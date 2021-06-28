Последнее грузинское подразделение вернулось на родину из Афганистана

Из Афганистана на родину вернулось последнее грузинское подразделение. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.

В ведомстве говорят, что военнослужащие Сил обороны завершили 17-летнюю успешную службу по укреплению глобальной безопасности в одной из самых горячих точек мира.

Вернувшийся в Грузию 32-й батальон 3-й пехотной бригады находился под командованием США в Исламской Республике Афганистан в рамках «Миссии решительной поддержки» под эгидой НАТО в течение шести месяцев, его основная задача заключалась в защите базы.

Силы обороны Грузии впервые присоединились к Международным силам содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в августе 2004 года. С 1 января 2015 года Международная миссия НАТО в Афганистане продолжила работу в формате «Миссии решительной поддержки» (RSM), в которой грузинские военные также принимали активное участие.

Грузия стала крупнейшим донором среди стран, не входящих в Альянс, с точки зрения количества военнослужащих в миссии на душу населения.

С 2004 года более 20 000 грузинских военнослужащих приняли участие в международных миссиях в Афганистане в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). 32 военнослужащих погибли в результате борьбы с международным терроризмом, – пишет Первый канал Грузии.