Национальный олимпийский комитет Грузии выявил лучших спортсменов

В Красноярском крае предприниматель объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями. По его словам, с людьми можно делать "всё что угодно", в том числе и выселить.

За 45 домов и животноводческий комплекс бизнесмен просит 20 миллионов рублей, сообщает НТВ.

В конце 1980-х годов государство выделило деньги на возрождение села Васильевка, подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. Позже его руководитель получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а после неожиданно для всех стал полновластным хозяином села. По телефону представители собственника сначала заверили, что село продадут только в хорошие руки, а потом отказались комментировать ситуацию.



После того, как объявление о продаже Васильевки появилось на крупном интернет-сервисе, жители забеспокоились. Недавно они провели собрание в местном клубе. "То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят. А то приедут и спихнут под берег", - рассказал местный житель Василий Монгилёв. Кроме того, жители жаловались на поборы, которые были со стороны предпринимателя. В частности, жителям приходилось платить ему за заготовку сена и воду. Кроме того, у людей возникли проблемы с приватизацией жилья, зарегистрировать свои права смогли всего 15 человек и только через суд.

Однако местные власти заявили, что в Земельном кодексе России с 90-х годов произошли серьёзные изменения, а предприниматель в свое время не прошёл обязательную перерегистрацию. Суд отказал ему в продлении аренды, поэтому продавать ему нечего. Ему не принадлежат ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, ни тем более населенный пункт.



Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что после выхода материала руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления "тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета".