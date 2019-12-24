Залина Лалиева: Видео с избиением людей не имеет отношения к цхинвальской колонии

Глава Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия Залина Лалиева опровергла информацию о том, что видео с избиением людей, попавшее в Интернет, было снято в местах лишения свободы на территории республики. Об этом она заявила на пресс-конференции в Комитете информации и печати РЮО.



«С полной ответственностью могу заявить, что действия, которые были зафиксированы во время видеосъемки, не проходили в Управлении исполнения наказания, то есть, ни в колонии, ни в следственном изоляторе. Ничего не могу сказать о происхождении этого видео», - сказала министр.

По ее словам, события, которые происходили в колонии, были связаны с неповиновением со стороны спецконтингента. «Было нарушение правил внутреннего распорядка, мы говорили с заключенными неоднократно, проводили с ними профилактические беседы, но они настаивали на своем», - подчеркнула Лалиева.

Министр также опровергала информацию об избиении заключенных.

«Говорить о том, что осужденные попали в больницу в бессознательном состоянии это не соответствует действительности. Даже в те сложные дни мы не выходили за рамки действующего законодательства. По норме закона сотрудник УИС имеет право лично или в составе подразделения группы применять физическую силу для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудникам УИС, согласно закону», - сказала Лалиева.

По её словам, Минюст обратился с просьбой в МВД направить в ведомство сотрудников ОМОН.

«В связи с нарушениями уголовного-исполнительного кодекса и правил внутреннего распорядка- это массовое неповиновение, начальником Управления исполнения наказаний было принято решение направить письмо в МВД с просьбой оказания физической помощи, в УИН нет отрядов специального назначения, которые бы помогали в нештатных ситуациях. Был привлечен ОМОН. Что же касается применения физической силы? В целом, было физическое воздействие на спецкондингент и только к трем заключенным была применена физическая сила. Лишь только потому, что они оказали сопротивление сотрудникам исполнения наказаний. Но и в этом случае мы не перешли норму закона», - заключила она.