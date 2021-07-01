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Радикалы против «Тбилиси прайда»

Радикалы против «Тбилиси прайда»
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Радикалы против «Тбилиси прайда»

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Ультранационалисты, радикально настроенные противники ЛГБТ-сообщества пытаются сорвать первое мероприятие в рамках «Тбилиси прайда» – показ документального фильма. В ход пошли яйца, бутылки и, предположительно, камни.

Ультранационалисты, радикально настроенные противники ЛГБТ-сообщества пытаются сорвать первое мероприятие в рамках «Тбилиси прайда» – показ документального фильма. В ход пошли яйца, бутылки и, предположительно, камни.

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