В Таджикистане произошло сильное землетрясение

Сегодня, 23 февраля, в 5:40 по местному времени на территории Таджикистана произошло сильное землетрясение. В Душанбе трясло около 20-25 секунд, толчки от землетрясения ощутили жители других регионов Таджикистана.

Толчки ощущались также в Китае, Афганистане, Пакистане, Кыргызстане и Узбекистане.

По данным американского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от местности Аличур в Мургабском районе, расположенном на востоке Таджикистана. Магнитуда в эпицентре составила 6,8. Информационное агентство Рейтер со ссылкой на китайские телевизионные госканалы, сообщает о магнитуде этого землетрясения в 7,2.

До настоящего времени какой-либо информации об ущербе, нанесенном этим землетрясением, не поступало. На страничке Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана в Фейсбуке появилась запись «В Сарезе все спокойно. Сохраняйте спокойствие».

Эпицентр землетрясения находится в том же регионе, что и Сарезское озеро. Это озеро образовалось в 1911 году в сильнейшего землетрясения и схода оползня, перегородившего реку Мургаб. Сейчас объем водных ресурсов достигает 17 миллиардов кубических метров. Эксперты утверждают, что в случае прорыва Усойского завала в зоне риска окажутся не только жители бадахшанских селений Таджикистана, но и жители других стран низовья Центрально-Азиатского региона. В зону бедствия попадут Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сейчас на потенциально опасных территориях проживает около шести миллионов человек.

Таджикистан расположен в одном из самых сейсмоопасных районов азиатского континента. Ежегодно в стране фиксируются сотни землетрясений, в результате которых бывают и разрушения жилых строений, и административных зданий.