Лицам, задержанным по делу о попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, предъявлено обвинение. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД Грузии. По их же информации, обвинение в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, кроме Т.Г. предъявлено еще одному лицу.

«По факту попытки умышленного убийства Цотне Гамсахурдия квалификация уточнена двоим из задержанных: Т.Г. 1991 года рождения и Г.С. 1991 года рождения. Их вина отягчена. Обвинения им предъявлены по подпункту «д» статьи 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц). Еще трем лицам: Т.К. 1990 года рождения, П.К. 1982 года рождения и К.Ч. 1973 года рождения предъявлено обвинение по 3-й части статьи 376 УК Грузии, что подразумевает несообщение об особо тяжком преступлении», - говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел.

По их же сообщению, МВД продолжает расследование.