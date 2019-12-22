Крупный природный пожар произошел близ высокогорного села в Абхазии

Facebook удалил 418 аккаунтов из Грузии в связи со «скоординированным недостоверным поведением» – все они занимались тем, что критиковали оппозицию и гражданских активистов. Об этом говорится в заявлении главы политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. В перечне значатся 39 учетных записей, 344 страницы и 13 групп, существовавших в Facebook, а также 22 профиля в Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году).

«Эти страницы подражали новостным организациям, политическим партиям, общественным деятелям, группам активистов и СМИ. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали сообщения о внутренних новостях и политических проблемах. Они освещали деятельность правительства и государственных чиновников, занимались критикой оппозиции и активистов местных организаций», - говорится в заявлении.

Глейхер отмечает, что «несмотря на то, что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность», анализ связал их с грузинским рекламным агентством Panda и правительством, возглавляемым партией «Грузинская мечта». Согласно раскрытым данным, почти 442,3 тысячи учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 51 тысячи учетных записей присоединились к одной из этих групп, а за новостями указанных профилей в Instagram следили 2,1 тысячи человек. На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram было потрачено около 316 тысяч долларов.

Вторая группа удаленных аккаунтов находилась в США и Вьетнаме. Она была нацелена на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках. Администрация социальных сетей отмечает, что, как и в случае с грузинскими страницами, эти аккаунты пытались «ввести в заблуждение» пользователей.

Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.

Регулярными блокировки фейковых аккаунтов стали в сентябре 2017 года. Согласно официальным данным, с апреля по сентябрь текущего года сотрудники американской корпорации удалили около 3,2 миллиарда фальшивых учетных записей в Facebook.