Участник августовской войны принес российской команде бронзу Паралимпиады

Лица, связанные с российской частной военной компанией (т.н. «ЧВК Вагнера»), не находятся в Грузии, – заявляют в Службе госбезопасности страны.

Ранее портал Inform Napalm, а затем и грузинские СМИ сообщили, что экс-военный 3-й бригады ГРУ России (ГУ ГШ ВС РФ) Кирилл Кривко, который участвовал в войне против Украины под прикрытием «ЧВК Вагнера», в 2015 году взял фамилию жены – Алёшечкин, чтобы свободно попасть в Грузию и путешествовать в другие страны.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов в конце июня написал в Facebook, что Кирилл Алёшечкин в августе 2019 года и в июле 2020 года «насладился радушием Грузии, активно освещая свои поездки в соцсетях».

«Абсолютно спокойно, даже не переживая быть задержанным и экстрадированным в Украину. Ну не числится он в розыске по линии СБУ, ни по фамилии Кривко, ни по фамилии Алешечкин! Откуда грузинским спецслужбам знать, что на руках этого ур@да кровь украинских защитников Луганского аэропорта. И таких как Кривко-Алешечкин среди наемников ЧВК «Вагнер» десятки, абсолютно спокойно путешествующих по Европе и Азии», – написал Гуськов.

Руководитель аналитической службы СГБ Грузии Георгий Сабедашвили сегодня подтвердил, что ведомство получило информацию о лице, связанном с «ЧВК Вагнера» в 2019 году, он уже покинул территорию страны.

«Лицам, связанным с данной группировкой, удается проникнуть не только на территорию Грузии, но и в различные страны мира», – отметил Сабедашвили.

В СГБ также говорят, что компания, связанная с именем Кривко, не функционирует на территории Грузии и распространенная СМИ информация о бизнес-деятельности россиянина не соответствует действительности. Ведомство также прокомментировало сообщение о том, что с российской частной военной компанией могут быть связаны граждане Грузии, проживающие в самопровозглашенной республике Абхазия.

«Однозначно заявляем, что большая часть указанных лиц связана с оккупационным режимом Абхазии и они не находятся на территории, подконтрольной властям Грузии. Те лица, которые не связаны с абхазским оккупационным режимом и, возможно, являются гражданами Грузии, в течение 10 лет не были зафиксированы на территории, подконтрольной властям Грузии», – заявил Георгий Сабедашвили.

Он отметил, что если лица, связанные с «ЧВК Вагнера», будут зафиксированы на территории страны, будут приняты меры, предусмотренные законодательством Грузии.