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«Стоящие за Тбилиси силы поощряли грузинскую сторону» – МИД РФ
Пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу не будет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному», – заявил Рябков на конференции государств-участников Договора по открытому небу. По его словам, договор «был нужен России отнюдь не больше, чем вам», пишет РИА Новости.
Рябков отметил, что российское отношение к договору «никогда не воспроизводило приемы, использовавшиеся большой группой наших оппонентов, не исключая и Грузию, на протяжении многих лет. Это, по его словам, проявлялось в «стремлении применить механизмы контроля над вооружениями в интересах решения сугубо политических проблем».
«Наш подход был противоположным: там, где возникали трудности в имплементации Договора по открытому небу, мы старались предлагать решения, которые не имели отношения к тем или иным политическим, а тем более территориальным аспектам на тех или иных направлениях нашей совместной работы. К сожалению, именно Грузия саботировала наши конструктивные предложения», – сказал Рябков.
«Именно Грузия до предела политизировала подходы к этим вопросам. Стоящие за Тбилиси силы поощряли грузинскую сторону. И несомненно, негативное отношение к нашим конструктивным предложениям о том, как эту проблему решить, стало одним из факторов, предопределивших нынешнее плачевное состояние дел, включающее, как мы это признаём, возможные сложности с существованием самого договора», – добавил он.
- Договор по открытому небу действует с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности. Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, еще при администрации Дональда Трампа, обвинив Москву в нарушениях.
- Ранее в МИД Грузии заявляли, что именно Россия на протяжении многих лет нарушала Договор по открытому небу. В Тбилиси говорят, что Москва с 2010 года пыталась использовать соглашение в качестве «инструмента легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии».
Другие новости дня
Легендарной певице Нани Брегвадзе исполнилось 85 лет
Легендарной звезде грузинской эстрады Нани Брегвадзе 21 июля исполнилось 85 лет. С днем рождения королеву романса поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Поздравляю легендарную Нани Брегвадзе с 85-летием! За свое неповторимое творчество госпожа Нани получила самую ценную награду – народную любовь и признание. Желаю госпоже Нани долголетия, счастья и еще много творческих успехов!», – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.
Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала в 1956 году. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля «Реро», после этого 15 лет пела в ансамбле «Орэра», а с 1980 года начала сольную карьеру. Артистка также снялась во многих фильмах. Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР.
- 19 июля 83-й день рождения отпраздновал близкий друг Нани, еще один легендарный грузинский певец, киноактер и кинорежиссер – Вахтанг Кикабидзе. Пребывая с рабочим визитом в Грузии, его по телефону поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
Коронавирус в Грузии: 2415 новых случаев, 943 выздоровели, 26 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 26 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5618 человек.
За сутки в стране выявили 2415 новых случая коронавируса (днем ранее – 2616). Накануне провели 37 627 тестов: PCR-тестов – 16 492, экспресс–тестов на антиген – 21 135.
Выздоровели еще 943 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 393 360 , выздоровевших – 368 073.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,42%, за последние 14 дней составляет 5,03%, за неделю – 5,53%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6586 человек, всего использовано вакцин – 374 685.
Патриархия Грузии публикует переписку Илии II с патриархом Кириллом
Патриархия Грузии публикует переписку Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросу освобождения гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
Российский патриарх в письме от 13 июля пишет, что получил из Тбилиси обращение с просьбой о ходатайстве в освобождении Гахеладзе (грузинский патриарх обратился к Кириллу 24 июня 2021 года).
«В силу известных обстоятельств задержания З. Гахеладзе и тяжести обвинений, по которым он осужден (посягательство на жизнь пограничника), дело представляется весьма непростым.
Вместе с тем, мною предприняты все необходимые шаги для нахождения положительного решения данного вопроса, в том числе, направлено соответствующее обращение господину А.И. Бибилову.
Есть основания надеяться, что совместные усилия приведут к результату, который облегчит участь заключенного и переживания его родных.
С братской во Христе любовью и пожеланием крепкого здравия Вашему Святейшеству и Блаженству, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», – отмечается в письме.
Уже после освобождения Гахеладзе, 19 июля Илия II благодарит российского патриарха.
«Приветствуем с братской во Христе любовью и пожеланиями крепкого здоровья, долгоденствия и дальнейших успехов в Вашем высоком служении.
Выражаем слова благодарности лично Вашему Святейшеству и всем, кто оказал содействие в деле освобождения Зазы Гахеладзе, что было непростой задачей. С Божией помощью все благополучно завершилось и Заза Гахеладзе вернулся в семью 14 июля.
Подобные шаги укрепляют наши взаимоотношения и отзываются чувством благодарности и в сердцах наших сограждан.
Бог Мира и Любви да сопутствует нашим Церквам и народам, аминь!
С братской во Христе любовью,
Католикос-патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский», – говорится в письме.
- 34-летнего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе, задержанного в прошлом году, 14 июля освободили из цхинвальской тюрьмы. Гахеладзе был приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконное пересечение государственной границы».
- По версии Цхинвали, в ответ на обращение Патриарха Кирилла, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов дал поручение проработать вопрос обмена гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова – учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. В Цхинвали говорят, что Гобозов «был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом». Гобозов был передан югоосетинской стороне 13 июля, однако в Тбилиси до сих пор отрицают, что обменяли его на Гахеладзе.
Стрельба в Марнеули: двое убиты, двое ранены
Убийство произошло в селе Земо Сарали Марнеульского района. Об этом с места происшествия сообщает журналист Общественного вещателя Грузии.
Выстрелом из огнестрельного оружия убиты два человека, еще двое получили ранения. Как сообщается, все они являются членами одной семьи.
Мотив убийства пока неизвестен.
По предварительной информации, предполагаемый убийца уже задержан, – пишет «Интерпрессньюс».
В США российского хакера приговорили к уже отбытому сроку
Окружной суд в штате Коннектикут приговорил российского программиста Петра Левашова к 33 месяцам лишения свободы. Он был арестован в 2017 году в Испании и к моменту вынесения приговора уже отбыл наказание. Левашов также приговорен к трём годам ограничения свободы, во время которых за его компьютерной деятельностью будет вестись наблюдение. Кроме того, он должен будет выплатить штраф, но решение об этом будет вынесено позже, когда суд получит информацию о его финансовом положении. Об этом сообщает "Ассошиэйтед пресс".
Прокуратура просила назначить для Левашова не менее 12 лет лишения свободы, однако судья признал, что финансовый вред от действий хакера был преувеличен в обвинительном заключении.
Левашова задержали в Барселоне в апреле 2017 года. Ему инкриминировали создание и управление глобальной сетью зараженных компьютеров "Келихос", занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. В России программиста заочно арестовали за взлом и блокировку доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге. В феврале 2018 года его эктрадировали из Испании в США, где он признал себя виновным в умышленном причинении ущерба компьютеру, мошенничестве, хищении персональных данных и преступном сговоре.
По данным Минюста США, Левашов совершал киберпреступления как минимум с 2010 года. Среди рассылаемого спама, в частности, была реклама поддельных лекарств. Британский сайт Spamhaus, отслеживающий распространение спама, отдал Петру Левашову седьмое место в топ-10 мировых спамеров, сообщает DW.
Абхазская оппозиция требует от парламента «взять ситуацию под контроль»
Абхазская оппозиция требует от парламента самопровозглашенной республики «взять ситуацию под контроль». Об этом говорится в обращении, которое подписали председатель «Аруаа» Тимур Гулия, руководитель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц, глава партии «Апсны» Виталий Габния, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Оппозиционеры указывают, что в понедельник, 26 июля состоится внеочередное заседание парламента по наиболее острым вопросам.
«На прошлом заседании ряд депутатов Парламента саботировали проведение заседания и обсуждение столь важных вопросов. Когда в стране бушует эпидемия, которая ежедневно уносит жизни наших граждан, когда среди белого дня в столице происходят перестрелки и убийства, страна неминуемо приближается к энергетической катастрофе, а высшие руководители государства, доведя ситуацию в республике до полного кризиса, самоустранились, призываем Парламент республики Абхазия, который всегда в кризисной ситуации брал на себя ответственность, взять и сейчас ситуацию под контроль», – сказано в обращении.
В оппозиции считают, что необходимо требовать безотлагательных мер со стороны президента и правительства Абхазии, а также «привлечения к ответственности всех руководителей, которые своими действиями и бездействием привели наше государство и народ к существующему положению».
«Уважаемые парламентарии! Народ Абхазии встанет рядом с вами и поддержит решительные меры, так как Народное Собрание – единственный орган, не утративший доверие населения Абхазии», – говорится в документе.
Жители «ДНР» с паспортами РФ проголосуют на выборах онлайн
Жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые получили паспорта граждан России, смогут проголосовать на выборах депутатов российской Госдумы в онлайн-формате. Соответствующее постановление приняла во вторник Центральная избирательная комиссия. Условием для голосования жителей "ДНР" и "ЛНР" будут регистрация на портале госуслуг и подтверждение учётной записи.
В мае МВД России отчиталось о том, что российское гражданство получили порядка 527 тысяч жителей самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".
- Указ об упрощённой процедуре выдачи паспортов РФ населению ряда территорий украинского Донбасса подписал в апреле 2019 года Владимир Путин. Решение вызвало жёсткую реакцию украинских и западных политиков. Они обвинили российские власти в дальнейших попытках дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, где за время вооружённого конфликта с 2014 года убиты свыше 13 тысяч человек.
- Россия отрицает обвинения в военной поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и не считает себя стороной конфликта.
В МИД РФ заявили о позитивной роли успехов «Талибана»
В МИД России заявили, что военные успехи исламистского движения "Талибан", признанного российскими властями террористической организацией позитивны: "Сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль".
Директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов пояснил, что талибы при взятии территорий на севере Афганистана "бьют и уничтожают" другие группировки, которые нацелены не на внутриафганские дела, а на Центральную Азию, Пакистан и Иран.
Таким образом, подчеркнул Кабулов, "Талибан" выступает как "позитивный фактор" с точки зрения безопасности российских центральноазиатских партнёров и союзников - в отличие, как сказал чиновник МИД, от "англосаксов", которые, по его мнению, "не воевали, а сотрудничали" с группировкой "Исламское государство", также запрещённой на территории России.
Ранее делегация "Талибана" побывала в Москве, где провела переговоры с руководителями МИД России, а после дала в столице пресс-конференцию. Представители радикального исламистского движения приехали в Россию на фоне начавшегося в Афганистане наступления "Талибана" на правительственные войска – после того, как США и их союзники по НАТО приступили к выводу из страны своих армейских контингентов.
В российском дипломатическом ведомстве заявили, что целью переговоров с "Талибаном" было укрепление стабильности в Афганистане.
Коронавирус в Абхазии: 101 новый случай, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 372 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 101 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 195 человек. Состояние 56 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два человека - мужчина 61 и женщина 81 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 45 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, состояние 16 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 260 человек. Зарегистрировано 284 летальных случаев. Выздоровели 16 429 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В центре Тбилиси возник сильный пожар в старом здании
В центре Тбилиси, на улице Реваза Лагидзе, вспыхнул сильный пожар в старом здании. По данным Общественного вещателя Грузии, пожар произошел в заброшенном, аварийном здании, в котором уже долгое время никто не жил. Вместе с тем здание расположено в историческом центре столицы.
В Службе управления чрезвычайными ситуациями сообщают, что на месте работают пожарные, которые уже час гасят огонь. Также к месту пожара направлен автомобиль «скорой помощи».
В результате происшествия пострадали два человека. Ни одному из них не понадобилась госпитализация, отмечает корреспондент Общественного вещателя, находящийся на месте событий.
Каха Каладзе: За моим успехом всегда стояла сильная команда
«В предвыборном марафоне мое имя будет звучать часто, но я хочу, чтобы вы знали, что за Кахой Каладзе стоит большая команда профессионалов», - заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.
«Это наша политическая команда, которая все эти годы поддерживала каждое из моих начинаний. Это еще и команда мэрии Тбилиси, мои заместители, руководители служб, гамгебели, члены сакребуло, тысячи сотрудников, этих людей нечасто видно, но всем видны их дела.
Сегодня вместе с нами машинист, водитель автобуса, дворник, садовник, сотрудники муниципальной инспекции, мэрии, которые ежедневно заботятся о Тбилиси и его жителях. Спасибо им за любовь к Тбилиси и самоотверженный труд», - заявил кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе.
- Сегодня, 20 июля, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» официально объявила, что кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих выборах станет действующий мэр Каха Каладзе. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал Каладзе «лучшим мэром Тбилиси всех времен».
- В 2017 году Каха Каладзе победил на выборах мэра столицы в первом же туре. Он сменил на этом посту Давида Нармания – крайне непопулярного мэра, также представлявшего «Грузинскую мечту». Следующие выборы мэра Тбилиси состоятся 2 октября 2021 года.
«Грузинская мечта» вновь выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Каху Каладзе
«Грузинская мечта» вновь выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Каху Каладзе.
По информации Общественного вещателя Грузии, в тбилисском парке Мтацминда проходит мероприятие по представлению кандидата в мэры столицы на выборах в органы местного самоуправления.
Каху Каладзе представил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе: «Грузинская мечта» выдвигает кандидатом в мэры Тбилиси лучшего мэра столицы всех времен Каху Каладзе».
Каха Каладзе будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси во второй раз. В 2017 году он победил в первом же туре выборов.
Выборы в органы местного самоуправления 2021 года состоятся 2 октября.
Цхинвали увидел след лаборатории Лугара во вспышке африканской чумы свиней
Вспышка эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в Южной Осетии связана с работой тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара, считают в Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Ранее в Цхинвали сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в нескольких селах. Власти принимают меры для предотвращения распространения заболевания.
«Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 и 2017 годах, когда единичные случаи гибели свиней от АЧС переросли в масштабную эпизоотию. Тогда погибло более 1000 животных, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству республики», – говорится в сообщении КГБ.
Спецслужба указывает на оценку начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова о том, что африканская чума свиней в 2007-2018 годах распространилась на Южную Осетию, Россию, страны Европы и Китай именно с территории Грузии.
«Вместе с тем, отсутствие какой-либо официальной информации об АЧС в приграничных селах сопредельного государства позволяет заключить, что грузинская сторона намеренно замалчивает факты данного заболевания животных на своей территории, поскольку эта болезнь – потенциально глобальная инфекция, распространяющаяся очень быстро, в том числе насекомыми-переносчиками», – сказано в заявлении.
В ведомстве уверены, что грузинские власти «осуществляют акты биотерроризма против Южной Осетии» посредством лаборатории Лугара.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- 3 июля прошлого года в Южной Осетии задержали гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили. По информации КГБ, Мгебришвили искал т.н. коконы летучих мышей с целью их дальнейшей реализации по цене 5-10 тысяч долларов за штуку. 25 сентября Мгебришвили освободили из заключения.
- В прошлом году Цхинвали заподозрил Тбилиси и в биотерроризме. Представители КГБ провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы». «С целью дальнейшего изучения в лабораторных условиях взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых», – говорилось в заявлении. О результатах исследований в Цхинвали не сообщили.
Самый богатый человек в мире слетал в космос на собственной ракете
Частная американская компания Blue Origin впервые в своей истории отправила человека в космос. Ракета "Нью Шепард" с частной стартовой площадки в Западном Техасе вывела в суборбитальный полёт одноименную пилотируемую капсулу с четырьмя астронавтами. Трансляция ведётся на канале компании в ютьюбе.
На борту корабля — самый богатый человек в мире, владелец Blue Origin и основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается журналом Forbes больше, чем в 200 миллиардов долларов.
Вместе с ним — 82-летняя пилот Уолли Франк. В 1961 году она была отобрана для полётов в космос, но они так и не были совершены. Франк — старейший человек, когда либо бывавший в космосе, до неё рекорд принадлежал 77-летнему астронавту НАСА Джону Гленну.
18-летний Оливер Деймен стал самым молодым астронавтом в истории. Билет ему уступил отец, голландский миллиардер Джос Деймен. Деймен-младший побил рекорд Германа Титова, державшийся с августа 1961 года. Советский космонавт тогда отправился в космос в возрасте 25 лет. В роли четвёртого пассажира выступил брат Джеффа Безоса Марк (братья тоже летали в космос впервые в истории человечества).
Через 7 минут после старта ракета, уже без отделившейся капсулы, вернулась на космодром. Предполагается её многоразовое использование. Капсула успешно приземлилась через 10 минут 20 секунд полёта. Безос вышел из корабля в ковбойской шляпе, после чего участники полёта открыли шампанское.
- "Нью Шепард" — одноступенчатая ракета, предназначенная для коротких суборбитальных туристических полетов. Во время полёта пассажирская капсула отделяется от ракеты и ненадолго пересекает линию Кармана — условную границу космоса на высоте 100 километров.
- Разработка системы для суборбитальных полётов началась компанией Blue Origin в 2006 году. С 2012 года ракета проходила испытания. Первый прототип отправлен на орбиту в 2015 году. Космический туризм — не основное направление работы компании Безоса, она участвует в гонке за право помочь США вернуться на Луну и в тендерах на доставку грузов на орбиту, с помощью тяжёлых ракет-носителей.
- 11 июля суборбитальный полёт совершила ещё одна компания, британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Но его корабль "Юнити" поднялся на высоту 86 километров, это чуть ниже линии Кармана. В компании отмечают, что чёткой границы начала космоса не существует. Однако Брэнсон рассчитывает, что "Юнити" будет подниматься в будущем на 106 километров.
В Грузию из России выехал уже второй участник Pussy Riot
Участник Pussy Riot Александр Софеев, освободившийся 19 июля из-под второго подряд административного ареста, покинул Россию. Активист заявил «Открытым медиа», что временно переедет в Грузию.
По словам Софеева, после выхода из спецприемника за его машиной вплоть до парковки аэропорта велась слежка из четырех машин с сотрудниками центра «Э», которые затем наблюдали за ним до самой зоны вылета.
Причиной отъезда из России активист назвал продолжающее преследование участников Pussy Riot со стороны властей, пишет Meduza.
«Мы обсудили сложившуюся ситуацию с друзьями и пришли к выводу, что нам специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием, давая понять, чтобы мы покинули страну», – пояснил Софеев. С мая его задерживали и отправляли под арест уже четыре раза.
Софеев считает, что аресты участников Pussy Riot прекратятся после сентябрьских выборов в Госдуму. Тогда он намерен вернуться в Россию.
Александр Софеев стал уже вторым участником Pussy Riot, покинувшим страну. Также в Грузию 18 июля уехала Вероника Никульшина. Кроме того, Россию покинула режиссер и подруга Pussy Riot Анна Кузьминых. Обе они также провели два подряд административных ареста в спецприемнике.
Исполняющий обязанности министра обороны Армении подал в отставку
В Министерстве обороны Армении подтвердили, что исполняющий обязанности министра обороны Вагаршак Арутюнян подал в отставку.
О причинах отставки и других подробностях пока не сообщается, пишет «Радио Азатутюн».
Вагаршак Арутюнян возглавлял Министерство обороны Армении с 20 ноября прошлого года. До этого он был советником премьер-министра.
Отметим, что обстановка на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы с прошлой недели остается напряженной. Прошлой ночью в результате перестрелки были ранены глава армянского села Ерасх и азербайджанский солдат. До этого, 14 июля, был убит армянский военнослужащий, с азербайджанской стороны один солдат получил ранение.
Леван Васадзе заявил, что в Москве у него нашли редкое заболевание
Леван Васадзе, который недавно создал партию националистического толка «Эри», сообщил, что после длительной диагностики в Москве у него выявили тяжелое и редкое заболевание.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», политик рассказал о своем диагнозе в видеообращении на Facebook. Он не сообщил названия болезни, однако сказал, что она такая редкая, что встречается у двух человек из миллиона.
«Мне поставили диагноз тяжелого хронического заболевания, которое является одним из самых редких в мире. Я не буду называть его намеренно, чтобы не вторгаться в это личное пространство», – сказал Васадзе.
Политик подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, не пьет и не курит. Васадзе недоумевает, как у него могла появиться эта приобретенная болезнь, а также считает странным, что его состояние улучшилось после того, как он покинул Грузию.
«Странно, что с тех пор, как я уехал из Грузии, мое состояние резко улучшилось, однако, к сожалению, у меня диагностировали болезнь. После отъезда мое самочувствие стало несравнимо лучше.
Кроме того, мне очень любопытно, откуда и как узнали об этом три ультралиберальных телевидения – «Формула», «Мтавари» и «Пирвели», и почему все три подчеркнули, что я был отравлен.
Было бы хорошо, если бы кто-то поинтересовался, откуда они располагали такой информацией», – сказал Васадзе.
Бизнесмен и политик, который является критиком запада и сторонником пророссийского курса для Грузии, подчеркивает, что «не собирается менять свои планы и продолжит начатое».
Информация о госпитализации Васадзе в одну из турецких клиник появилась 24 июня. Некоторые оппозиционные к власти СМИ не исключили возможность отравления.
На временного президента Мали напали с ножом во время намаза в мечети
Двое вооружённых людей напали на временного президента Мали Ассими Гоиту во время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам в мечети в столице страны Бамако. Об этом сообщает AFP.
Свидетели происшествия рассказали, что один злоумышленник пытался ударить президента ножом, но промахнулся и ранил другого человека. Гоита не пострадал.
Полковник Гоита в 2020 году возглавил военный переворот в Мали. В августе 2020 года хунта свергла действующего президента. Временно исполнять обязанности президента стал Ба Ндао. Военные задержали его в мае 2021 года. Вскоре после этого Конституционный суд Мали объявил Гоиту временным президентом страны.
Грузия вернулась в «красную зону» по распространению коронавируса
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, страна вернулась в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции.
«Сейчас мы в «красной зоне». Эта один из главных поводов для тревоги, и должны быть приняты соответствующие меры», - заявил он после заседания Координационного совета при правительстве.
Как пишет «Интерпрессньюс», Гамкрелидзе добавил, что в целях превенции распространения коронавируса может быть снова рекомендовано ношение масок на открытом пространстве.
«Мы сейчас приблизительно на том же уровне, что были на пике третьей волны, где-то 17 мая. Кроме того, сегодняшняя эпидситуация подобна той, что была у нас в конце октября, в начале ноября, и когда мы приближались к пику в конце ноября. Поэтому, это требует большого внимания. Мы перешли в «красную зону» по всем индикаторам. До этого мы были в «оранжевой зоне», а сейчас мы уже в «красной зоне», что является одним из главных поводов для тревоги, и должны быть приняты соответствующие меры», – отметил он.
По словам Гамкрелидзе, население расслабилось, маски не носят даже в закрытом пространстве.
«Мы ранее рекомендовали, чтобы на открытом пространстве, там, где собирается определенное количество людей, где коллективное скопление, обязательно носили маски. Штаб отработает этот вопрос и, наверное, в распоряжение (правительства) будут внесены соответствующие изменения», – заявил Гамкрелидзе, призвав население вакцинироваться от коронавируса.
- За сутки в Грузии выявили 2616 новых случая коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 22 декабря прошлого года. За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 7,19%. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 26 пациентов.
Полиция задержала всё руководство ГИБДД Ставропольского края
В Ставропольском крае полиция и Росгвардия задержала главу регионального управления ГИБДД полковника Алексея Сафонова и несколько его подчиненных по подозрению в коррупции. Сообщается о задержании 35 сотрудников ведомства.
В рабочих кабинетах и домах подозреваемых проводятся обыски. Утверждается, что задержанные сотрудники ГИБДД "в составе преступной группы занимались продажей документов и красивых автономеров".
Бывший советник главы Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале заявил, что подозреваемые "наживались на всем: от "блатных номеров" и пропуска большегрузов - до торговли песком". Он выложил фотографии дома, который, по его словам, принадлежит Сафонову, не указав источник появления фотографий. На снимках видна роскошная эклектичная стилистика помещения, позолоченая сантехника потолки и расписные потолки.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу задержания руководства ГИБДД Ставропольского края пока нет.
У резиденции Путина идёт секретная стройка на десятки миллиардов рублей
В Московской области возле резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве строят комплекс зданий, стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей. Среди построек – ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат. Об этом говорится в расследовании "МБХ медиа".
Все это, по словам строителей и охраны, "режимные объекты". Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности. Земля, ранее оформленная в собственность Российской Федерации, весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службы охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд".
На каждом подъезде к стройке установлены знаки "въезд запрещен", территория огорожена бетонным забором высотой в 6 метров. Общая площадь объектов – 56 тысяч кв. метров. Уже построен гостевой дом в 4 тысячи кв. метров. Сейчас, по словам строителей, идёт строительство ледовой площадки в 30 тысяч квадратов (без учета подземных этажей), четырехэтажного гостевого комплекса в 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительного комплекса в 16 тысяч квадратных метров. Здание, по словам инженеров, будет оборудовано самой современной техникой, а планировка указывает на то, что пациенты в этой клинике будут очень непростые, говорится в расследовании "МБХ медиа".
С противоположного от резиденции Владимира Путина берега Москвы-реки к новым объектам можно будет проехать через двухполосный мост с тротуаром, который сейчас достраивается. Стоимость его строительства эксперты оценили примерно в 200 миллионов рублей. В поле находятся песчаные насыпи, которые, по мнению авторов расследования, могут быть основанием для вертолетной площадки.
При этом изданию не удалось обнаружить контрактов между подрядчиками этих объектов и ФСО или Управлением делами президента. Для кого на территории рядом с резиденцией Владимира Путина строятся гостевой комплекс, ледовая арена и больница, неизвестно. В Кремле пока не прокомментировали публикацию издания.
- В марте стало известно о горной резиденции "Ачипсе" Путина в Краснодарском крае. Там журналисты издания "Собеседник" обнаружили личную канатную дорогу, баню с водопадом, раритетный рояль стоимостью в шесть миллионов рублей и другие предметы роскоши.
- В конце января Фонд борьбы с коррупцией (запрещён после признания организации экстремистской), созданный Алексеем Навальным, опубликовал видео расследования "Дворец для Путина". В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель.
- После выхода расследования по всей России прошли несогласованные протестные акции, в которых, по разным подсчетам, приняли участие более 100 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на митинги вышло "мало людей", а за Путина голосует больше.
Число смертей от COVID-19 в Индии может быть занижено в 10 раз
Число смертей от COVID-19 в Индии может быть в 10 раз выше, чем заявлено официально. Об этом сообщили специалисты американского центра глобального развития.
Эксперты провели собственное расследование на основе трёх разных источников и выяснили, что с начала пандемии по июнь 2021 года в стране зафиксировано более четырёх миллионов избыточных смертей. По официальным данным, число пациентов умерших в Индии от коронавируса – чуть более 400 тысяч.
Американские специалисты признают, что причиной смертности может быть не только коронавирус, но, вероятно, именно COVID-19 был причиной значительной части избыточных смертей.
- С весны в Индии наблюдается вспышка коронавируса. В мае число заразившихся в день превышало 400 тысяч. Кроме того, в Индии был выявлен новый штамм COVID-19 – "дельта". Позднее он распространился по всему миру. По словам учёных, индийский штамм является одним из наиболее заразных вариантов коронавируса.
- В Индии, по официальным данным, число заболевших превышает 30 миллионов. В стране проходит вакцинация. Первую дозу вакцины получили 23 процента жителей страны. Полностью вакцинированы около шести процентов.
- Пандемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С начала пандемии во всём мире выявлено более 190 миллионов случаев заболевания COVID-19. Умерли более четырёх миллионов человек.
- На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что мир всё больше отдаляется от окончания пандемии. Среди причин этого, по данным ВОЗ, несоблюдение профилактических мер и недостаток вакцин в ряде стран.
В Киеве вспоминают погибшего 5 лет назад журналиста Павла Шеремета
В Киеве почтили память погибшего пять лет назад журналиста Павла Шеремета. Близкие, коллеги и просто прохожие принесли цветы к памятнику, установленному год назад на месте, где 20 июля 2016 года был взорван автомобиль, в котором находился журналист "Украинской правды".
Обстоятельства этого преступления до сих пор не прояснены. Возможных заказчиков следствие пока не установило.
Об аресте троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета было объявлено в 2019 году на пресс-конференции в присутствии президента Владимира Зеленского. Ушедший на днях в отставку глава МВД Арсен Аваков говорил тогда об убеждённости в том, что убийцы Шеремета найдены. Многие представители украинской общественности, как и бывшие коллеги Шеремета, однако, выражают сомнения в доводах следствия. Все трое подозреваемых - музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь - заявляют о своей невиновности. За последний год, утверждают адвокаты обвиняемых, существенных доказательств их причастности к убийству журналиста следствие так и не предоставило.
Дело находится в суде уже почти год. Коллеги и мать Шеремета добиваются встречи с новым главой МВД Украины Денисом Монастырским. На прошлой неделе на заседании Верховной Рады он заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.
В 2017 году следователи назвали основной версией убийства профессиональную деятельность Павла Шеремета. А в 2019 году, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, – уже дестабилизацию ситуации в государстве путем убийства известного лица.
Высказывались и другие версии убийства Павла Шеремета , в том числе его связь с делом "беглого олигарха" Александра Клименко и "белорусский след" - возможная причастность к убийству спецслужб режима Александра Лукашенко. Павел Шеремет до 2010 года был гражданином Беларуси и выступал с критикой белорусских властей. До переезда в Киев он жил и работал в Москве.
Мусульмане отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения
Мусульманский мир сегодня отмечает Курбан-байрам, один из величайших праздников в исламе.
Курбан-байрам отмечается в 70-й день месяца Рамадан. В этот день мужчины молятся перед восходом солнца.
Во всех действующих мечетях Грузии торжественный намаз начался в 6 утра. Праздник по традиции продолжается три дня, пишет «Новости-Грузия».
Курбан-байрам – часть обряда жертвоприношения и заклания животного. Мясо делится на три части: одну раздают нуждающимся, другую – соседям, независимо от их вероисповедания, третью оставляют в семье.
«Курбан-байрам – важнейший мусульманский праздник, служащий как национальным, так и общественным целям.
Это один из способов приблизиться к богу, поделиться с людьми. Молитвы совершаются по всей Грузии. После молитвы начнутся жертвоприношения, будут заколоты животных, а затем мясо раздадут нуждающимся семьям. Это, с одной стороны, социальная поддержка.
Сегодня мы передадим мясо в около 8 тысяч семей как в Западной, так и в Восточной Грузии.
Поздравляю Грузию и мусульман мира с этим драгоценным праздником», – заявил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов.
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