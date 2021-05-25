Приставы описывают оборудование в редакции Радио Свобода и Настоящего Времени в Москве

Приставы 25 мая снова пришли в бюро Радио Свобода в Москве и начали фотографировать оборудование для описи и последующей продажи. Так они пытаются взыскать с организации штрафы за отсутствие маркировки "иностранный агент" на материалах Радио Свобода и Настоящего Времени. Организация обжалует штрафы