Зураб Абашидзе: Будет правильно, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа

«Многое сделано для того, чтобы как можно быстрее получить этот результат», - заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, прокомментировав освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснил Зураб Абашидзе, работа, связанная с освобождением Важи Гаприндашвили велась без лишнего ажиотажа и, по его словам, будет хорошо, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа.
«Я хочу поздравить семью г-на Важи Гаприндашвили, г-на Важу, с тем, что они встретят Новый год вместе. Мы, разумеется, все очень рады. Многое сделано для того, чтобы получить этот результат как можно быстрее. Мы задействовали международные рычаги, все, что у нас имеется с точки зрения международных контактов. В это были вовлечены наши западные партнеры. По поводу этой проблемы у меня состоялся разговор в Праге 28 ноября, максимально был использован Женевский формат, и мы делали это без лишнего ажиотажа. Если и сейчас будет меньше политического ажиотажа, на мой взгляд, это будет правильный подход. Мы должны смотреть вперед. Конечно, у нас много проблем, которые еще предстоит решить, и я думаю, будет лучше, если в будущем мы будем действовать при таком спокойном и деловом подходе», - заявил Зураб Абашидзе.
Cегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
Власти Филиппин заявили, что откажут во въезде в страну двум американским сенаторам и ужесточат условия въезда для граждан США в случае, если Вашингтон введет санкции против филиппинских официальных лиц, причастных к уголовному преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте.
По предложению сенаторов-демократов Ричарда Дурбина и Патрика Лихи ранее в бюджет США на 2020 год была включена поправка, которая предусматривает санкции против лиц, причастных к преследованию де Лимы. Она вела расследование массовых убийств на Филиппинах, которые власти и лично Дутерте оправдывали необходимостью жёстких мер по отношению к наркоторговцам. Её саму обвинили в причастности к наркоторговле и в 2017 году взяли под стражу. Правозащитники называют её преследование политически мотивированным.
Представитель Дутерте заявил, что Филиппины могут ввести визовый режим для граждан США.
Филиппины были американской колонией, а после получения независимости сохраняли тесные связи с Соединёнными Штатами. Вашингтон оказывает Маниле экономическую, военную и иную помощь. У миллионов граждан Филиппин есть родственники в Соединённых Штатах.
Родриго Дутерте известен эксцентричным поведением и шокирующими заявлениями – он утверждал, например, что лично убивал наркоторговцев. Оппозиция обвиняет его в авторитарных тенденциях.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, журналистами и другими участниками процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.
Ранее стало известно, что следствие решило не просить суд о продлении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян.
На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян из-за якобы выявленных нарушений.
Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершенном группой лиц. Крестине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, Марии – принудительное лечение. Их защита настаивает на смягчении обвинения.
«Приветствую освобождение врача Важи Гаприндашвили и его возвращение к семье в новогодний период», - так откликнулся посол ЕС в Грузии Карл Харцель в «Твиттере» на освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. «В то же время я хотел бы еще раз отметить, что важно немедленно предпринять шаги для открытия пунктов пропуска», - пишет в своем заявлении посол Евросоюза.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», Важа Гаприндашвили сегодня, 28 декабря, был освобожден из незаконного заключения. Сейчас он находится у себя дома в Тбилиси, с семьей. Гаприндашвили был задержан югоосетинскими властями по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы 9 ноября. Он не признавал вину и заявлял, что находится на территории Грузии. 20 декабря суд приговорил Гаприндашвили к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев.
Силовики накануне вечером, 27 декабря, пресекли пикет активиста и блогера Мехмана Гусейнова в поддержку рэпера Парвиза Гулузаде, вывезли его за город и избили, сообщил сегодня сам Гусейнов.
Как сообщает «Кавказский узел», рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был задержан 26 декабря и арестован на 30 суток по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.
Накануне поздно вечером несколько активистов провели в центре Баку акцию с требованием об освобождении рэпера. Они по одному разворачивали плакаты с лозунгом «Освободи Пастера!». Мехман Гусейнов вышел на пикет напротив здания МВД. Спустя несколько минут его задержали сотрудники полиции. Гусейнова отпустили через два часа.
Задержанный пожаловался на избиение. «Они уже в машине закрыли мне голову и стали избивать. Им пришел приказ везти меня в Локбатан и там избить в пустынной местности. Они привезли меня туда, высадили из автомобиля и повели в сторону от дороги. Шесть человек меня били. Они говорили: «Ты надоел уже», «Из-за тебя мы ночью не можем спать». Я даже сначала не понимал, за что меня задержали. Потом они стали говорить: «Где плакаты?», «Ты организатор?» Тогда я понял, что меня задержали из-за акции. Но я не был организатором. Они мне говорили: «чтобы мы тебя больше в центре не видели», - сообщил Гусейнов. По его словам, силовики снимали избиение на мобильный телефон.
Вернувшись в Баку около трех часов ночи, блогер пошел на медобследование в городской клинический центр. Врачи зафиксировали у Гусейнова шишки на голове и многочисленные синяки на теле. Одежда у блогера была порвана. Сопровождавшие его активисты снимали обследование Гусейнова на видео.
Гусейнов заявил, что будет жаловаться на силовиков. Он связал избиение не только с ночной акцией, но и со своим участием в муниципальных выборах, а также намерением баллотироваться в парламент. «Мы провели активную кампанию, люди массово голосовали за меня. Но они сфальсифицировали выборы. Мы подали жалобу в ЦИК. Думаю, что эта атака также связана с моим участием на парламентских выборах. Я выдвинул свою кандидатуру, и они хотят запугать меня. Но все тщетно, я продолжу свою деятельность, как прежде», - сказал Мехман Гусейнов.
«Власти Грузии готовы к углублению сотрудничества со Святым престолом», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария заявил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином.
По информации агентства «Новости-Грузия», Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.
Гахария отметил, что визит второго лица в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского является еще одним подтверждением высокого уровня отношений Грузии и Ватикана. На встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед страной, а также ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Премьер поблагодарил кардинала за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Пьетро Паролин поздравил премьера с освобождением врача Важи Гаприндашвили, которое, как отмечают в пресс-службе, стало возможно благодаря совместным усилиям правительства Грузии и международного сообщества.
Речь зашла и о процессе европейской интеграции Грузии. Гахария заявил, что данный вопрос является «краеугольным камнем внутренней и внешней политики Грузии», а также «необратимым выбором грузинского народа». В ходе переговоров упомянуты были и реформы, проводимые в Грузии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Ватикана в сферах культуры и образования. Особо была отмечена программа, благодаря которой грузинские студенты могут получить стипендию Святого престола и продолжить изучение науки и религии в Риме, либо получить музыкальное образование в ведущих консерваториях Италии.
В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, десятки получили ранения. Об этом агентству Reuters заявили в экстренных службах города.
По данным информационных агентств, на одном из пунктов пропуска был подорван начиненный взрывчаткой грузовик.
Член сомалийского парламента Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в твиттере, что при взрыве погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе четверо иностранцев. Из какой они страны – не уточняется.
При этом Мухаммед утверждает, что погибло более девяноста человек.
Мэр Могадишо Омар Филиш рассказал местной радиостанции, что в числе погибших – студенты университета Бенадир.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.
Франция завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает посольство Армении во Франции, президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон № 2019-1447, разрешающий ратификацию соглашения.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Из 28 стран-членов ЕС документ ратифицировали уже 20, в нескольких странах процесс ратификации подходит к завершению.
Доктор Важа Гаприндашвили дал первый комментарий после освобождения. По его словам, освобождение для него стало неожиданностью. Врач также поблагодарил всех, кто принял участие в процессе его освобождения.
«Вчера мне сказали, что 31 декабря будет апелляционный суд, пока я переполнен эмоциями и мне трудно что-то сказать. В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто принял близко к сердцу мою ситуацию, будь это правительство, парламент, полиция. Спасибо моей прекрасной жене и замечательным детям и всем, кто был рядом, большое всем спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.
Cегодня, 28 декабря, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на освобождение врача Важи Гаприндашвили в распространенном в соцсети заявлении.
«Ожидания наступающего нового года оправдались и распространилась особенно радостная информация! Поздравляю всех с освобождением Важи Гаприндашвили, поздравляю его семью и близких, и всю Грузию! Окрепла и наша надежда на будущее!», - пишет президент.
Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в субботу выступил с заявлением, в котором рассказал о подробностях освобождения гражданина Грузии Важи Гаприндашвили.
В КГБ утверждают, что находясь под следствием Гаприндашвили сотрудничал с правоохранительными органами, неукоснительно соблюдал режим содержания под стражей.
"В ходе судебного заседания принес извинения "за причиненные своими действиями неудобства", поблагодарил осетинский народ "за комфортное содержание. После вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту РЮО с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном", - подчеркнули в ведомстве.
В комитете подчеркнули, что принимая во внимание то, что незаконный переход де-факто границы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики и исходя из гуманных соображений, президент принял решение о помиловании Гаприндашвили и его передаче в Грузию.
"Власти республики полагают, что указанный жест доброй воли возымеет должное моральное воздействие на организаторов провокаций на югоосетино-грузинской границе", - заключили в КГБ, передает агентство "Рес".
Посол России в Варшаве Сергей Андреев накануне, 27 декабря, был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против «исторических инсинуаций» Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на «сталинском историческом нарративе» и пропаганде тоталитаризма.
МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина - которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.
Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была «жесткая, но вполне корректная». Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».
Врач Важа Гаприндашвили освобожден. Информацию об этом «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии», - сообщают в СГБ.
На данный момент Важа Гаприндашвили находится в здании департамента полиции Шида Карли. По завершению соответствующих процедур правоохранители доставят Гаприндашвили в Тбилиси.
В Гори находится заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности. По заявлению Ираклия Антадзе, здоровье Важи Гаприндашвили в нормальном состоянии, врач чувствует себя хорошо и скоро его доставят в Тбилиси.
Антадзе рассказал об освобождении доктора:«Важа Гаприндашвили свободен. Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Служба государственной безопасности с первого же дня была включена в это дело, в ежедневном режиме функционировала «горячая линия». Разумеется, к этому процессу были подключены соответствующие государственные ведомства, в результате координированных и неутомимым усилий которых, а также, конечно же, в результате помощи наших международных партнеров, достигнут результат, очевидцами которого мы сегодня стали», - заявил Антадзе.
28-30 декабря состоится первый визит в Грузию кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (глава правительства) Ватикана. Это второе лицо в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского.
Паролин представляет сразу две ипостаси: с одной стороны, он – высокопоставленный иерарх Римско-католической церкви, с другой – глава правительства государства, представленного в качестве полноправного члена почти во всех международных организациях. Исходя из этого, в программе трехдневного визита госсекретаря значатся как встречи с руководством Грузии, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.
Как сообщили журналистам в апостольской нунциатуре (посольстве Ватикана) в Тбилиси, официальный прием в честь Паролина состоится сегодня вечером, 28 декабря, в здании тбилисского сакребуло (горсовета). В ходе встреч с представителями властей, он обсудит вопросы двусторонних отношений, национальные и региональные проблемы.
Вместе с митрополитом Горийским и Атенским Андреем, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили кардинал отправится к де-факто границе, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной Грузии. В этот день Паролин побывает и в селе Церовани, где находится поселение вынужденно перемещенных лиц. Известно, что кардинал проведет встречу с членами семьи грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже три месяца остается в цхинвальской тюрьме.
В Тбилиси Паролин побывает в местном центре благотворительной католической организации «Каритас». Кардинал также встретится со всеми тремя представителями своих конфессий в Грузии - армянской, ассирийско-курдской и латинской.
Важнейший аспект поездки католического иерарха – развитие экуменического диалога. Кардинал проведет встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и другими церковными архиепископами. Как отмечает Общественный вещатель, это «станет еще одним выражением братских отношений между Католической и Грузинской православными церквями».
По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, в преддверии Нового года, в целях безопасности закрывается единственный пункт пропуска на де-факто границе с Грузией.
«С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Карзман». Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме», - говорится в сообщении ведомства, передает информагентство «Рес».
Соединенные Штаты предупредили компании, участвующие в сооружении газопровода «Северный поток-2», что у них есть время до 20 января для сворачивания работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В отношении компаний, которые будут вести работы после этого срока, могут быть введены санкции в соответствии с недавно принятым законом об оборонном бюджете США на 2020 год, один из разделов которого посвящен энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Закон предусматривает санкции против компаний, которые предоставляют суда для укладки труб для «Северного потока-2» на глубине более 100 футов (около 30 метров). Госдепартамент будет следовать букве закона, говорится в заявлении ведомства. Президент Дональд Трамп подписал закон 20 декабря. С этого момента госсекретарь Майк Помпео должен будет в течение 60 дней предоставить в Конгресс отчет, в котором будут перечислены компании, нарушающие требования закона, после чего теоретически им должно быть дано 30 дней на завершение операций. Однако в Госдепартаменте ожидают, что они «немедленно продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию участия» в проекте.
Закон не предусматривает санкций непосредственно против газопровода или подрядчиков его строительства, в числе которых компании из России и ряда европейских стран. Его действие относится именно к укладке труб на дне моря. Однако в разъяснении Госдепартамента говорится, что все компании, участвующие в проекте, должны «внимательно изучить», какие последствия он может иметь для их деятельности.
В документе также изложены основные причины, по которым США и еще целый ряд европейских союзников выступают против создания газопровода по дну Балтийского моря.
Прежде всего, как подчеркивает «Голос Америки», «Северный поток-2» поддерживает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Россия пытается не допустить более тесной интеграции Украины с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти территорию Украины для газового транзита в Европу, в результате чего Киев может лишиться значительных доходов, получаемых страной за счет транзита российского газа, и увеличит уязвимость Украины в отношении российской агрессии., говорится в разъяснении Госдепартамента.
Соединенные Штаты также выступают против увеличения зависимости Европы от поставок российского природного газа и за диверсификацию энергетических поставок. «Целью США является остановка строительства «Северного потока-2» - говорится в заявлении, где также подчеркивается, что США последовательно выступали против строительства газопровода из России в Германию в течение многих лет.
Украина через год или два сможет добиться ухода российских сил из Донбасса, заявил в интервью украинским журналистам временный поверенный в делах США, посол Уильям Тейлор. По его словам, решение проблемы Крыма нуждается в «значительно более длинных сроках».
Самый сложный вопрос по Донбассу – это передача границы. Как считает посол Тейлор, можно найти компромиссное решение, по которому россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам, передает из Киева «Голос Америки».
Уильям Тейлор подтвердил, что разделяет позицию, которую неоднократно высказывала украинская сторона: выборы не могут состояться там, где находятся русские [солдаты] и пока россияне контролируют границу.
Американский дипломат считает, что санкции – работают и «действительно являются болезненными». Поэтому, по его мнению, нужно готовить путь, который позволит России выйти из Донбасса, «сохранив лицо».
«Голос Америки», со ссылкой на «Европейскую правду», сообщает, что 1 января 2020 года Уильям Тейлор завершит работу на Украине и отбудет в Вашингтон.
Президент Чехии Милош Земан рассматривает возможность отмены своего визита в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Земан раздражен реакцией российского МИДа на то, что власти Чехии считают 21 августа важным днем для своей страны. Именно в тот день в 1968 году советские войска во главе войск союзников оккупировали территорию союзной Чехословакии.
«Недавно я принял приглашение президента Путина приехать в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне, а теперь вот уже подумываю: стоит ли туда вообще ехать. Или – поехать, но предложить им уже перевернуть эту страницу истории», – сказал Земан в интервью местной газете.
Законопроект об установлении памятного дня 21 августа как Дня памяти жертв вторжения советских и союзных войск в Чехословакию в 1968 году был подписан Земаном в середине декабря. Российские дипломаты назвали одобрение закона «большим разочарованием».
Суд в Ставрополе приговорил к одному году и пяти месяцам колонии-поселения участника протестной акции в Магасе Мустафу Вышегурова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство РАПСИ.
Прокуратура требовала для Вышегурова год и три месяца. Следствие считает, что участник митинга бросил в сотрудника полиции камень. Вышегуров признал вину, ему зачтется пребывание в СИЗО, и он должен выйти на свободу в январе 2020 года.
По информации «Медиазоны», в отношении еще одного участника протестов в Ингушетии, Мусы Мальсагова, возбуждено новое уголовное дело об организации экстремистского сообщества. С апреля он находится под арестом по делу об организации применения насилия, опасного для жизни представителей власти.
26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против передела границ с Чечней, демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски.
26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР.
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили произвел важные кадровые изменения в своем ведомстве. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. Приказом Гарибашвили на должность заместителя командующего Силами обороны и начальника Генерального штаба назначен Георгий Матиашвили - бригадный генерал, командующий Западного направления.
Генерал-майор Заза Чхаидзе освобожден с позиции начальника Генерального штаба Сил обороны и назначен заместителем командующего Силами обороны. Еще один заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Шалва Джабахидзе освобожден от занимаемой должности и назначен военным представителем Грузии в ОБСЕ в Вене.
Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя «Великий поход-5». За стартом ракеты с космодрома на острове Хайнань в Южно-Китайском море следили тысячи местных жителей. Запуск транслировался в интернете.
В Китае надеются, что новый запуск послужит быстрому развитию национальной космической программы и, в частности, программы межпланетных перелётов. Официальные китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут испытываться ключевые технологии в интересах будущих миссий.
Пекин планирует запуск в следующем году зонда к Марсу и в 2022 году начало создания обитаемой космической станции на околоземной орбите. В ноябре этого года китайские специалисты сообщили о завершении испытаний марсианского посадочного модуля.
Первый китайский астронавт совершил орбитальный полет вокруг Земли в 2003 году, через 40 лет после Советского Союза и США. В последнее время правительство Китая вложило огромные средства в развитие космической индустрии, сообщает AFP.
После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри, - об этом говорится в заявлении, опубликованном телекомпанией «Кавкасия». Как отмечено в заявлении, это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Как заявляют в телекомпании, это дает Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку.
«После сегодняшней встречи с министром финансов нам стало ясно, что: власть ставит лояльные к ней телекомпании «Имеди», «Маэстро», «Рустави-2» в тепличные условия, и намерено практически простить им 55-миллионную задолженность перед бюджетом, путем реструктуризации этой задолженности и формально перераспределив ее на 10 лет, чтобы не создать дискомфорт этим каналам и сохранить их рыночное преимущество;
все решения, касающиеся задолженностей телеканалов и их изъятия, принимаются без каких-либо формальных оснований или документации, путем неформальных сделок, при полном игнорировании законодательства и Конституции, а также нарушении принципов равенства и конкуренции;
инкассо, наложенное на счет телекомпании «Кавкасия» служило не декларированному принципу «все должны платить налоги», а помехам работе телекомпании «Кавкасия», у которой на данном этапе нет средств для разового погашения задолженности и продолжения функционирования. Инкассо, наложенное на наш счет, означает, что со следующей недели телекомпания не сможет нормально функционировать.
После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри. Это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Этим мы даем Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку и в понедельник с утра снять инкассо со счетов телекомпании «Кавкасия»», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Собрание Тбилисского муниципалитета (сакребуло) утвердило бюджет столицы на 2020 год. Проект бюджета поддержали 33 депутата. Представляя документ, мэр столицы Каха Каладзе коснулся инфраструктурных проектов, осуществленных в 2019 году, и отметил также, что начатые проекты завершатся в будущем году. Оппозиция бойкотировала заседание и не присутствовала на нем.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», бюджет Тбилиси на 2020 год определен в размере 1 миллиарда 300 миллионов лари. Основными направлениями бюджета будут инфраструктурные проекты, а также социальное направление и здравоохранение.
Согласно рейтингу The Bloomberg Billionaires Index, в 2019 году состояние грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили выросло на 525 миллионов долларов США.
Он занимает 371 место из 500 в указанном рейтинге. Состояние председателя партии «Грузинская мечта» в 2019 году составило 5,52 млрд долларов. Он единственный представитель Грузии, вошедший в этот список.
Согласно рейтингу Bloomberg, самый высокий показатель Бидзина Иванишвили продемонстрировал в 2013 году. Тогда его совокупные активы оценивались в 6,40 миллиардов долларов.
Агентство посчитало, что на средства Иванишвиои можно было бы приобрести 4,47 миллионов унций золота и 104 миллиона баррелей сырой нефти. Состояние грузинского миллиардера равняется 0,0307% ВВП США.
Иностранная авиакомпания впервые выплатила Украине штраф за нарушение воздушного пространства над аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрмияINFORM, ссылаясь на ответ Госавиаслужбы Украины на запрос.
По данным агентства, штраф выплатила авиакомпания Euro-Asia Air из Казахстана. Утверждается, что в августе нынешнего года её самолёт пролетел над Крымом, полёты над которым власти Украины официально запретили в марте 2014 года после аннексии. В ноябре Госавиаслужба Украины наложила на авиакомпанию штраф в размере 136 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей). Как сообщается, авиакомпания из Казахстана добровольно выплатила его, став первой авиакомпанией, заплатившей Украине за нарушение запрета на полёты над Крымом.
Комментариев казахстанской авиакомпании пока нет.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Международные авиакомпании избегают пролётов над полуостровом. В то же время в Крым регулярно летают самолёты российских авиакомпаний. Ни одна из них не платила штрафы Украине, общий размер которых, как утверждается, уже достиг 13 миллиардов гривен. "В Госавиаслужбе надеются, что дело казахской авиакомпании станет прецедентом и приведёт к тому, что россияне тоже начнут погашать штрафы", – говорится в сообщении украинского агентства.
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