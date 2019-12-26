Национальный олимпийский комитет Грузии выявил лучших спортсменов

Национальный олимпийский комитет Грузии провел новогоднюю церемонию награждения победителей в номинациях, определенных НОК по лучшим спортивным результатам 2019 года.
Открытие 2019 года - олимпийской надеждой среди женщин стала молодая дзюдоистка Этер Липартелиани. Лука Майсурадзе завоевал такую же награду среди мужчин.
Лучшим молодым спортсменом 2019 года (до 23 лет) в игровых видах спорта стал Гога Битадзе. Мария Казакова и Георгий Ревия стали лучшими спортсменами 2019 года по зимним видам спорта. Георгий Иантбелидзе был признан лучшим тренером года. Георгий Тенадзе - лучшим тренером 2019 года в женском спорте.
Титул лучшей спортсменки года получила стрелок Нино Салуквадзе. Лучший спортивный менеджер - президент Федерации тяжелой атлетики Грузии Кахи Кахиашвили. Статус лучшей спортивной федерации 2019 года присвоен Национальной федерации борьбы Грузии. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал лучшим спортсменом-мужчиной 2019 года и получил 10 000 лари от «Банка Грузии». Такую же сумму от «Банка Грузии» получила спортсменка по фехтованию в колясках Ирма Хецуриани.
Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, перевернулся в Липецкой области – в результате ДТП погибли двое граждан Грузии, по меньшей мере, 15 пострадали, сообщает ТАСС.
По данным МЧС РФ, авария произошла сегодня вечером, 26 декабря, на 356-м километре трассы М-4 «Дон», недалеко от поселка Ярлукино Становлянского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой от ледяного дождя дороге, и автобус опрокинулся в кювет. В районном отделении чрезвычайной службы РИА Новости подтвердили, что все пассажиры и водитель являются гражданами Грузии. Всего в автобусе находилось 19 человек.
После аварии госпитализированы были восемь человек. Известно, что среди них есть пятилетний ребенок. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в детскую больницу города Елец. Еще двое пострадавших – в тяжелом состоянии, а трое - в состоянии средней тяжести.
В администрации Липецкой области заявили, что остальных пассажиров доставили в райцентр Становое «для обогрева и оказания помощи». Также они отмечают, что автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии. В ликвидации аварии задействованы порядка 50 сотрудников МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Народная артистка СССР, один из создателей московского театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87 году жизни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заведующей литературной частью театра Евгению Кузнецову.
Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей в театра «Современник» - первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой.
Среди ее ролей - Нюрка в «Вечно живых», Амелия в «Балладе о невеселом кабачке», Анна Андреевна в «Ревизоре», Марта в «Кто боится Вирджинии Вульф». С 61-го года работает в качестве режиссера. В 62-м дебютирует со спектаклем по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях», который просуществовал в репертуаре «Современника» почти 30 лет. С 1972-го года - главный режиссер «Современника», с 1982-го - художественный руководитель.
Волчек награждена званием Героя Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента России. Была депутатом Госдумы второго созыва, избравшись от движения «Наш дом — Россия».
Актриса и режиссер будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав созданного правительственного совета по спорту. При этом она не входит в состав аналогичного совета при президенте. Про руководителя фонда «Иннопрактика» известно, что она занималась акробатическим рок-н-роллом.
Тихонова упомянута в списке как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займется «выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам», связанных со спортом и физкультурой, сообщалось на официальном портале правительственной информации.
Совет возглавила заместитель главы правительства Ольга Голодец. В него включены несколько федеральных чиновников, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, несколько глав федераций и дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, представленная как организатор полумарафона.
Катерину Тихонову с 2014 года называют дочерью президента России Владимира Путина, он не комментирует эту информацию.
В Грузии в декабре зафиксировано и подтверждено лабораторно два случая смерти от вируса гриппа H1N1. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает телекомпания «Мтавари». По данным СМИ, во второй половине декабря случаи обращения к врачам из-за гриппа резко увеличились.
Между тем в Центре контроля заболеваний отмечают, что в обоих случаях смерти от гриппа у пациентов были хронические заболевания, и ни один из них не прошел антивирусную вакцинацию. Об этом в интервью Общественному вещателю сообщила глава отдела контроля заболеваний Хатуна Захашвили. По ее словам, эти пациенты были взрослыми людьми. Представитель центра не стала уточнять другие детали.
Амиран Гамкрелидзе, генеральный директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, также сообщил сегодня, что на данном этапе в Грузии распространены в основном два типа вирусов гриппа A и B, хотя распространенность вирусов типа B относительно невелика по сравнению с вирусами типа A (H1N1, H3N5).
Он подчеркнул, что государство обеспечило бесплатную вакцинацию 92 тысячам гражданам, входящим в группу риска, и медперсоналу. Еще около 30 тысяч человек сделали прививки в коммерческом секторе.
В декабре-январе прошлого года в Грузии бушевал вирус гриппа H1N1, так называемый «свиной грипп». От последствий этого вируса умерли 22 человека. По последним данным, количество заболевших составляло 104 случая на сто тысяч человек. Эпидемией считается, когда число заболевших на сто тысяч составляет 450 человек.
РПЦ разорвала общение с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II и отказалась поминать его в ходе службы. Такое решение принято в четверг на заседании Синода в Москве, сообщил в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда. Приходы русской церкви в Африке будут переданы под управление патриарха Кирилла.
В ноябре Феодор II, возглавляющий Александрийскую церковь, объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины. Он сам помянул предстоятеля украинской церкви Епифания (Думенко) в ходе службы, видеозапись литургии была выложена в фейсбуке.
В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Элладская православная церковь. Против это категорически выступает Русская православная церковь. Там считают, что Украина – каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ.
В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии. Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской и Элладской церквями. При этом в Москве заявили, что считают, что Александрийская церковь ПЦУ не признала, и что это личное решение Феодора II. Эту точку зрения объяснили тем, что решение не выносилось на заседании Синода Александрийской церкви. Москва планируют сохранить общение с иерархами, не поддержавшими своего патриарха.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно отклонили представление Генпрокурора о лишении депутата Дзамболата Медоева (Народная партия) депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела.
Вопрос обсуждался на последнем в 2019 году заседании сессии законодательного органа.
Как отметил глава Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов, прокуратора предъявляет Медоеву обвинение по статье 316 «Укрывательство особо опасного преступника». Сам депутат Медоев говорит, что обвинения в его адрес являются необоснованными.
«Обвинения, которые предъявляет мне прокуратура, что я якобы подвозил куда-то находившегося в розыске Андрея Кабисова, необоснованны. Они ссылаются на какие-то факты при содействии «Мегафон-Южная Осетия», с которыми я не согласен», - сказал Медоев, передает «Рес».
Парламентарии не сочли доводы прокуратуры убедительными.
Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский ответил на заявление первого зампреда комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрия Новикова о формате грузино-российских переговоров.
По словам Вольского, желание и стремление правящей команды создать более эффективный формат диалога с Россией не означает, что это должно произойти за счет Женевы.
«Любой формат переговоров требует определенных предусловий, однако я подчеркну, что у Женевы чрезвычайное значение, и наше желание и стремление создать более эффективный формат диалога не связано с тем, что это должно произойти за счет Женевы», - заявил Вольский.
Агентство «ИнтерпрессНьюс» напоминает, что Дмитрий Новиков откликнулся на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что все текущие переговоры имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру «Нормандского формата», где Грузия была бы представлена вместе с партнерами.
«Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях совершенно особая ситуация», - заявил Новиков.
Сегодня же заявление Зурабишвили прокомментировал и пресс-спикер президента России Дмитрий Песков. По его словам, формат отношений России и Грузии - двусторонний.
Соединённые Штаты разработали тактику кибератаки против России. Её применят в том случае, если Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, атака будет направлена против высокопоставленных российских чиновников, сотрудников спецслужб и крупных бизнесменов. Они получат письма с требованием прекратить вмешательство в выборы. В противном случае, Вашингтон угрожает опубликовать и использовать в своих целях конфиденциальную информацию о чиновниках и приближенных к Кремлю предпринимателях.
По данным The Washington Post, еще одна стратегия – распространение дезинформации для создания конфликтов внутри российской элиты.
Источники издания отмечают, что атака, по всей вероятности, не затронет президента России Владимира Путина. Это было бы "слишком провокационно", пишет The Washington Post.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
Пресс-спикер президента России прокомментировал инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании формата, аналогичного Нормандскому, который включает в себя Россию, Украину, Германию и Францию. По словам Дмитрия Пескова, «Нормандский формат» уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
«Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства», — заявил Песков.
«Грузия Online» напоминает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью передаче «Свободное видение» на Первом канале Грузии, говоря о Женевском формате и отношениях с Россией, заявила, что технические форматы отношений с Россией не приносят результатов, диалог и переговоры не означают уступок. Президент также отметила: «Мы должны говорить западным партнерам, что нам нужны форматы, похожие на Нормандский формат».
Подробнее о заявлении Зурабишвили - «Границы» грузинского президента
На заседании сессии парламента самопровозглашенной республики на должность председателя Национального банка был представлен Беслан Барателиа. По итогам тайного голосования постановление «О назначении Беслана Барателиа председателем Нацбанка Республики Абхазия» было принято единогласно, сообщает «Апсныпресс».
Депутаты также утвердили смету расходов на содержание Нацбанка в сумме 470,920 млн рублей, что на 21,500 млн меньше текущего года. Помимо этого парламентарии определили аудиторскую организацию, которая будет проводить внешний аудит Нацбанка.
Беслан Барателиа будет занимать пост главы Нацбанка следующие пять лет.
В дом к специальному корреспонденту "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) в четверг утром пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке бойцов СОБРа.
Корреспондента увезли в неизвестном направлении. Адвокат не знает, куда ему направляться для участия в допросе подзащитной.
Издание связывает следственные действия с публикацией материалов о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды, говорится в сообщении "Новой газеты".
В редакции выразили недоумение в связи с действиями правоохранительных органов и заявили, что "пока все это похоже на похищение".
У здания телекомпании «Кавкасия» члены гражданских движений «Измени» и «Позор» проводят акцию в поддержку телеканала. К телекомпании пришел и гендиректор «Мтавари архи» («Главного канала») Ника Гварамия.
По заявлению участников акции, налицо избирательное правосудие и они выражают солидарность всем тем телевидениям, на счета которых вчера наложили инкассо.
«Бидзина Иванишвили решил закрыть все те медиа-средства, которые расположены к нему критически. В то же время, мы видим избирательное правосудие потому, что у телекомпании, распространяющей государственный нарратив, несмотря на 60-миллионную задолженность, не возникает никаких проблем. А проблемы возникают у тех телевидений, которые освещают правду и говорят о создавшейся в стране критической ситуации», - заявил член движения «Измени» Дмитрий Бидзинашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Позднее участники акции переместятся от здания «Кавкасии» к телекомпании «ТВ Пирвели».
Для справки, на счета телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» наложено инкассо.
На участке Коби-Гудаури запрещено движение грузового автотранспорта. Об этом сообщает департамент патрульной полиции МВД Грузии.
«Из-за сильного снегопада движение на участке Коби-Гудаури (93-107 км) дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс от села Надибани (69 км) в направлении Ларса запрещено движение грузового автотранспорта, движение для остальных видов автотранспорта разрешено.
На месте находятся экипажи патрульной полиции и регулируют движение транспорта.
Мы призываем граждан следовать указаниям сотрудников патрульной полиции и максимально соблюдать правила дорожного движения», - заявляют в ведомстве, передает Грузия-Online.
43 процента россиян сочли 2019 год трудным для страны, ещё 15 процентов - очень тяжелым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились "Ведомости". Около трети респондентов назвали уходящий год в целом хорошим, 4 процента — очень удачным.
Личные оценки года оказались выше, отмечают социологи. Так 47 процентов россиян считают 2019 год хорошим для себя и своей семьи. Треть опрошенных назвали его трудным.
Самым тяжелым за десять лет для россиян был 2015 год: 75 процентов респондентов сочли его трудным и плохим для страны.
Ранее опрос "Левада-центра" показал, что 43 процента россиян заявили об изменении к худшему уровня жизни в 2019 году.
Самым важным событием уходящего года для россиян стала пенсионная реформа и её последствия, следует из опроса "Левада-центра". Так считают 44 процента респондентов. Второе и третье места заняли лесные пожары в Сибири (38 процентов) и летнее наводнение в Иркутской области (30 процентов).
Помимо природных катаклизмов участники опроса отметили также открытие железнодорожной части Крымского моста, участие России в войне в Сирии, допинговый скандал и гибель моряков на подлодке в Баренцевом море.
В список крупнейших событий, по мнению респондентов, попали также победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, пожар в соборе Парижской богоматери, убийства девочки в Саратове и аспирантки в Санкт-Петербурге, "московское дело", прекращение авиасообщения с Грузией, обсуждение законопроекта о домашнем насилии.
Согласно исследованию, которое подготовил фонд "Общественное мнение", среди главных российских событий названы открытие Крымского моста, вступление в силу закона о пенсионном возрасте, стихийные бедствия и спортивные происшествия. Важнейшие моменты года в мире, по мнению респондентов, — выборы нового украинского президента, пожар в Нотр-Дам, политика президента США Дональда Трампа.
В Управлении мусульман Грузии произошел раскол. После избрания нового муфтия Адама Шантадзе четверо сотрудников - советник муфтия Темур Горгадзе, руководитель пресс-службы Отар Надирадзе, глава издательства Гела Гогитидзе, руководитель отдела образования Резо Микеладзе покинули управление в знак протеста.
Уже бывший советник муфтия Давид Горгадзе и бывший глава отделения образования Резо Микеладзе заявляют, что Адам Шантадзе назначен СГБ и он не может выражать интересы мусульман. Именно это стало причиной их протеста.
«Конечно, он назначен СГБ, выборы муфтия должны были состояться полтора месяца назад, в этот период СГБ искала подходящего кандидата, членам Совета мусульман позвонили в час ночи, сам муфтий тоже ночью узнал, что его изберут. Эта организация основана СГБ и она ею управляет», - заявляет Темур Горгадзе.
Бывший и новоизбранный муфтии обвинения отрицают. По информации Общественного вещателя, муфтием Грузии стал Адам Шантадзе. Из 19 членов Совета мусульман его поддержали 13.
На счета грузинских телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» наложено инкассо. Как пишет в соцсети директор телекомпании «Кавкасия» Нино Джангирашвили, это практически означает остановку телевидения.
«Ну вот, пришло инкассо и наложено на мои счета. Спасибо правительству. Это практически означает остановку телевидения, поскольку организация никакую операцию осуществить не сможет. Еще раз напомню, что у телевидений Иванишвили – «Имеди», «Рустави 2» и «Маэстро» 55-миллионная задолженность перед бюджетом, и никто не собирается им из-за этого останавливать телевидение. Думаю, ничего больше и не нужно говорить. Все и так ясно», - пишет Джангирашвили.
Информацию подтверждают и в «ТВ Пирвели». Соответствующее заявление размещено на странице телеканала в Facebook.
По заявлению гендиректора телекомпании «Рустави 2» Пааты Салия, «это абсолютно безответственное действие, поскольку оно может помешать деятельности канала. Он призвал Минфин не прибегать в будущем к подобным мероприятиям. По его словам, менеджмент телекомпании постарается погасить текущие задолженности.
«Мы, менеджмент делает все для того, чтобы перед Новым годом канал не был парализован, однако еще раз заявляю, что 27-миллионная задолженность накопилась именно из-за того, что такую принципиальность как сейчас Минфин и Служба доходов не проявляли в условиях прежнего менеджмента, когда на протяжении лет накапливался этот долг. Они осуществляют такие действия сегодня, когда мы уже выплачиваем текущую задолженность, просто мы немного не уложились в срок. Исходя из этого, такое отношение для нас абсолютно неприемлемо. Призываю Минфин не прибегать в будущем к таким мероприятиям, и мы постараемся погасить текущие задолженности», - заявил Салия.
Вероятность обрушения собора Парижской Богоматери составляет 50%. Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, сообщает AP. Своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов, оставшихся в здании.
В среду к собору подвезли башенный кран. По данным французской газеты Le Parisien, с его помощью планируется извлечь из помещений собора возведенные еще до пожара технические сооружения. Также отмечалось, что убрать оставшиеся леса, необходимые реставраторам, без нанесения урона зданию, сложно.
Ранее в этом году Министерство культуры Франции заявило, что восстановительные работы в соборе не начнутся до конца 2020 года. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом предполагает, что реставрация будет завершена к 2024 году. Однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.
В 2019 году в соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия, со времен Французской революции, не проводилась рождественская служба.
Помимо хрупкости конструкций, нахождение в соборе опасно также из-за оставшейся там после пожара токсичной свинцовой пыли. Власти работают над ее устранением и оценкой связанных с этим рисков для здоровья.
15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате обрушились шпиль здания и крыша.
В Афганистане радикальная группировка «Талибан» похитила 27 активистов Народного движения за мир (PPM). Об этом сообщили местные чиновники и лидеры гражданского движения.
Активисты следовали из провинции Герат в Фарах на шести машинах, когда талибы остановили их и увезли в неизвестном направлении, уточняет Reuters. Полиция заявила, что пытается выследить похитителей. Движение «Талибан» произошедшее пока не комментировало.
Активисты РРМ проводят по стране манифестации, в ходе которых призывают стороны конфликта в Афганистане – талибов и афганское правительство – договориться о прекращении огня. Представители движения утверждают, что вооруженная группировка уже трижды похищала участников шествия за мир.
В июне талибы захватили 25 борцов за мир, следовавших в считающуюся опорным пунктом движения «Талибан» Муса-Калу (провинция Гильменд). Активисты рассчитывали там встретиться с боевиками. Задержанных отпустили спустя несколько дней.
Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает происходящие в Армении экономические реформы. По данным МВФ, экономические показатели Армении сильны благодаря здоровому росту, низкой инфляции, стабильной финансовой системе в условиях роста внешних резервов и более высоких доходов.
МВФ дал эту оценку в рамках первого подведения итогов выполняемости Арменией кредитного соглашения «Стенд-Бай» (Stand-By). Организация подчеркивает важность сохранения импульса реформ для улучшения собираемости доходов, в том числе для завершения реформ в сфере налогообложения имущества, сообщает Радио Азатутюн.
По оценке МВФ, усилия по улучшению управления посредством создания всеобъемлющей системы борьбы с коррупцией укрепят устойчивый и инклюзивный рост.
Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Дело возбуждено по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.
«В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», – отмечается в сообщении.
Поезд «Таврия» стал первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту через Керченский пролив. Поезд следовал по новому маршруту в объезд территории Украины и прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга сегодня утром, 25 декабря.
23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым. Он проехал в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе прокомментировал заявление президента Саломе Зурабишвили относительно границ Грузии. В частности, ее слова в эфире «Общественного вещателя» о том, что «у нас проблемные границы не только с конфликтными регионами, а и с Азербайджаном, и с Арменией».
По словам Бакрадзе, правящая команда зачастую объясняет заявления Зурабишвили ее несовершенным знанием грузинского языка или незнанием контекста, однако, то, что президент сказала о границах, по оценке Бакрадзе, «ни во что не укладывается».
«Сказал бы, что это большое невежество, однако, к сожалению, помимо невежества, это и фундаментально вредительство интересам Грузии. Потому что у России есть два аргумента, когда она работает в направлении признания оккупированных территорий Грузии в мире. Аргумент первый: мир должен признать Абхазию и Осетию потому, что грузины начали войну, грузины являются агрессорами и нужно стать рядом с абхазами и осетинами как с жертвами. Это то, о чем президент Грузии заявляла не раз, что, мол, Грузия начала войну. Российский аргумент номер два: какая разница, что написано на листке, какое значение уже имеет международное право. Существует де-факто реальность и в этой реальности Абхазия и Осетия – независимые соседи Грузии, как и Армения, Азербайджан и Россия. Это то, о чем вчера фактически заявила Зурабишвили», - отметил Бакрадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, категорическое требование «Европейской Грузии» заключается в том, чтобы «правительство Грузии потребовало официального дезавуирования этого заявления и официального заявления, что никаких границ у Грузии с оккупированными территориями нет».
В Красноярском крае предприниматель объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями. По его словам, с людьми можно делать "всё что угодно", в том числе и выселить.
За 45 домов и животноводческий комплекс бизнесмен просит 20 миллионов рублей, сообщает НТВ.
В конце 1980-х годов государство выделило деньги на возрождение села Васильевка, подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. Позже его руководитель получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а после неожиданно для всех стал полновластным хозяином села. По телефону представители собственника сначала заверили, что село продадут только в хорошие руки, а потом отказались комментировать ситуацию.
После того, как объявление о продаже Васильевки появилось на крупном интернет-сервисе, жители забеспокоились. Недавно они провели собрание в местном клубе. "То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят. А то приедут и спихнут под берег", - рассказал местный житель Василий Монгилёв. Кроме того, жители жаловались на поборы, которые были со стороны предпринимателя. В частности, жителям приходилось платить ему за заготовку сена и воду. Кроме того, у людей возникли проблемы с приватизацией жилья, зарегистрировать свои права смогли всего 15 человек и только через суд.
Однако местные власти заявили, что в Земельном кодексе России с 90-х годов произошли серьёзные изменения, а предприниматель в свое время не прошёл обязательную перерегистрацию. Суд отказал ему в продлении аренды, поэтому продавать ему нечего. Ему не принадлежат ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, ни тем более населенный пункт.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что после выхода материала руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления "тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета".
25 декабря подразделения МЧС самопровозглашенной республики Абхазия продолжают тушить лесные пожары в селе Акапа Сухумского района, в Ткварчельском и Гулрыпшском районах. Как сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия, к полудню пожар был потушен в Гагрском районе, но в других районах остаются очаги возгорания.
Тушение лесных пожаров осложняется особенностями рельефа – многие места труднодоступны и спасатели не могут добраться туда.
Основная причина пожаров – человеческий фактор, отмечает замминистра. Он связывает возгорания с «однодневными охотниками», которые проявляют безответственность, находясь в лесу. Те же, по его мнению, кто занимается охотой уже много лет, знают, как вести себя на природе и всячески стараются не допустить пожаров, так как огонь «уничтожит их хобби».
Гиндия добавил, что в тушении пожаров большое значение имеет помощь местных жителей:
«Местные жители помогают, но не очень активно. Мы делали объявление, обращались, но я думаю, если у тебя в селе пожар, ты должен прийти на помощь, когда видишь, что она нужна».
Тушение пожаров осложняется и сухой теплой погодой, нехарактерной для зимы. Спасатели ждут дождя, который, уверены они, потушит пожары в лесах Абхазии. Между тем, по прогнозам синоптиков кратковременные осадки в Абхазии ожидаются не раньше четверга, 26 декабря. Сильный же дождь пройдет только в пятницу, передает «Нужная газета».
Масштабный сбой в Интернете, парализовавший на несколько часов работу ряда российских авиакомпаний и аэропортов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета". Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.
В аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Нового Уренгоя, Салехарда и Ростова перестали работать системы регистрации пассажиров и багажа, а также бронирования и покупки билетов. Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную. Ранее сбои случались, но такого масштабного, по словам собеседника издания, не было.
В пресс-службе "Уральских авиалиний" подтвердили сбой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, из-за которого пассажиров трех рейсов частично регистрировали вручную.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России пока не ответило на запрос Ura.ru.
Учения "по кибербезопасности в Интернете" проводились 23 декабря. Замминистра связи Алексей Соколов назвал их успешными. Ранее он заявил, что задача учений – обеспечить надёжную работу Интернета в России при любых условиях и в любых обстоятельствах. "Ведомости" писали, что в ходе учений не удалось отразить больше половины атак.
Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.
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