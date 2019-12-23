Югоосетинский Минстрой рассказал о планах по реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы

В рамках Инвестиционной программы на 2020-2022 гг. в Южной Осетии реконструируют два старых моста и построят новый.

Как рассказала агентству «Рес» пресс-секретарь Минстроя самопровозглашенной республики Алена Тедеева, под реконструкцию попадет каменный мост через реку Лиахва на улице 13 Коммунаров в Цхинвали.

«Протяженность реконструируемого моста - 44 м. Мост будет расширен, его исторический облик будет сохранен. На реконструкцию в инвестпрограмме заложено около 147 млн руб. Реконструкция и сдача моста запланирована на 2021 год», - рассказала Тедеева.

Кроме этого, по ее словам, построят мостовой переход на автодороге Гуфта-Квайса. «Его протяженность 60 м. К строительству этого моста приступят в 2022 году. Стоимость проекта около 147 млн руб», - отметила она.

Еще одна реконструкция моста планируется в Дзауском районе. Тедеева подчеркнула, что мостовой переход ведет в село Бузала и находится в аварийном состоянии. На реконструкцию этого моста, по ее словам, заложено около 115,5 млн руб. Общая протяженность работ составит 92 м. Строительство этого моста также запланировано на 2021 год.

В рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы запланирована реконструкция старого здания родильного дома - оно высвобождается после завершения в текущем году строительства нового современного роддома. Алена Тедеева отметила, что здание капитально отремонтируют, и там разместится аппарат Министерства здравоохранения республики.

"Реконструкцией здания старого родильного дома будет завершен единый контур медицинского кластера. На ремонт объекта в инвестиционной программе заложено более 80 млн руб. Реконструкция и сдача объекта планируется в 2022 году», - рассказала Тедеева.

Она добавила, что помимо этого, капитально отремонтируют старое здание прачечной на территории республиканской больницы.

«Его переквалифицируют под центр наркологии и психиатрии. Там будут созданы все необходимые условия для оказания неотложной помощи больным с психоневрологическими заболеваниями», - отметила она.

Тедеева добавила, что к ремонту здания также приступят в 2022 году. На ремонт в инвестпрограмме заложено около 20,6 млн руб.