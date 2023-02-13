Работники завода «Саирме» объявили забастовку

Телеграм-канал GREY ZONE, близкий к «ЧВК Вагнера», распространил видео, на котором мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись – «ликвидирован».

В описании к видео говорится, что на нем – бывший боец «ЧВК Вагнера» Евгений Нужин. Нужин был завербован в ЧВК в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство, и отправлен в Украину. В начале сентября он сдался в плен.

Евгений Нужин месяц назад дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России и войну в Украине. Нужин заявил, что решил присоединиться к «ЧВК Вагнера», чтобы как можно скорее сдаться в плен и воевать на стороне ВСУ. После окончания войны он надеялся остаться в Украине, где живут его родственники.

Видео казни прокомментировал владелец «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин: «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть».

Человек на видео утверждает, что находился в городе Днепр, где получил удар по голове и потерял сознание.

«Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», – продолжает мужчина.

На ролике видно, как сразу после этого стоящий за ним человек бьет кувалдой по месту, где находится его голова. Мужчина падает назад, а человек с кувалдой продолжает его добивать. Большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит, невозможно.

В том же ролике опубликованы фрагменты рассказа попавшего в плен «вагнеровца», которые еще в ноябре прошлого года разместили некоторые украинские СМИ. Мужчина рассказывает, что был осужден на 19 лет и отбывал наказание в Саратовской области, в городе Энгельсе. По его словам, направляясь на фронт, он планировал «найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать». Далее он рассказывает, как сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.

«ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в военных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Законодательно его деятельность никак не урегулирована и формально подпадает под статью «наемничество». Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

Летом 2022 года появились сведения о том, что «ЧВК Вагнера» вербует и отправляет на войну российских заключенных. Вербовкой занимается лично Пригожин, который посетил более десяти колоний в разных областях страны.​