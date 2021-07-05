Саломе Зурабишвили: «Насилие недопустимо, я осуждаю происходящие события»

«Насилие недопустимо, я осуждаю происходящие события и любые формы проявления насилия, преследование людей за инакомыслие или гендерную идентичность», – об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Каждый имеет право использовать свое конституционное право и свободно выражать свое мнение! Я призываю всех действовать в рамках Конституции и не способствовать провоцированию насилия радикальными действиями», – говорится в заявлении.

Саломе Зурабишвили также заявляет, что недопустимы акты насилия в отношении представителей СМИ, воспрепятствование их профессиональной деятельности, а также вторжение в офисы общественных организаций.

«Я призываю всех проявлять сдержанность, а соответствующие органы – обеспечить охрану общественного порядка и предотвратить любые акты насилия! Любой вид поощрения, который способствует радикальным действиям, поляризации общества, разжигает противостояние, наносит ущерб стране, угрожает стабильности государства, неприемлем», – говорится в заявлении, перевод которого приводит Первый канал Грузии.

В Тбилиси сегодня с утра начались уличные беспорядки с участием противников запланированного Марша достоинства. Радикалы напали на журналистов, разгромили палатки оппозиционеров, ворвались в офис «Тбилиси прайда». После этого представители «Тбилиси прайда» заявили об отмене Марша достоинства. ЛГБТК-активисты говорят, что МВД Грузии не в состоянии обеспечить их безопасность.