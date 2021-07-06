У здания парламента Грузии сегодня пройдёт акция «За свободу»

Часть оппозиционных сил планирует провести сегодня молчаливую акцию протеста у здания парламента Грузии. Организатор акции – лидер партии «Гирчи – Больше Свободы» Зураб Джапаридзе.

«Если вы и вправду что-либо хотите в этой жизни, если и вправду любите собственных детей, возвысьте голос! Выходите сегодня в 20:00 на Руставели и встаньте молча», – заявил он в ходе видеообращения.

Политик говорит, что развернувшиеся вчера в Тбилиси события – катастрофа для страны, – пишет «Интерпрессньюс».

«Случившееся вчера – это не простое, маленькое событие, на которое можно закрыть глаза. То, что произошло вчера – это была катастрофа для этой страны! Это была хорошо организованная, хорошо спланированная спецоперация. Это темнота, препятствующая поступательному движению страны. Я везде столкнулся с этой темнотой, как со стеной. Не имеет никакого значения, какой партии симпатизируешь, они обычные темные люди, масса «зомби», которых вырастили, чтобы использовать в такое время», – говорит он.

Джапаридзе отметил, что на акции не будет «ни микрофонов, ни шума, ни музыки».

Представители радикальных, ультраконсервативных групп уже заявили о необходимости собраться на проспекте Руставели на контракцию.