует дальнейших переговоров. При этом сербская и косовская стороны пообещали не принимать односторонних мер, которые могут привести к напряженности и поставить под угрозу заключение соглашения, подчеркнул Боррель.
Премьер-министр Косова Альбин Курти после переговоров заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля, передаёт Reuters. Президент Сербии Александр Вучич считает, что необходимы дальнейшие консультации. При этом Вучич отметил, что, по его мнению, власти Косова не готовы к компромиссам.
Соглашение, с которым согласились лидеры Сербии и Косова, состоит из 11 статей. В нем говорится о том, что стороны договорились «развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия», «признать документы (паспорта) и национальные символы друг друга», будут «разрешать любые споры между собой исключительно мирными средствами» и не будут блокировать друг другу пути в Евросоюз.
Кроме того, в тексте соглашения сказано, что Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации, включая ООН, а обе стороны «обязуются установить конкретные механизмы и гарантии, чтобы обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово».
Накануне переговоров в Брюсселе план ЕС по урегулированию отношений Белграда и Приштины поддержали США.
В то же время часть пророссийски настроенной сербской оппозиции потребовала от президента Александра Вучича не подписывать никаких соглашений по нормализации отношений с Косово до окончания украинского кризиса. Такую же позицию высказал в интервью агентству «Бета» посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он заявил, что статус Косова будет определен в «иных геополитических условиях» — по завершении «конфликта с Западом на территории Украины». По мнению российского посла, предложенный ЕС план неприемлем для Сербии, поскольку фактически требует от Белграда признать независимость Косова, пишет «Коммерсантъ».
- В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран – членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.
- Конфликт между Сербией и Косовом обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.
Госдеп: закон об «иноагентах» подорвет евроатлантические устремления Грузии
В Госдепартаменте США в очередной раз прокомментировали законопрокт об «иноагентах», который был инициирован формально покинувшими «Грузинскую мечту» депутатами и лоббируется правящим большинством.
По словам пресс-спикера американского ведомства Неда Прайса, в случае принятия такой закон может подорвать евроатлантические устремления Грузии.
«Мы думаем, что подобный закон потенциально может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, стремление к которой грузинская общественность неоднократно продемонстрировала в последние десятилетия. Заявления, будто бы этот закон основан на нашем «Акте регистрации иностранных агентов» очевидно ошибочны. Законопроект, с которым мы ознакомились, как видно, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не на американском», — заявил Прайс.
СОВА напоминает, что 27 февраля парламентское бюро зарегистрировало второй вариант законопроекта об «иноагентах», который, со слов его инициаторов, совершенно идентичен американскому. За неделю до этого на рассмотрение комитетов был передан первый вариант. В движении «Сила народа» утверждают, что брали за основу американский опыт, однако, в Вашингтоне, в ЕС и в Грузии инициативу единогласно называют российской.
Небо над Петербургом временно закрывали из-за «неопознанного объекта»
Над Санкт-Петербургом и областью было закрыто 200 км воздушного пространства, аэропорт Пулково не принимал самолеты.
По данным издания «Фонтанка», неопознанный летающий объект был замечен в 160-200 км от Петербурга. Власти города ввели план «Ковер». Сообщалось, что в небо над Петербургом подняли истребители Су-35 и МиГ-31.
По данным издания, информацию о входе в воздушное пространство неопознанного летающего объекта в службу аэропорта Пулково сообщило Минобороны РФ. В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт не принимал самолеты и не давал разрешения на взлет.
По неподтвержденным данным канала «112», замеченный непознанный объект у границ Петербурга был похож на большой беспилотник. Официальной информации об объекте пока нет.
Телеграм-канал Baza также написал о введении плана «Ковер» – его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает, что все воздушные суда, находящиеся в радиусе его действия, должны немедленно сесть или покинуть этот район.
Последний борт приземлился в Пулково примерно в 10:35. В авиакомпании «Россия» подтвердили, что «скорректировали» выполнение нескольких рейсов в Петербург и из города. ТАСС передает, что несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург, вернулись во Внуково. Кроме того, задержка коснулась рейсов из Петербурга в Москву, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кировск. Пассажиры Пулкова сообщили, что их высадили из самолетов, готовившихся к взлету.
В 12:00 по местному времени воздушное пространство над Санкт-Петербургом и областью снова открыли, аэропорт Пулково принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.
В Минобороны России заявили, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО была «проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением».
«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», – сказано в сообщении.
- В трех российских регионах в ночь с 27 на 28 февраля упали беспилотники – в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае. Кроме того, в Адыгее зафиксировали падение неизвестного летательного объекта – возможно, это тоже дрон.
- В Белгороде были найдены обломки трех беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что один из БПЛА залетел в окно жилого дома, пострадавших нет. Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, в Суржском районе региона был сбит «беспилотник ВСУ».
- В Туапсе, по данным телеграм-каналов Baza и Astra, ночью на территории нефтехранилища упали два дрона, начиненных взрывчаткой. Позднее о том, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших нет.
- Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал, что в поселке Новом Гиагинского района ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Жертв и пострадавших не было.
В Туапсе на нефтебазе «Роснефти» произошёл пожар после атаки дронов
Ночью на нефтебазе в Туапсе в Краснодарском крае произошёл пожар. Об этом сообщила городская администрация.
Пожар начался около двух часов ночи на улице Индустриальной, где, по открытым данным, расположен нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть». Фотографии пожара появились в местных телеграм-каналах.
Местные жители рассказали, что слышали , как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, в результате которых у близлежащих домов выбило стекла.
Телеграм-каналы Baza и Shot утверждают, что нефтебазу атаковали беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. По данным издания Astra, повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра.
По данным Astrа, в 30 метрах от места происшествия находится казарма с российскими военными.
Официальной информации по этому поводу нет.
В городской администрации заявили , что пожар произошел в хозяйственном строении на территории нефтебазы и что он полностью потушен. Местные власти утверждают, что огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов нет, пострадавших тоже нет. В тушении пожара участвовали 32 пожарных и 11 единиц техники, сообщили в администрации Туапсе.
В ноябре в Суражском районе Брянской области, которая граничит с Украиной, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Телеграм-канал «112» тогда утверждал, что резервуар с нефтью загорелся после попадания боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Суражский район Брянской области находится относительно далеко от границы с Украиной.
В начале февраля в Белгородской области возник крупный пожар на заводе после попадания снаряда в находившуюся рядом нефтебазу. Губернатор региона Вячеслав Гладков обвинил в обстреле украинскую армию.
ООН: число погибших мирных жителей в Украине превысило 8 тысяч
Число погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабной российской агрессии превысило 8 тысяч, сказано в февральском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Общие потери среди гражданских лиц составили 21 тысячу 580 человек, из них 8 тысяч 101 человек были убиты. Среди погибших – 2 тысячи 127 женщин и 488 детей.
«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано авиаударами, применением взрывчатых веществ с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракет», – говорится в отчёте.
Доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о положении мирных жителей в Украине публикуются раз в месяц. В каждом из них подчёркивается, что число погибших - это только задокументированные и подтверждённые случаи. На самом деле смертей среди мирного населения может быть в разы больше - за счёт населённых пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут), и откуда до сих пор крайне сложно получить полную информацию.
- За время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей. Так, в марте прошлого года после освобождения украинской армией населённых пунктов Буча и Ирпень были найдены тела свыше семисот погибших гражданских лиц. В том же месяце в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, ещё более 40 человек погибли при попадании ракеты в жилой дом в Днепре.
Apple выплатила в России штраф в 12 миллионов долларов
Американская корпорация Apple выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей (12,12 миллиона долларов США) в рамках российского антимонопольного дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
Как отмечает «Голос Америки», антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского», приложение которой с программой родительского контроля Кaspersky Safe Kids было отклонено в AppStore.
Это уже второй случай в 2023 году, когда Apple cоглашается со штрафами, наложенными на компанию российскими властями. 17 января ФАС оштрафовал Apple на 17 миллионов долларов, за якобы «принуждение российских разработчиков к использованию платежных сервисов Apple» в магазине приложений AppStore.
В марте 2022 года Apple приостановила официальные продажи всех своих продуктов в России после начала войны в Украине. В России был также отменён платежный сервис ApplePay в России.
Лоукостер Wizz Air с 14 марта прекратит полеты в Кишинев
Венгерская бюджетная авиакомпания Airline Wizz Air (WIZZ.L) заявила в понедельник о решении временно, с 14 марта, прекратить полёты в Кишинев. Причиной решения стали риски безопасности полетов в воздушном пространстве Молдовы. Руководство гражданской авиации Республики Молдова назвало решение авиакомпании «внезапным и достойным сожаления». Об этом информирует агентство Reuters.
Представитель Wizz Air объявил, что вместо аэропорта в Кишиневе будет использоваться аэропорт в румынском городе Яссы. Оттуда самолёты полетят в Берлин, Барселону, Рим, Лондон и другие города.
«Безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом Wizz Air», — заявили в авиакомпании Wizz Air.
«В связи с событиями недавнего времени и развитием ситуации в Молдове, риск полетов в воздушном пространстве этой страны отныне определяется как «повышенный», но не «неизбежный», подчеркивает руководство венгерского лоукостера. Оно назвало своё решение «трудным, но ответственным».
Министр иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску заявил в минувшую среду, что его страна «готова к любым угрозам». По словам министра, есть опасения, что Россия попытается дестабилизировать Молдову.
Напряженность между Россией и Молдовой усилилась в последние месяцы. Российские ракеты, направленные на цели в Украине, нарушали воздушное пространство Молдовы. Вместе с тем, отмечает Reuters, в Кишиневе обвиняют Кремль в раздувании антиправительственных протестов в Молдове. Москва все обвинения отвергает.
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В Белгороде на городские улицы упали три беспилотника
В Белгороде вечером в понедельник упали несколько беспилотных летательных аппаратов. Сначала о падении одного дрона сообщили местные телеграм-каналы. Затем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале, что найдены обломки уже трёх летательных аппаратов.
По сообщению Гладкова, в нескольких домах выбиты окна, несколько автомобилей получили повреждения. Люди, по его словам, не пострадали.
На местах происшествий работают спецслужбы. Туда же выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Принадлежность беспилотников предстоит установить экспертам.
- Белгород — ближайший к украинской границе российский областной центр. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину населённые пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- С российских позиций под Белгородом регулярно ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области.
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Спас жизнь сопернику. Лука Лочошвили получил приз Fair Play от ФИФА
Грузинский защитник итальянского клуба «Кремонезе» Лука Лочошвили получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) за честную игру.
Церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона под названием The Best FIFA Football Awards 2022 прошла в Париже.
В феврале прошлого года Лочошвили, тогда выступавший за венскую «Аустрию», оказал помощь сопернику в матче чемпионата Австрии против «Вольфсберга». Футболист Георг Тайгль после сильного удара потерял сознание, грузин подбежал к нему и оказал первую помощь.
Лочошвили выступает за «Кремонезе» с августа 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего грузина в 1,5 млн евро.
Лочошвили не смог присутствовать на церемонии. 28 февраля его клуб проведет домашний матч против «Ромы».
- Приз лучшему игроку года по версии ФИФА в третий раз за карьеру получил форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. На награду также претендовали Килиан Мбаппе и Карим Бензема.
Путин наградил орденом Стивена Сигала и объявил благодарность Гоблину
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы американского актера Стивена Сигала и объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Гоблин.
В документе на портале правовой информации говорится, что Сигал удостоен награды за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Гоблин получил благодарность за вклад в работе Российского военно-исторического общества.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт ему выдал лично президент России Владимир Путин. Также у актера есть американский и сербский паспорта. Сигал не осуждал российское нападение на Украину.
Пучков стал известен в 2000-е годы благодаря неофициальным закадровым переводам популярных фильмов. Он перевел и озвучил более 80 картин. Блогер родился в городе Кировограде (сейчас Кропивницкий) в центральной Украине. При этом Пучков поддержал российское вооруженное вторжение, назвав его вынужденной мерой. Блогер находится под санкциями Евросоюза и Украины.
Азербайджан инициирует арбитражный процесс против Армении
«Азербайджан инициирует межгосударственное арбитражный процесс против Армении, требуя от Еревана финансовой компенсации за незаконную эксплуатацию энергетических объектов, расположенных на его территории с 1991-го по 2020 годы», - сообщает агентство «Туран» со ссылкой на распространенное сегодня заявление Министерства иностранных дел Азербайджана.
Официальный Баку утверждает, что Армения «незаконно эксплуатировала Тартарскую ГЭС, расположенную на Сарсангском водохранилище, построила на оккупированных территориях 37 малых ГЭС, на которых выработанная электроэнергия экспортировалась в Армению». С этой целью Армения сформировала единую энергосистему с оккупированными территориями Азербайджана», заявляет МИД Азербайджана.
В ведомстве также утверждают, что «Армения незаконно эксплуатировала угольный разрез Чардаглы, а также демонтировала газопровод Евлах-Нахичеван», вследствие чего подача газа в автономную республику была прекращена.
В Дагестане при строительстве обнаружили массовое захоронение
В Дагестане, неподалеку от Махачкалы, при проведении строительных работ было обнаружено массовое захоронение. В братской могиле - 18 скелетов, у многих из них есть дыры в черепах. По данным следственного управления СКР по Дагестану, захоронение может относиться к годам сталинских репрессий.
Пресс-секретарь Следственного комитета по Дагестану Оксана Тенетова сообщила изданию «Кавказ.Реалии», что комитет проводит проверку. Она подтвердила, что останки могут относиться к 1930-м годам прошлого века. На месте находки работают правоохранители. Более подробных комментариев пока не последовало.
Безымянные захоронения жертв сталинских репрессий на территории России и бывшего СССР продолжают находить до сих пор. Например, в конце 2022 года Музей истории Екатеринбурга обнародовал предварительные результаты исследований братской могилы на Московском тракте недалеко от города. Там лежат останки около двух тысяч казненных в 1930-е годы.
Исследованием массовых захоронений в карельском урочище Сандармох занимался историк из Петрозаводска, глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев. Там были найдены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысячи человек.
В 2021 году суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям он ранее был оправдан. Правозащитные организации и сторонники историка называют его преследование политическим.
Группа врачей при омбудсмене Грузии заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили
Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, распространила заключение по итогам осмотра в феврале заключенного третьего президента Михаила Саакашвили.
Состояние Саакашвили резко ухудшилось со времени последнего визита 4 декабря, до четвертой стадии кахексии - угрожающей потере веса четвертой стадии, говорится в заключении. Независимые эксперты заявили, что состояние Саакашвили находится в фазе активного катаболизма и «в случае потери еще пяти-семи килограммов он будет полностью прикован к постели», пишет агентство «Новости-Грузия».
В случае, если он продолжит худеть, достижение критической отметки ожидается в течение 1-2 месяцев, это 52-53 килограмма, после чего изменения станут необратимыми.
Врачи предупреждают, что Саакашвили не должен передвигаться самостоятельно из-за угрозы падений. Любая травма при текущем состоянии организма может спровоцировать каскадное развитие критических осложнений, в том числе тромбоза, кровоизлияний и инфекций, и привести к летальному исходу.
Группа врачей при Народном защитнике посетила Михаила Саакашвили, который с мая прошлого года переведен из тюрьмы в клинику «Вивамед», 19 февраля. На момент визита клиника не предоставила всю медицинскую документацию из-за нерабочего дня, однако офис Народного защитника запросил ее дополнительно, и она также будет рассмотрена группой экспертов.
В обследовании пациента 19 февраля приняли участие Тенгиз Цуладзе (невролог), Григол Хурцидзе (терапевт, внутренние болезни/госпитальная медицина), Георгий Качарава (кардиолог) и Нино Заврашвили (эндокринолог). Позже к он-лайн консилиуму были привлечены Георгий Папиашвили (кардиолог/аритмолог) и Георгий Григолия (анестезиолог-реаниматолог).
Выдержки из заключения:
- Значительное ухудшение состояния после предыдущего визита 4 декабря. За это время больной похудел еще на 5,7 кг, двигательная активность значительно ограничена из-за слабости;
- При вставании отмечается резкое падение артериального давления со 125/75 до 60/40, что сопровождается потерей равновесия и координации;
- Происходит дальнейшее снижение психических функций;
- Больной вступил в фазу активного катаболизма ( саморасщепление тканей организма для получения из них необходимых аминокислот и энергии - прим.ред);
- Саркопения ( атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к потере мышечной массы и силы - прим.ред);
- Атрофия мышц;
- Тяжелая кахексия четвертой степени ( кахексия - крайнее истощение организма при резкой потере веса - прим.ред);
- Углубляется периферическая и вегетативная невропатия ( поражение нервных волокон, сопровождающееся нарушением проведения нервного импульса - прим.ред).
Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила, что о более 20 диагнозах, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии - неконтролируемой потере веса более чем на 40 кг, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он преступник, который симулирует с целью добиться своего освобождения.
Производство автомобилей в России упало до исторического минимума
Объем производства автомобилей в России за 2022 год обрушился на 60 процентов, до исторического минимума в 620 тысяч машин. Статистику 27 февраля привёл на парламентских слушаниях в Совете федерации замглавы министерства промышленности Альберт Каримов.
До этого худшим результатом за год было производство 729 тысяч автомобилей в 2009 году, на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы никогда не производилось меньше миллиона автомобилей, свидетельствует статистика Росстата.
После начала полномасштабного вторжения в Украину производства в России остановили крупнейшие международные концерны. Одни напрямую связали это с войной, другие ссылались на возникшие на фоне войны логистические проблемы. Об уходе с рынка заявила большая часть европейских, американских и японских производителей.
Производство было остановлено, в частности, на заводе «Автотор», собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве «АвтоВАЗ» были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.
Из-за этого правительству пришлось разрешить производить «упрощённые» модели автомобилей, выполненных по нормам 1990-х годов. На фоне ухода западных и японских производителей на рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.
ЕС выразил демарш Тбилиси из-за ситуации вокруг Саакашвили
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол председательствующей в ЕС Швеции Ульрик Тидесстрём провели встречу с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Дипломаты от имени 27 стран ЕС выразили демарш Тбилиси из-за ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Мы очень обеспокоены сообщениями об ухудшении его здоровья. Важно, что этот демарш был согласован с 27 государствами-членами ЕС в Брюсселе, при участии всех столиц стран ЕС. У нас был очень открытый и откровенный разговор с министром юстиции. Мы представили позицию ЕС, и министр проинформировал нас о том, что делает правительство Грузии, чтобы соблюдать права бывшего президента», – отметил Павел Герчинский.
Ранее о решении стран ЕС выразить демарш властям Грузии сообщило издание RMF. Предположительно, с заявлением о Саакашвили выступит и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет издание.
Напомним, что Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом. Вначале предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Сегодня стало известно, что к демаршу присоединился и Будапешт.
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