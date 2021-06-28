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Последнее грузинское подразделение вернулось на родину из Афганистана
Из Афганистана на родину вернулось последнее грузинское подразделение. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.
В ведомстве говорят, что военнослужащие Сил обороны завершили 17-летнюю успешную службу по укреплению глобальной безопасности в одной из самых горячих точек мира.
Вернувшийся в Грузию 32-й батальон 3-й пехотной бригады находился под командованием США в Исламской Республике Афганистан в рамках «Миссии решительной поддержки» под эгидой НАТО в течение шести месяцев, его основная задача заключалась в защите базы.
Силы обороны Грузии впервые присоединились к Международным силам содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в августе 2004 года. С 1 января 2015 года Международная миссия НАТО в Афганистане продолжила работу в формате «Миссии решительной поддержки» (RSM), в которой грузинские военные также принимали активное участие.
Грузия стала крупнейшим донором среди стран, не входящих в Альянс, с точки зрения количества военнослужащих в миссии на душу населения.
С 2004 года более 20 000 грузинских военнослужащих приняли участие в международных миссиях в Афганистане в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). 32 военнослужащих погибли в результате борьбы с международным терроризмом, – пишет Первый канал Грузии.
Другие новости дня
У премьера Люксембурга коронавирус. На минувшей неделе он участвовал в саммите ЕС
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел при тестировании на коронавирус показал положительный результат. Сделанный вскоре PCR-тест также дал положительный результат.
Симптомы COVID-19 проявляются у Беттела в виде повышенной температуры и головной боли, сообщает Reuters. Беттел решил самоизолироваться на 10 дней и продолжить работу в удалённом режиме, заявила канцелярия премьер-министра Люксембурга.
На минувшей неделе Беттел участвовал в двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе. Там же находились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и другие европейские лидеры.
В Москве вступили в силу новые правила посещения кафе и ресторанов
В Москве с 28 июня кафе и рестораны будут принимать только граждан имеющих специальный QR-код. Получить его могут только те, кто привился вакциной от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трёх дней. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Посещать мероприятия численностью больше 500 человек, так же можно только при наличии QR-кода. Столовые на предприятиях, в учебных заведениях, а также рестораны в гостиницах и отелях могут не переходить в "бесковидный" режим при условии, что они не будут открыты для посторонних. Использование QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий с 28 июня становится бессрочным. Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе. Бумажные справки приниматься не будут.
За минувшие сутки в России выявлено 21 650 новых случаев заболевания COVID-19. Умерло 611 заболевших. Больше всего смертей зафиксировано в Москве - 124 и Санкт-Петербурге - 110. Таких высокой смертности не было с момента начала пандемии в 2020 году.
- В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято уже почти в 20 регионах России.
- Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявил, что выступает против обязательной иммунизации, однако считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".
США нанесли удары по целям в Ираке и Сирии
Соединённые Штаты в воскресенье нанесли авиаудары по объектам проиранских вооружённых группировок на территории Ирака и Сирии.
Как сообщило американское командование, удары были нанесены по складам с оружием и опорным пунктам - в двух местах в Сирии и в одном в Ираке. Данных об убитых или раненых в результате ударов у американских военных нет. Одна из группировок сообщила о гибели четырёх своих членов.
Удары были нанесены в ответ на ракетные атаки по американским целям в Ираке.
Президент США Джо Байден во второй раз после своего вступления в должность отдал приказ атаковать цели в Ираке и Сирии.
Как отмечает Reuters, Соединённые Штаты сейчас ведут переговоры о возможном возвращении к "ядерной сделке" с Ираном, но в то же время дают понять Тегерану, что связанные с ним вооружённые группировки не должны трогать американских военных на территории Ирака и Сирии, где они находятся в рамках миссии по борьбе с терроризмом.
До конца недели Грузия получит по 500 тысяч доз вакцин Sinopharm и Sinovac
Грузия до конца недели должна получить миллион доз вакцин от коронавируса китайского производства – по 500 тысяч доз препаратов Sinopharm и Sinovac. Об этом сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
«Со следующей недели мы можем начать массовую вакцинацию этими препаратами», – отметила она.
Министр говорит, что уже подтверждена и дата поставок американско-немецкой вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech.
«Исходя из контракта, я не могу назвать дату, однако мы уже точно знаем, когда Pfizer будет в Грузии. Соответственно, Pfizer подключится к массовой вакцинации. Страна поэтапно получит более миллиона доз вакцины Pfizer», – отметила она.
- Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия получит миллион доз вакцины от коронавируса.
США перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа
США перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа 2021 года. Это связано с сокращением числа сотрудников дипломатических представительств. Об этом "Дождю" рассказал посол США в России Джон Салливан.
"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских", — сказал Салливан. По его словам, консульские службы из-за нехватки сотрудников будут "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".
В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. Москва объявила о запрете нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию. В мае США закрыли свое генконсульство в Екатеринбурге.
- До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.
- В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.
- Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан — 24 июня.
«Динамо-Брест» проведет домашний матч Лиги конференций в Батуми
Футбольный клуб «Динамо-Брест» проведет домашний матч с чешским клубом «Виктория» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22 в грузинском городе Батуми. Перенос места проведения матча связан с прекращением авиасообщения европейских стран с Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая.
Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу клуба, решение о переносе встречи с «Викторией» на нейтральное поле принято УЕФА.
«Игра пройдет 29 июля на открытом год назад футбольном стадионе в Батуми, который вмещает 20 тысяч зрителей. На данный момент время начала неизвестно. Согласно регламенту, на матче не смогут присутствовать болельщики», – говорится в пресс-релизе.
Первый матч «Динамо-Брест» в еврокубковой кампании проведет на выезде на «Дусан Арене» в чешской Плзени 22 июля.
Портал «Трибуна» пишет, что на батумской арене может сыграть и клуб БАТЭ (Борисов) – но гостевой матч. Во втором раунде Лиги конференций белорусская команда сыграет с победителями пары «Тре Пенне» из Сан-Марино и батумского «Динамо». Если «Динамо» пройдёт первого соперника, грузинская команда примет БАТЭ 22 июля в Батуми.
Лавров: на Западе школьников учат, что Христос был бисексуалом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, недавно вошедший в первую пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, опубликовал в газете "Коммерсантъ" и на сайте МИД статью "О праве, правах и правилах". В ней он подверг критике США и страны ЕС, обвинив их в желании навязать свою волю другим государствам, в особенности России и Китаю, а также представил Россию как защитника "традиционных ценностей".
Как пишет Лавров, страны Запада на недавних саммитах ЕС и НАТО, очевидно, согласовали позиции и хотят убедить другие страны в том, что Запад "как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу". Российский министр раскритиковал концепцию "миропорядка, основанного на правилах", заявив, что она якобы противоречит принципам международного права. При этом Лавров пустился в лингвистические рассуждения - по его словам, в русском языке слова "право" и "правила" - однокоренные, а в английском нет.
По мнению Лаврова, попытки "навязать" всему миру ценности либеральной демократии бесперспективны - нельзя "ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других – по сравнению с западными – форм организации общества, принять как данность, уважать их".
Россию министр представил как страну-хранительницу традиционных ценностей, которые, как он утверждает, попираются на Западе. "В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе». Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты" - пишет Лавров. Российскую оппозицию, на которую, по его словам, делает ставку Запад, он называет "маргинальным сегментом нашего общества". При этом, по словам Лаврова, Россия в отношениях с Западом не стремится к конфронтации, а готова "к поиску баланса интересов".
Лавров, по опросам, один из наиболее известных и популярных министров. В нынешнем году он впервые баллотируется в Госдуму - по предложению Владимира Путина съезд "Единой России" включил его в первую пятёрку списка партии.
COVID-19 в Грузии: 352 новых случая, 9 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще девять пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5275 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 352 новых случая коронавируса. Накануне провели 14 074 теста: PCR-тестов – 7972, экспресс–тестов на антиген – 6102.
Выздоровели еще 808 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 363 874, выздоровевших – 350 466.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,5%, за последние 14 дней составляет 2,47%, за неделю – 2,34%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 604 человека, всего использовано вакцин – 254 737.
В Абхазии вступил в силу график веерных отключений электроэнергии
В Абхазии сегодня, 28 июня вступил в силу график веерных отключений электроэнергии.
Ранее в компании «Черноморэнерго» сообщили, что свет абонентам будут отключать на два часа в сутки в ночное время и ранним утром. Причина – «прогнозируемый дефицит электроэнергии из-за повышенных нагрузок».
«С учётом курортного сезона ограничение вводится в ночное время», – говорилось в сообщении компании.
При этом заместитель главного инженера «Черноморэнерго» Саид Блабба заявил Абхазскому телевидению, что после окончания курортного сезона график отключений, предположительно, пересмотрят в сторону ужесточения.
В оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» заявили, что веерные отключения электроэнергии впервые введены в летнее время «за всю новейшую историю Абхазии».
«Должны подчеркнуть, что к данной ситуации привело непродуманное решение правительства и президента о легализации деятельности по добыче криптовалюты (в сентябре 2020 года – ред.) вопреки мнению специалистов, здравому смыслу и нашим предупреждениям. Власти хотели заработать там, где это было невозможно и это привело к последующему запрету на деятельность по добыче криптоволюты, к дефициту электроэнергии, отключениям электричества, авариям в энергосети и громадным долгам за электричество. Это закономерный результат некомпетентности исполнительной власти, обещавшей народу свет и процветание в обмен на голоса избирателей», – говорится в заявлении «Аруаа».
В оппозиции считают, что теперь власти будут говорить о необходимости передать в аренду или продать «Перепадные ГЭС» и абхазские энергосети на условиях инвестора, а также повысить в разы цену на электроэнергию.
«В этой критической ситуации обращаемся к руководству страны с призывом незамедлительно, в течении одного месяца, найти решение проблемы и отменить веерные отключения электричества. РОО «Аруаа» предупреждаем, что если этого не будет сделано , мы оставляем за собой право призвать наших граждан к всеобщей акции протеста», – сказано в заявлении.
- Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Ранее веерные отключения электроэнергии в самопровозглашенной республике периодически вводили осенью и зимой.
На западе Канады за неделю сгорели четыре католические церкви
В Канаде в ночь на субботу в провинции Британская Колумбия, в двух разных поселениях, одновременно сгорели католические церковь Св. Анны и церковь Чопака. Шестью днями ранее, в День коренных народов Канады, в той же провинции Британская Колумбия сгорели две католические церкви.
Этим пожарам предшествовало обнаружение сотен могил индейских детей. Как пишет Би-би-си, могилы находятся в местах, где ранее располагались католические интернаты. Именно в эти заведения принудительно направлялись дети из семей местных коренных народов.
Полиция пока не делала заявлений относительно возможной связи между этими фактами и событиями.
"Расследование предыдущих двух пожаров и этих новых двух продолжается. Никто не арестован, обвинения никому не предъявлены", – объявил представитель местного отделения Королевской конной полиции Канады.
Глава местной индейской общины Нижний Симилкамин Кит Кроу рассказал корреспонденту канадской вещательной компании Си-би-си, что ему позвонили ночью в субботу и сообщили, что церковь Чопака горит. Когда он через полтора часа добрался до места, она уже сгорела дотла.
- В мае и июне в двух местах на западе Канады были найдены 966 безымянных могил. Находившиеся в тех же местах два интерната были частью государственной программы ассимиляции индейцев в XIX–XX веках.
- Индейские дети в интернатах умирали в основном из-за тяжёлых условий: строения интернатов были ветхими, плохо отапливались, и в них царила антисанитария.
- Программа ассимиляции действовала в Канаде с 1863 по 1998 год, за это время власти отобрали у родителей и поместили в интернаты более 150 тысяч индейских детей. В интернатах им запрещали говорить на родном языке и отучали от индейских традиций и образа жизни.
- Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала культурным геноцидом политику принудительной ассимиляции.
Телевидение КНДР сообщило, что Ким Чен Ын заметно похудел
Государственное телевидение Северной Кореи признало, что руководитель государства сильно похудел. Как сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», слова о возможном недомогании Ким Чен Ына прозвучали в телевизионном интервью с жителем КНДР.
«У людей разрывалось сердце, когда они увидели, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим», – сказал житель Северной Кореи в интервью, переданном в пятницу. – По его словам, все его знакомые не могут сдержать слез, когда говорят о нынешнем состоянии здоровья 37-летнего лидера КНДР.
В публикации «Голоса Америки» отмечается, что несмотря на отсутствие сведений о состоянии здоровья Ким Чен Ына, политические аналитики считают важным сам факт признания изменений во внешности главы государства.
Слухи о здоровье Ким Чен Ына усилились в прошлом году, когда он пропустил торжества по случаю дня рождения его покойного деда, лидера-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Его отец, Ким Чен Ир, умер от сердечного приступа в 2011 году в возрасте 69 лет. Хотя его смерть была неожиданной, в конце своей жизни он выглядел больным.
За здоровьем лидера КНДР внимательно следят в других странах, поскольку северокорейский вождь правит единолично, руководит ядерной программой и не объявляет о планах передачи власти. Его младшая сестра в последние годы, похоже, усилила свое влияние, но неясно, является ли она частью плана передачи власти.
В Грузии судьи призывают все стороны воздержаться от дискредитации судебной власти
По заявлению члена Высшего совета юстиции Дмитрия Гвритишвили, судьи подготовили совместное обращение, в котором призывают все стороны воздержаться от дискредитации судебной системы, сообщает Общественный вещатель.
По словам Гвритишвили, представители судейского корпуса еще раз подтвердили свою позицию о том, что независимо от статуса, никто не должен иметь право или возможность на вмешательство в независимость судебной власти.
«Судебная власть сегодня независима как никогда ранее. Если сказать коротко, то резюме обращения состоит в том, что судьи в очередной раз выразили протест против кампании дезинформации, которая проводится без каких-либо доказательств и направлена на дискредитацию судебной системы», - сказал Гвритишвили.
По его разъяснению, судьи призвали всех субъектов перестать говорить на языке ультиматума и прекратить вмешиваться в независимость судебной власти.
«В заявлении мы не называем конкретные организации и субъекты, однако, на заседании в выступлениях некоторых судей прозвучали имена и фамилии таких субъектов. Видимо, в восприятии некоторых судей и судейского корпуса существует и такое мнение, что действия представителей наших стратегических стран-партнеров не соответствуют принципам отношений с демократическим, правовым и суверенным государством», - сказал Гвритишвили.
Гражданин Грузии убит в тюремной драке в Греции
Гражданин Грузии был убит в тюрьме греческого города Ханья на севере Крита. Об этом сообщает посольство Грузии в Греции.
По информации местных СМИ, случай произошел 26 июня. Мужчина был смертельно ранен самодельным ножом во время драки со своим сокамерником, также гражданином Грузии.
«Получив информацию о произошедшем, консул посольства Грузии в Греции связался с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил вышеупомянутый факт в частной беседе», - заявляют в посольстве.
Как отмечают в дипломатическом представительстве, администрация тюрьмы уже сообщила о смерти гражданина Грузии его семье. Посольство выражает соболезнования родственникам погибшего. «Посольство Грузии находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы Ханья и готово оказать посильную помощь семье погибшего», - отмечено в сообщении.
В Тбилиси рассказали о выгодах соглашения об ассоциации с ЕС за семь лет
К 2024 году Грузия планирует выполнить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на 60-65% и подать заявку на полноправное членство в объединении. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном в седьмую годовщину подписания соглашения об ассоциации, передает агентство «Новости-Грузия».
Соглашение об ассоциации Евросоюз подписал одновременно с Грузией, Молдовой и Украиной 27 июня 2014 года. В случае Грузии и Молдовы эти договоренности полностью вступили в силу 1 июля 2016 года.
«Грузия продолжает сближение с еврорегуляциями и евродирективами, благодаря чему она признана ведущей страной-реформатором в регионе «Восточного партнерства», - отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
Неотъемлемой частью соглашение об ассоциации является Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом (DCFTA). Поэтапное снятие взаимных торговых барьеров - одно из главных его преимуществ. За последние семь лет с момента подписания экспорт грузинской продукции в ЕС вырос на 15%. На сегодняшний день Брюссель входит в число основных торговых партнеров Грузии – торговля с ЕС занимает 24% во внешнем товарообороте Грузии.
В МИД указывают, что соглашение также помогло улучшить инвестиционный климат в Грузии, в частности, путем инвестирования в Грузию и производство продукции. Сейчас производители могут экспортировать свою продукцию на рынок ЕС без тарифов. Кроме того, по оценке МИД, на новый этап выходит энергетическое сотрудничество с ЕС. В 2016 году Грузия стала членом Европейского энергетического сообщества. Значительно увеличился объем ежегодной помощи, оказываемой Грузии Брюсселем. За последние семь лет в общей сложности он превысил 1 миллиард евро.
«Согласно соглашению, постепенно увеличивается объем финансовой помощи ЕС, который ежегодно составляет 120-130 миллионов евро только в двустороннем формате. Грузия дополнительно участвует в различных региональных программах помощи в многостороннем формате», - говорится в сообщении МИД.
Успешная реализация реформ в рамках соглашения об ассоциации способствовала успешному завершению процесса либерализации визового режима Грузии и ЕС. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, не чаще чем раз в полгода. Упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС за четыре года воспользовались более полумиллиона граждан Грузии.
Кроме того, как указывают в министерстве, подписание соглашение дало «дополнительный импульс» сотрудничеству Грузии с европейскими агентствами: Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ), Европол (полицейская служба Европейского союза), «Евроджаст» (единое агентство юстиции ЕС) и другими.
Посол Евросоюза в Гузии Карл Харцель сегодня распространил поздравительное обращение, в котором отметил, что соглашения об ассоциации – это не просто технический документ, а «надежная основа для тесных отношений» Тбилиси и Брюсселя.
Секретные документы о миссии эсминца «Дефендер» обнаружили на остановке
Британские военные тщательно планировали прохождение эсминца «Дефендер» у побережья аннексированного Россией Крыма и не исключали агрессивной реакции российского флота и ВВС на действия британского корабля. Это следует из конфиденциальных документов британского министерства обороны, попавших в руки журналистов Би-би-си после того, как они были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент неподалеку от Лондона.
В министерстве обороны Великобритании признали факт потери документов и заявили, что проводят расследование в связи с этим. Там фактически подтвердили подлинность документов, цитируемых в публикации Би-би-си, назвав совершенно нормальным то, что военное ведомство тщательно планирует свои операции. В минобороны вновь заявили, что британский эсминец осуществлял мирный проход в территориальных водах Украины.
Россия считает воды у побережья Крыма своими. Российские военные обвинили британский эсминец в том, что он 23 июня нарушил морские границы страны и изменил курс только после того, как российские корабли произвели предупредительные выстрелы.
Документы, которые цитируют Би-би-си, представляют собой электронную переписку и презентации, относящиеся к миссии эсминца «Дефендер». В частности, они включают в себя обсуждение возможного маршрута британского корабля. Из обсуждения следует, что эсминец намеренно прошел вблизи крымского побережья «в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины». При этом участники обсуждения не исключали жесткой реакции России, в частности военно-морского флота и авиации, на действия эсминца. «Как мы себе представляем возможную приветственную вечеринку?» – цитирует Би-би-си фразу одного из участников обсуждения, сотрудника британского Генштаба.
Как следует из документов, предлагались два варианта прохода - один вблизи побережья Крыма, второй на отдалении от него. Избран был первый вариант - как утверждается, потому, что второй из них мог бы создать впечатление, что Британия согласна с российскими территориальными претензиями на Крым.
«Документы, найденные в Кенте, подтверждают, что проход был обдуманным решением британского правительства, чтобы показать поддержку Украины, несмотря на возможные риски», – констатирует Би-би-си, подчеркивая, что целью миссии было не дразнить Россию, а поддержать свободу мореплавания, а также показать приверженность территориальной целостности Украины.
- Газета The Telegraph ранее писала, что в британском кабинете возникли разногласия по поводу миссии «Дефендера», и окончательное решение принял премьер Борис Джонсон.
- Документы - всего около 50 страниц – были найдены утром во вторник в куче мусора у автобусной остановки в Кенте. Как пишет Би-би-си, нашедший их человек, поняв, что они конфиденциальные, передал их редакции. Помимо миссии «Дефендера» они касаются также деятельности британских военных в Афганистане. О потере бумаг, по данным Минобороны, стало известно на прошлой неделе.
- Российская сторона резко отреагировала на действия британского эсминца, назвав их провокацией. Посол России в Лондоне посетовал на то, что они свели на нет политический диалог, который намечался между Москвой и Лондоном, и сказал, что отношения между странами достигли дна. Некоторые российские политики и общественные деятели призвали в случае повторения подобных инцидентов открывать огонь на поражение.
Кандидаты в канцлеры Германии поспорили о «Северном потоке – 2»
Кандидаты в канцлеры Германии от ведущих партий во время предвыборных дебатов о внешней политике поспорили о необходимости достройки газопровода «Северный поток – 2», но сошлись во мнении, что нельзя допустить того, чтобы этот газопровод использовался для давления России на Украину.
Дебаты прошли в субботу, 26 июня, они были организованы общественным телевидением ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности. В них приняли участие предвыборные лидеры входящих в правящую коалицию партий – блока ХДС/ХСС Армин Лашет и СДПГ Олаф Шольц, а также лидер оппозиционной Партии зеленых Анналена Бербок.
Лашет и Шольц, как сообщает «Немецкая волна», выступили за достройку газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, назвав его экономическим проектом и подчеркнув, что Германии все равно, как получать газ из России - по суше или по морю. При этом лидер ХДС/ХСС подчеркнул, что, если «Северный поток – 2» станет инструментом политического давления на Киев, «можно будет в любой момент, даже когда трубопровод будет уже готов, остановить его использование». С этим согласился и социал-демократ Олаф Шольц.
Кандидат от Зеленых подтвердила позицию своей партии против газопровода, сказав, что Владимир Путин ждет его достройки, чтобы потом оказывать на Запад давление. По словам Бербок, власти Германии должны быть готовы выплатить компенсации за отказ от завершения проекта.
Перед началом дискуссии ее участникам показали обращение к ним президента Украины Владимира Зеленского. Тот спросил у кандидатов в канцлеры об их видении перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО, призвав их четко определиться со своей позицией и назвать возможные даты вступления.
Лидер ХДС/ХСС сказал, что сейчас нельзя давать Украине никаких обещаний относительно перспектив ее вступления в ЕС и НАТО. По его мнению, сперва необходимо добиться вступления в ЕС стран западных Балкан, к членству же такой крупной страны, как Украина, пока не готов сам Евросоюз. Он сказал, что не хочет давать пустых обещаний. Лидер социал-демократов также сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит. Бербок поддержала европейские перспективы Украины, но тоже не назвала четких сроков.
Выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября. По опросам, блок ХДС/ХСС лидирует, Зеленые удерживают второе место. Действующий канцлер Ангела Меркель в выборах не участвует, она покинет свой пост после 16 лет во главе правительства.
Против сооружения «Северного потока – 2» выступают США, Украина и ряд стран ЕС. Германия защищает этот проект. Первая нитка газопровода недавно была достроена, сейчас идет процесс сертификации и пусконаладочные работы.
В Высшей школе юстиции Грузии проходит собрание судей
В Высшей школе юстиции Грузии проходит собрание судей, на котором обсуждаются текущие процессы, в том числе и критические заявления в адрес судебной системы, сообщает Общественный вещатель. По словам секретаря Высшего совета юстиции Николоза Марсагишвили, нельзя останавливать процесс назначения судей.
«Высший совет юстиции переслал кандидатов (парламенту) исходя из требований закона. Что касается приостановки процесса - все зависит от трактовки. Мы приостановили процесс и дождались законодательных изменений. Что касается того, следует ли вообще остановить процесс назначения или нет, то на какой срок должен быть приостановлен? Я думаю, что не следует останавливать надолго, но это все-таки должны решать политики. Решение Совета не может быть пересмотрено, потому что мы уже представили парламенту кандидатов, отобранных нами в рамках беспрецедентно прозрачного процесса. Сегодняшняя встреча важна, потому что мне интересна позиция судей, может быть, есть и другое мнение, которое я должен учитывать.
Что касается документа Мишеля, хотя мы не обязаны принимать во внимание какое-либо политическое соглашение, но мы в некоторой степени приняли его во внимание, и процесс, который мог быть завершен за два месяца, занял семь или восемь месяцев», - сказал Марсагишвили.
По словам судьи Тбилисского апелляционного суда Ираклия Шенгелия, целью встречи судей в Высшей школе юстиции является то, что на судебную систему со всех сторон оказывается давление, передает «ИнтерпрессНьюс».
«На судебную систему идет очень большое давление со всех сторон, во всех направлениях. Именно из-за этих проблем весь судебный корпус и вся система решили собраться сегодня, чтобы обсудить эти темы. Если бы Высший совет юстиции не представил в парламент Грузии кандидатов, это было бы грубым нарушением закона», - сказал Шенгелия.
Высший совет юстиции представил парламенту Грузии список из 9 кандидатов в судьи Верховного суда: Георгий Гогиашвили, Гоча Абусеридзе, Леван Тевзадзе, Кетеван Месхишвили, Георгий Шавлиашвили, Реваз Надарая, Бидзина Стуруа, Эка Зарнадзе и Лаша Кочиашвили.
За сутки в Абхазии подтверждено 105 случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 319 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 человек, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 13 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 31, в Ткварчельской ЦРБ - 14.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 906 человек. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 405 человек.
ЦИК Армении представил окончательные результаты внеочередных выборов в парламент
По результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», которая набрала 53,91% голосов, передает Радио Азатутюн.
На втором месте, согласно опубликованным сегодня окончательным данным Центральной избирательной комиссии, находится блок «Айастан» («Армения») во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем месте - блок «Честь имею» (главный кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов.
Председатель ЦИК Тигран Мукучян представил сегодня окончательные результаты. Так, из 2 595 515 избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 1 281 997 или 49,39%.
Ниже приводим результаты голосования по всем 25 политическим силам, которые участвовали в выборах (в процентах).
- Партия «Справедливая Армения» - 0,31%
- Партия «Армянский национальный конгресс» - 1,54%
- Партия «Гражданский договор» - 53,91%
- Национально-христианская партия «Пробуждение» - 0,36
- Партия «Свобода» - 0,14%
- Блок «Честь имею» - 5,22%
- Партия «Единая Родина» - 0,08%
- Партия «Всеармянская национальная государственность» - 0,06%
- Партия «Просвещенная Армения» - 1,22%
- Партия «Наш дом - Армения» - 0,95%
- Партия «Республика» - 3,03%
- Партия «Айоц Айреник» - 1,03%
- Блок «Свободная Родина» - 0,32%
- Партия «Процветающая Армения» - 3,95%
- Демократическая партия Армении - 0,39%
- Партия «Национальное, консервативное движение 5165» - 1,22%
- Социал-демократическая партия «Решение гражданина» - 0,3%.
- Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян - 1,5%
- Партия «Национальная повестка» - 0,06%
- Партия «Верелк» - 0,1%
- «Либеральная» партия - 1,17%
- Европейская партия Армении - 0,19%
- Блок «Айастан» - 21,09%
- Всеармянская партия «Национально-демократический полюс» - 1,49%
- Партия «Суверенная Армения» - 0,31%.
Кадыров будет участвовать в выборах от партии «Единая Россия»
Рамзан Кадыров официально заявил о своем участии в выборах главы Чечни. Он будет баллотироваться на четвертый срок от »Единой России», региональное отделение которой в субботу провело конференцию и единогласно поддержало политика.
«Вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против. Определяющим для меня стало обращение нашего Национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов ЧР и моих коллег из «ЕР». Я прислушался к воле нашего Президента и общества и дал согласие на участие в выборах», – написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
На официальном сайте чеченского отделения «Единой России» утверждается, что «выдвижение Рамзана Кадырова обоснованно, в первую очередь, результативностью и эффективностью деятельности главы региона».
«Под его руководством восстановлены до уровня передовых в общероссийском показателе все сферы социальной сферы и экономики, здравоохранения и образования, предпринимательства и промышленности, культуры и спорта», – считает председатель чеченского отделения «ЕР» и глава парламента республики Магомед Даудов.
Это заявление противоречит словам Путина, который на последней онлайн-встрече с Кадыровым указал, что обеспеченность социальными объектами, в том числе дошкольными учреждениями, остается в Чечне на уровне ниже среднероссийского. В республике, как заявил президент, также остро стоит вопрос по индивидуальному жилищному строительству, не хватает врачей, остается проблема с безработицей и в целом с уровнем жизни населения.
Политический аналитик Андрей Решетов в комментарии для Кавказ.Реалии отметил, что, несмотря на все особенности в системе управления внутри Чечни и взаимодействия Кадырова с Москвой, глава республики подчеркнуто демонстрирует лояльность Кремлю и встроенность в федеральную вертикаль власти. Именно поэтому он, не являясь секретарем республиканского отделения «Единой России», возглавил ее список и выдвинулся на выборы от этой партии.
«Выдвижение Кадырова именно от «Единой России» прибавит ей очков как внутри республики, так и в целом на Северном Кавказе и в стране. С понижением уровня жизни россиян в обществе нарастает запрос на «сильную руку», на доступного губернатора, который на ходу решает вопросы и коммуницирует с жителями через социальные сети, к которому можно обратиться в мессенджере. И формируемый медиа образ Кадырова этому как раз соответствует», – уточнил собеседник.
Рамзан Кадыров, срок полномочий которого истекает в сентябре, руководит Чечней с февраля 2007 года. Тогда он был назначен Владимиром Путиным, в 2011 году его переназначил Дмитрий Медведев, а в 2017 году Кадыров был избран населением, получив, по официальным данным, почти 98% голосов. Тогда он также выдвигался от «Единой России». Действующий глава Чечни находится у власти дольше любого другого губернатора в России.
- Осенью 2021 года состоятся выборы глав четырех регионов Северного Кавказа – могут быть переизбраны глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, впервые избраны врио главы Дагестана Сергей Меликов и Северной Осетии Сергей Меняйло. Чечня – единственный регион из них, в котором существуют прямые выборы.
- Ранее Кадыров заявил, что выдвинет свою кандидатуру, только когда это решение будет поддержано подавляющим большинством чеченцев: «Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы».
Три мутировавших штамма COVID-19 выявлены в Северной Осетии
На территории Северной Осетии выявлены три мутировавших штамма коронавируса - британского, южно-африканского и индийского, сообщает пресс-служба главы и правительства республики, передает информагентство «Рес».
«На сегодняшний день выявлены единичные случаи британского, южно-африканского и индийского штаммов», - говорится в сообщении.
Региональное управление Роспотребнадзора постоянно проводит мониторинг циркуляции мутирующих штаммов COVID-19 на территории республики.
Как отметил врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев, слова которого приводятся в сообщении, госпитализация в республике в настоящее время вдвое превышает показатель выписки. При этом за прошедшую неделю вакцинацию прошли 8 тысяч человек, что в два раза больше, чем за предыдущую.
По данным регионального Минздрава, стационарах республики находятся 353 человека (+38 госпитализированы за пятницу), из которых у 188 референс-центром подтвержден Covid-19.
Дональд Трамп: Россия и Китай «унижают» США при Байдене
Бывший президент США Дональд Трамп в субботу собрал первый большой митинг своих сторонников после ухода из Белого дома. В митинге в штате Огайо приняли участие тысячи людей.
Большая часть выступления Трампа, аккаунты которого в большинстве социальных сетей заморожены или удалены и который редко появляется на публике и общается с журналистами, была посвящена критике администрации Джо Байдена. Бывший президент вновь заявил, что, по его мнению, выборы в ноябре прошлого года были проведены нечестно и его лишили победы (суды не подтвердили каких-либо значительных нарушений на выборах, однако многие сторонники Трампа убеждены, что итоги голосования сфальсифицированы). Трамп также призвал на предстоящих выборах в Конгресс голосовать за своих сторонников и отказать в поддержке тем республиканцам, кто поддержал его импичмент в январе.
В своем выступлении бывший президент коснулся и темы России. По словам Трампа, Россия, Китай и Иран сейчас «унижают» Соединенные Штаты, чего не было при нем. Он обвинил администрацию Байдена в том, что она позволила достроить газопровод «Северный поток – 2» из России в Германию, заявив, что при его администрации США добились остановки сооружения газопровода. Байден при этом ранее заявлял, что именно администрация Трампа позволила России построить газопровод на 90 процентов.
Трамп прямо не говорил о своих планах баллотироваться в президенты в 2024 году, однако заявил, что республиканцам необходимо бороться за Белый дом.
Трамп в ближайшие дни проведет еще два массовых мероприятия – у границы США с Мексикой и в штате Флорида, где он сейчас живет.
Коронавирус в Грузии: 585 новых случаев заражения, 11 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 585 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены после проведения около 36 тысячи тестов на коронавирус. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,65%, за последние две недели – 2,49%, а за последнюю неделю – 2,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 363 522.
Более 63% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 370. В Имерети выявили 64 случаев заражения, в Квемо Картли – 44, в Аджарии – 39, в Кахетии и в Самегрело и Земо Сванети – по 23, в Шида Картли – 8, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 12, в Гурии – 0, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 266.
Выздоровели 953 человека, их общее число выросло до 349 658.
На данный момент в Грузии более 8,5 тысячи активных случаев коронавируса. Из них 2 576 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 596 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 161 человек.
5 398 граждан (около 63% активных случаев) лечатся на дому, а 585 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 40 человек, в самоизоляции остаются более 7,4 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 27 июня достигло 253 988. Это около 6,9% от всего населения Грузии.
Тбилиси и Сагареджо свяжет новая скоростная автомагистраль
Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии объявил тендер на строительство новой скоростной автомагистрали, которая свяжет Тбилиси с городом Сагареджо в Кахетии.
По сообщению ведомства, на участке Тбилиси-Сагареджо, который отличается высокой интенсивностью движения, будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 35,2 километра. Строительство будет финансироваться из государственного бюджета. Работы по проектированию дороги выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.
Тендер объявлен по трем лотам. В Департаменте автодорог заявляют, что строительство дороги поделили на участки на основании инженерно-финансового анализа. Поскольку это обеспечит высокую конкуренцию, местным компаниям разрешено участвовать в тендере самостоятельно, подчеркнули в ведомстве.
Тендер на строительные работы на первом участке (объездная дорога Вазиани) будет проводиться в рамках процедуры государственных закупок, и грузинские компании смогут участвовать в нем самостоятельно.
Исходя из масштаба следующих двух лотов (Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо), строительный контракт типа FIDIC будет подписан с выигравшей строительной компанией. Однако грузинские компании смогут участвовать и в этих лотах как совместные предприятия.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахетию, а также транзитного коридора, ведущего к северо-западному региону Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через густонаселенные села и города: Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
Строительство новой дороги должно значительно повысить безопасность движения и сократить время в пути. Кроме того, в Минрегионразвития уверены, что проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в Кахетии, а также повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.
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