Украина заявляет, что ей впервые выплатили штраф за полёт над Крымом

Иностранная авиакомпания впервые выплатила Украине штраф за нарушение воздушного пространства над аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрмияINFORM, ссылаясь на ответ Госавиаслужбы Украины на запрос.

По данным агентства, штраф выплатила авиакомпания Euro-Asia Air из Казахстана. Утверждается, что в августе нынешнего года её самолёт пролетел над Крымом, полёты над которым власти Украины официально запретили в марте 2014 года после аннексии. В ноябре Госавиаслужба Украины наложила на авиакомпанию штраф в размере 136 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей). Как сообщается, авиакомпания из Казахстана добровольно выплатила его, став первой авиакомпанией, заплатившей Украине за нарушение запрета на полёты над Крымом.

Комментариев казахстанской авиакомпании пока нет.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Международные авиакомпании избегают пролётов над полуостровом. В то же время в Крым регулярно летают самолёты российских авиакомпаний. Ни одна из них не платила штрафы Украине, общий размер которых, как утверждается, уже достиг 13 миллиардов гривен. "В Госавиаслужбе надеются, что дело казахской авиакомпании станет прецедентом и приведёт к тому, что россияне тоже начнут погашать штрафы", – говорится в сообщении украинского агентства.