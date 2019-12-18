Bild: после убийства Хангошвили из Германии выслали офицера ГРУ

Один из российских дипломатов, высланных из Германии после убийства Зелимхана Хангошвили, заместитель главного военного атташе, офицер ГРУ Евгений Суцкий. Об этом говорится в совместном расследовании немецкого таблоида Bild и международной группыBellingcat.

Имя второго высланного российского дипломата пока не сообщалось. О том, что оба россиянина могут работать на ГРУ, ранее писали Suddeutsche Zeitung и Der Spiegel.

Спецслужбы Германии вели наблюдение за Суцким с 2019 года. По данным авторов расследования, он мог вербовать германских политиков для продвижения интересов российского газопровода "Северный поток - 2".

Политический редактор Bild Юлиан Репке опубликовал фотографии Суцкого. На одной из них, как утверждает Репке,офицер ГРУ учит детей дипломатов в школе при российском посольстве в Берлине. При этом, как отметил журналист, после высылки дипломатов с сайта посольства пропало сообщение о предстоящей лекции Суцкого.

Евгений Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково в Ростовской области. В 2005 году он поступил в Горный университет в Москве, в 2008-м перешел в академию российской военной службы. В 2017 году он вместе с женой, которую также подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, и двумя детьми переехал в Берлин. Там он работал заместителем главного военного атташе в российском посольстве.

23 августа в Берлине был убит уроженец Грузии Зелимхан Хангошвили, , который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов​, сражавшихся против российских войск.

Власти ФРГ подозревают в убийстве гражданина России, МИД Германии сообщил о высылке двух российских дипломатов. Россия ответила зеркально.

Согласно данным расследования Bellingcat, Der Spiegel и российского сайта The Insider, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал в нескольких заказных убийствах. Расследователи идентифицировали его как Вадима Красикова.

Связаны ли с убийством Хангошвили высланные из Германии российские дипломаты, неизвестно.