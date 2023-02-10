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Тело еще одного гражданина Грузии нашли под завалами в Турции
МИД Грузии сообщил, что подтверждена смерть еще одного гражданина страны в результате землетрясения в Турции. По информации ведомства, тело гражданина М.Ш., погибшего в городе Искендерун, доставлено в прозектуру.
Ранее была подтверждена гибель троих граждан Грузии. Посольство пыталось выяснить судьбу еще двух человек.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек.
Разрушительное землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Эпицентр толчков находился в провинции Кахраманмараш, в 30 км от города Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией: сила толчков достигала 7,8 балла. Толчки ощущались также в соседних странах.
По данным AFAD, после первого землетрясения произошло в общей сложности еще 435, самым крупным из которых было землетрясение магнитудой 7,6 с центром в Эльбистане – оно произошло днем 6 февраля.
Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
Другие новости дня
Война в Украине: подтверждена гибель еще одного уроженца Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России.
Как сообщила журналист Арзу Мамедова, подтверждена гибель добровольца Алана Джиоева. Он погиб 26 сентября 2022 года, попав в засаду вместе с Тамерланом Остаевым, тело которого доставили на родину около месяца назад.
«Алан Джиоев прикрыл собой своих боевых товарищей и погиб в результате массированного обстрела по автомобилю, в котором они находились. Результаты ДНК семья Джиоева получила только пару дней назад», – пишет Арзу Мамедова.
Похороны Джиоева состоятся в Цхинвали 12 февраля.
Ранее стало известно о смерти в Украине еще одного уроженца Абхазии. Как рассказали в батальоне «Пятнашка», в бою погиб 23-летний Никита Зухба.
- В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года. Также сообщалось о смерти в Украине еще четырех уроженцев Абхазии – Ахры Киркинадзе, Артура Киркинадзе, Лорана Смыр и Беслана Тапагуа.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев, Тамерлан Остаев и Алан Джиоев.
Россия хочет создать вместе с Абхазией криптовалютный хаб – СМИ
Россия и самопровозглашенная республика Абхазия могут создать криптовалютный хаб, который потенциально будет использоваться для проведения трансграничных платежей. О начале обсуждения соответствующего проекта «Ведомостям» рассказал вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. Информацию также подтвердил представитель форума Global Abkhazia, который курирует абхазский МИД.
По словам Бражникова, в Абхазии уже в текущем году появится свой блокчейн, который будет использоваться для создания платформы международных платежей, стейблкоина, цифровых финансовых активов и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эксперт также отмечает, что Абхазия может «превратиться в цифровую мини-Швейцарию для России и дружественных к ней стран» и стать гарантом стейблкоинов — криптовалюты, стабильность курса которой гарантирована его привязкой к общепризнанному активу.
Создание такой инфраструктуры на территории Абхазии, а также включение её в цепочку трансграничных расчетов является проблематичным, поскольку юрисдикция Абхазии «не признана многими странами», указывает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Он также недоумевает, как новый хаб поспособствует развитию российского крипторынка и чем Абхазия будет принципиально лучше, объясняя это тем, что российские пользователи и так могут пользоваться криптобиржами в других юрисдикциях.
При этом среди плюсов Прохоров выделяет отсутствие какого-либо влияния других государств на Абхазию, кроме России, а также «наличие одинаковых торговых партнеров с Москвой — Венесуэлы, Эквадора и Ирана».
Другие эксперты говорят, что инициатива могла бы стать хорошей опцией для россиян. Однако плюсы от площадки будут только при условии, что абхазские компании получат доступ к дешевой ликвидности на европейских и гонконгских биржах, в частности к стейблкоину, обеспеченному долларом, считает управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская. Из рисков она отмечает, что абхазские компании могут попасть под западные санкции, а у местных банков потенциально возникнут трудности с получением разрешения на платежи за покупку криптовалют.
Как пишет издание Lenta.ru, в конце января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Россия может создать стейблкоины, обеспеченные золотом аффинажных заводов, и использовать их в экспортных расчетах, например, с Ираном. Так, страны, по его словам, смогут заменить «токсичный» доллар, подверженный высокой волатильности риал и рубль криптовалютой.
- Отметим, что в Абхазии запрещен ввоз майнинг-оборудования и добыча криптовалют. Рост энергопотребления, связанный с майнингом, привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
WP: США помогают ВСУ с координатами целей для HIMARS
Украинские военные при нанесении большинства ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS и других американских ракетных систем точного наведения опираются на данные о местоположении целей, которые предоставляют военные США, базирующиеся в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Как заявил газете один из высокопоставленных украинских источников, такой подход должен убедить США, что Киеву можно доверить оружие дальнего радиуса действия.
По его словам, украинские военнослужащие определяют цели, по которым хотят нанести удар, затем эта информация передается командованию, которое запрашивает у американских военных более точные координаты. Если координаты по каким-то причинам не предоставляются, удары по целям, не наносятся, сказал собеседник WP в Киеве.
Как заявил изданию пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, США «давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине», чтобы помочь им защититься от российской агрессии. При этом он подчеркнул, что ищут цели и принимают окончательное решение об ударах сами украинцы.
«США не одобряют цели и не принимают участие в их выборе», – сказал представитель Пентагона.
Сейчас украинская армия располагает американскими системами HIMARS и похожими установками залпового огня M270, радиус которых не превышает 75 километров.
При этом Вашингтон не удовлетворил просьбу Киева о поставке ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок HIMARS. В Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.
Киев, в свою очередь, настаивает, что не будет использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.
Россия наносит массированный ракетный удар по Украине
Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Российские военные выпустили ракеты с дальних бомбардировщиков и кораблей.
Энергетическая компания ДТЭК в связи с угрозой удара по объектам инфраструктуры превентивно начала отключать электроснабжение в ряде областей, в том числе в Киеве.
Издание «Суспiльне» сообщило о взрывах в Кривом Роге. По сообщениям телеграм-каналов, взрывы произошли также в Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Речь идёт как о работе систем ПВО, так и о поражении ракетами тех или иных объектов.
В Харькове, по данным городских властей, поражён объект критической инфраструктуры. В Киеве, по неподтверждённым сообщениям, удар был нанесён по городской ТЭЦ-5.
Компания «Укрэнерго» заявила о поражении нескольких объектов энергетической инфраструктуры на востоке, западе и юге страны. Сообщений о жертвах пока нет.
Ракеты были выпущены в нескольких «волнах» с небольшим интервалом между ними. Речь идёт о десятках крылатых ракет.
В ночь на 10 февраля, как сообщается, были нанесены удары по Запорожью и Харькову. Использовались в том числе дроны «Шахед». По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе зафиксировано 17 вражеских «прилетов». По его словам, это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры, о жертвах не сообщается.
Россия в последние несколько месяцев с интервалами примерно в 10-14 дней наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Ударам подвергаются, как правило, объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего по всей стране происходят отключения электроэнергии. Несмотря на ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, полностью вывести её из строя в результате ударов не удалось.
Хотя российские власти и заявляют, что удары не наносятся по гражданским объектам, были случаи гибели людей в результате попадания ракет или их обломков в жилые дома. Больше всего жертв среди мирного населения - более 40 - было в январе в городе Днепр, когда в результате попадания ракеты был разрушен целый подъезд многоэтажного дома.
РБК: Кремль планирует митинг-концерт перед годовщиной войны
В Кремле запланировали на 22 февраля митинг-концерт, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника. Наиболее вероятное место проведения мероприятия – Лужники.
Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта – через три недели после начала войны против Украины. Шоу было приурочено к восьмилетию аннексии Крыма.
По словам одного из источников, митинг-концерт 22 февраля может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания президента Федеральному собранию, которое анонсировалось СМИ на 21 февраля. Кремль пока эту дату не подтверждал.
Источник РИА Новости в парламенте также сообщил , что на 22 февраля в Лужниках запланирован митинг-концерт на 200 тысяч человек с участием Путина.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал РБК, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.
Один из собеседников РБК отметил, что в этом году послание президента хотят провести максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
21 февраля исполнится год с момента, как Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о сотрудничестве с республиками Донбасса. Также верхняя палата парламента дала разрешение президенту на использование российских вооруженных сил за рубежом.
В Никарагуа освобождены и выдворены в США более 200 заключённых
В Никарагуа более 200 заключённых деятелей оппозиции были освобождены в четверг и выдворены в США. Им был предоставлен чартерный авиарейс до Вашингтона. Агентство AFP назвало решение авторитарного президента Даниэля Ортеги «неожиданным».
Освобождению заключённых предшествовали длительные переговоры с американской стороной, о которых почти ничего не сообщалось.
Официальные представители США заявили, что все прибывшие из Никарагуа 222 бывших заключенных размещены в гостиницах и смогут оставаться в Америке не менее двух лет. Они будут обеспечены медицинской и юридической помощью.
В ноябре 2021 года Даниэль Ортега был переизбран на четвертый пятилетний срок. Страны Запада ещё до подведения итогов голосования подвергли власти Никарагуа и лично Ортегу критике, обвинив их в нарушении демократических стандартов. Президент США Джо Байден назвал выборы в Никарагуа фарсом.
Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram
Компания Meta восстановила учётные записи бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram.
Meta сообщила о намерении восстановить после двухлетней блокировки аккаунты Трампа в январе. В корпорации тогда отметили, что решение связано с планами Трампа принять участие в президентских выборах в 2024 году.
Вместе с тем компания подчеркнула, то за новое нарушение правил соцсети пост Трампа удалят, а учётную запись заблокируют на срок от месяца до двух лет.
Ранее аккаунт Трампа разблокировал Twitter, но экс-президент в него не вернулся. Он заявил, что будет использовать свою соцсеть Truth Social.
- Учётные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом в Вашингтоне здание Капитолия. Погибли несколько человек. Руководство соцсетей решило, что Трамп в своих аккаунтах подстрекал своих сторонников к беспорядкам.
В Турции и Сирии число жертв землетрясения превысило 20 тысяч
По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране превысило 17 тысяч, в Сирии зарегистрировано более трёх тысяч жертв землетрясения.
Многие по-прежнему остаются под завалами. Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше.
Десятки тысяч людей ранены, тысячи домов разрушены, сотни тысяч остались без крова. Всемирная организация здравоохранения оценила число людей, которых так или иначе затронуло землетрясение, в 23 миллиона человек; среди них почти полтора миллиона детей.
В Сирии из-под обломков достали живым новорожденного младенца, связанного пуповиной с матерью, которая погибла в результате землетрясения.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана. На этом фоне в стране временно ограничили доступ в твиттер.
Турецкий лидер в ответ заявил, что к настолько разрушительному землетрясению, какое случилось на юго-востоке страны и в соседней Сирии, подготовиться было невозможно. Он признал "некоторые проблемы", однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.
По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь 4 миллиардов долларов.
В соседней Сирии, разорённой многолетней гражданской войной, ситуация ещё более тяжелая.
На север Сирии, где остаётся последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только в четверг (на четвёртые сутки после землетрясения) добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли, по меньшей мере, 1900 человек, сотни людей оказались под обломками обрушившихся зданий.
Власти Сирии заявляют, что введённые против режима Башара Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает не хватает строительной техники и нефти.
Накануне власти США объявили, что действующие американские санкции против Сирии не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года. При этом сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с попавшими под санкции лицами и правительством Сирии по-прежнему запрещены.
- 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков . В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
Абхазия окажет Сирии и Турции гуманитарную помощь
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом.
По информации пресс-службы абхазского лидера, в ходе телефонного разговора Бжания выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного землетрясения в северных регионах Сирии, повлекшего многочисленные человеческие жертвы, и предложил сирийской стороне оказать помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.
«Башар Асад сообщил, что одним из наиболее печальных последствий стихийного бедствия является большое количество детей, лишившихся родителей во время землетрясения. Аслан Бжания выразил пожелание организовать для пострадавших детей реабилитацию в санаториях Абхазии, Башар Асад с благодарностью принял это предложение», – говорится в сообщении.
В пресс-службе абхазского президента также рассказали, что Бжания поручил главе Кабмина Александру Анквабу организовать проведение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи жителям Турции и Сирии.
- 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. После землетрясения было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков . В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране превысило 17 тысяч, в Сирии зарегистрировано более трёх тысяч жертв землетрясения.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Парламент Чечни наделил Рамзана Кадырова титулом «отец народа»
Парламент Чечни единогласно утвердил поправки в республиканскую Конституцию, согласно которым, в частности, устанавливается должность главы региона на чеченском языке – «Мехк-Да». Издание Кавказ.Реалии отмечает, что дословно это – «отец края», но используется в значении «отец народа».
Поправки в Конституцию Чечни были предложены главой местного парламента Магомедом Даудовым. После того, как на одну из них, наделяющую Кадырова титулом «отец народа», обратили внимание СМИ, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что «Мехк-Да» переводится с чеченского на русский как «высшее должностное лицо республики».
«Понятие «Мехк-Да» в полной мере передает роль Главы Чечни как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев!» – написал Делимханов в телеграм-канале.
- Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Правозащитники неоднократно обвиняли его в нарушениях прав человека, а также в похищениях и убийствах своих критиков. В отношении главы Чечни ввели санкции ЕС, США и ряд других стран.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Руководитель Чечни регулярно отчитывается об отправке наёмников на фронт, а также угрожает расправой высшим должностным лицам Украины.
США увеличат военную помощь Грузии на 33 млн долларов
США упростили для Грузии процесс получения военной помощи. Об этом министр обороны США Ллойд Остин объявил после встречи с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе в Пентагоне.
Остин также сообщил, что Минобороны США в январе уведомило Конгресс о намерении передать Грузии военную помощь на $33 млн. Подробности относительно поставок помощи не сообщаются.
По словам министра обороны США, на протяжении трех десятилетий Вашингтон поддерживал суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Грузия укрепила свои связи с Западом, поддержавшим её евроатлантическую интеграцию. И за это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность», — сказал Остин.
Он добавил, что Грузия приняла участие в недавно прошедшем заседании Консультативной группы по обороне Украины (встреча Рамштайн).
«Участие Грузии в Контактной группе помогает всем нам укреплять способность Украины защищать себя и укреплять основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность, и это имеет решающее значение, поскольку Украина продолжает бороться, храбро бороться против неспровоцированного и несправедливого вторжения России», — добавил Остин.
- В январе 2022 года сообщалось, что правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн.
- В январе текущего года временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси передать украинской стороне комплексы «Бук», поставленные Грузии в 2008 году, а также переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Касьянов утверждал, что США были готовы поставить Грузии более новые комплексы. В Министерстве обороны Грузии заявили, что оружие было передано Грузии не безвозмездно.
В Кишиневе подтвердили получение от Украины сведений о «российском плане»
Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова подтвердила получение от Украины информации о наличии у России плана дестабилизации обстановки в Молдове. Об этом сообщило агентство МОЛДПРЕС.
В заявлении СИБ, которое приводит МОЛДПРЕС, также говорится: «В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку это могло бы помешать текущим оперативным мероприятиям».
В четверг президент Зеленский во время визита в Брюссель рассказал, что украинская разведка добыла планы Кремля касательно дестабилизации положения и захвата власти в Молдове. Эти сведения Киев тут же передал Кишиневу, сообщило украинское агентство УНИАН. По словам Зеленского, в перехваченном документе говорится о том, каким образом Россия планирует «разрушить демократию в Молдове и поставить её под свой контроль».
Президент Украины добавил, что план похож на тот, который разрабатывался для захвата Украины. Зеленский уточнил, что не знает, был ли этот план принят Кремлем к исполнению.Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что не видит возможности поддерживать с РФ конструктивные отношения из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Зеленский рассказал о Минских соглашениях и «мире за счет уступок»
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью германскому изданию Der Spiegel впервые рассказал о том, как он оценивал так и не воплощенные в жизнь Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе и почему, несмотря на негативное к ним отношение, все же был готов работать в так называемом Нормандском формате с участием Германии, Франции и России.
Темы Минских соглашений, заключенных в 2015 году его предшественником Петром Порошенко, Зеленский коснулся, отвечая на вопрос, не испытывает ли он давления из-за границы ради скорого установления перемирия с Россией за счет Крыма и других территориальных уступок.
«Мы все боимся войны, это инстинкт», - сказал, в частности, Зеленский. «Людям нас, украинцев, конечно, жалко, однако самое ужасное было бы, если бы война пришла к ним самим. Граждане и руководители их государств видят потенциальную угрозу для стабильности их стран, а также для их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну – если получится, то за счет других. Ни в коем случае за счет жертв в собственной стране», сказав президент Украины, отметив, что рассуждает субъективно как президент воюющей страны. «Самый простой путь закончить войну был бы передать России территории, дать ей влиять на Украину и иметь влияние внутри Украины, которое у них было годами. По этой причине и существовали Минские соглашения. Наши союзники не осудят меня, если я буду думать, что Минские соглашения были тоже своего рода уступкой».
На это журналисты Spiegel возразили, что Зеленский сам пытался выполнить их. Президент Украины так объяснил свою позицию:
«Я запрыгнул на этот поезд, который ехал в пропасть. Под поездом я понимаю соглашения в общем. Каждый пункт означает вагон, и когда ты начинаешь это анализировать, ты понимаешь: все в общем так сконструировано, что одна сторона что-то не может выполнить, а другая замораживает конфликт. Я не увидел в соглашениях желание оставить Украине ее независимость! Я понимаю их смысл так: за счет Украины хотелось немного утолить аппетит России». Зеленский при этом объяснил, почему Киев не выходил из переговорного процесса: «Откладывать – это полностью нормально для дипломатии. Никто не знает, вдруг тот, кто принимает решения, умрет, и все внезапно станет проще. Я видел в соглашениях один-единственный смысл: благодаря им была создана официальная платформа переговоров, чтобы вообще что-то разрешить», - президент Украины упомянул обмены пленными. «Но что касается Минска, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: «Таким образом мы это не сможем воплотить в жизнь»«.
Журналисты напомнили Зеленскому, что он сам встречался с Путиным в 2019 году в рамках так называемого Нормандского формата. Президент Украины подчеркнул, что сказал Путину то же самое, что и «двум другим коллегам» - что соглашения так, как они написаны, невозможно воплотить в жизнь, в том числе и из-за реальной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Так, Зеленский вспомнил, что Путин настаивал на быстром выполнении одного из пунктов соглашений - отводе войск. «Я ему разъяснил, как это происходит в реальности, и сказал, что нам при таком темпе нужно еще 20 лет. Я ему сказал, что мой отец – профессор математики, я хорошо могу считать».
- Минские соглашения были заключены в 2015 году, они предусматривали, что неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей останутся в составе Украины, однако де-факто будут под большим влиянием России и поддерживаемых ею сепаратистов.
- Украина никогда формально не отказывалась от выполнения соглашений как таковых, однако, особенно в последние годы, выступала за их уточнение или пересмотр.
- Обвинения в адрес Украины в неисполнении соглашений стали одним из предлогов для широкомасштабного российского вторжения 24 февраля.
- В последнее время представители российских властей, включая президента Владимира Путина, обвиняют страны Запада и Украину в том, что они обманули Россию и изначально не собирались выполнять Минские соглашения. Они указывают при этом на высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Они, однако, не говорили о том, что Россию нарочно обманули, а лишь констатировали, что время, прошедшее с момента заключения соглашений, позволило Украине укрепить армию.
США впервые совместно с Британией ввели санкции против хакеров из РФ
США впервые совместно с Великобританией ввели санкции против базирующейся в России группировки хакеров Trickbot. Вашингтон и Лондон утверждают, что участники группы требовали выкупы у компаний во всем мире и атаковали больницы, школы, а также другие учреждения во время пандемии коронавируса.
В составе Trickbot шесть россиян и один украинец. Они, по данным Минфина США, связаны с российскими спецслужбами. В документе также говорится, что действия группировки в 2020 году отвечали целям российских разведслужб и включали атаки на правительственные серверы США и американские компании.
Trickbot - троянская вирусная программа, созданная на основе Dyre - программы-вымогателя для кражи финансовых данных в онлайн-банкинге. Впервые программу зафиксировали 2016 году. Контролировалась она хакерами из Москвы, отмечает Голос Америки.
В разгар пандемии COVID-19 в 2020 году Trickbot атаковал больницы и медицинские центры, запустив волну атак программ-вымогателей на больницы по всей территории США.
В ходе одной из таких атак группа Trickbot взломала компьютерные сети 3 медицинских учреждений в штате Миннесота, нарушив работу их компьютерных сетей и телефонов. В итоге машины скорой помощи не могли реагировать на срочные вызовы. Члены кибергруппы Trickbot публично злорадствовали по поводу скорости, с которым им платили выкупы.
МИД Великобритании сообщил о 149 жертвах кибератак, у которых с помощью программ-вымогателей Conti и Ryuk, хакеры изъяли около 27 миллионов фунтов стерлингов (почти 33 миллиона долларов).
Второй самолет с гуманитарной помощью из Армении прибыл в Сирию
Второй самолет с гуманитарной помощью, отправленный правительством Армении, приземлился в аэропорту Алеппо, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на посольство Армении в Сирии.
Армения также направила спасательные отряды в пострадавшие от землетрясения 6 февраля Сирию и Турцию. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентами Турции и Сирии - Реджепом Эрдоганом и Башаром Асадом.
Зурабишвили назвала «необъяснимыми» заявления правящей партии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «новые послания правящей партии носят пораженческий характер» и «звучат в унисон с нарративом России».
«Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров… Я не могу найти этому объяснений», - цитирует Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в последних интервью неоднократно поддерживал восстановление авиасообщения Грузии и России. Также он заявил о том, что у России сейчас «определенное преимущество» в войне с Украиной.
«Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну) возрос», - сказал Кобахидзе в эфире Общественного вещателя.
«Например, если брать последние 1-2 недели, ни один из населенных пунктов не был взят украинской стороной, а по крайней мере за последнюю неделю российской стороной было взято до 10 населенных пунктов, что показывает, что российская сторона имеет преимущество на данном этапе. Если смотреть в целом - до войны Россия оккупировала Крым и определенную часть Донбасса, сегодня Россия оккупирует 80% Херсонщины, часть Харьковщины и 80% Запорожской области. В целом у России есть преимущество, это текущая ситуация».
Кобахидзе говорит об этом в контексте того, что Грузии надо быть особо осторожной, чтобы ее не вовлекли в военный конфликт с Россией. По его словам, освобождение Саакашвили - часть этого плана, реализацию которого не могут допустить власти Грузии.
Польша закрыла крупный пропускной пункт на границе с Беларусью
Власти Польши приняли решение закрыть контрольно-пропускной пункт «Бобровники» на границе с Беларусью. Решение начнет действовать с 10 февраля. С этого дня единственным доступным для граждан Беларуси пограничным переходом с Польшей останется переход в Бресте.
Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что решение Варшавы последовало на следующий день после вынесенного в Беларуси приговора журналисту польского происхождения Анджею Почобуту. Суд в Гродно приговорил его к восьми годам лишения свободы, заявив, что журналистские материалы Почобута якобы разжигали ненависть и подстрекали к беспорядкам.
О приостановке движения через переход «Бобровники» сообщил 9 февраля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Всего на польско-белорусской границе шесть пограничных переходов. С 10 февраля действовать будут только два из них - один для грузовиков и один для легковых автомобилей. Обычные граждане смогут воспользоваться только последним, между Брестом и Тересполем. После резкого обострения отношений между Польшей и Беларусью польские власти ранее решили приостановить работу остальных погранпереходов.
8 февраля МИД Польши вызвал временно поверенного в делах Беларуси в стране в связи с вынесенным в тот же день приговором Почобуту. Варшава назвала процесс политически мотивированным и охарактеризовала его как доказательство антипольской деятельности властей Беларуси. Каминьский сегодня же написал, что против причастных к преследованию журналиста будут введены санкции. О том, связано ли закрытие погранперехода с делом Почобута, он не упомянул.
МИД Грузии: подтверждена гибель трех граждан в Турции
МИД Грузии сообщил, что на данный момент подтверждена гибель троих граждан страны во время землетрясения в Турции, посольство пытается выяснить судьбу еще двух человек.
Двух граждан Грузии ищут под завалами в городах Газиантеп и Искендерун.
Грузинская дипмиссия в Турции работает в чрезвычайном режиме, находясь на постоянной связи с Центром по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD).
На горячие линии посольства поступило более тысячи обращений от граждан Грузии. На связь из зоны бедствия не могли выйти десятки граждан Грузии в Турции, большинство из них были обнаружены, состояние удовлетворительное.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», посольство работает над поиском способов безопасной эвакуации граждан Грузии из зоны бедствия и оказания им помощи. В той части Турции, которая пострадала от землетрясения, по-прежнему затруднено свободное передвижение, на автомобильных дорогах ведутся восстановительные работы, пока свободно пропускаются только спасательные колонны и машины с гуманитарной помощью.
Армянские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в Алеппо и Адыямане
Армянские гражданские поисково-спасательные команды, вылетевшие 8 февраля спецрейсом в Турцию и Сирию, продолжают работы в городах Адыяман (Турция) и Алеппо (Сирия).
По сообщению Спасательной службы МВД Республики Армения, в Адыямане развернута база дислокации армянской команды и на различных участках проводятся поисково-спасательные работы.
На четырех участках в Алеппо спасатели провели оценку ситуации, а на одном участке поисковые работы продолжаются в две смены. К работам также привлечена кинологическая группа со специально обученной собакой, пишет Радио Азатутюн.
Государство выплатит экс-мэру Тбилиси 10 тысяч евро – решение ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск «Угулава против Грузии» – Страсбургский суд обязал государство выплатить грузинскому оппозиционеру, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава 10 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, Европейский суд установил, что содержание Гиги Угулава под стражей после истечения 9-месячного срока предварительного заключения в июле 2014 года являлось нарушением Европейской конвенции по правам человека. Угулава находился в предварительном заключении 14 месяцев.
Минюст Грузии сегодня выступил со специальным заявлением, в котором отмечает, что Страсбургский суд не нашел политических мотивов в уголовном преследовании Угулава, а выявил только процессуальные нарушения.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что после смены власти в Грузии Угулава обвинили в нецелевой трате государственных средств в период его работы на посту мэра Тбилиси.
В мае 2020 года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании Гиги Угулава в рамках договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой при посредничестве послов США и стран ЕС.
Чат-бот Bard ошибся и обвалил акции материнской компании Google
Корпорация Google презентовала поиск с чат-ботом Bard на основе искусственного интеллекта. Он ошибся, отвечая на вопрос.
Акции Alphabet – материнской компании Google – подешевели на фоне опасений, не проигрывает ли теперь она своему конкуренту Microsoft.
Первым внимание на ошибку обратило агентство Reuters. В презентационном ролике у чат-бота Bard спрашивают: «О каких новых открытиях космического телескопа «Джеймс Уэбб» можно рассказать своему девятилетнему ребёнку?» Среди прочего Bard отвечает, что с помощью телескопа получили первые снимки планет за пределами Солнечной системы. Однако это не так: первые снимки экзопланет были сделаны телескопом VLT ещё в 2004 году, что подтверждает НАСА.
Корпорация признала ошибку и заявила, что Bard выпущен пока только для тестировщиков и не доступен для всех пользователей.
Google провёл презентацию своего поисковика с Bard на следующий день после аналогичного мероприятия Microsoft, который объявил о запуске публичной версии своей поисковой системы Bing с функциями ChatGPT. В отличие от конкурента, Google не уточнил, когда и как он интегрирует Bard в свой поисковик.
После ошибки из-за опасений инвесторов, что компания Alphabet может проиграть в этой борьбе своему сопернику, её акции подешевели на сто миллиардов долларов. К окончанию торгов их стоимость почти полностью восстановилась.
- Поисковик на основе искусственного интеллекта выдаёт результаты на простом языке, а не в виде списка ссылок, что позволяет быстрее и эффективнее просматривать сайты. ChatGPT, число пользователей которого оценивается уже в сто миллионов, может писать код, стихи и даже научные работы.
По вопросу авиасообщения к России обратилась Грузия – сенатор
Грузия сама обратилась к России по вопросу возобновления авиасообщения, говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
«Несколько недель назад Грузия обратилась по вопросу восстановления полетов самолетов «Аэрофлота». Тут же выступила президент Грузии, которая является гражданкой Франции, она оттуда приехала. Хотя эту тему поддержала правящая в Грузии партия, президент Грузии сказала «нет, ни в коем случае этого допускать нельзя». А что в этом плохого? Много грузин работает в России, у них большие связи родственные, они с большим удовольствием приезжают сюда, наши туда туристы тоже ездили», – сказал Джабаров.
Говоря о теме авиасообщения, российский политик сказал, что в дела Грузии «нагло вмешивается» Евросоюз.
«Можете себе представить, чтобы Россия или Евразийский экономический совет обратились к какой-нибудь стране и сказали: вы не должны дружить с американцами или не должны дружить с британцами. Это смешно, а они считают это возможным», – отметил Джабаров.
- Грузия официально не обращалась к России по вопросу возобновления авиасообщения. Однако бывший гендиректор авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия сказал, что отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину от имени грузинского народа с просьбой восстановить авиасообщение.
- Ранее Бокерия принял участие в форуме «Российско-грузинские отношения: перспективы их развития», организаторами которого выступили комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ и грузинская Общественная организация «Солидарность во имя мира». Участники встречи обсудили вопрос отмены визового режима для граждан Грузии, восстановления прямых авиарейсов, тему развития экономических отношений между Россией и Грузией.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
Зеленский выступил в Европарламенте и принял участие в саммите ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения.
«Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира», – сказал Зеленский, чьё появление встретили долгой овацией. Некоторые из европейских законодателей пришли на заседание в синих и жёлтых цветах украинского флага.
Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал «Настоящее время».
Позднее 9 февраля украинский лидер присоединился в бельгийской столице к участникам саммита Евросоюза - в качестве почётного гостя.
Позднее 9 февраля украинский лидер примет в бельгийской столице участие в саммите Евросоюза – в качестве почётного гостя.
В своём выступлении на саммите ЕС Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, а также против компаний, участвующих в производстве ракет и беспилотников. Глава Евросовета Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что у лидеров ЕС есть «политическая воля» для того, чтобы привлечь виновных в развязывании войны против Украины к ответственности.
В Брюссель президент Украины прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции, а также Германии. Цель нынешней поездки Владимира Зеленского - добиться от партнёров в Европе ещё больших поставок вооружений Украине.
Председатель Европарламента Роберта Метсола в четверг заявила, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности.
«Государства ЕС должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага поставку систем, необходимых вам для защиты свободы. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, и эта угроза реальна», – подчеркнула Метсола перед началом выступления Владимира Зеленского.
Сам президент Украины в четверг отметил, что есть некие «позитивные сигналы» от партнёров по вопросу предоставления истребителей, однако сказал, что не будет раскрывать карты. Формального обещания предоставить Украине боевые самолёты пока не дала ни одна страна, хотя, в частности, Великобритания и Польша заявляют о том, что это может быть возможным.
Несмотря на то, что президент Украины вряд ли прямо сейчас получит обещания о немедленном наращивании военной помощи, визит даст ему возможность побеседовать со всеми лидерами 27-ми стран Европейского Союза и руководством блока, отмечает Associated Press. Присутствие Зеленского на саммите в Брюсселе станет «сигналом европейской солидарности», - сказал накануне канцлер Германии Олаф Шольц.
В Абхазии заявили о возможной угрозе диверсий против энергообъектов
Власти самопровозглашенной республики Абхазия проверяют информацию о возможной угрозе диверсий. Об этом говорится в совместном заявлении абхазских ведомств – МВД и СГБ.
«Служба государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Министерством внутренних дел Республики Абхазия проводит комплекс оперативно – розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной угрозе диверсий в отношении объектов жизнедеятельности и энергетической инфраструктуры Республики», – сказано в заявлении.
В декабре 2022 года в абхазской СГБ заявили, что проверяют информацию о возможной террористической угрозе. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, «не поддаваться на провокации и проявлять бдительность».
При этом в абхазских телеграм-каналах появилось анонимное сообщение о террористической угрозе, в котором говорилось о том, что «кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии».
Позже стало известно о задержании в Абхазии сотрудника министерства обороны. Военнослужащего обвинили в незаконном хранении незарегистрированного оружия, но некоторые СМИ связали задержание с заявлением абхазской СГБ о возможной террористической угрозе.
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