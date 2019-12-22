Мдинарадзе: «Грузинская мечта» не имеет отношения к группе, о которой говорится в заявлении Facebook

По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, партия «Грузинская мечта» и ее менеджмент не имеют никакого отношения - ни на официальном (формальном) уровне, ни на неофициальном, к группе, о которой говорится в официальном заявлении Facebook.

Мамука Мдинарадзе прокомментировал удаление неаутентичных учетных записей из Facebook, созданных в Грузии, постом в социальной сети. При этом Мдинарадзе пишет, что, по всей видимости, большинство аннулированных аккаунтов выражали поддержку власти.

«Видно, что большинство удаленных учетных записей поддерживали власти или распространяли негативную информацию о «Национальном движении» и его звеньях (что в принципе не представляет большого труда и не нуждается во лжи). В заявлении Facebook не говорится ни слова об антизападной или антиамериканской кампании, как это тиражируют «националы».

«Национальное движение» и его звенья на фоне последних событий внутри страны потерпели полное фиаско, потеряли сторонников, которые у них до сих пор оставались. После того, в последние несколько недель они истерически, персонально пишут негативную и ложную информацию с просьбами к конкретным представителям наших стран-партнеров, чтобы те сделали негативные комментарии о грузинских властях. В последние дни мы можем вспомнить одно или два таких заявления, отличающихся от заявлений западного официоза.

Кроме того, в последние недели весь их партийный актив (с их ботами-троллями и фейк-страницами) истерически делают репорты обо всех пользователях и страницах в Facebook, которые выражают поддержку правящим кругам и негативно пишут о «Национальном движении». Доказательством этому является то, что Facebook не удалил ни одного бота, фейк-страницу или фальшивый аккаунт «Национального движения», которые открыто занимаются дезинформацией и тиражируют язык ненависти», - пишет Мамука Мдинарадзе в социальной сети.

Как сообщает Общественный вещатель Грузии, социальная сеть Facebook удалила со своей платформы и Instagram в общей сложности 418 неаутентичных учетных записей, созданных в Грузии. Согласно заявлению Facebook, речь идет о фальшивых учетных записях, группах и страницах, которые в тесной координации друг с другом, пытались ввести в заблуждение местную аудиторию.