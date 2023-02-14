Украинские и российские футболисты подрались в турецком отеле. ВИДЕО

В турецком отеле Royal Seginus накануне, 13 февраля произошла драка между футболистами украинского клуба «Минай» и российской команды «Шинник». Информацию о драке в комментарии «Суспільному» подтвердили в пресс-службе закарпатского футбольного клуба.

Видео одного из эпизодов потасовки опубликовал телеграм-канал «Бомбардир».



Российские СМИ обвинили в провокации украинских футболистов, которые «подошли к начальнику команды «Шинник» и стали требовать от него спеть украинский гимн и кричать лозунги, которые в России признаны националистическими».

Украинская сторона утверждает, что к конфликту привела бытовая ситуация.

«Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля. Россиянин был навеселе и откровенно хамил. Он не стал просить прощения и его избил футболист «Миная»… Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителям «Миная». И этот разговор опять же привел к драке. Победа «Миная»! Драка происходила под музыку «Допоможе ЗСУ»! Утром в отеле на лицах россиян видны следы вчерашнего боя», — написал в Twitter журналист Роман Бебех.

На драку отреагировал в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, который поздравил игроков «Миная» с «победой в кулачных боях».

«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, в котором произошла драка между футболистами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.