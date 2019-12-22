NASA и Boeing вернули на Землю корабль, отправленный не на ту орбиту

Американский космический корабль «Старлайнер» (Starliner) вернулся на Землю. Он приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Агентство NASA вело прямую трансляцию.

«Старлайнер», на борту которого не было людей, должен был провести неделю на МКС. Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя, запуск которой был проведен 20 декабря, двигатели корабля не заработали. Это не позволило ему достичь нужной высоты и выйти на заданную орбиту.

На МКС «Старлайнер» вез 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози.​ Ожидается, что корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.

По заявлению NASA и Boeing, в будущем планируется еще один запуск этого же корабля. Точная дата неизвестна.

Запуск «Старлайнер» на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая соревнуется с компанией Илона Маска SpaceX. Пилотируемые космические корабли, разрабатываемые частными компаниями, будут доставлять экипажи на Международную космическую станцию. Они должны сменить российские «Союзы», разработанные в 60-е годы XX века и остающиеся ныне единственным видом транспорта для доставки человека в космос.