Президент о Важе Гаприндашвили: Ожидания наступающего нового года оправдались

«Власти Грузии готовы к углублению сотрудничества со Святым престолом», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария заявил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином.

По информации агентства «Новости-Грузия», Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.

Гахария отметил, что визит второго лица в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского является еще одним подтверждением высокого уровня отношений Грузии и Ватикана. На встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед страной, а также ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Премьер поблагодарил кардинала за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Пьетро Паролин поздравил премьера с освобождением врача Важи Гаприндашвили, которое, как отмечают в пресс-службе, стало возможно благодаря совместным усилиям правительства Грузии и международного сообщества.

Речь зашла и о процессе европейской интеграции Грузии. Гахария заявил, что данный вопрос является «краеугольным камнем внутренней и внешней политики Грузии», а также «необратимым выбором грузинского народа». В ходе переговоров упомянуты были и реформы, проводимые в Грузии.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Ватикана в сферах культуры и образования. Особо была отмечена программа, благодаря которой грузинские студенты могут получить стипендию Святого престола и продолжить изучение науки и религии в Риме, либо получить музыкальное образование в ведущих консерваториях Италии.