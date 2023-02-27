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Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Один человек погиб
Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали территории Украины 14 беспилотниками «Шахед», сообщил Генштаб ВСУ. По предварительным данным, украинские ПВО сбили 11 из них.
В результате атаки беспилотников на Хмельницкую область один человек погиб, четверо местных жителей ранены. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Повреждены несколько зданий, продолжается тушение пожаров.
В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Власти Запорожской области сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников зафиксированы два попадания в объект гражданской нежилой инфраструктуры. Он частично разрушен, люди не пострадали.
Украинское оперативное командование «Север» заявило о трёх сбитых беспилотниках, в том числе одного над Черниговской областью.
К 5 утра объявленную вечером 26 февраля воздушную тревогу в нескольких областях Украины начали отменять.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе «Шахед» при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.
Другие новости дня
Умер российский политолог Глеб Павловский
Политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер на 72 году жизни. Об этом сообщил его друг, профессор ВШЭ Симон Кордонский. Павловский был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию политика.
Павловский — бывший участник советского диссидентского движения. В 1974 году он дал показания в КГБ на своего знакомого Вячеслава Игрунова по делу о распространении сведений, порочащих советский строй, во время суда отказался от них и их изъяли из обвинения.
Переехал в Москву, был редактором самиздатовского журнала "Поиски". В 1982 году был арестован, дал показания на других диссидентов — по собственным утверждениям, только на тех, что уехали из страны. Был отправлен жить в Коми, вернулся в столицу с началом перестройки. Жить в городе ему было нельзя, он добился отмены запрета, встретившись с руководителем Москвы, будущим президентом Борисом Ельциным, писала "Медуза".
В Москве в начале 1990-х познакомился с американским филантропом Джорджем Соросом. Стал директором программы "Гражданское общество", распространявшей по СССР современную оргтехнику — в том числе компьютеры и факсы. Вместе с бизнесменом Владимирои Яковлевым создал кооператив "Факт", из которого вышел один из крупнейших в 1990-х издательских домов в России — "Коммерсантъ". Был главой первого в России частного информационного агентства. Занялся политическими технологиями.
В 1996 году основанный Павловским Фонд эффективной политики принял участие в кампании по перевыборам президента Бориса Ельцина. Глава государства обладал чудовищным антирейтингом и, по всем опросам, проигрывал выборы основному конкуренту — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Медведев: Южная Осетия и Крым — точки невозврата в отношениях с Западом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что события 2008 и 2014 годов стали точками невозврата в отношениях России с Западом.
«Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года (август 2008-го, российско-грузинская война — ред.), когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор.
Вторая поворотная точка — весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину (референдум не признан международным сообществом — ред.). У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор», — написал Медведев в своей статье для газеты «Известия».
Экс-президент уверен, что «безумная истерика, навязчивое желание растерзать» Россию и привели в конечном счете к т.н. «специальной военной операции».
Медведев добавил, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако «разгорелась сейчас».
Политик считает, что если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.
«Мир без России нам не нужен», — подчеркнул Медведев, перефразировав таким образом схожее высказывание Владимира Путина («Зачем нам такой мир, если там не будет России?»).
- 26 августа 2008 года, спустя две недели после окончания пятидневной российско-грузинской войны, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашенных республик — Южной Осетии и Абхазии. За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооруженным путем бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
WSJ: Минэнерго США считает вероятной версию о лабораторной утечке COVID-19
Пандемия COVID-19 в мире произошла в результате утечки из китайской лаборатории. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада американской разведки.
Газета напоминает, что версию о лабораторном происхождении коронавируса ранее поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР). Другие ведомства США не разделяли подозрений. Теперь к такому выводу пришло и Министерство энергетики.
У ФБР имеется «умеренная уверенность» в лабораторном происхождении вируса, у Минэнерго - «низкая степень уверенности», пишет The Wall Street Journal.
Собеседники издания отмечают, что несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам.
Разведке США при этом склоняется к версии о том, что вирус начал распространение от зараженного животного. В отчете 2021 года, в частности, говорится, что Китай не разрабатывал вирус как биологическое оружие. Составители доклада также упоминают, что даже если утечка из лаборатории и была, то сотрудники института вирусологии в Ухане, откуда пошло распространение инфекции, не знали об этом. Сотрудники лаборатории начали изучать COVID-19 уже после вспышки.
Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна». Ученые пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. После серьезной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
- Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории «необоснованным» и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
- С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.
Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат мира по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира. Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве, несмотря на проигрыш в матче со сборной Исландии со счетом 77:80.
Поединок прошел на площадке «Тбилиси арена». В напряженной борьбе победила Исландия, однако для выхода на чемпионат мира ей не хватило одного очка.
ЧМ по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября текущего года в Индонезии, Японии и Филиппинах.
Сборная Грузии по баскетболу пять раз принимала участие в европейском первенстве. Лучший результат команда показала на дебютном турнире в 2011-м году, заняв 11-е место.
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На военном аэродроме под Минском произошли взрывы
На военном аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска произошли взрывы. Повреждены российский самолет и снегоуборочная техника. Об этом сообщает оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками силовых структур.
Очевидцы сообщают, что на месте работают военные и экипажи ГАИ. Они проверяют проезжающие машины. Утром о взрывах в районе аэродрома также сообщали местные телеграм-каналы.
Пророссийские блогеры пишут, что аэродром, по предварительным данным, атаковали беспилотниками.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
- Белорусская территория используется российскими военными в боевых действиях против Украины, но сейчас гораздо менее активно, чем в первые недели войны. Александр Лукашенко заявлял, что Минск не собирается вводить свои войска на территорию Украины, а белорусская армия включится в войну только в случае агрессии со стороны Киева.
- Разведка стран Запада и Украины считает, что наступление с белорусской территории, хотя и возможно, но на сегодняшний день маловероятно.
В ООН выразили обеспокоенность грузинским законом об иноагентах
В ООН выразили глубокую обеспокоенность законопроектом «О прозрачности иностранного влияния», который вынесен на рассмотрение юридического комитета парламента Грузии. В организации считают, что он угрожает деятельности гражданского общества и СМИ и в целом демократии страны, пишет SOVA.
В опубликованном заявлении говорится, что неправительственные организации Грузии оказывают существенную поддержку наиболее незащищенным и уязвимым группам. Принятие законопроекта может лишить эти группы необходимой поддержки, считают в ООН.
«Законопроект угрожает уважению и защите таких прав, как свобода объединения и самовыражения, право на участие в общественной деятельности, право на неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных, а ставит под угрозу запрет на дискриминацию.
Принимая во внимание нынешнее членство Грузии в Совете ООН по правам человека, мы призываем парламент Грузии запросить юридические заключения по указанному законопроекту от компетентных региональных и международных органов, принять во внимание существующие мнения по аналогичному законодательству и провести широкое, всеобъемлющее и содержательные консультации со всеми заинтересованными сторонами, которые могут быть затронуты принятием этого законопроекта. Принятие такого закона может затруднить деятельность Организации Объединенных Наций в рамках Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития, которую мы подписали с правительством Грузии.
Мы призываем власти Грузии предпринять все необходимые шаги для предотвращения действий, которые поставят под угрозу грузинскую демократию, воспрепятствуют или замедлят поддержку развития Грузии», - говорится в заявлении.
Монастырь Джвари в опасности - существует сразу два проекта реставрации
Министерство культуры Грузии больше года задерживает разрешение на профинансированный посольством США проект консервации фасада Джвари - символа христианства, монастыря и храма VI-VII веков. Об этом заявили в Национальном исследовательском центре истории грузинского искусства и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили.
Проект прошел все национальные и международные экспертизы, в 2020 году был одобрен Национальным агентством по охране культурного наследия, затем Центром архитектуры, искусства и реставрации Патриархата Грузии. В октябре 2021 года проект получил высшую оценку Центра всемирного наследия ЮНЕСКО на основе технического обзора ICOMOS International.
Работы по проекту должны были начаться еще в ноябре 2021 года, на это из фонда культурного наследия посла США в Грузии было выделено полмиллиона долларов, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
«После реорганизации в конце 2021 года разрешения выдает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии. Несмотря на многочисленные обращения Центра им. Чубинашвили, разрешение так и не было выдано. Реализация проекта приостановлена на 15 месяцев», - говорится в заявлении Давида Хоштария, руководителя проектной группы.
Хоштария отмечает, что на днях стало известно, что Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии начинает работы по сохранению храма внутри здания.
Агентство по охране культурного наследия Минкульта 23 февраля, в ускоренном порядке, запросило право закупки инженерных услуг без проведения конкурса, заявив о повреждении внутренних свай, угрозе обрушения камней и попадания воды внутрь храма. Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии планирует потратить на работы 150 тысяч лари.
По мнению специалиста центра Чубинашвили, одновременная реализация двух проектов, фасада и интерьера, не только возможна, но была бы очень эффективна.
«Хочу пожелать успехов проекту Агентства и еще раз выразить сожаление и удивление тем, что органы, ответственные за охрану культурного наследия, упорно блокируют предыдущий проект», - написал Хоштария.
- Монастырь Джвари входит в исторические памятники древней столицы Грузии Мцхета, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на вершине горы, у слияния Куры и Арагви, - там, где, согласно историческим источникам воздвигла крест Святая Нино.
- В 2004 году Джвари был внесен в международный перечень памятников, как один из ста, которым грозит гибель, однако реставрационные работы 2007 года позволили исключить его из этого списка.
Путин: «Будут московиты, уральцы и так далее» – так «на бумаге изложено»
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» обвинил Запад в стремлении развалить Россию.
В интервью, которое он дал, как следует из контекста, после своего послания Федеральному собранию 21 февраля, Путин выступил с утверждением, что у Запада «одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию». «И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно», – сказал Путин.
Он высказал мнение, что в этом случае русский народ перестанет существовать «в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – сказал Путин, заявив также, что такие планы были «изложены на бумаге». «Это же все написано, на бумажке все написано», – заявил российский президент.
Он обвинил страны НАТО в участии в войне в Украине в связи с поставками этой стране оружия.
Путин не в первый раз обвиняет страны Запада в стремлении не просто подчинить себе Россию, но и развалить ее. Ранее он, в частности, неоднократно использовал выдуманную цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая якобы сказала: «Несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране». Эти слова в Рунете с начала двухтысячных годов приписываются американскому политику, но она их никогда не произносила.
Не просто о развале России, но и о превращении русского народа в «московитов» и «уральцев» Путин публично заявил впервые.
Что именно президент имеет в виду под планами, которые были «изложены на бумаге», неясно. Наиболее известная конспирологическая теория, связанная с подобными планами, – это так называемый план Даллеса. Согласно этой теории, это план действий США против СССР, якобы заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР: «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания». Никаких доказательств того, что такой план действительно существовал, представлено не было.
- Лидеры стран Запада, поддерживая Украину, подчеркивают, что не стремятся к развалу России или к какому-то ее переформатированию. Президент США Джо Байден, выступая недавно в Варшаве, обратился к российским гражданам, заверив их в том, что Соединенные Штаты не стремятся разрушить или контролировать Россию.
- Тема распада России иногда поднимается в публицистике и академических кругах как один из возможных, далеко не самых вероятных сценариев в случае поражения Москвы в войне с Украиной. Политическую цель распада России декларирует ряд организаций, главным образом эмигрантских, выступающих за самоопределение живущих в России народов; страны Запада не выражали поддержки этой цели.
Бастующие сотрудники завода «Саирме» требуют встречи с властями
Бастующие сотрудники компании «Минеральные воды Саирме» требуют встречи с представителями властей. Требования сотрудников неизменны. Наряду с 30-процентным повышением заработной платы бастующие требуют улучшения условий труда, обеспечения безопасных условий труда и технической исправности предприятия, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Участников забастовки поддержал председатель профсоюза «Лейбор». Георгий Диасамидзе заявляет, что если представители власти не вмешаются в процесс, забастовщики прибегнут к крайней форме протеста и перекроют дорогу.
К бастующим работникам «Минеральные воды Саирме» присоединились и сотрудники компании «Боржоми».
Замглавы ГУР: Украина весной будет готова к наступлению на юге
Украинская армия будет готова весной перейти в наступление, одной из стратегических целей которого будет «вбить клин в российский фронт на юге». Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью германским СМИ - сообщает Deutsche Welle.
Скибицкий подчеркнул, что момент начала наступления зависит от ряда факторов, в том числе и от поставок оружия с Запада.
По словам замглавы ГУР, в то время как одной из главных целей наступления будет нарушение сообщения между территорией России аннексированным Крымом, не исключены и удары по оружейным складам на российской территории, включая Белгородскую область. Скибицкий подчеркнул, что оттуда ведутся атаки на Украину.
Главы приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах, как они утверждают, со стороны Украины. В результате обстрелов есть разрушения, убитые и раненые. Украинские военные официально возможные удары по территории России не комментируют. Представители стран Запада подчёркивают, что поставляемое Украине оружие предназначено для освобождения украинской территории, но не для ударов по России.
Скибицкий утверждает, что цель предстоящего настуления - «освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым», и восстановить границы 1991 года.
О том, что Крым может быть возвращён военным путём, руководство Украины начало заявлять после российского широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Восстановление границ, в которых была провозглашена независимая Украина, сейчас называется Киевом условием начала переговоров о мире.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что с возвращением Крыма Украине наступит мир. «Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», - написал он в телеграме. В Украине сегодня отмечают «День сопротивления российской оккупации Крыма» - 9 лет назад 26 февраля в Симферополе собрался большой митинг в защиту территориальной целостности Украины. На следующий день российский спецназ захватил здание парламента Крыма и другие объекты, и фактически началась подготовка к аннексии полуострова.
- Генштаб Вооружённых сил Украины в воскресенье сообщил, что в Крыму, в том числе с участием российских военнослужащих-срочников, активно строят фортификационные сооружения. Ранее неоднократно публиковались свидетельства об этом.
- Ряд представителей стран Запада выражали скепсис по поводу способности Украины в ближайшее время отвоевать Крым, но в то же время подчёркивали, что только сам Киев может решить, вести наступление или нет.
- С конца февраля - начала марта прошлого года Россия контролирует часть южных Херсонской и Запорожской областей Украины. Осенью было объявлено о формальной аннексии этих территорий, которую не признала почти ни одна страна мира.
Чеченская диаспора в Брюсселе провела акцию к годовщине войны в Украине и депортации народов
25 февраля на площади Альбертина в Брюсселе прошел массовый митинг представителей чеченской диаспоры, приуроченный к годовщине сталинской депортации чеченцев и ингушей, а также началу войны против Украины. Участниками стали порядка 200 представителей диаспоры из разных стран Европы.
«На посвященном депортации памятном митинге выступили представители разных диаспор – украинцы, белорусы, азербайджанцы, грузины. Также приехали чеченцы из Австрии, Германии, Франции, Финляндии и других стран, многие из них выступили, говоря о важности сохранения памяти о депортации и новых преступлениях Кремля», – рассказала сайту Кавказ.Реалии участвовавшая в акции представитель непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева.
Участники митинга держали флаги Ичкерии, Украины, Грузии, различные плакаты. После этого они присоединились к общему маршу против войны с Украиной.
По оценке организаторов, участниками шествия стали более 10 тысяч человек. Они несли плакаты с надписями «Путин, гори в аду», «Остановите Путина, остановите войну», «Украина победит – победит демократия», пели гимн Украины и народные песни.
Основательница организовавшей шествие украинской общественной организации Promote Ukraine Марта Барандий приняла делегацию чеченской диаспоры и дала слово председателю правительства Ичкерии за рубежом Ахмеду Закаеву, сообщил редакции почетный консул Чеченской республики Ичкерия за рубежом и чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.
Завершением стало мероприятие в память погибших в депортации в арендованном зале. На всех этапах было от ста до двухсот участников, уточнил собеседник Кавказ.Реалии.
В сам день годовщины депортации, 23 февраля, в Париже состоялись два митинга, посвященных годовщине сталинской депортации чеченского и ингушского народов. В одном митинге приняли участие представители чеченской диаспоры, тему памяти о репрессиях в отношении вайнахов совместили с выступлением против российской агрессии в Украине, к которому присоединились украинские активисты. Также публичная акция чеченской диаспоры прошла перед офисом ООН в Вене. Ее организатором стало представительство непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии.
Траурные мероприятия прошли в Ингушетии у Мемориала памяти и славы в Назрани.
- Вернуть дома выселенным при сталинской депортации с территории Ауховского района потребовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Об этом он заявил на траурной акции, посвященной депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.
- 21 февраля 1944 года народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия под руководством Иосифа Сталина издал приказ о депортации чеченцев и ингушей с Северного Кавказа в Казахстан, а через два дня началась операция «Чечевица». Свои дома были вынуждены покинуть почти полмиллиона человек. День памяти жертв депортации отмечается 23 февраля.
- В Советском Союзе были частично депортированы миллионы людей, однако тотальному выселению по этническому признаку подверглись 11 этносов: немцы, поляки, финны-ингерманландцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, калмыки и корейцы.
- В 2004 году Европарламент принял резолюцию, где депортация чеченцев была признана актом геноцида.
Минкульт Грузии уступил Патриархии руководство реставрацией Гелати
Координацию и руководство работами по восстановлению Гелатского монастыря возьмет на себя Патриархия Грузия, об этом сообщило Министерство культуры со ссылкой на распоряжение главы ведомства Теи Цулукиани.
Ранее Грузинская православная церковь резко раскритиковала ход реставрации комплекса, которой руководил Минкульт и потребовал срочно заменить привлеченных иностранных специалистов на более квалифицированных.
Решение передать реставрационные работы в ведение Патриархии Цулукиани приняла после встречи на этой неделе с представителями патриархии, депутатов, Агентства по охране культурного наследия и других структур.
«Патриархия приняла предложение и позаботится о создании некой площадки, где будут задействованы все компетентные стороны для решения проблем Гелати, что должно обеспечить поиск наилучших методов и путей дальнейшей работы», - говорится в сообщении патриархии.
До последнего времени Министерство культуры отвергало любую критику реставрационных работ в комплексе, утверждая, что все делается правильно и по рекомендации специалистов ЮНЕСКО, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Скандал вокруг Гелати продолжается уже несколько лет - монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации.
- Гелати - монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, известный своими уникальными фресками и самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Главная проблема - влага, уничтожающая бесценные настенные росписи. Специалисты говорят, что многое из того, что уже разрушено в Гелати, восстановлению не подлежит. патриархия в своем недавнем заявлении назвала ситуацию критической.
Около 45 человек погибли при крушении судна в Италии
У берегов Италии потерпело крушение судно, перевозившее мигрантов. Погибли, по последним данным властей, не менее 45 человек, в том числе дети.
Выжили более 80 человек, более 20 из них госпитализированы. По словам выживших, всего на судне были 140-150 человек.
Судно несколько дней назад отправилось из турецкого порта Измир. Крушение произошло у восточного берега Италии, в провинции Калабрия. Корабль наткнулся на скалы. На борту судна были главным образом мигранты из Афганистана, а также граждане Пакистана, Ирана, Сомали.
- Италия – один из главных пунктов назначения для нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и северной Африки. Мигранты пытаются добраться туда на кораблях или лодках, чтобы попросить убежища в Евросоюзе. Нередко они гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море с целью миграции погибли или пропали без вести 20 333 человека.
- Нынешняя трагедия вновь вызвала дискуссию о том, что должны делать власти и помогающие мигрантам организации. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чье правоцентристское правительство жестко настроено по отношению к нелегальной миграции, обвинила неправительственные организации, занимающиеся помощью мигрантам, в том, что они поощряют попытки добраться до Европы по морю и тем самым подвергают жизни мигрантов опасности. НКО отвергли эти обвинения.
В парламент Грузии будет внесен еще один проект закона об иноагентах
Второй проект закона об иноагентах будет инициирован на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 27 февраля, на фоне предупреждений со стороны ЕС. Автором второго проекта также является движение «Сила народа», представители которого в парламенте входят в большинство, сформированное правящей партией.
Новый проект называется «О регистрации иностранных агентов». Ранее это же движение представило законопроект «О прозрачности иностранного влияния». «Сила народа» предлагает вынести на голосование оба варианта, заявив, что критика первого проекта была необоснованна, так как он максимально смягчен, и для сравнения предложила второй, более жесткий вариант. Движение разработало новую версию оперативно, всего за неделю.
По данным агентства «Новости-Грузия», во втором варианте статус иноагентов предлагается присваивать не только СМИ и НПО, но любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа за некоторыми исключениями.
В частности это не будет касается лиц, «добросовестно» занимающихся благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью. При этом критерии понятия «добросовестности» не расшифровываются.
Регистрировать иноагентов во втором варианте должна будет прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона - отказ или задержку с регистрацией, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических - штраф. При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «не противоречит законодательству ЕС».
Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил эту реакцию главных зарубежных партнеров Грузии «пропагандистской волной», которая ввела их в заблуждение. Он не согласен с тем, что законопроекты сравнивают с российским опытом по борьбе с инакомыслием. По его словам, цель законопроектов - обеспечить прозрачность зарубежного финансирования и они оба будут обсуждаться в парламенте, с гражданским обществом и зарубежными партнерами.
Сотни неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали совместное заявление, в котором говорят, что законопроект об иноагентах является ответом властей на обнародование информации о фактах коррупции, беззакония и избирательного правосудия, и проводят прямую аналогию с Россией.
Сотрудник консульства РФ в Бразилии напал на протестующую россиянку
Сотрудник консульства России в Рио-де-Жанейро напал на российскую гражданку, которая 24 февраля пришла к зданию диппредставительства, чтобы выразить протест против войны в Украине. Инцидент попал на видео. Консульский работник вышел к женщине, которая проводила антивоенный пикет, ударил ее, потребовал отдать мобильный телефон, и угрожал, что она «получит еще сильнее».
Россиянка опубликовала видеозапись конфликта в инстаграме. О стычке написало бразильское издание Globo.
По сообщению «Медузы», пострадавшая вызвала полицию. В участке она подала заявление о нападении. Однако, по ее словам, теперь ей поступают угрозы от консульства России: ей грозят заведением уголовного дела. По какой именно статье может быть возбуждено дело, не уточняется.
- 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, во многих странах мира прошли антивоенные акции и демонстрации. В них принимали участие и граждане Украины, и граждане России, и местные жители.
- Во многих городах России 24 февраля также прошли антивоенные акции. Российские правоохранительные органы пресекали их: полиция задержала не менее 54 человек.
Директор ЦРУ: Китай думает о поставках оружия России, но решения еще нет
Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что у американского разведсообщества есть данные о том, что руководство Китая всерьез рассматривает возможность поставок России вооружений для использования в войне в Украине. Окончательное решение Пекин, однако, еще не принял - заявил Бернс в эфире телекомпании CBS News.
Ранее о том, что Китай близок к договоренностям с Россией о поставках оружия и боеприпасов, сообщали ведущие западные СМИ - в том числе CNN, Financial Times, Spiegel. С предупреждением о том, что Вашингтон против таких поставок, и в случае их осуществления Пекин столкнется с последствиями, выступил на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен.
Как отмечает CBS News, еще недавно администрация Джо Байдена и лично Бернс давали другие оценки - директор ЦРУ еще в начале февраля говорил, что Китай весьма прохладно относится к идее поставлять России вооружения.
По словам Бернса, на данный момент США не имеют никаких свидетельств о том, что Китай уже поставляет России оружие. Как заявил директор ЦРУ, то, что американское руководство в последнее время поднимает эту тему, ставит своей целью убедить Китай отказаться от поставок. По его словам, ставка на них «будет очень рискованной и недальновидной,
Соединенные Штаты в прошлом году открыто предупреждали Россию о последствиях ее нападения на Украину. Тогда Вашингтону не удалось убедить Владимира Путина отказаться от вторжения.
В своем интервью Бернс также подтвердил многочисленные сообщения о том, что незадолго до широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года он посетил Киев и рассказал руководству Украины о российском плане «блицкрига», в том числе о готовящемся ударе на Киев со стороны Беларуси. Директор ЦРУ заявил, что и эта информация в том числе помогла Украине защититься. Также Бернс рассказал о встрече с главой российской СВР Сергеем Нарышкиным три месяца назад - тот, по его словам, по всей видимости выражал позицию Путина, давая понять, что в России надеются, что затягивание войны приведет к тому, что союзники «устанут» от Украины.
Китай на днях представил так называемый мирный план из 12 пунктов. В нем содержится ряд принципов, в частности уважение территориальной целостности государств, начало мирных переговоров без предварительных условий, отказ от мышления «Холодной войны», осуждение введенных против России санкций. Непосредственных предложений о том, что необходимо сделать для прекращения войны, в нем нет.
Многие лидеры стран Запада прохладно отозвались об этих предложениях, отметив, что в том виде, в котором они сформулированы, они выгодны России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай «помочь оказать давление на Россию», чтобы положить конец войне, и также попросил Пекин «не поставлять оружие России».
С 28 февраля по 2 марта Китай посетит с визитом Александр Лукашенко - один из главных союзников Владимира Путина. По оценке американского Института изучения войны (ISW), визит может быть использован для разработки планов обхода санкций с участием Беларуси в случае китайских поставок для России. В частности, беспилотники из Китая могли быть поставлены по фальсифицированным товаросопроводительным документам - очевидно, под видом белорусских.
Иркутские мобилизованные: командиры «ДНР» стреляют в нас
Мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они сообщают, что их передали в подчинение командованию так называемой «ДНР», которое посылает их, как они выразились, «на убой», а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Видео опубликовало издание «Люди Байкала».
Люди на видео называют номер своего полка - 1439. Ранее военнослужащие второго батальона полка 1439 уже записывали аналогичное видеообращение. По словам солдат, сейчас этот батальон уже практически полностью уничтожен.
«Напрямую говорит командование, что мы расходный материал,» - заявляют мобилизованные в видеообращении. Они говорят, что их обещали отправить в территориальную оборону, но вместо этого сформировали из них штурмовые бригады. Они должны штурмовать Авдеевский укрепрайон - как они уточняют, без какой-либо поддержки артиллерии, без связи, саперов и разведки.
Фамилий и званий командиров они не знают - те не представляются. Командование, по словам солдат, не присутствует в районе боевых действий и не знает обстановки на фронте. Полк, по свидетельствам военнослужащих, несет большие потери и пополняется новыми мобилизованными уже в шестой раз.
Также военные считают, что обращения в местную военную прокуратуру бессмысленны, так как она находится «в сговоре» с командованием. Поэтому они решили обратиться к президенту как к последней инстанции.
«Единственный способ вернуться домой - это получить ранение,» - делают вывод военнослужащие.
- Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.
- Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. Всего с начала войны журналистам удалось подтвердить гибель 13 тысяч россиян, 924 из них – мобилизованные.
Бадри Эсебуа утверждает, что не совершал нападения на банк
Бадри Эсебуа, обвиняемый в нападении на банк в Зугдиди и захвате заложников, утверждает, что невиновен и намерен обратиться в Страсбургский суд, пишет агентство «Новости-Грузия».
Эсебуа, который был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари, находился в розыске с конца 2020 года. По данным следствия, именно он 21 октября 2020 года ворвался в отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил в заложники более 40 человек.
Тогда переговоры шли около 12 часов. Налетчик, который был в камуфляже и маске, скрылся, получив полмиллиона лари выкупа и освободив заложников.
В письме телеканалу «Пирвели» Эсебуа заявляет, что узнал по телевизору о нападении на банк. «Я ожидал всего от этой власти, но мне тоже есть что сказать, я надеюсь доказать правду… В моем деле нет доказательств», - утверждает Эсебуа.
Также он пишет, что все время, пока находился в розыске, «не прятался в лесах», а свободно передвигался по Грузии, в том числе бывал в Тбилиси. Эсебуа утверждает, что его брат также задержан незаконно, требует его освобождения и заявляет, что в стране – социальное неравенство, с которым он вступит в борьбу.
Обвинения Эсебуа предъявлены по трем статьям, 236, 323 и 329 УК Грузии – совершение теракта, захват заложников в террористических целях, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Его брат, Бидзина Эсебуа, был задержан через два месяца после нападения на банк. Полиция заявила, что обнаружила его с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он собирался передать своему беглому брату.
Летом прошлого года суд приговорил Бидзину Эсебуа к четырем годам тюрьмы по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Минобороны Франции начало масштабные военные учения
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о начале крупнейших за последние десятилетия военных учений. В них примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров. Учения под названием Orion 23 будут имитировать полномасштабную войну во всех средах - на море, на суше и в воздухе. Кроме того, будут задействованы и новые военные аспекты, такие, как кибератаки и информационные операции.
Учения продлятся более двух месяцев и затронут все подразделения французской армии. В них будут имитироваться боевые действия высокой интенсивности. В учениях будут задействованы армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец «Шарль де Голль».
Операция Orion 23 начинается на юге Франции и на острове Корсика. Позже она затронет и атлантическое побережье страны. По заявлению французского Министерства обороны, цель учений - продемонстрировать способность Франции «выйти на театр военных действий первой и возглавить многонациональную коалицию».
- Ранее Франция объявила о готовности поставить Украине бронемашины АМХ-10 и самоходные артиллерийские установки Caesar.
Главную награду Берлинале получил фильм о психиатрической клинике
В Берлине завершается 73-й международный кинофестиваль.
Жюри главного конкурса под председательством американской актрисы Кристен Стюарт наградило «Золотым медведем» документальный фильм «На Адаманте» Николя Филибера. Это одиннадцатый полнометражный фильм французского режиссера – рассказ о плавучей парижской клинике для людей с психическими расстройствами. 72-летний Николя Филибер провел несколько месяцев на борту баржи, стоящей на якоре на Сене, и изучал работу психиатрического учреждения, которое удовлетворяет творческие потребности своих пациентов. Режиссер говорит, что, исследуя грань между тем, что принято считать психическим здоровьем и безумием, он старался не навешивать ярлыков и не стигматизировать пациентов, которых общество подвергает несправедливой дискриминации.
Премию за лучший сценарий получил фильм Ангелы Шанелек «Музыка», переосмысляющий миф о Эдипе. Лучшим режиссером назван Филипп Гаррель.
«Серебряный медведь» за лучшую роль достался юной Софии Отеро, сыгравшей восьмилетнего трансгендерного ребенка в испанской драме «20 000 разновидностей пчел».
Главную награду в секции «Столкновения», представляющей новаторское кино, получил фильм Баса Девоса «Здесь». Его герой, румын, живущий в Бельгии, готовится к поездке на родину, но встречает свою судьбу в лице китаянки, увлеченной исследованием мхов в бельгийских лесах.
Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба»
Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил в твиттере главный исполнительный директор польского нефтеперерабатывающего завода PKN Orlen Даниэль Обайтек.
Он добавил, что компания была полностью готова к этому. «Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников», – написал Обайтек.
Компания импортировала нефть в рамках контракта с российской «Татнефтью». Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года.
Агентство Reuters отмечает, что поставки прекратились на следующий день после того, как Польша передала Украине первую партию немецких танков «Леопард».
В PKN Orlen заявили, что компания может полностью снабжать свои НПЗ морским транспортом и что остановка поставок по трубопроводу не повлияет на поставки бензина и дизельного топлива клиентам.
- Трубопровод «Дружба» был исключен из-под санкций Евросоюза, чтобы снабжать страны, у которых нет доступа к альтернативной нефти. Помимо Польши, по нему получали российскую нефть также Чехия, Германия, Словакия и Венгрия.
Грузинские спасатели вернулись на родину из Турции
Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили миссию в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения 6 февраля. По сообщению ведомства, грузинские спасатели возвратились на родину специальным чартерным рейсом.
В Тбилисском международном аэропорту спасателей встретили заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, которые поблагодарили участников гуманитарной операции за проявленную самоотверженность в ходе выполнения миссии.
Часть грузинских спасателей со спасательной техникой и снаряжением вернется на родину по суше.
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в первый же день стихийного бедствия грузинские спасатели выехали в Турцию, город Адыяман, а после ротации продолжили операцию в городе Антакья в провинции Хатай, пишет Общественный вещатель.
Всего в ликвидации и аварийно-спасательных мероприятиях последствий землетрясения участвовало около 200 спасателей, отмечается в информации МВД.
Минфины G20 не согласовали пункт о единогласном осуждении войны
Главы Минфинов и Центробанков стран «Большой двадцатки» (G20) согласовали текст коммюнике по итогам встречи в Бангалоре, но некоторые пункты документа, касающиеся войны России с Украиной, не нашли единогласной поддержки.
Речь идет о двух пунктах, которые не одобрили Китай и Россия. В одном из них, в частности, говорится о решительном осуждении войны и подчеркивается, что она причиняет огромные человеческие страдания, сдерживает экономический рост и повышает риски для финансовой стабильности. Кроме того, этот пункт содержит упоминание, что были и другие взгляды на оценку ситуации и санкций.
Приведенный пункт аналогичен заявлению саммита «Большой двадцатки» на саммите в Индонезии в ноябре прошлого года. Тогда в документе осудили военные действия России на территории Украины, добавив сообщение о том, что есть и другие точки зрения относительно войны.
В другом пункте, который приняли не все страны, говорится о необходимости поддерживать международное право, гарантирующее мир и стабильность. «Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов и дипломатия имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны», - следует из него.
Ранее собеседники агентства Reuters рассказали, что Россия среди прочего настаивала на том, чтобы в документе не упоминалось слово «война». Российские власти называют боевые действия на территории Украины «специальной военной операцией».
Переговоры по итоговому документу были весьма сложными, пишет Reuters.
- Встреча министров финансов и глав Центробанков стран G20 проходит с 24 по 25 февраля.
- На саммите G20 в ноябре 2022 года на острове Бали большинство участников в заявлении решительно осудили войну России с Украиной и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет нестабильность в мировой экономике. Война сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки продовольственных поставок, увеличивает дефицит топлива, отмечалось в коммюнике.
Представители Карабаха и Азербайджана встретились при посредничестве миротворцев РФ
24 февраля командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, организовало встречу официальных представителей региона и Азербайджана.
Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря карабахского лидера Лусине Аванесян.
Согласно информагентству, Аванесян уточнила, что обсуждались вопросы, связанные со снятием блокады Нагорного Карабаха, стабильными и бесперебойными поставками природного газа и электроэнергии.
Сообщается, что в ходе встречи достигнута договоренность об обеспечении бесперебойной работы газопровода Армения-Нагорный Карабах, о ремонте единственной высоковольтной воздушной линии э/передачи 110 кВ Шинуайр-Степанакерт и восстановлении электроснабжения.
«Мы ждем соответствующих шагов с азербайджанской стороны, что позволит нашим специалистам добраться до места отключения электроэнергии, оценить ущерб и начать ремонтные работы.
Что касается разблокировки дороги, то, по нашим данным, российская сторона продолжает прилагать усилия в этом направлении, и мы надеемся, что в этом плане в скором времени наступят положительные сдвиги», - подчеркнула пресс-секретарь.
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