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Приставы описывают оборудование в редакции Радио Свобода и Настоящего Времени в Москве

Приставы описывают оборудование в редакции Радио Свобода и Настоящего Времени в Москве
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Приставы описывают оборудование в редакции Радио Свобода и Настоящего Времени в Москве

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Приставы 25 мая снова пришли в бюро Радио Свобода в Москве и начали фотографировать оборудование для описи и последующей продажи. Так они пытаются взыскать с организации штрафы за отсутствие маркировки "иностранный агент" на материалах Радио Свобода и Настоящего Времени. Организация обжалует штрафы

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