Радикалы против «Тбилиси прайда»

Ультранационалисты, радикально настроенные противники ЛГБТ-сообщества пытаются сорвать первое мероприятие в рамках «Тбилиси прайда» – показ документального фильма. В ход пошли яйца, бутылки и, предположительно, камни.
Ультранационалисты, радикально настроенные противники ЛГБТ-сообщества пытаются сорвать первое мероприятие в рамках «Тбилиси прайда» – показ документального фильма. В ход пошли яйца, бутылки и, предположительно, камни.
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