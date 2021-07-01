Новости
Президент Грузии обсудила вопрос освобождения Зазы Гахеладзе с генсеком ООН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Париже, в рамках Форума Generation Equality Forum встретилась с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и обсудила с ним вопрос освобождения Зазы Гахеладзе – гражданина Грузии, приговоренного в Цхинвали к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе Зурабишвили, грузинский лидер попросила у международного сообщества помощи в освобождении Гахеладзе.
Отметим, что накануне, после завершения очередного раунда Женевских переговоров в Министерстве иностранных дел Грузии указали на оптимизм по вопросу освобождения Зазы Гахеладзе и Ираклия Бебуа. Об этом заявил замглавы МИД Лаша Дарсалия.
«Не хочу опережать события, но, честно говоря, у меня есть основания для оптимизма, особенно после сегодняшнего дня. Думаю, можно будет отделить гуманитарные вопросы от политических, достичь некоторого прогресса в чисто гуманитарном контексте. К сожалению, пока не могу говорить о деталях, но мы надеемся, что эти вопросы будут решены в гуманитарном разрезе. Это означает, что, к сожалению, у нас есть реальность, когда политизируются чисто гуманитарные вопросы, что еще больше усложняет эти случаи, хотя после сегодняшних переговоров ожидается, что гуманитарные вопросы будут отделены от политики. Российская Федерация несет ответственность за все процессы, будь то гуманитарные или политические. Россия использует гуманитарные вопросы с целью давления. Это касается и открытия переходов и (вопроса) свободного передвижения», – сказал Лаша Дарсалия.
Замглавы МИД России Андрей Руденко накануне заявил грузинским журналистам, что решение вопроса Зазы Гахеладзе не входит в компетенцию Российской Федерации.
«Вопрос Зазы Гахеладзе также обсуждался как в ходе формальных встреч, так и двусторонних контактов. Вопрос задержания Гахеладзе не входит в компетенцию Российской Федерации, это компетенция властей Южной Осетии, поэтому мы призываем грузинскую и югоосетинскую стороны найти способ решения этого вопроса», – сказал Руденко.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих. Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- В Абхазии уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна». Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Другие новости дня
Армения заявила о начале производства «Спутника V»
Армянские специалисты вместе с коллегами из РФ начали в Армении производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая в ближайшем будущем пройдет лабораторные испытания. Об этом после заседания правительства сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.
«У нас есть довольно хороший прогресс относительно производства в Армении российского препарата «Спутник V». Производство началось, в ближайшем будущем первые экземпляры пройдут соответствующие исследования», – отметила она.
Сегодня же стало известно, что в Армении снят возрастной ценз для вакцинации «Спутником V». С 1 июля вакцинация может проводиться как в группах риска, так и среди лиц в возрасте 18 лет и старше на добровольной основе.
Как пишет ТАСС, кампания по вакцинации началась в Армении весной. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в республике колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4514.
COVID-19 в Грузии: 980 новых случаев, 11 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 11 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5327 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 980 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 579 тестов: PCR-тестов – 14 981, экспресс–тестов на антиген – 15 598.
Выздоровели еще 877 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 367 058, выздоровевших – 352 624.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 3,2%, за последние 14 дней составляет 2,66%, за неделю – 2,86%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3174 человека, всего использовано вакцин – 265 290.
ЕС включил Армению и Азербайджан в COVID-безопасный список, Грузию – нет
Европейский союз принял решение добавить Армению, Азербайджан и девять других государств в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Об этом сообщило агентство Reuters.
По решению послов 27 стран–членов ЕС, в перечень также войдут Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.
Грузии в списке безопасных стран нет. В июле прошлого года страна одной из первых была включена в список «зеленых», однако спустя несколько месяцев, после начала второй волны эпидемии, была исключена из списка.
Вместе с тем, как пишет Reuters, странам Евросоюза рекомендуется постепенно отменить ограничения на въезд на территорию сообщества для жителей 14 третьих стран и территорий. Среди них Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и США. Кроме того, упоминаются Гонконг и Макао.
Однако уточняется, что отдельные государства – члены ЕС по-прежнему могут требовать отрицательный результат теста на наличие коронавируса, а также соблюдение обязательного карантина.
Зеленский: если бы мы были одним народом, в Москве ходили бы гривны
Президент Украины Владимир Зеленский отверг мнение российского президента Владимира Путина о том, что русские и украинцы - это один народ.
"Мы точно не один народ... Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг" - сказал Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что "у каждого из нас свой путь". Зеленский согласился с тем, что у Украины и России - "общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии", и, возможно, "что-то общее у нас будет в будущем, если ещё не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами". По мнению украинского президента, цель у Украины и России, хотя народы этих стран и разные, должна быть одна - "закончить войну в Донбассе, вернуть Украине её территории".
Отвечая на вопрос о том, почему многие россияне болеют за сборную Украины по футболу на нынешнем чемпионате Европы, Зеленский сказал, что, "русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", а большинство населения России ждёт прекращения войны против Украины. По мнению президента Украины, сам Владимир Путин по отношению к Украине находится под влиянием им же самим созданным пропаганды.
Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Путиным, несмотря на заявления последнего о том, что Украина находится под "внешним управлением". По словам Зеленского, Украина самостоятельно решает все свои вопросы.
Президент Украины подтвердил, что 12 июля состоится его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце июля - переговоры с президентом США Джо Байденом.
Путин накануне на "прямой линии", отвечая на вопрос о том, почему Украина не включена в России в список "недружественных стран", сказал, что не считает украинский народ недружественным, убеждён в том, что русские и украинцы, по сути, представляют собой один народ, а саму Украину назвал страной, в которой введено внешнее управление. Он также пообещал написать статью о взаимоотношениях русского и украинского народов.
Президент Грузии выступила в защиту «Тбилиси Прайда»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в защиту Недели прайда – серии мероприятий, посвященной борьбе с гомофобией.
«Для меня неприемлемы все формы насилия, угроз, давления и использования языка ненависти! Это недопустимо, потому что является нарушением конституционных прав людей. Неприемлемо для меня как гаранта и защитника Конституции», – заявила Зурабишвили.
По словам грузинского лидера, каждый имеет право пользоваться свободой слова.
«Это наша древняя толерантность, которая является частью нашей идентичности. На этом построена наша страна и на этом будет развиваться и завтра. Поэтому я также считаю, что каждый имеет право выступать. Также у участников «Тбилиси прайда» есть право выражать свое мнение и пользоваться тем правом, которое является конституционным правом всех, в соответствии с нормами, установленными Конституцией и законом. Это важно для нашей страны и нашего единства!», – сказано в заявлении президента.
Ранее один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе призвал Зурабишвили «проявить гражданскую сознательность» и принять участие в Марше гордости, запланированном на 5 июля.
В Женеве вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев
Участники 53-го раунда переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе вновь не смогли обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев.
Как говорится в заявлении МИД России, в преддверии состоявшегося раунда Грузия вновь внесла в Генеральную Ассамблею ООН «откровенно политизированную резолюцию по внутренне перемещенным лицам и беженцам».
«В условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения на этот счет, обсуждение данной проблематики в женевском формате вновь оказалось невозможным», – сказано в заявлении.
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия также заявили о «навязывании обсуждения проблемы беженцев и политизации этой тематики на всех международных площадках». В этих условиях обсуждение данного вопроса в Женеве не представляется возможным, – говорят в Сухуми.
В заявлении Сопредседателей Женевских дискуссий указано, что провести предметное обсуждение вопроса не удалось, так как некоторые участники покинули переговоры.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН на 75-ой сессии в четырнадцатый раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 80 стран, 14 проголосовали против, 70 воздержались. В 2020 году «за» резолюцию проголосовали 84 страны, 13 – «против», 78 воздержались.
Заза Гахеладзе, село Аибга, бордеризация – Грузия в Женеве заявила о российских провокациях
В Женеве 29-30 июня прошел очередной, 53-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Участники встречались в двух отдельных рабочих группах, сосредоточенных на безопасности и гуманитарных вопросах.
По информации пресс-службы МИД Грузии, основными темами переговоров стали «освобождение Зазы Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан Грузии, активизация Россией процесса де-факто аннексии и незаконное присоединение части села Аибга, обострение гуманитарной ситуации на оккупированных территориях и обеспечение свободного передвижения местных жителей».
Ситуацию в селе Аибга Гагрского района Абхазии грузинская сторона считает подтверждением фактической аннексии, – пишет агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская делегация жестко поставила вопрос о провокационных шагах Москвы по одностороннему установлению грузино-российской государственной границы на сегменте оккупированной территории и присоединения части села Аибга к Краснодарскому краю, что было оценено как процесс незаконной аннексии», – говорится в заявлении грузинского МИДа.
Переговорщики из Тбилиси также говорили о процессе интеграции Абхазии в состав России в рамках программы, направленной на создание единого социально-экономического пространства. Кроме того, было подчеркнуто, что вопрос создания союзного государства обсуждается президентом России и «лидером оккупационного режима в Сухуми».
«Было отмечено, что деструктивные попытки России по насильственному изменению суверенных границ в Европе являются незаконными и не могут повлечь каких-либо юридических результатов, поскольку они грубо нарушают фундаментальные нормы международного права и подрывают основанную на правилах международную систему», – считают в Тбилиси.
Здесь же были подняты следующие вопросы: частые провокации российских оккупационных сил и активизация процесса бордеризации, возведение искусственных заграждений и протягивание колючей проволоки вдоль административных границ, а также случаи незаконных арестов и похищений местных жителей.
Стороны договорились провести следующий раунд Женевских переговоров 12-13 октября 2021 года.
Суд Лос-Анджелеса отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца
Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов американской поп-звезды Бритни Спирс, которые требовали прекратить опеку отца певицы над ней. Об этом сообщает Variety со ссылкой на материалы суда.
Издание отмечает, что это решение связано с предыдущим ходатайством адвокатов и не принимает во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила ранее в суде.
23 июня Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой лишить её отца статуса опекуна. По словам Спирс, она несчастна и лишена личных и финансовых прав. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против ее воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.
Отец Бритни – Джеймс Спирс – стал опекуном в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс может единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Бритни Спирс продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами.
В соцсетях развёрнута кампания в Free Britney ("Свободу Бритни") в поддержку поп-исполнительницы.
Россия стала четвёртой в мире по количеству удалённых видео в TikTok
За первые три месяца текущего года Россия заняла четвёртое место в мире по наибольшему объёму удалённых видео в социальной сети TikTok, следует из квартального отчёта компании об обеспечении соблюдения правил сообщества. Количество таких видео составило более 3 миллионов 700 тысяч.
В первой тройке по удалённым видео - США, Пакистан и Бразилия.
Ранее сообщалось, что с начала этого года Роскомнадзор выписал TikTok штрафов как минимум на полтора миллиона рублей за то, что компания не удаляла информацию, вовлекавшую, по мнению ведомства, подростков в участие в акциях против ареста и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.
- Приложением для создания коротких видео TikTok владеет китайская компания Bytedance Ltd. Представительства социальной сети находятся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.
В США умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался 30 июня в городе Таос, штат Нью-Мексико, в окружении своей семьи. Ему было 88 лет.
Рамсфелд занимал пост министра обороны США в администрациях республиканских президентов Джеральда Форда и Джорджа Буша-младшего. Он руководил Пентагоном 11 сентября 2001 года, когда США подверглись террористическим нападениям с использованием пассажирских самолётов. Тогда погибли около трёх тысяч человек.
Дональд Рамсфелд руководил ответной военной операцией США в Афганистане, в результате которой было свергнуто правительство талибов, покрывавшее деятельность Аль-Кайды, организовавшей теракты 2001 года.
Под руководством Рамсфельда американские войска, в 2003 году в результате стремительной наступательной операции на Багдад, свергли президента Ирака Саддама Хусейна. Однако впоследствии Ирак погрузился в хаос и кровавое противоборство между мусульманами - суннитами и шиитами. Американские войска оставались в Ираке до 2011 года, в течение пяти лет после того, как Рамсфельд ушел в отставку.
Рамсфельд, который наряду с Робертом Макнамарой, министром обороны США времен войны во Вьетнаме, считается самым влиятельным человеком, когда-либо занимавшим этот пост, говорится в публикации "Голоса Америки". Он привнёс харизматичность и помпезность в работу Пентагона, символизируя напористый подход администрации Джорджа Буша-младшего к международным делам.
В Абхазии выявлено 146 новых случаев заражения COVID-19, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 414 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 146 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 83 человека, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 29 июня умерли три пациентки - 91, 89 и 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 343 человека. Зарегистрировано 248 летальных случаев. Выздоровели 15 490 человек.
Джонсон поспорил с Путиным об инциденте с «Дефендером» в Крыму
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал проход британского эсминца «Дефендер» у берегов аннексированного Крыма. В ходе «прямой линии», состоявшейся в среду, глава государства повторил версию Минобороны России о том, что боевой корабль Соединенного Королевства якобы вторгся в российские воды, после чего по нему был открыт предупредительный огонь, а по курсу его следования были сброшены бомбы.
На заявление Путина немедленно отреагировал премьер Борис Джонсон. Он, как и прежде, вновь подчеркнул, что нарушения границы России не было, поскольку Крым принадлежит Украине. Соответственно, пояснил Джонсон, «Дефендер» совершил мирный проход в украинских водах по международно признанному морскому коридору.
На вопрос о том, не кажется ли ему, Путину, что из-за инцидента с эсминцем «мир стоял на пороге третьей мировой», он ответил отрицательно, назвав эту историю совместной «провокацией» Лондона и Вашингтона, которые, по его убеждению, «без уважения относятся к выбору крымчан».
Президент сослался на американский самолет, взлетевший с Крита, который, как предполагается, наблюдал за инцидентом. По всей видимости, речь идет об RC-135 – стратегическом разведчике, который действительно появился на картах авиационных сайтов как раз в том районе и в то время, когда происходила эскалация.
«Даже если бы мы потопили этот корабль, было бы трудно представить, что мир встал бы на грань мировой войны. Потому что те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее», – сказал глава Кремля.
Ранее британское военное ведомство выпустило комментарий, соответствующий оценке Джонсона. По его данным, ни предупредительной стрельбы, ни бомбометания по курсу следования эсминца не было. О том, что бомбы не сбрасывались, заявил и корреспондент Daily Mail, находившийся на борту эсминца во время инцидента. В то же время его коллега из Би-би-си сообщил, что выстрелы вдалеке действительно производились. Капитан корабля Винс Оуэн рассказал, что катера береговой охраны России не смогли догнать «Дефендер». Из видео, опубликованного российскими военными, следует, что их катера действительно сильно отстали от английского судна.
Отрицают в Лондоне и утверждения российских властей о том, что им удалось «изгнать» эсминец из крымских вод. Свидетельства все тех же английских журналистов, а также спутниковые снимки и данные сайтов слежения за морскими судами показывают, что корабль действительно не изменил маршрут следования, несмотря на требования российских военных.
Оба корреспондента британских изданий подчеркнули, что миссия планировалась специально для того, чтобы продемонстрировать Москве свободу судоходства. Позже эта версия нашла подтверждение в сообщениях ряда источников, а также секретных документах Минобороны Британии, которые, как сообщалось, были утеряны и позже возвращены владельцам.
Международное сообщество, включая США, Евросоюз и их партнеров по всему миру считают Крым и его территориальные воды украинскими. Только Москва рассматривает их в качестве российских. Россия аннексировала полуостров в 2014 году и с тех пор, по данным западных разведок, провела там масштабную милитаризацию, в ответ получив санкции со стороны западных стран и их союзников.
Инцидент произошел за несколько дней до начала масштабных учений Sea Breeze в Черном море с участием 32 стран. Они стартовали 28 июня.
HMS Defender – корабль из флота, возглавляемого британским авианосцем с новейшими палубными истребителями пятого поколения F-35. «Дефендер» специализируется на борьбе с воздушными угрозами. Он несет 48 зенитных ракет, восемь противокорабельных торпед, пару зенитных пулеметов, а также 114-миллиметровую пушку. 23 июня «Дефендер» вышел из украинской Одессы, прошел крымские воды и через несколько дней зашел в грузинский порт Батуми. Во время инцидента в Крыму его в течение часа преследовали два катера и несколько самолетов России, а всего в небо поднимались до 20 российских бомбардировщиков.
Министр обороны Грузии встретился с генсеком НАТО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится в Брюсселе, где сегодня уже провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса.
Министр обороны поблагодарил за неизменную поддержку НАТО территориальной целостности, суверенитета и независимости Грузии. На встрече обсуждалась важность более активного участия НАТО в Черноморском регионе, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе и существующие проблемы, сообщает Минобороны Грузии.
Джуаншер Бурчуладзе отметил, что для достижения максимального прогресса на пути к интеграции в НАТО, Грузия твердо продолжает использовать все механизмы сотрудничества с Альянсом. Особо были подчеркнуты процесс успешной имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и важность создания более устойчивых и взаимосовместимых сил обороны.
Джуаншер Бурчуладзе еще раз подтвердил готовность Грузии как надежного партнера в деле достижения общих целей безопасности. Он выразил надежду, что успешное сотрудничество будет и дальше укрепляться и, как следствие, отразится на политическом прогрессе отношений между НАТО и Грузией.
В свою очередь Йенс Столтенберг подтвердил поддержку альянсом членства Грузии в НАТО и поблагодарил грузинскую сторону за вклад, внесенный в возглавляемую НАТО успешную миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
- На днях Афганистан покинуло последнее подразделение грузинских миротворцев, где были размещены в течение 17 лет. Грузинские военные принимали участие в миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой. Грузия каждые полгода отправляла в Афганистан около 870 военных. Они дислоцировались на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.
- С 2004 года в Афганистане отслужили более 20 тысяч грузинских военных. За этот период в Афганистане погибли 32 грузинских военных, несколько сотен получили ранения разной тяжести, сообщают «Новости-Грузия».
В Гааге к 12 годам заключения приговорены соратники Милошевича
Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения. Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-директора Управления госбезопасности Югославии Йовицы Станишича и бывшего командующего спецназом Франко Симатовича.
В среду, 30 июня суд приговорил к их к 12 годам лишения свободы, признав виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
Сторона обвинения пришла к выводу, что оба подсудимых в ходе войны в Хорватии (1991-1995 годы) и Боснийской войны (1992-1995 годы) пытались создать «этнически чистую Великую Сербию». Им инкриминировались преследования, убийства, депортации и насильственное перемещение хорватов и боснийских мусульман.
Дело 70-летнего Станишича и 71-летнего Симатовича, соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича уже рассматривалось Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) с 2009 по 2013 годы. Тогда оба они были признали невиновными за недостаточностью доказательств. Прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена в декабре 2015 года, и дело направили на новое рассмотрение. 30 июня 2021 года процесс завершился.
Принимающий вопросы Путину попал в кадр: он стучит по клавиатуре невпопад
Во время трансляции «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла в среду на телеканале «Россия 24», в кадр попала работа редактора, задача которого - принимать и записывать вопросы президенту от россиян. Тем не менее, редактор стучит по компьютерной клавиатуре невпопад, лишь изображая, что печатает осмысленный текст. На соответствующий фрагмент прямой линии обратило внимание издание Baza, опубликовав видео в своем телеграм-канале.
30 июня прошла очередная, восемнадцатая по счету, «Прямая линия с Владимиром Путиным». Согласно официальным сообщениям, граждане России направили президенту страны более миллиона обращений и вопросов, самыми популярными темами стали вакцинация от коронавируса и борьба с COVID-19.
За время нахождения у власти Путина оппозиционные СМИ и блогеры неоднократно писали о том, что вопросы президенту, на которые он отвечает на прямой линии, заранее подготавливаются и согласовываются с его администрацией. В Кремле эту информацию опровергали.
Тойво Клаар: Женевские переговоры необходимо продолжить
Переговоры в Женеве уникальны и их необходимо продолжить, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар.
Как пишет «Новости-Грузия», очередной, 53-й раунд дискуссий проходит сегодня. Накануне в преддверии переговоров стороны провели техническую встречу.
«Женевские переговоры уникальны, поэтому мы должны их сохранить. Иногда мы можем быть разочарованы с точки зрения прогресса, но я всегда надеюсь, что обязательно наступит момент, когда мы получим пользу от этого формата по важным вопросам. Сейчас, возможно, мы видим, что процесс не продвигается значительно вперед, но мы должны защищать этот формат с видением будущего, в котором у нас будет больше прогресса», – сказал Тойво Клаар.
Представитель ЕС также заявил, что в Женеве обсуждается вопрос об освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
«Мы обязательно обсудим вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе. Мы со стороны ЕС поднимали этот вопрос в нескольких форматах. Заза Гахеладзе обязательно должен быть освобожден, причем очень быстро. Со дня ареста гражданина Грузии прошел почти год. Действительно, пришло время для его освобождения. Я не ожидаю, что Гахеладзе будет немедленно освобожден из тюрьмы в результате сегодняшней встречи, но я надеюсь, что эта встреча и обсуждение будут способствовать процессу», – отметил Тойво Клаар.
Гражданское население Афганистана готовится дать отпор талибам
Гражданское население Афганистана готовится оказать вооруженное сопротивление группировке "Талибан" после ухода войск США и их союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей.
Один из собеседников агентства – студент, который присоединился к движению сопротивления, – заявил, у людей нет выбора, кроме как взяться за оружие. "Мы должны защищать нашу страну", – сказал он. Другой афганец – бывший боевик-моджахед – объяснил, что обычные граждане почувствовали себя обязанными помочь армии бороться с талибами.
Пресс-секретарь афганских сил обороны сообщил, что добровольцы смогут войти в структуру территориальных вооруженных сил. В то же время политологи предупреждают о риске возврата к гражданской войне из-за того, что в конфликт вовлекается все больше формирований.
К настоящему моменту вывод своего контингента – второго по численности после США – завершила Германия. Президент Джо Байден и Североатлантический блок заявляли о том, что они намерены вернуть своих военных домой к двадцатой годовщине терактов. Афганское население опасается, что это приведет к возврату диктатуры талибов.
Американская разведка предупреждает, что нынешнее правительство Афганистана может рухнуть, а большая часть территории страны перейти под контроль талибов уже спустя полгода после завершения вывода из Афганистана войск США и их союзников.
В Квемо Картли напали на журналистов телекомпании «Пирвели». ВИДЕО
В селе Цинцкаро Цалкского муниципалитета Грузии (регион Квемо Картли) напали на журналистов оппозиционной телекомпании «Пирвели».
По информации МВД Грузии, начато расследование инцидента. Дело возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса: статья 126 (насилие) и 154 (воспрепятствование журналистской деятельности).
«30 июня текущего года в селе Цинцкаро Цалкского муниципалитета местный житель вступил в физическое противостояние с членами съемочной группы телеканала «Пирвели», помешал им в осуществлении профессиональной деятельности, а также нанес им физическое оскорбление. Как только сообщение было получено, на место происшествия прибыла полиция и начала следственные действия», – сообщили в МВД.
В ведомстве говорят, что на данном этапе проводятся следственные действия по привлечению виновного к соответствующей правовой ответственности.
Кабмин Украины пришел на заседание в форме национальной сборной по футболу
Украинские министры пришли на заседание правительства в форме национальной сборной по футболу, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
«Украина в одной четвертой ЕВРО-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю. Благодарен ребятам, тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду», – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.
Сборная Украины обыграла сборную Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 2:1 (овертайм). В четвертьфинале Украину ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе.
Нидерланды обвинили Россию в имитации атак на фрегат в Чёрном море
Российские военные имитировали атаки на голландский корабль в Чёрном море. Инцидент произошёл неподалёку от побережья аннексированного Крыма 24 июня. Российские истребители и бомбардировщики, вооружённые ракетами и бомбами, в течение пяти часов пролетали в опасной близости от фрегата "Эвертсон", после этого у него вышло из строя электронное оборудование, сообщило во вторник министерство обороны королевства.
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд назвала поведение российских военных "безответственным". По её словам, инцидент можно классифицировать как "агрессивные действия". Гаага намерена обсудить ситуацию с Москвой на дипломатическом уровне. Имитация атаки произошла в нейтральных водах, корабль имел полное право там находиться, заявила министр.
В российском министерстве обороны в свою очередь заявили, что фрегат изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Он, согласно международному праву и подписанным Россией соглашениям, является внутренними водами России и Украины, однако после аннексии Крыма де-факто контролируется Россией. По утверждению ведомства, пролёты проходили на безопасной дистанции.
Инцидент с "Эвертсоном" произошёл на следующий день после конфликтной ситуации вокруг британского эсминца "Дефендер" в Чёрном море. 23 июня корабль, шедший из Одессы в Батуми, был обвинён российскими пограничниками в заходе в воды, закрытые на время военно-морских учений. Российские военные сообщили, что открыли предупредительный огонь по ходу корабля и сбросили перед ним бомбы. Британская сторона сообщила, что не заметила бомбардировку, а выстрелы посчитала частью учений.
В Грузии с сегодняшнего дня больше не действует «комендантский час»
Сегодня с 23 часов в Грузии больше не будет задействован «комендантский час» – ограничение на передвижение в ночное время. Граждане могут свободно ходить пешком и ездить на автомобилях.
Как пишет «Новости-Грузия», решение об отмене комендантского часа с 1 июля принял Межведомственный координационный совет на заседании 22 июня. В тот же день было объявлено, что маски больше не обязательно использовать на открытых пространствах.
«Комендантский час» с 9 ноября 2020 года был введен в семи крупных городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Запрещалось передвижение на улицах с 22:00 до 05:00. С 28 ноября «комендантский час» продлили еще на час – с 21:00, сделав обязательным для жителей всей Грузии.
За почти восемь месяцев «комендантский час» отменяли только трижды – во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, в Новогоднюю и Рождественскую ночь. На Пасху комендантский час начался на пару часов позже обычного и закончился раньше – чтобы паства могла до 23 часов собраться в церкви на литургию, где надо было оставаться до четырех утра.
«Комендантский час» вводился в Грузии и весной 2020 года вместе с чрезвычайным положением. Тогда он действовал с 21:00 до 06:00.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
Покидающий пост спецпредставителя генсека НАТО Джеймс Аппатурай прибыл в Тбилиси
Джеймс Аппатурай, который вскоре покинет пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, прибыл в Грузию. В Тбилиси он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучава.
В интервью Общественному вещателю Аппатурай заявил, что Грузия является самым активным партнером НАТО.
«Я видел себя специальным представителем НАТО на Южном Кавказе, но я также рассматривал себя специальным представителем Грузии в НАТО, чтобы убедиться, что Грузия остается приоритетом в повестке дня НАТО и что существует существенное сотрудничество, которое связывает нас. Главное сейчас – продвинуть это сотрудничество вперед в тех параметрах, которые у нас есть. Я советую это своему преемнику. Я верю, что успех правительства Грузии принес очень хорошие результаты. Грузия – самый активный партнер НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе, сохранять стратегическое терпение и двигаться вперед, это правильный путь», – заявил Аппатурай.
Ранее, в интервью телеканалу «Имеди» представитель НАТО сказал, что очень любит Грузию и грузин.
«Говорить о Грузии и не упомянуть о кухне и о чаче – это преступление. Я не просто люблю хачапури и чачу – я сам научился делать хачапури. У себя дома я начал готовить мегрельскую кухню», – отметил он.
- Джеймс Аппатурай занимает пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года.
Владимир Путин заявил, что привился вакциной «Спутник V»
Президент России Владимир Путин заявил, что привился российской вакциной от коронавируса нового типа "Спутник V". По его словам, после этого у него немного повысилась температура, но к утру всё прошло. Об этом президент рассказал в ходе "Прямой линии".
Путин заявил, что у него была возможность привиться вакцинами "ЭпиВакКорона" или "Спутник V". Президент выбрал последнюю, потому что, по его словам, она действует несколько дольше, и ей прививаются Вооруженные силы.
На вопрос о том, почему не были опубликованы фото того, как он делает прививку, Путин заявил: "Если бы прививку делали не в руку, а в другое место — то же надо было бы показывать?"
О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, стало известно 23 марта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо, не назвав, какую именно вакцину ему вводили.
- В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Научные публикации об эффективности представлены пока только у первого препарата.
COVID-19 в Грузии: 1010 новых случаев, 19 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 19 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5316 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1010 новых случаев коронавируса. Накануне провели 28 617 тестов: PCR-тестов – 13 453, экспресс–тестов на антиген – 15 164.
Выздоровели еще 603 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 366 078, выздоровевших – 351 747.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 3,53%, за последние 14 дней составляет 2,59%, за неделю – 2,69%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3667 человек, всего использовано вакцин – 261 652.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.