Премьер Индии почтил память грузинской царицы-мученицы Кетеван

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не намерены объявлять в стране локдаун или вводить серьезные ограничения экономической деятельности.

Выступая сегодня на заседании правительства, Гарибашвили сказал, что страна не выдержит очередного закрытия, а ограничения нанесут вред восстанавливающейся после кризиса экономике и приведут к новым долгам.

Чтобы избежать долгов и нового падения экономики Гарибашвили призвал жителей Грузии вакцинироваться, – пишет «Новости-Грузия».

«В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны», – сказал Гарибашвили.

Премьер пояснил, что очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам.

Гарибашвили заявил, что «впервые в период пандемии в Грузии зафиксирован экономический рост в 12% за первые 6 месяцев, и это позволило нам в этом году не занять ни одного лари».

По словам премьер-министра, это позволило правительству увеличить бюджет более чем на миллиард.

«Мы все открыли. Вот уже несколько месяцев экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире. Мы ожидаем 45% в апреле, 25% в мае и 18% в июне.

Практически за первые 6 месяцев у нас есть рост на 12%, что позволило нам не взять ни одного лари в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет более чем на миллиард. Министр финансов уже представил скорректированный бюджет. Это позволило нам профинансировать ряд программ для нашего населения», – заявил премьер.

Гарибашвили попросил граждан Грузии «полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook». Он подчеркнул, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.

Глава правительства поручил Минздраву постепенно обеспечить вакцинами каждое село, чтобы люди могли сделать прививку на месте.

Гарибашвили также связал резкий рост новых случаев коронавируса с акциями протеста, которые проходили в Грузии. По его словам, после акций показатель инфицирования увеличился вдвое. Премьер-министр призвал граждан к осторожности.

«Прямым результатом безответственных акций, проходимых в течение нескольких дней, является увеличение количества инфицирования в два раза. Мы, конечно, призываем население проявить внимательность, осторожность, с ответственностью относится к активностям в связи с любыми собраниями», – сказал Гарибашвили.

Премьер снова поблагодарил США за предоставление Грузии полумиллиона доз вакцины Pfizer. Он отметил, что сейчас в Грузии доступны 2 миллиона доз вакцин – это 1,5 миллионов китайской вакцины и полмиллиона доз вакцины Pfizer.

По словам Гарибашвили, Грузия купит еще миллион доз вакцины Pfizer у производителя. Вакцина будет поступать в страну поэтапно.

«В целом, у нас будет три миллиона доз вакцин. Два миллиона уже на месте. 1 миллион поступит в страну через месяц, максимум через полтора месяца, поэтапно, каждые выходные…Хочу еще раз призвать всех сделать прививку, защитить собственную жизнь, собственное здоровье и при этом здоровье наших родителей, детей, родных», – сказал Гарибашвили.

В Грузии по последним данным вакцинировались 402 765 человек (это не больше 11% населения), из них две полные дозы получили 139 289 граждан.