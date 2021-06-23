Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.

Зурабишвили сегодня находится в Киеве с официальным визитом. Ответный визит Зеленского в Грузию планируется на 18 июля, – пишет «Новости-Грузия».

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Грузии выразила надежду, что 30-летие грузино-украинских отношений в следующем году будет отмечено на высоком уровне.

«Сегодняшний визит – это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля. Я также понимаю, что Крымская платформа имеет очень большое значение, и, как только мы вернемся назад, мы решим в режиме координации, кто будет представителем Грузии при формировании этой платформы, что очень важно.

Несомненно, Грузия будет представлена на этой платформе. Вместе с тем я надеюсь, что в следующем году мы на высоком уровне отметим 30-летие наших отношений, я предложила президенту Зеленскому отметить эту важную дату днями культуры», – заявила Зурабишвили.

Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг экс-президента Михаила Саакашвили. Она выразила уверенность в том, что украинско-грузинские отношения ещё больше укрепятся.

«Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами», – сказала Зурабишвили.