Государственный секретарь Ватикана рассказал о своих впечатлениях о Грузии

Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин признался, что очарован культурой и религиозными традициями грузинского народа. Об этом кардинал сообщил на приеме, организованном в его честь в тбилисском сакребуло, передает агентство «Новости-Грузия».

Пьетро Паролин, который является вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского, впервые посещает Грузию. В рамках своего трехдневного визита государственный секретарь уже провел встречи с премьер-министром Георгием Гахария и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе. Также кардинал побывал у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, а уже в Тбилиси познакомился с врачом Важей Гаприндашвили.

Он передал привет от Папы Франциска, напомнив, что во время визита в Тбилиси осенью 2016 года глава Римско-католической церкви говорил, что благодаря своим традициям и многовековой истории, Грузия смогла занять особое место в лоне европейской цивилизации. Кардинал также подчеркнул, Ватикан был одним из первых членов международного сообщества, признавшим независимость Грузии и открывшим в Тбилиси свою дипломатическую миссию – апостольскую нунциатуру.

Пьетро Паролин добавил, что и сегодня Святой престол полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, в том числе, на международных форумах.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поблагодарил Пьетро Паролина за визит. Министр отметил, что за последние десятилетия исторические отношения Грузии и Ватикана стали еще интенсивнее, особенно, по культурному и политическому направлениям. Залкалиани добавил, что подтверждением этого стал как визит в Грузию Папы Франциска, так и Папы Иоанна Павла II в 1999 году.

Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года. Послом Грузии в Святом Престоле с 2014 года является Тамара Грдзелидзе, а нунцием Ватикана в Тбилиси с 2012 года - Марек Сольчинский.

Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.