Россия остается крупнейшим импортером грузинского вина

Грузия экспортировала на рынок России в январе–июне текущего года более 28 млн бутылок вина, что на 8% больше по сравнению с аналогичными данными за 2020 год. Таким образом, РФ остается крупнейшим импортером грузинского вина.

По данным Национального агентства вина Грузии, на втором месте по объему закупок находится Украина. С января по июнь в эту страну было экспортировано более 5,2 млн бутылок вина, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 2,8 млн бутылок вина (плюс 31%).

По данным агентства, грузинское вино за шесть месяцев также экспортировалось в Азербайджан (более 133 тыс. бутылок, на 41% больше прошлогодних показателей), в Китай (более 2,7 млн бутылок, что на 10% больше, чем в прошлом году), в Казахстан (почти 2 млн бутылок, на 61% больше прошлогодних показателей) и Турцию (30 930 бутылок, что на 115% больше, чем в 2020 году).

Как пишет ТАСС, Грузия с января по июнь также поставила 502 353 бутылки в США, что на 35% больше, чем в прошлом году, 273 860 бутылок вина в Израиль, что на 63% больше, чем в 2020 году, 364 459 бутылок в Германию, что на 4% больше прошлогодних показателей, и 348 538 бутылок в Эстонию, что на 3% больше, чем в прошлом году.