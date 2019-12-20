Грузия намерена мобилизовать международных партнеров в связи с делом Гаприндашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела срочную встречу с представителями дипкорпуса, аккредитованными в Грузии, в связи с осуждением в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. Она призвала международное сообщество приложить больше усилий, чтобы он встретил новый год с семьей.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе отметил, что незаконное решение оставить грузинского врача в заключении ухудшает и без того тяжелую гуманитарную ситуация, создавшуюся на месте и целенаправленно мешает любому мирному переговорному процессу.

По словам Абашидзе, Грузия продолжит мобилизацию международных партнеров и приложит максимум усилий, чтобы Важа Гаприндашвили поскорее вернулся в семью:

«У меня нет слов, чтобы выразить, что чувствую в эти минуты. Несмотря на беспрецедентную поддержку международного сообщества и неоднократные призывы, Важа Гаприндашвили остается в заключении… Не говорю уже о членах семьи господина Гаприндашвили. Не осталось ни одного двустороннего или многостороннего формата, международной организации, где бы мы ни ставили вопрос незамедлительного освобождения Важи Гаприндашвили. Мы услышали обнадеживающие заявления и со стороны официального представителя России. К сожалению, итог пока такой – достаточно драматичный», - заявил Абашидзе.

Со специальным заявлением в связи с осуждением грузинского врача Важи Гаприндашвили выступило и СГБ Грузии:

«Незаконный арест Важи Гаприндашвили является частью незаконной политики, за которую полную ответственность несет оккупационный режим. Указанное решение еще раз показывает тяжелую ситуацию с нарушением фундаментальных прав человека в оккупированном регионе и тяжелую ситуацию, создавшуюся на месте с точки зрения безопасности», - говорится в заявлении.

Напомним, Ленингорский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения, признав его виновным в незаконном пересечении де-факто границы.