Зураб Абашидзе: Будет правильно, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа

«Многое сделано для того, чтобы как можно быстрее получить этот результат», - заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, прокомментировав освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».

Как пояснил Зураб Абашидзе, работа, связанная с освобождением Важи Гаприндашвили велась без лишнего ажиотажа и, по его словам, будет хорошо, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа.

«Я хочу поздравить семью г-на Важи Гаприндашвили, г-на Важу, с тем, что они встретят Новый год вместе. Мы, разумеется, все очень рады. Многое сделано для того, чтобы получить этот результат как можно быстрее. Мы задействовали международные рычаги, все, что у нас имеется с точки зрения международных контактов. В это были вовлечены наши западные партнеры. По поводу этой проблемы у меня состоялся разговор в Праге 28 ноября, максимально был использован Женевский формат, и мы делали это без лишнего ажиотажа. Если и сейчас будет меньше политического ажиотажа, на мой взгляд, это будет правильный подход. Мы должны смотреть вперед. Конечно, у нас много проблем, которые еще предстоит решить, и я думаю, будет лучше, если в будущем мы будем действовать при таком спокойном и деловом подходе», - заявил Зураб Абашидзе.

Cегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.