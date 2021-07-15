«Нет прямых контактов с грузинской стороной, приходилось общаться через посредников» – Бибилов

Посольства 24 европейских стран и Делегация Европейского Союза в Грузии направили сегодня письмо министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури, в котором призвали правительство Грузии выполнять принципы Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В письме, копия которого направлена премьер-министру, главам МИД и Минюста, говорится, что события последних дней «бросили тень на отношения между ЕС и Грузией и имидж Грузии как страны, защищающей основные права человека».

«Право на мирные собрания и свободу выражения мнений являются ключевыми универсальными правами человека и гарантируются Конституцией Грузии. Однако 5 июля участники ЛГБТКИ+ «Тбилиси прайда» не смогли реализовать свои права перед лицом неминуемой угрозы их безопасности», – сказано в заявлении.

Как пишет «Новости-Грузия», посольства указывают, что контрдемонстранты проводили организованное насилие против гражданских активистов и журналистов, тревогу вызывали «физические посягательства на безопасность обеих групп».

«В этом контексте мы напоминаем, что журналисты должны иметь возможность безопасно и надежно выполнять свою работу в любой демократической стране. Насилие недопустимо и не может быть оправдано», – говорится в заявлении.

Посольства выразили скорбь по поводу трагической гибели телеоператора Лексо Лашкарава и заявили, что ждут результатов расследования причины его смерти.

«Мы сожалеем о том, что власти публично не призвали к защите тех, кто мирно отмечает мероприятия Прайда, не предприняли других необходимых действий для предотвращения или сдерживания разжигающих ненависть высказываний или, в конце концов, не обеспечили достаточную защиту, когда были совершены насильственные действия против активистов и журналистов», – пишут дипломаты.

«Европейский Союз и Грузия разделяют приверженность универсальности и неделимости прав человека для всех без различия, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы разделяем фундаментальную веру в защиту конституционного права каждого гражданина на свободу выражения мнений и собраний, а также свободу средств массовой информации. Эти общие ценности закреплены в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией и в Европейской конвенции о правах человека. Они объединяют нас и заставляют гордиться, но также обязывают нас действовать в их защиту и защищать наиболее уязвимых людей в наших обществах», – сказано в заявлении.

Дипломаты считают, что усиленная риторика против этих ценностей представляет угрозу для национальной безопасности страны, «повышая уязвимость грузинской демократии, которая уже столкнулась с серьезными проблемами дезинформации».

«На этом фоне мы призываем к дальнейшим немедленным и надлежащим политическим и юридическим действиям. Все инциденты с применением насилия и преступные действия должны эффективно и быстро расследоваться и надлежащим образом преследоваться по закону», – сказано в заявлении.

Посольства призывают Грузию усилить борьбу с разжиганием ненависти и нетерпимости, действовать ответственно и «воздерживаться от действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию».

«Наконец, мы с тревогой отмечаем осквернение флага Совета Европы / Европейского Союза возле парламента Грузии. Этот флаг олицетворяет фундаментальные ценности, на которых строятся отношения между Европейским Союзом и Грузией и ЕС. Таким образом, два нападения на флаг также являются прямым нападением на демократические и проевропейские устремления Грузии», – отмечено в документе.

Письмо подписали: Делегация Европейского Союза в Грузии, посольства Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.