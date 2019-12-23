Югоосетинский Минстрой рассказал о планах по реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы

В рамках Инвестиционной программы на 2020-2022 гг. в Южной Осетии реконструируют два старых моста и построят новый.
Как рассказала агентству «Рес» пресс-секретарь Минстроя самопровозглашенной республики Алена Тедеева, под реконструкцию попадет каменный мост через реку Лиахва на улице 13 Коммунаров в Цхинвали.
«Протяженность реконструируемого моста - 44 м. Мост будет расширен, его исторический облик будет сохранен. На реконструкцию в инвестпрограмме заложено около 147 млн руб. Реконструкция и сдача моста запланирована на 2021 год», - рассказала Тедеева.
Кроме этого, по ее словам, построят мостовой переход на автодороге Гуфта-Квайса. «Его протяженность 60 м. К строительству этого моста приступят в 2022 году. Стоимость проекта около 147 млн руб», - отметила она.
Еще одна реконструкция моста планируется в Дзауском районе. Тедеева подчеркнула, что мостовой переход ведет в село Бузала и находится в аварийном состоянии. На реконструкцию этого моста, по ее словам, заложено около 115,5 млн руб. Общая протяженность работ составит 92 м. Строительство этого моста также запланировано на 2021 год.
В рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы запланирована реконструкция старого здания родильного дома - оно высвобождается после завершения в текущем году строительства нового современного роддома. Алена Тедеева отметила, что здание капитально отремонтируют, и там разместится аппарат Министерства здравоохранения республики.
"Реконструкцией здания старого родильного дома будет завершен единый контур медицинского кластера. На ремонт объекта в инвестиционной программе заложено более 80 млн руб. Реконструкция и сдача объекта планируется в 2022 году», - рассказала Тедеева.
Она добавила, что помимо этого, капитально отремонтируют старое здание прачечной на территории республиканской больницы.
«Его переквалифицируют под центр наркологии и психиатрии. Там будут созданы все необходимые условия для оказания неотложной помощи больным с психоневрологическими заболеваниями», - отметила она.
Тедеева добавила, что к ремонту здания также приступят в 2022 году. На ремонт в инвестпрограмме заложено около 20,6 млн руб.
Пётр Порошенко, бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" высказался за санкции против украинских компаний, которые достигли соглашения с "Газпромом" о поставках газа с 1 января. Порошенко представил свою позицию в интервью украинскому телеканалу.
По его словам, пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок. Бывший президент Украины назвал подписанные контракты не "коммерческими", а "политическими". Интервью опубликовано в Facebook.
Россия, по оценке Порошенко, продает газ "пятой колонне", чтобы доходы использовались для финансирования промосковских партий и подрыва украинской государственности.
Порошенко также осудил отказ Украины от исков к "Газпрому". Он подчеркнул, что речь идёт о миллиардах долларов, которые должны поступить украинской компании "Нафтогаз".
21 декабря в СМИ появились сообщения о том, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить пятилетний транзитный договор о прокачке 65 миллимрдов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Одновременно, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина отказывается от новых исков к "Газпрому".
Как сообщает ТАСС, с ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.
Президент Афганистана Ашраф Гани, по всей вероятности, получит мандат главы государства по результатам второго тура президентских выборов. При подсчете голосов, как официально объявила Независимая избирательная комиссия, он набрал более пятидесяти с половиной процентов голосов.
Оглашение результатов президентских выборов неоднократно переносилось в связи с техническими трудностями при подсчетах. США и ООН приветствовали объявление предварительных результатов голосования на выборах президента Афганистана.
Соперник Ашрафа Гани, глава исполнительной власти в Афганистане Абдулла Абдулла, получил 39,5 процента, таковы предварительные данные, которые, как заявили в Избиркоме, могут измениться.
Представитель Гани приветствовал объявленные результаты. Пресс-секретарь Абдуллы выразил несогласие с результатами предварительного подсчёта бюллетеней.
Ранее тысячи сторонников Абдуллы проводили в Кабуле акции протеста, заявляя, что бюллетени были сфальсифицированы в ходе сомнительного подсчета в пользу Гани.
В случае подтверждения предварительных результатов и сохранения за Ашрафом Гани поста главы государства, это даст ему право настаивать на своей ведущей роли в переговорах с представителями талибов. До настоящего времени Гани и его правительство не участвовали в прямых переговорах с талибами, которые велись представителями США.
В политсовет политической организации «Лело для Грузии» войдут 17 членов. Их на сегодняшнем съезде представил учредитель партии Мамука Хазарадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Членами политсовета «Лело для Грузии» будут: бизнесмен Каха Хазарадзе; директор Литературного музея, профессор Университета Ильи Лаша Бакрадзе; юрист Саба Буадзе; доктор филологии Медея Метревели; доктор политической теории Григол Гегелия; доктор исторических наук Сосо (Малхаз) Вахтангишвили; юрист, правозащитница Анна Нацвлишвили; магистр социального администрирования Тамаз Датунашвили; правовед, депутат парламента Грузии и сакребуло Тбилиси двух созывов Мамука Кацитадзе; юрист Каха Кожоридзе; доктор искусствоведения Тамар Шавгулидзе; бизнесмен Гия Мордехашвили; юрист публичного права Ираклий Купрадзе; юрист, председатель парламента 8-го созыва Давид Усупашвили; филолог, депутат парламента трех созывов Пикрия Чихрадзе; специалист по компьютерной инженерии, бывший исполнительный директор Кавказского дома Георгий Канашвили; бизнесмен Бадри Джапаридзе.
В ходе сегодняшнего учредительного съезда в выставочном павильоне «Экспо-Джорджия» собравшимся были представлены устав и логотип партии. Делегаты, прибывшие из различных регионов Грузии, избрали председателем партии Мамуку Хазарадзе и генеральным секретарем Бадри Джапаридзе.
В качестве меры пресечения четырем лицам, задержанным по обвинению в попытке убийства Цотне Гамсахурдия и несообщении о преступлении, избрано заключение, Торнике Кватадзе, задержанного за несообщение о преступлении, суд оставил без меры пресечения. По информации «ИнтерпрессНьюс», такое решение приняла судья Нато Худжадзе.
Накануне, 21 декабря, Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили – обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. Следующее заседание суда состоится 12 февраля.
«Никакого умышленного преступления не было, Цотне совершенно без причины ударил меня рукой, я вытащил нож и тоже ударил», - заявил задержанный по обвинению в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия Георгий Сологашвили на судебном процессе, где обсуждается вопрос меры пресечения.
Как отмечает обвиняемый, размолвка началась за столом. «Мы пили вино и у нас произошла размолвка. Цотне ударил меня рукой, и я достал нож и также ударил, я виноват и сознаюсь, не было никакого умышленного преступления, Цотне меня ударил совершенно без причины, я достал нож и тоже ударил», - заявил Сологашвили.
Сегодня, 22 декабря, в Тбилисском городском суде обсуждается вопрос меры пресечения в отношении задержанных по данному делу. Накануне задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгия Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили – обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Я ударил ножом, все невиновны», - заявил на судебном процессе заявил Георгий Сологашвили, обвиняемый в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия. Об этом он заявил в ходе процесса, после того, как представил свою личность. Однако судья Нато Худжадзе пояснила, что он сможет сказать об этом позже. Примечательно, что защита и обвинение пояснили, что между сторонами не ведутся переговоры о процессуальном соглашении.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», в Тбилисском городском суде обсуждается вопрос меры пресечения в отношении задержанных по данному делу.
Накануне, 21 декабря, задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили - обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. По обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной группой лиц, обвиняются два лица, за несообщение о преступлении – три.
Американский космический корабль «Старлайнер» (Starliner) вернулся на Землю. Он приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Агентство NASA вело прямую трансляцию.
«Старлайнер», на борту которого не было людей, должен был провести неделю на МКС. Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя, запуск которой был проведен 20 декабря, двигатели корабля не заработали. Это не позволило ему достичь нужной высоты и выйти на заданную орбиту.
На МКС «Старлайнер» вез 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози. Ожидается, что корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.
По заявлению NASA и Boeing, в будущем планируется еще один запуск этого же корабля. Точная дата неизвестна.
Запуск «Старлайнер» на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая соревнуется с компанией Илона Маска SpaceX. Пилотируемые космические корабли, разрабатываемые частными компаниями, будут доставлять экипажи на Международную космическую станцию. Они должны сменить российские «Союзы», разработанные в 60-е годы XX века и остающиеся ныне единственным видом транспорта для доставки человека в космос.
«Думаем, «Лело для Грузии» это та сила, которая сможет раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду», - заявил журналистам член партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.
Он отметил, что к созданию партии подтолкнула создавшаяся в стране ситуация. «Это единство создано с одной целью - изменить политическую реальность в Грузии. У нас двухполюсная система, основанная на взаимной ненависти и взаимной вражде. Мы хотим внести и установить новый стандарт, основанный, в первую очередь, на интересах страны, верховенстве закона, профессионализме. Исходя из этого, у нас будет огромная перспектива.
Толчком к созданию партии является ситуация в стране. Когда в стране бесперспективность и безнадежность, необходимо появление новой силы, которая вернет нашему населению веру в будущее страны. Думаем, «Лело для Грузии» это та сила и она объединяет те человеческие ресурсы, которые смогут раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду», - заявил Джапаридзе.
«Вместе против одного», - под таким названием в Батуми началась протестная акция-шествие, организованная Объединенной оппозицией. Ее участники собрались в парке 6 мая, откуда направились шествием к мэрии Батуми. К участникам акции присоединилась члены партии «Европейская Грузия», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Главное требование участников акции - проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе. Как заявляют оппозиционные лидеры, если «Грузинская мечта» не пойдет на уступку, то протест будет более масштабным и всеобъемлющим.
На акции присутствуют члены политических партий из числа как парламентской, так и непарламентской оппозиции. Это вторая региональная акция, организованная Объединенной оппозицией, лидеры которой заявляют, что акции пройдут во всех городах Грузии.
МИД Польши заявил, что российские власти искажают картину Второй мировой войны. Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало высказывание Владимира Путина.
Президент России заявил ранее, что Советский Союз был последним, кто подписал с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Путин также отметил, что «Польша приняла участие в разделе Чехословакии».
Слова Путина, по мнению польского МИДа, «подрывают совместную работу польских и российских экспертов», призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.
На заявление Варшавы отреагировал российский МИД. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что власти Польши сами подрывают двусторонние отношения и работу экспертов. Она уверена, что у Варшавы агрессивная риторика, и снос советских памятников является этому прямым доказательством.
На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин изложил свое видение исторических событий. Он заявил, что к 75-летию Победы напишет статью о причинах Второй мировой войны и политике СССР в предвоенной Европе.
В сентябре Польша не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Основано новое политическое объединение «Лело для Грузии». Председателем политической партии будет Мамука Хазарадзе, генеральным секретарем - Бадри Джапаридзе. Основателями партии также являются члены «Движения строительства» и «Новых правых». Партия «Новые правые» прекращает существование и ее лидеры становятся членами партии «Лело для Грузии».
Члены новой партии говорят, что они не против политических блоков, однако объединением под куполом одной партии означает, что объединение вокруг одной идеи не будет временным. Как говорят члены «Лело для Грузии», их цель - победа на грядущих парламентских выборах и укомплектование правительства.
Съезд новоявленной партии «Лело для Грузии» проходит в 11-м павильоне «Экспо-Джорджия», сообщает Общественный вещатель.
В порт Санкт-Петербурга доставили крупную партию ядерных отходов из Германии.
В российском отделении Greenpeace заявляют, что на судне «Михаил Дудин» находится около 600 тонн урановых «хвостов». За их разгрузкой пригласили наблюдать депутатов Законодательного собрания Петербурга – таким образом, власти захотели продемонстрировать ее безопасность. В Greenpeace выразили сомнения относительно безопасности процедуры.
Конечный пункт партии ядерных отходов – город Новоуральск Свердловской области. Туда ее отправят поездом.
В 2019 году западноевропейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики, которая базируется в городе Гронау. Первую партию судно «Михаил Дудин» доставило в Санкт-Петербург в ноябре. Ее разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более четырех тысяч человек.
В ближайшие три года в Россию планируют отправить 12 тысяч тонн урановых «хвостов». По данным Greenpeace, в России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн ядерных отходов, все они хранятся под открытым небом.
В декабре в Санкт-Петербурге прошли несколько акций против ввоза радиоактивных грузов. Полиция задержала одного из их организаторов – эксперта российского отделения Greenpeace Рашида Алимова. Его обвинили в «самовольном занятии земельного участка». Согласно протоколу, во время акции протеста на Невском проспекте Алимов разместил на площади в 15 квадратных метров инсталляцию из металлических бочек, имитирующих емкости с ядерными отходами.
Также неизвестные разбили окна офиса еще одного организатора пикетов против ввоза урановых «хвостов» – Михаила Павлова.
«Мы продолжим очень серьезную работу и борьбу для вывода этой страны из тупика», - заявил лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили «ИнтерпрессНьюс». Как отметил Усупашвили, «Движение строительства» в лице «Лело», «Новых правых» и других граждан нашло тех людей, которых искало в течение двух лет.
«Движение строительства» продолжит существовать как общественное объединение. Нами было громко объявлено, что мы желаем соучреждения серьезной политической силы, и сегодня именно это событие. В лице «Лело», «Новых правых» и других граждан мы нашли тех людей, которых ждали и искали в течение двух лет. Объединенные как одна организация мы продолжим очень серьезно работать и бороться для того, чтобы вывести эту страну из тупика и поставить ее на правильный путь», - заявил Усупашвили.
В Татарстане в селе Новотроицкое Росгвардия провела учения по разгону митингов с участием девятиклассников местной средней школы.
На видео, снятом очевидцами из здания школы, ученики изображают «участников несанкционированной акции», нападая на полицейских в полной экипировке. Отразив атаку, сотрудники Росгвардии выстраиваются в ряд и, прикрываясь щитами, сами идут в атаку на «протестующих», а затем задерживают их.
Один из школьников рассказал изданию «МБХ медиа», что ни учеников, ни их родителей, заранее не предупредили об учениях. По его словам, директор школы просто попросил учащихся выйти на улицу после окончания одного из уроков, а за день до этого школьников уведомили о том, чтобы они пришли на учебу в спортивной форме.
В самой школе журналистам подтвердили, что учения действительно проводились, не уточнив подробностей.
В Хорватии началось голосование на выборах президента. В стране работают более 6,5 тысяч избирательных участков. Они открыты с 7:00 по местному времени (9:00 мск) до 19:00 по местному времени (21:00 мск).
На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Фаворитами, по данным соцопросов, являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, бывший премьер-министр республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и певец и музыкант Мирослав Шкоро.
Согласно данным Избиркома Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают около четырёх миллионов избирателей, в том числе проживающих за рубежом.
Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней состоится второй тур. В нем примут участие два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.
Парламент Кубы назначил Мануэля Марреро Круса премьер-министром страны. Об этом сообщается в твиттере Национальной ассамблея народной власти. Кандидатуру Круса поддержали все 605 депутатов единогласно.
Мануэль Марреро Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года после его предшественника Фиделя Кастро. Ранее 56-летний Крус на протяжении 16-ти лет был министром туризма Кубы. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Мигель Диас-Канель.
В 1976 году на Кубе Кастро изменил Конституцию, он упразднили пост президента и премьера. Главой государства был председатель Государственного совета.
В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая восстановила должности президента и премьер-министра. В октябре президентом страны стал Мигель Диас-Канель.
Спасатели тушат огонь, охвативший полосу леса длиной около километра в высокогорной части Сухумского района самопровозглашенной республики Абхазия. По данным МЧС, пожар произошел в горах накануне, 21 декабря.
Тушение пожара осложнено в труднодоступной местности, куда из-за скал не может добраться техника, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухуми и Сухумского района Тимур Квициния.
Из-за чего произошел пожар, пока не уточняется, однако основной причиной называется неосторожное обращение с огнем, сообщает «Апсадгьыл-инфо».
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не рассматривает версию причастности бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к манипуляциям с пробами. Об этом «РИА Новости» сообщили в WADA. Организация подчеркнула, что придерживается решений, которые принял ее исполком 9 декабря.
Ранее Следственный комитет России обвинил Родченкова в дистанционном изменении данных лаборатории. Это, по утверждению следователей, было сделано в 2015-2016 годах с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и Германии.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Причиной стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Изменения в базу, за которые была наказана Россия, произошли после бегства Родченкова в США в 2015 году.
По данным WADA, крупное изменение в базе данных было сделано в июле 2016 года. Изменения в базу были внесены после того, как Московская лаборатория была опечатана Следственным комитетом. На следующий день после этого большое число файлов были удалены с 12 рабочих компьютеров лаборатории и жесткого диска сервера с базой данных. Множественные изменения зафиксированы также после восстановления Российского антидопингового агентства РУСАДА в конце 2018 года.
По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, партия «Грузинская мечта» и ее менеджмент не имеют никакого отношения - ни на официальном (формальном) уровне, ни на неофициальном, к группе, о которой говорится в официальном заявлении Facebook.
Мамука Мдинарадзе прокомментировал удаление неаутентичных учетных записей из Facebook, созданных в Грузии, постом в социальной сети. При этом Мдинарадзе пишет, что, по всей видимости, большинство аннулированных аккаунтов выражали поддержку власти.
«Видно, что большинство удаленных учетных записей поддерживали власти или распространяли негативную информацию о «Национальном движении» и его звеньях (что в принципе не представляет большого труда и не нуждается во лжи). В заявлении Facebook не говорится ни слова об антизападной или антиамериканской кампании, как это тиражируют «националы».
«Национальное движение» и его звенья на фоне последних событий внутри страны потерпели полное фиаско, потеряли сторонников, которые у них до сих пор оставались. После того, в последние несколько недель они истерически, персонально пишут негативную и ложную информацию с просьбами к конкретным представителям наших стран-партнеров, чтобы те сделали негативные комментарии о грузинских властях. В последние дни мы можем вспомнить одно или два таких заявления, отличающихся от заявлений западного официоза.
Кроме того, в последние недели весь их партийный актив (с их ботами-троллями и фейк-страницами) истерически делают репорты обо всех пользователях и страницах в Facebook, которые выражают поддержку правящим кругам и негативно пишут о «Национальном движении». Доказательством этому является то, что Facebook не удалил ни одного бота, фейк-страницу или фальшивый аккаунт «Национального движения», которые открыто занимаются дезинформацией и тиражируют язык ненависти», - пишет Мамука Мдинарадзе в социальной сети.
Как сообщает Общественный вещатель Грузии, социальная сеть Facebook удалила со своей платформы и Instagram в общей сложности 418 неаутентичных учетных записей, созданных в Грузии. Согласно заявлению Facebook, речь идет о фальшивых учетных записях, группах и страницах, которые в тесной координации друг с другом, пытались ввести в заблуждение местную аудиторию.
Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил агентству Reuters, что в Вашингтоне обеспокоены усилением конфликта в Ливии и растущим числом российских наемников в этой стране.
США по-прежнему признают ливийское Правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Серраджем. Вместе с тем Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения. Однако беспокойство США вызывает «обострение военного противостояния».
«В связи с ростом количества сообщений о силах «ЧВК Вагнера» и наемниках на местах мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его», – сказал собеседник, говоривший на условиях анонимности.
Рост сообщений о силах «ЧВК Вагнера» и наёмниках меняет общий вид конфликта и усиливает его
Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром так называемую Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, ОАЭ и, с недавних пор, российские наёмники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи. Этот вопрос обсуждался во время недавних переговоров госсекретаря Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова.
Помпео заявил, что военного решения этого конфликта не существует и что Вашингтон призвал другие страны не посылать оружие в Ливию. Госсекретарь напомнил Сергею Лаврову об эмбарго СБ ООН на поставку оружия в Ливию.
Представитель Госдепартамента добавил, что участие вагнеровцев не изменило расстановку сил в пользу Хафтара. «Это способствует конфликту, который ведет к гибели большего числа людей, к увеличению ущерба для гражданского населения, для инфраструктуры, аэропортов, больниц… Но в то же время мы не видим, что Хафтар побеждает», – добавил источник.
Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Глава российского газового монополиста Алексей Миллер заявил об этом журналистам накануне, 21 декабря.
«Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», - цитирует агентство «Интерфакс» слова Алексея Миллера.
РБК сообщает, что официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил: 2,9 миллиарда долларов будут выплачены Украине до конца 2019 года. Газпром также отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которую суд должен был рассматривать в начале 2020 года.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил агентству «Українськi Новини», что после получения денег от «Газпрома» Киев откажется от остальных претензий к «Газпрому» по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту, отметила «Немецкая волна»
Лицам, задержанным по делу о попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, предъявлено обвинение. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД Грузии. По их же информации, обвинение в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, кроме Т.Г. предъявлено еще одному лицу.
«По факту попытки умышленного убийства Цотне Гамсахурдия квалификация уточнена двоим из задержанных: Т.Г. 1991 года рождения и Г.С. 1991 года рождения. Их вина отягчена. Обвинения им предъявлены по подпункту «д» статьи 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц). Еще трем лицам: Т.К. 1990 года рождения, П.К. 1982 года рождения и К.Ч. 1973 года рождения предъявлено обвинение по 3-й части статьи 376 УК Грузии, что подразумевает несообщение об особо тяжком преступлении», - говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел.
По их же сообщению, МВД продолжает расследование.
Сторона защиты обжаловала решение Тбилисского городского суда, вынесенное в отношении следователя Марианны Чолоян, задержанной по факту принуждения 15-летнего Луки Сирадзе к даче показаний. Как заявила «ИнтерпрессНьюс» адвокат Марианны Чолоян Теона Гвазава, сторона защиты требует избрать для Чолоян меру пресечения в виде залога в размере 10 000 лари.
По заявлению адвоката, они указывают в жалобе и то, чтобы вместе с залогом для Марианны Чолоян были установлены и те дополнительные мероприятия, которые предполагаются Уголовно-процессуальным кодексом. Тбилисский апелляционный суд должен рассмотреть жалобу адвокатов в течение 72-х часов.
Марианну Чолоян накануне, 20 декабря, перевели из клиники в Руставское пенитенциарное учреждение №5. 19 декабря Тбилисский городской суд избрал для следователя меру пресечения в виде заключения под стражу.
Европейский Союз отреагировал на санкции США против газопровода «Северный поток-2». Как сообщает агентство DPA, сегодня, 21 декабря, в Брюсселе заявлено, что «ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом». Агентство на называет источник, сделавший это заявление.
Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы «Северный поток-2» работал прозрачно, «недискриминационным образом» и находился под надлежащим надзором, заявил источник.
С 2019 года в ЕС действуют четкие правила, регулирующие работу всех трубопроводов на европейском газовом рынке.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций, принятый Конгрессом и Сенатом США против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Как отмечается в документе, санкций приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке работ по укладке трубопровода «Северный поток-2». Власти Германии назвали санкции «вмешательством». Вместе с тем, в Берлине заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям, отмечает «Немецкая волна».
В Москве санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, были подвергнуты критике.
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