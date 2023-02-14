Собчак призвала власти Грузии «проявить сострадание» к Саакашвили

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала власти Грузии «проявить сострадание к глубоко больному» экс-президенту Михаилу Саакашвили. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Собчак поделилась двумя видео – кадрами из больничной палаты Михаила Саакашвили и своим интервью с Вахтангом Кикабидзе, записанным незадолго до смерти легендарного актера. Кикабидзе рассказал, как специально ездил к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы попытаться спасти товарища – Михаила Саакашвили.

«Неделю назад судья тбилисского суда не поверил, что Саакашвили болен и отказал ему в освобождении или отсрочке уголовного наказания. Кажется, что сейчас именно то время, когда люди, видя беспрецедентную жестокость вокруг, могут находить в себе великодушие и милосердие. Я призываю власти и судебные органы Грузии проявить сострадание к глубоко больному человеку и пойти навстречу ему и его адвокатам», – написала Собчак.

Ранее Саакашвили поделился фотографией последней встречи с Вахтангом Кикабидзе в палате тбилисской клиники «Вивамеди».

«Это была наша последняя встреча. Я хотел подняться и обнять его. Он сам еле стоял на ногах. Он остановил меня, поцеловал и сказал: «Миша, люблю тебя». Это были его последние слова, которые я слышал. Хочу ему сейчас ответить – Буба, люблю тебя, мне тебя очень не хватает (надеюсь, на том свете интернет хорошо работает)», — написал Саакашвили.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Его похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси – рядом с могилами жены и матери.