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Собчак призвала власти Грузии «проявить сострадание» к Саакашвили
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала власти Грузии «проявить сострадание к глубоко больному» экс-президенту Михаилу Саакашвили. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Собчак поделилась двумя видео – кадрами из больничной палаты Михаила Саакашвили и своим интервью с Вахтангом Кикабидзе, записанным незадолго до смерти легендарного актера. Кикабидзе рассказал, как специально ездил к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы попытаться спасти товарища – Михаила Саакашвили.
«Неделю назад судья тбилисского суда не поверил, что Саакашвили болен и отказал ему в освобождении или отсрочке уголовного наказания. Кажется, что сейчас именно то время, когда люди, видя беспрецедентную жестокость вокруг, могут находить в себе великодушие и милосердие. Я призываю власти и судебные органы Грузии проявить сострадание к глубоко больному человеку и пойти навстречу ему и его адвокатам», – написала Собчак.
Ранее Саакашвили поделился фотографией последней встречи с Вахтангом Кикабидзе в палате тбилисской клиники «Вивамеди».
«Это была наша последняя встреча. Я хотел подняться и обнять его. Он сам еле стоял на ногах. Он остановил меня, поцеловал и сказал: «Миша, люблю тебя». Это были его последние слова, которые я слышал. Хочу ему сейчас ответить – Буба, люблю тебя, мне тебя очень не хватает (надеюсь, на том свете интернет хорошо работает)», — написал Саакашвили.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Его похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси – рядом с могилами жены и матери.
Другие новости дня
Жителям Байконура предложили по 260 тысяч рублей за участие в войне
Глава администрации Байконура подписал постановление о единовременной выплате в размере 260 тысяч рублей мобилизованным на войну в Украине, а также добровольцам. Документ опубликован на сайте администрации.
Финансирование выплат планируется осуществлять из бюджета города. Согласно документу, денежные выплаты предложены "в качестве меры социальной поддержки".
Город Байконур арендован Россией у Казахстана до 2050 года и имеет статус, соответствующий городу федерального значения РФ. Арендная плата составляет 115 миллионов долларов в год.
В парламент Грузии вносится законопроект об иноагентах
Движение «Сила народа» объявило, что вносит в парламент Грузии законопроект об иноагентах. Объединение было создано группой депутатов, отделившихся от правящей партии «Грузинская мечта», но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства.
Законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сила народа» в своем заявлении сообщила, что законопроект затронет деятельность неправительственных организаций и СМИ с иностранным финансированием. При этом авторы законопроекта ссылаются на американское законодательство и «передовой опыт демократических стран», не упоминая «Закон об иноагентах», действующий в России.
«В целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда войдут все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы финансируются. иностранными державами более чем на 20%», — говорится в заявлении движения.
Отдельную регистрацию такие организации должны будут проходить в Национальном агентстве государственного реестра, предлагают авторы законопроекта. За уклонение от регистрации предлагается штрафовать.
В оппозиции заявили, что «Сила народа» пытается ввести в Грузии «российскую модель» и реальная цель законопроекта — ограничить работу СМИ и НПО, которые сотрудничают с западными фондами.
На днях движение предложило обсудить «ценностную трансформацию ЕС» и целесоообразность интеграции Грузии в Евросоюз, связав это с ситуацией вокруг спора миллиардера Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse.
Ранее движение «Сила народа» объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности.
Экс-лидера Кыргызстана освободили из колонии. Он выедет из страны на лечение
Районный суд в Бишкеке разрешил бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву выезд за пределы страны на лечение. Ранее он был осуждён на 11 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.
Атамбаева освободили из исправительной колонии, сказали ТАСС в семье бывшего президента. Эту информацию подтвердили и соратники бывшего президента.
Накануне судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дела в отношении Алмазбека Атамбаева. Постановления Верховного суда от 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года в отношении Атамбаева отменены, сообщает Киргизская служба Радио Свобода – Радио Азаттык.
В 2020 году Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций по этому делу, согласно которым Атамбаев был осужден на 11 лет. Дело было направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд города Бишкека. Однако 12 октября Верховный суд отменил свое решение после ходатайства Генпрокуратуры. 15 марта 2022 года Верховный суд оставил в в силе приговор о лишении Атамбаева свободы на 11 лет. Среди более чем 10 обвиняемых, проходивших по этому делу, Алмазбек Атамбаев оказался единственным, кто получил реальный тюремный срок.
- Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы. В августе 2019 года его дом штурмовал спецназ, он был задержан. В июле он был приговорён к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. В ночь на 6 октября в ходе массовых протестов в центре Бишкека он был освобождён ворвавшимися в СИЗО Госкомитета национальной безопасности протестующими. Через несколько дней он снова был задержан.
- Против Атамбаева возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, о незаконной выдаче паспортов и о коррупции. Сам он всегда называл преследование политическим.
- 6 февраля суд в Тбилиси отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении из-под ареста по состоянию здоровья. Адвокаты Саакашвили, власти Украины, Польши и других стран требуют, чтобы политика отправили на лечение за границу.
«Проект»: Путину построили секретную сеть железных дорог и станций
К основным резиденциям президента России Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции. Об этом сообщает издание «Проект».
Одна из таких станций находится на территории Валдайского национального парка, рядом с ближайшим населенным пунктом к резиденции Путина на Валдае. Корреспондент «Проекта» обнаружил её осенью 2022 года: станция с вертолетной площадкой находится под охраной. Судя по спутниковым снимкам, которые изучило издание, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году.
Станцию в Ново-Огарево построили в 2015 году, свидетельствуют спутниковые снимки. Она находится в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Как пишет «Проект», станция скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.
В 2017 году у сочинской резиденции президента «Бочаров ручей» появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, выяснил «Проект». Эта ветка скрыта забором от путей, по которым ходят электрички.
- Ранее центр «Досье» выяснил, что Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, который построили ещё в 2015 году. Однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года – именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов «корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок».
- Издание Sota в понедельник сообщило, что нашло данные о спецвокзале в Москве, который может использоваться для обслуживания президента и других пассажиров правительственных поездов.
WP: США предупредили Украину, что в войне настал поворотный момент
Администрация президента США предупредила власти Украины, что в войне наступает решающий момент, и украинская армия должна достичь как можно больше успехов на поле боя, пока она получает большие объемы западной военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
О том, что следующие месяцы будут критическими, украинским властям сообщили американские чиновники, посетившие Киев в январе.
Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», американские власти считают, что последний пакет западной помощи Киеву дает наилучшие шансы переломить ход конфликта. В будущем, по мнению собеседников газеты, ситуация может быть не столь благополучной, поскольку республиканцы, которые теперь контролируют Палату представителей, настроены на сокращение поддержки Украины. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Киеву со стороны Европы, пишет газета.
«Столько, сколько потребуется» относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи», — заявил один из собеседников изданию.
«Мы будем и дальше им объяснять, что не можем делать абсолютно все в течение неопределенного времени», – цитирует газета высокопоставленного чиновника правительства США.
Летом этого года заканчивается действие нынешнего пакета помощи Украине, после этого обеспечивать поддержку Киева станет сложнее. Сейчас администрация Байдена работает с конгрессом, чтобы выделить Украине ещё 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Ожидается, что о новом пакете объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России.
Собеседники издания в администрации Байдена считают, что весной Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина может перейти в контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории.
При этом украинским войскам, по мнению американских чиновников, будет сложно одновременно и защищать Бахмут в Донецкой области, и начать весеннее контрнаступление. Потеря Бахмута не приведёт к «значительному стратегическому сдвигу на поле боя», а «если Украина продолжит вести бои везде, куда Россия направляет свои войска, это будет работать лишь на руку Москве», сказал один из собеседников издания.
Кроме того, по информации газеты, американская разведка пришла к выводу, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым. Украинской армии пока не по силам освобождение хорошо укрепленного Крымского полуострова, считают американские спецслужбы.
Киев же заявляет, что его целью является освобождение всех украинских земель – в международно признанных границах 1991 года, то есть включая аннексированный Крым.
В администрации Байдена считают, что сейчас необходимо сделать всё, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территории, прежде чем начать переговоры с Россией, пишет The Washington Post.
Администрацию Гульрипшского района возглавил Саид Харазия
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания освободил от должности главу администрации Гульрипшского района Аслана Барателия «в связи с переводом на другую работу».
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Саид Харазия.
Харазия был депутатом абхазского парламента пятого и шестого созывов (2012-2022). Согласно официальной биографии, он принимал участие в грузино-абхазской войне, а в 2001-м и 2008 годах – «в боевых операциях по освобождению Кодорского ущелья», входящего в Гульрипшский район.
Аслан Барателия был руководителем администрации Гульрипшского района с 2014 года.
Баскетболист Гога Битадзе перешел в «Орландо Мэджик»
Американский баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» подписал контракт с 23-летним грузинским центровым Гогой Битадзе. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.
В составе «Орландо Мэджик» грузинский баскетболист будет выступать под номером 35.
С 2019 года Битадзе играл в составе клуба «Индиана Пэйсерс», проведя 170 матчей в NBA, набирая в среднем 4,8 очка и 2,8 подбора за 11.5 минут.
Битадзе начал карьеру в Грузии, после чего выступал за клубы в Сербии и Черногории. Играл в составе сборной Грузии на Евробаскете-2022 в Тбилиси.
CША пока не идентифицировали объекты, сбитые над США и Канадой
Соединенных Штаты пока не смогли идентифицировать три летающих объекта, сбитых американскими самолетами в пятницу, субботу и воскресенье над Аляской, Канадой и Мичиганом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции представитель Совета по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
По словам Кирби, эти объекты были гораздо меньшего размера, чем китайский аэростат, сбитый 4 февраля около побережья Южной Каролины, они передвигались в воздушных потоках, не имея возможности самостоятельно менять направление движения, они не посылали никаких электронных сигналов. По описанию пилотов, один из сбитых объектов был цилиндрической формы, другой - восьмигранной, третий был размером с маленький автомобиль. Представитель Белого дома отказался строить предположения относительно их происхождения и цели, но отверг идею о их внеземном происхождении.
Американские официальные лица говорят, что беспрецедентное решение об уничтожении трех неопознанных летающих объектов было принято президентом Байденом из-за того, что они дрейфовали сравнительно невысоко над Землей и представляли опасность для полетов гражданских самолетов. Они были обнаружены благодаря увеличению чувствительности радаров, входящих в систему противовоздушной обороны Северной Америки. Перенастройка радаров была осуществлена после инцидента с уничтожением китайского аэростата. Поиски обломков сбитых летающих объектов сопряжены с большими проблемами, связанными с погодными условиями и плохой доступностью территорий, над которыми они были сбиты. Один из был сбит над озером Гурон. То, что осталось от него, скорее всего, покоится на большой глубине.
Германия призвала Турцию и Венгрию не затягивать расширение НАТО
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию не блокировать ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Бербок сделала это заявление в понедельник на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, сообщило агентство Reuters.
Министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что ожидает от всех стран НАТО незамедлительной ратификации заявок. Бербок считает, что Североатлантический союз станет еще сильнее в результате вхождения в него Швеции и Финляндии, отмечает «Голос Америки».
В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняла более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация запрещена в Турции и объявлена террористической организацией. В Анкаре также настаивают, чтобы Швеция осудила группировку, которую правительство Реджепа Эрдогана считает причастной к попытке госпереворота в 2016 году.
Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Заявки обеих стран ратифицированы всеми государствами НАТО, кроме Турции и Венгрии. Для приема новых членов НАТО требуется одобрение всех 30 стран-членов Североатлантического союза.
США объяснили отсутствием запасов отказ Киеву в поставках ATACMS — Politico
Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS из-за отсутствия излишек такого оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Журналисты издания поговорили с четырьмя людьми, знакомыми с ходом переговоров Украины и США относительно поставок оружия. По их словам, в Вашингтоне считают, что передача Киеву ракет ATACMS приведет к истощению американских арсеналов и снизит готовность США к возможным конфликтам в будущем.
В то же время источники издания отмечают, что Киев может попросить США одобрить покупку ATACMS у других стран, используя американскую финансовую помощь. В числе государств, имеющих эти ракеты на вооружении, Politico называет Польшу, Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Катар и Бахрейн.
Украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой о поставках ракет ATACMS, которыми можно стрелять из установок HIMARS, которые Украина уже получила. Однако Вашингтон отказывал, опасаясь, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.
Украина не раз говорила, что в обмен на поставку таких ракет готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.
По данным источников The Financial Times, во вторник в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн», посвященной военной помощи украинской армии, главное внимание будет уделено поставкам Украине боеприпасов и систем ПВО на фоне активизировавшегося наступления российской армии.
Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производится странами блока, а Россия использует в ходе своего наступления в четыре раза больше.
По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать запасы вооружений - не только для помощи Украине, но и для пополнения собственных складов.
«Эта война превратилась в артиллерийскую дуэль, в которой обе стороны используют огромные объемы артиллерийских снарядов, — сказал FT американский чиновник. — Международное сообщество будет и дальше снабжать Украину артиллерией, которая ей необходима для самозащиты», — добавил он.
- ATACMS — управляемые ракеты большой дальности. Они могут поражать цели на расстоянии до 310 километров с точностью до 1 метра. Politico сообщает что за последние 20 лет компания Lockheed Martin произвела около 4 тысяч таких ракет. Некоторые из них продали союзникам, а около 600 были использованы во время войн в Ираке и Персидском заливе.
Байден представил кандидатуру нового посла США в Грузии
Президент США Джо Байден представил кандидатуру Робин Данниган на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии, сообщил Белый дом.
Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года.
Робин Данниган в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
До этого она работала послом США по особым поручениям, временным поверенным в делах и заместителем главы миссии в Австрии. В разные годы была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов, работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.
Уроженка Калифорнии. Училась в Национальном военном колледже, Джорджтаунском университете и Калифорнийском университете. Является лауреатом многочисленных наград Госдепа. Владеет испанским и немецким языками, пишет агентство «Новости-Грузия».
The Insider: у вдов погибших на фронте отобрали подаренные им шубы
Несколько участниц видеоролика, на котором вдовам солдат, воевавших в Донбассе, дарят шубы, не имеют никакого отношения к погибшим на фронте, а кроме того, подарки сразу после съемок забрали себе организаторы благотворительной акции, пишет The Insider со ссылкой на женщин, снявшихся в видео. Издание подчеркивает, что все они согласились разговаривать с журналистами только при соблюдении анонимности.
Одна из женщин рассказала, что для съемок, помимо реальных вдов, была нанята массовка, в которую входила и она сама. Со слов собеседницы The Insider, ее просто попросили попозировать перед камерой, пообещав взамен шубу. Другая участница акции сообщила, что позже ей звонили из салона, который предоставил шубы, и извинялись за инцидент.
По данным The Insider, руководили съемками соратник бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина Евгений Скрипник, жена Стрелкова Мирослава Регинская, а также некая Ольга Васильева.
- 8 февраля в нескольких российских патриотических пабликах, в том числе в телеграм-каналах Игоря Стрелкова и Евгения Скрипника, появилось видео, на котором вдовам погибших солдат, воевавших против Украины на стороне так называемой Донецкой народной республики, дарят шубы. На кадрах женщины, стоя на улице и держа перед собой меховые изделия в руках, хором благодарят за заботу, одна из них от лица всех вдов говорит, что они даже не думали, «что будет такая возможность» (получить шубы. – Прим. РС) За кадром снимающий видеоролик отвечает, что подарки были переданы «русским активом Москвы», который «все девять лет не забывает о семьях погибших». «В такие моменты ощущается, что мы одна семья», - резюмирует автор видео.
Ранее в оккупированном российскими войсками городе Макеевка Донецкой области Украины вдовам погибших мобилизованных вручили подарочные наборы: крупу, тушенку, моющие средства и средства личной гигиены. Наборы были упакованы в черные мусорные пакеты. Организаторами благотворительной акции стали представители «Союза женщин России» и общественной палаты «ДНР».
Президент Франции наградил экс-омбудсмена Грузии орденом «За заслуги»
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил бывшего омбудсмена Грузии Нино Ломджария национальным орденом «За заслуги».
Согласно заявлению посольства Франции, орден передается за важную роль, которую Ломджария сыграла как руководитель одного из столпов грузинской демократии.
«Сегодня посол Франции в Грузии госпожа Шераз Гасри встретилась с бывшим народным защитником Грузии госпожой Нино Ломджария, чтобы сообщить ей, что президент Франции господин Макрон наградил ее Национальным орденом «За заслуги». Награда будет вручена г-же Ломджария за важную роль, которую она исполняла в качестве главы ведомства, являющегося одним из столпов грузинской демократии. Мы искренне ее поздравляем», - говорится в заявлении посольства Франции в Тбилиси, пишет SOVA.
- Срок полномочий Нино Ломджария истек в декабре 2022 года.
Би-би-си: в Украине погибли уже более тысячи мобилизованных
Би-би-си и проект «Медиазона» смогли установить имена более тысячи мобилизованных, погибших в Украине. С начала мобилизации в России прошло всего четыре месяца. Первые отряды мобилизованных отправлялись на передовую через 3-7 дней, выделенных на подготовку. Многих готовили по одной боевой специальности, а на фронте требовали служить по другой, преимущественно в пехоте, отмечается публикации.
Имена 1082 погибших мобилизованных установлены по открытым источникам: сообщениям властей и местных СМИ, а также записям их родственников в соцсетях и данным с кладбищ. Расследователи подчеркивают, что реальное число жертв может быть выше.
По сообщению Би-би-си, 40 процентов всех мобилизованных, чью смерть удалось подтвердить, погибли после 1 января этого года. Среди них 109 военных, погибших в новогоднюю ночь в результате обстрела в Макеевке Донецкой области. Это на 20 человек больше, чем признало Минобороны.
49 мобилизованных умерли на сборных пунктах и в воинских частях, не успев доехать до зоны боевых действий.
В целом, по данным, собранным Би-би-си и «Медиазоной», на 12 февраля в результате боевых действий в Украине погибли 14093 российских военных. Авторы проекта отмечают, что с момента публикации предыдущей сводки 27 января в список добавилось 1555 погибших - это самый большой прирост за все время войны.
«Медиазона» публикует подробные сводки со статистикой по родам войск, регионам, откуда были призваны убитые, и другие подробности.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Минск
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником.
По данным СМИ, на встрече Сийярто обратился к белорусским властям с просьбой сделать все возможное для прекращения войны России с Украиной и установления мира.
Венгерский министр стал первым за долгое время высокопоставленным представителем страны Евросоюза, посетившим Минск. Большинство стран ЕС не признают легитимным режим Адександра Лукашенко. Республику Беларусь также критикуют за поддержку России в войне с Украиной.
Перед началом переговоров Сийятро признал, что ожидает критики в свой адрес. «Очевидно, что многие будут нападать на меня из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми», - заявил глава МИД Венгрии.
Собеседники Белорусской службы Радио Свобода полагают, что Сийярто на самом деле во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряженности между Россией и Украиной.
В свою очередь Сергей Алейник подчеркнул, что белорусская стороны вновь готова предоставить площадку для переговоров представителям Москвы и Киева.
В последний раз Минск посещал Виктор Орбан – 5 июня 2020 года, до президентских выборов и волны массовых репрессий. После этого представители стран ЕС на уровне премьер-министров или министров иностранных дел страну не посещали.
15 февраля послы ЕС обсудят 10-й пакет санкций против России. Будут ли в нем предусмотрены ограничения в отношении Минска, пока неизвестно.
Из Армении в Карабах переправлено 20 человек, в обратном направлении – 23 человека
При посредничестве и в сопровождении Международного комитета Красного Креста из Армении в Нагорный Карабах были переправлены 20 человек, в обратном направлении – 23 человека, сообщает Радио Азатутюн.
По данным Информационного штаба Карабаха, они переехали в Армению, чтобы воссоединиться со своими семьями.
Единственная дорога, соединяющая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, перекрыта уже 64 дня. Она была закрыта 12 декабря прошлого года группой азербайджанцев, называющих себя экоактивистами. Блокада Лачинского коридора также сопровождается периодическими перебоями с подачей газа и электричества из Армении в Карабах на подконтрольной Азербайджану территории.
Папа Римский: Грузины заслуживают более широких возможностей
Папа Римский принял делегацию Университета Сулхан-Саба Орбелиани и призвал «использовать образование и веру для борьбы с тьмой, равнодушием и ненавистью». Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на «Ватиканские новости».
Как отмечается в пресс-релизе, Папа Франциск в своем обращении к членам делегации из Грузии, прибывшим в Ватикан, акцентировал внимание на важности образования для молодежи.
«Образование помогает молодому поколению расти и пускать самые плодотворные корни», - заявил Франциск.
Понтифик также рассказал о Грузии и сказал, что это молодое государство с древней историей. В своем выступлении Франциск также обратил внимание на грузинское слово «образование», которое, по словам понтифика, происходит от слова «светлый». По словам Папы, образование может изменить все, как свет может осветить все в темной комнате.
«История Грузии также полна примеров перехода от тьмы к свету, когда стране удавалось быть на свету в трудные времена, связанные с иноземными захватчиками, грузинскому народу удавалось противостоять этим трудностям, и в этом заслуга культура и вера. Грузины, начиная с молодежи, заслуживают более широких возможностей. В то же время типичный грузинский гуманизм с его неповторимой красотой заслуживает того, чтобы его оценили и в других местах, а грузинское искусство, музыка и другие формы самовыражения еще более обогатятся в результате уважительного взаимодействия с другими культурами. В качестве примера я буду использовать и здесь свет, который существует не для того, чтобы появляться сам по себе, а для того, чтобы освещать пространство вокруг себя и за его пределами. То же самое и с культурой, которая открывает новые горизонты и расширяет границы», - заявил Папа Римский.
На пляже в Батуми сдетонировала морская мина
На пляже в Батуми сдетонировала морская мина. Об этом сообщил блогер Николай Левшиц.
По его словам, очевидцы заметили мину незадолго до взрыва. На видео попал и сам момент взрыва.
В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники грузинских правоохранительных органов.
В МВД Грузии пока официально не говорят о версии произошедшего. В ведомстве сообщили, что возбудили дело по статье 229 Уголовного кодекса Грузии (взрыв).
Отметим, что украинские СМИ периодически сообщают о взрывах морских мин на черноморском побережье страны.
В январе представитель военно-морских сил Болгарии заявил, что дрейфующая морская мина, которая находилась недалеко от побережья страны, была уничтожена водолазами.
В ВМС Турции недавно также заявили, что продолжают борьбу с минной угрозой в Чёрном море.
Гаглоев поручил организовать сбор помощи пострадавшим в Сирии и Турции
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев поручил проработать вопросы сбора и оказания гуманитарной помощи Сирии и Турции, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения. Об этом агентству «Рес» сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.
«По поступающей информации, в Сирии и Турции завершились поисково-спасательные работы, в обеих странах приступили к решению гуманитарных вопросов. Народ Южной Осетии ощутил на себе последствия землетрясения в 90-х годах и прекрасно понимает, насколько в такие моменты необходима помощь и поддержка со стороны. Сегодня глава государства поручил соответствующим организациям заняться вопросами сбора и доставки гуманитарного груза из Южной Осетии в Сирию и Турцию. Подробнее об указанной миссии мы сообщим позднее», – сказала она.
По словам Босиковой, пункт сбора гуманитарной помощи уже открыт и находится в здании Комитета по молодежной политике, спорту и туризму.
Ранее Алан Гаглоев посетил посольство Сирии в России и выразил соболезнования сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением и его последствиями.
- Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт, по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.
- Спасатели продолжают находить живых под завалами, но сообщений об этом всё меньше. В понедельник сообщалось, в частности, о спасении в Турции трёх женщин из одной семьи, а также четырехлетнего ребёнка. Они провели под завалами больше 170 часов.
Путин всё чаще ездит на бронированном спецпоезде – «Досье»
Президент России Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, – утверждается в расследовании центра «Досье».
Как говорится в расследовании, спецпоезд построили ещё в 2015 году, однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года - именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. «Досье» ссылается на не названного по имени знакомого Путина и источник, близкий к Администрации президента.
«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — цитирует «Досье» своего собеседника. Утверждается, что состав используется в том числе по соображениям секретности, поскольку передвижение президентского самолёта можно отследить при помощи онлайн-сервисов, а для поездов такого сервиса нет.
Фото поезда снаружи никогда не публиковалось, как и фото Путина в поезде. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД, однако у него всё же есть ряд характерных особенностей. В расследовании «Досье» публикуются фотографии состава, которым предположительно может пользоваться президент. На вагонах изображена эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс». Эта фирма, как утверждается, связана с другом Путина — Юрием Ковальчуком.
Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов «корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок». В спецпоезд обязательно входят вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи, – говорится в расследовании. От обычных поездов спецсостав можно отличить по антеннам спецсвязи. Также, как утверждается, его тянут сразу три локомотива.
Специальным бронированным поездом в своих поездках в Китай и Россию пользовался руководитель КНДР Ким Чен Ын.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек
Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт, по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.
Спасатели продолжают находить живых под завалами, но сообщений об этом всё меньше. В понедельник сообщалось, в частности, о спасении в Турции трёх женщин из одной семьи, а также четырехлетнего ребёнка. Они провели под завалами больше 170 часов.
Профессор мексиканского университета, изучавший смерти в разрушенных при землетрясении зданиях, Эдуардо Рейносо рассказал, что шансы на выживание под обломками «резко падают через пять дней и близки к нулю через девять дней, хотя были и исключения».
Ситуацию усугубляют низкие температуры и неправильная конструкция зданий, из-за которой дома развалились на мелкие куски, почти не оставив пространства для выживания. В Турции в качестве вероятных ответственных за строительство таких зданий под следствием находится как минимум 131 человек.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже шестую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, более миллиона лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 26 миллионов человек.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
Секретарь ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе посещения Алеппо в Сирии сказал, что этап спасения «подходит к концу» – теперь необходимо срочно обеспечить людей жильём, питанием, школьным образованием и психосоциальной помощью.
На север Сирии, где остаётся последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, первая колонна с гуманитарной помощью добралась только на четвёртые сутки после землетрясения. Сейчас для гуманитарных грузов ООН открыт только один пропускной пункт на границе Турции и Сирии. В ООН надеются открыть ещё два.
Министерство здравоохранения Турции сообщило, что в пострадавшие районы отправлены вакцины от бешенства и столбняка, там начали работать передвижные аптеки. Жители и гуманитарные работники из нескольких турецких городов сообщают о случаях мародёрства.
Гарибашвили рассказал о двузначном росте ВВП Грузии на саммите в Дубае
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае он принял участие во Всемирном саммите правительств (World Government summit) и провел ряд встреч, пишет издание Civil.ge.
Выступая на саммите, Гарибашвили заявил, что правительство Грузии привержено идее свободной рыночной экономики и демократических институтов. На фоне «тяжелой геополитической ситуации в регионе и сокращения глобальных экономических возможностей» Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на двузначном экономическом росте Грузии в прошлом году и заявил, что, по данным Международного валютного фонда, в 2023–2027 гг. у Грузии будет самый высокий рост среди стран региона и Европы.
Он указал на 100-процентный рост прямых иностранных инвестиций за тот же период и подчеркнул, что цель правительства Грузии – превратить страну в «настоящий региональный хаб со многими измерениями», над чем оно активно работает с ведущими мировыми компаниями и самыми «светлыми умами». Премьер-министр также сказал, что за последнее десятилетие правительство сделало страну одним из лучших мест для ведения бизнеса в мире и что Грузия предлагает международным фирмам конкурентную среду для расширения бизнеса в более обширном регионе, что сократит их операционные расходы.
По словам премьер-министра, чтобы поддержать позицию Грузии как регионального центра торговли и логистики, правительство вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры. В этом контексте он назвал следующие проекты: развитие Черноморского подводного электрокабеля, нефтетранспортный коридор Европа-Азия, Черноморский проект сжиженного газа, модернизация железной дороги, строительство автомагистрали Восток-Запад, и развитие глубоководного порта Анаклия.
Кроме того, по словам премьер-министра, правительство Грузии поддерживает прозрачность и открытость своей работы, устанавливает высокие стандарты в сферах управления, борьбы с коррупцией и безопасности.
«Учитывая весь достигнутый нами прогресс, Грузия сегодня больше, чем когда-либо, стремится стать членом ЕС и НАТО. Как вы знаете, Грузия подала заявку на вступление в ЕС, как конкретный ответ на многолетний выбор грузинского народа», — сказал премьер-министр, добавив, что «мы полны решимости добиться быстрого прогресса на пути к присоединению ЕС, и статус кандидата — наш следующий ближайший шаг».
По сообщению администрации правительства Грузии, в рамках визита в Дубай Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, с главой Регионального правительства Иракского Курдистана, премьер-министром Масруром Барзани и с исполнительным председателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.
РФ нацелена развивать союзнические отношения с Абхазией и ЮО – Захарова
Россия нацелена на продолжение всестороннего развития союзнических отношений с самопровозглашенными республиками – Южной Осетией и Абхазией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство и поддерживает курс на углубление союзничества с Россией», – говорится в ответе Захаровой на запрос СМИ, опубликованном на сайте дипломатического ведомства РФ.
Захарова говорит, что «наглядным примером подлинно союзнического характера отношений» стала поддержка Абхазией и Южной Осетией т.н. «специальной военной операции» и вступления т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
«Придаем особое значение обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы, осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне, что актуально в новых геополитических реалиях. Добиваемся от Грузии обязывающих договоренностей о неприменении силы против этих стран. Видим в этом залог стабильности в регионе», – сказано в заявлении.
Захарова заявила о также росте взаимного товарооборота, осуществлении инвестиционных программ, направленных на создание новых предприятий и рабочих мест, улучшение условий жизни и качества социального обслуживания.
Санду рассказала о российском плане дестабилизации Молдовы
Россия хочет сменить власть в Республике Молдова и привести к власти в Кишинёве своих ставленников, утверждает президент Молдовы Майя Санду. На брифинге в Кишинёве в понедельник, как сообщает Молдавская служба Радио Свобода, она поделилась подробностями плана дестабилизации обстановки в стране, который, как утверждается, был разработан в России. На прошлой неделе украинские спецслужбы передали этот план своим молдавским коллегам.
По словам Санду, план предполагал, что под видом акций протеста оппозиционных сил сторонники России будут нападать на госучреждения и захватывать заложников. Утверждается, что к этим действиям могут быть привлечены «диверсанты с военной подготовкой, одетые в гражданскую одежду», в том числе и из-за рубежа – из России, Беларуси, Сербии и Черногории. Санду также выступила с утверждением, что России в достижении её целей могут помогать некоторые силы в Молодове, в том числе сторонники находящихся за границей оппозиционных политиков и бизнесменов Илана Шора и Влада Плахотнюка.
По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины. Санду прямо связала массовые акции протеста, которые проходили прошлой осенью, с планами России, сказав, что они «не достигли своих целей благодаря оперативным действиям органов безопасности и общественного порядка».
На прошлой неделе в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица. Она тогда отметила, что на первый план в стране выходит проблема безопасности. Исполняющим обязанности премьера назначен Дорин Речан – бывший секретарь Совбеза.
В Москве пока не комментировали последние заявления Санду. Отношения между Москвой и Кишинёвом за последний год заметно ухудшились, в том числе в связи с тем, что власти Молдовы выступили в поддержку Украины. Комментируя утверждения Киева о том, что Россия может использовать для дестабилизации обстановки в Молдове отряды из Чечни, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости Россия может не только захватить Молдову, но и атаковать США.
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