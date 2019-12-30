Анна Джабаури: Цотне Гамсахурдия перевезут в одну из зарубежных клиник

По заявлению супруги Цотне Гамсахурдия Анны Джабаури, ведутся переговоры о переводе Гамсахурдия в зарубежную клинику. По ее словам, к этому процессу подключены министерство здравоохранения и МИД.
«Ничего конкретного в связи с транспортировкой Цотне сказать не могу, так как уточняются какие-то детали, и в ближайший период мы будем знать, когда конкретно его перевезем. Мы наверняка намерены его перевезти, но это зависит не только от нас. Речь шла о двух-трех странах, в конце говорилось о Турции, но пока еще не уточнено наверняка, так как ведутся переговоры», - сказала Анна Джабаури, передает ИнтерпрессНьюс.
Напомним: Цотне Гамсахурдия был ранен 19 декабря. 21 декабря, задержанным: Петре Купарадзе, Торнике Кватадзе, Георгию Сологашвили, Кахе Чхетиани и Тато Гарибашвили было официально предъявлено обвинение. Одному из задержанных - Георгию Сологашвили - обвинение переквалифицировано с несообщения о преступлении на статью о попытке убийства. По обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной группой лиц, обвиняются два лица, за несообщение о преступлении – три.
Украина передала России Артура Денисултанова (он же Артур Курмакаев, Кринари и "Динго"), который обвинялся в покушении на Адама Осмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева, воюющего против пророссийских сепаратистов на востоке страны. Об этом вечером 29 декабря сообщают украинские СМИ, в частности, со ссылкой на экс-депутата Игоря Моссийчука.
"26 декабря Подольским судом столицы из-под стражи был освобожден личный киллер Рамзана Кадырова - Артур Кринари "Динго" которого ураинские правоохранители обоснованно подозревают в покушении на убийство Амина Окуева и Адама Осмаева", - написал Мосийчук в Facebook.
В свою очередь, ряд украинских журналистов приводят полный список переданных России людей.
"Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, - чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, - сегодня в числе прочих отправился по обмену в ДНР, а оттуда уедет на родину в Россию", - написала на своей странице в Facebook украинская журналистка Екатерина Сергацкова.
Отмечается, что с Денисултанова сняли обвинения за три дня до обмена. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда.
Напомним, покушение на Осмаева и его супругу Амину Окуеву было совершено 1 июня 2017 года. Кринари представился им журналистом, а потом попытался убить их, однако Окуева успела его нейтрализовать, ранив киллера.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на последнем в этом году заседании правительства подвел итоги. Он назвал проблему безработицы самым большим вызовом экономики страны:
«Рабочие места крайне большой вызов для страны и, конечно, мы все хорошо понимаем, что сегодня мы не ликуем, однако работаем более концентрировано и мы должны сказать, что нашим главным партнером в создании рабочих мест является, конечно, грузинский бизнес. Главной задачей нашего правительства является сильный грузинский бизнес, сильные грузинские компании, которые создают новые рабочие места, именно поэтому мы активизировали, углубили отношение с бизнесом», — заявил Гахария, передает "Грузия-Online".
Премьер считает, что у страны довольно хорошие цифры экономического роста: по данным за десять месяцев, в Грузии экономический рост превысил 5%. Рост прямых иностранных инвестиций за третий квартал составил 80%, однако нужно много работать, чтобы партнеры страны максимально увидели привлекательность Грузии.
Премьер-министр Грузии также подчеркнул, что количество туристов в этом году превысило девять миллионов. При этом зимние курорты страны – Местиа, Гудаури, Годердзи, Бакуриани – в этом сезоне готовы принять новых гостей.
Гахария также отметил, что в течение последних нескольких месяцев правительство начало процесс ускоренной приватизации – это сто объектов, которые постоянно будут в списке министерства экономики. Они дают возможность активировать те активы, которые до этого не принимали участие в экономической жизни стран. По его словам, за месяц было продано 28 объектов, что превышает около 45 миллионов лари (более 15,7 миллионов долларов).
Премьер назвал важным системную регистрацию земли сельскохозяйственного назначения, начать которую планируется с 2020 года. По его словам, в течение трех лет данная проблема будет урегулирована и земля, как одна из основных экономических активов, будет полностью включена в экономическую жизнь и оборот страны.
Государственный проект «Производи в Грузии», по словам преьмера, будет развиваться и в 2020 году, при этом «дойдет почти до каждой грузинской семьи и распространится на регионы». Правительство поддержит любого гражданина, который готов взять на себя ответственность стать производителем.
Гахария также назвал «крайне важной» реформу образования. По его словам, ни один успех, ни в политической, ни в экономической жизни, не может быть устойчивым, с долгосрочной перспективой развития, если не будет создана сильная и современная система образования.
«Иначе наша молодежь, наши дети не смогут быть конкурентоспособными в рамках глобальной конкуренции. Поэтому системная реформа образования, которую правительство начало в 2019 году, продолжится и будет приоритетным в течение 2020 года, особенно в плане среднего и профессионального образования», — подчеркнул Гахария.
Крайне важным назвал Гахария продолжение реформирования правоохранительной системы. Гахария уверен, что победа над криминалом не будет иметь никакой цены, если не будут защищены стандарты прав человек. Поэтому в 2020 году должно быть продолжено реформирование следственной системы, чтобы повысить качество расследований.
В 2020 году будет активизирована работа совета и секретариата по правам человека и данный вопрос станет одним из приоритетных в течение следующего года, отметил глава правительства.
Что касается социального обеспечения, то, по словам Гахария, у государства есть обязанность заботиться о незащищенных слоях общества. Согласно бюджету, лица с ограниченными возможностями первой и второй группы получат повышение к пенсии в раземере 20 лари (около 7 долларов). Пенсионеры старше 70 лет получат повышенную на 30 лари пенсию (около 10 долларов). Пенсия граждан, достигнувших 70 лет и проживающих в высокогорье, составит 300 лари в месяц (около 105 долларов). Педагогам, работающим на полную ставку в течение года, увеличат зарплату на 300 лари.
По словам Гахария, бюджет 2020 года ориентирован на граждан и особенно на те слои общества, которые нуждаются в особой помощи. Это дети, заслуженные пенсионеры, врачи, учителя, правоохранители и солдаты. В соответствии с бюджетом этого года, повышенные зарплаты получат учителя детских садов и школ, врачи скорой помощи и сельские врачи, солдаты, полицейские, а также работники сферы культуры.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли законопроект о бюджете на 2020 год во втором окончательном чтении.
Как передает "Абхазия-Информа", представила проект бюджета председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Из 29 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании сессии, 20 проголосовали за данный вариант бюджета. Три депутата не голосовали вообще.
Шесть оппозиционных депутатов – Батал Айба, Лаша Ашуба, Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Инал Тарба и Юрий Хагуш - в знак протеста покинули зал заседаний.
В воскресенье вечером, 29 декабря неизвестные обстреляли в селе Бзыбь Гагрского района жилой дом. Пострадавших нет.
"29 декабря примерно в 19:50 мск в поселке Бзыбь Гагрского района совершен обстрел домовладения гражданина Тамаза Барцица. По указанию министра внутренних дел Абхазии Рауля Смыра личный состав Гудаутского райотдела внутренних дел и управления внутренних дел по Гагрскому району, оперативный состав подразделений центрального аппарата МВД подняты по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД самопровозглашенной республики Абхазия, передает "Абхазия-Информ".
Правоохранительные органы принимают меры по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.
Как сообщил ТАСС, источник в силовых структурах республики, дом, подвергшийся обстрелу, принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.
Тамаз Барциц проходил по делу о покушениях на бывшего президента республики Александра Анкваба, но в 2017 году был оправдан за недоказанностью его причастности к совершению преступления.
В результате столкновения в районе Ылгаза в Турции автобуса Тбилиси-Стамбул и трайлера погиб один гражданин Турции, пострадали трое.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИДе Грузии, по имеющейся на данный момент информации, у остальных - 21 человек - отмечаются легкие повреждения.
«О происшествии информированы консульские учреждения в Анкаре и Стамбуле. Они находятся на оперативной связи с правоохранительными структурами Турции и в эти минуты получают информацию о лицах, пострадавших в результате ДТП. По имеющейся к этому времени информации, погиб один гражданин Турции и тяжело пострадали 3 гражданина. Что касается остальных 21 человека, по имеющейся на данном этапе информации, у них отмечаются легкие повреждения. Гражданство устанавливается», - заявляют в МИДе.
Автобус выполнял рейс из Тбилиси в Стамбул. По данным турецких СМИ, в нем в основном находились граждане Грузии.
Суд в Китае приговорил учёного Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 миллиона юаней (около 430 тысяч долларов) по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека. Об этом говорится в решении суда, передаёт ТАСС.
В ноябре прошлого года Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений его метода до сих пор нет.
После этого национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке законности экспериментов Хэ Цзянькуя. Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованным, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества.
В январе 2019 года власти Китая признали незаконным проведённый Хэ Цзянькуя эксперимент по редактированию ДНК ещё нерождённых детей. Согласно результатам расследования, учёный подделал сертификат комиссии по этике для проведения своей работы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение передать в рамках обмена пленными с пророссийскими сепаратистами бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве участников протестов на Майдане в 2014 году. По словам Зеленского, это политическое решение и условие обмена "всех на всех".
Об этом президент Украины заявил на брифинге в аэропорту Борисполя после прибытия самолета с 76 освобожденными .
"Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это – главное", — сказал Зеленский. Он пообещал журналистам, несмотря на освобождение "беркутовцев", довести до конца дело об убийствах на Майдане.
В воскресенье, 29 декабря прошел обмен пленных и удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Украинской стороне передали 76 человек, Украина передала пророссийским сепаратистам 124 человека, в том числе 5 бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александр Маринченко обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам во время протестов Евромайдана в феврале 2014 года.
Их освобождение вызвало протесты со стороны украинской оппозиции.
"Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным", – написал по поводу происходящего обмена украинский режиссер Олег Сенцов в фейсбуке.
Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин признался, что очарован культурой и религиозными традициями грузинского народа. Об этом кардинал сообщил на приеме, организованном в его честь в тбилисском сакребуло, передает агентство «Новости-Грузия».
Пьетро Паролин, который является вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского, впервые посещает Грузию. В рамках своего трехдневного визита государственный секретарь уже провел встречи с премьер-министром Георгием Гахария и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе. Также кардинал побывал у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, а уже в Тбилиси познакомился с врачом Важей Гаприндашвили.
Он передал привет от Папы Франциска, напомнив, что во время визита в Тбилиси осенью 2016 года глава Римско-католической церкви говорил, что благодаря своим традициям и многовековой истории, Грузия смогла занять особое место в лоне европейской цивилизации. Кардинал также подчеркнул, Ватикан был одним из первых членов международного сообщества, признавшим независимость Грузии и открывшим в Тбилиси свою дипломатическую миссию – апостольскую нунциатуру.
Пьетро Паролин добавил, что и сегодня Святой престол полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, в том числе, на международных форумах.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поблагодарил Пьетро Паролина за визит. Министр отметил, что за последние десятилетия исторические отношения Грузии и Ватикана стали еще интенсивнее, особенно, по культурному и политическому направлениям. Залкалиани добавил, что подтверждением этого стал как визит в Грузию Папы Франциска, так и Папы Иоанна Павла II в 1999 году.
Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года. Послом Грузии в Святом Престоле с 2014 года является Тамара Грдзелидзе, а нунцием Ватикана в Тбилиси с 2012 года - Марек Сольчинский.
Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.
Сегодня, 29 декабря, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путины и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщается на сайте Kremlin.ru.
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, говорится в сообщении.
Во время телефонного разговора оба президента обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на ФСБ о задержании двух человек, которые якобы намеревались совершить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.
Оба президента со времени вступления Трампа в должность встречались лично не менее шести раз, включая саммит «Большой двадцатки» в Осаке в июне этого года. Тогда Трамп, появившись перед журналистами, ожидавшими информации из первых рук о ходе беседы, сказал: «не ваше дело».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили издаст акт о помиловании заключенных к Рождеству. Об этом сегодня, 29 декабря, заявили в пресс-службе президентской администрации. Обычно акты о помиловании президент издает перед Новым годом. В администрации Зурабишвили заявляют, что в этот период «помилования не планируется», и «освобождение части заключенных произойдет только перед Рождеством».
Рождественский акт о помиловании станет первым после скандала, разразившегося четыре месяца назад, сообщает агентство «Новости-Грузия». Осенью администрация президента разработала указ «О правилах помилования». До вступления в силу с проектом документа ознакомили главу Минюста Грузии Тею Цулукиани и спикера парламента Арчила Талаквадзе. В указе установлены критерии рассмотрения дел осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Условия помилования осужденных за менее тяжкие преступления упрощены.
Согласно новым правилам, количество актов помилования значительно сократится. Свои полномочия Зурабишвили будет использовать только в случае особенных и индивидуальных дел. Кроме того, отныне до принятия окончательного решения о помиловании, Зурабишвили будет проводить повторные консультации по каждому делу с соответствующим государственным ведомством и специалистами данной области. Последнее нововведение – это специальная электронная программа по делопроизводству помилования заключенных. Она будет задействована в течение следующего года, до 1 января 2021 года.
Главная интрига рождественского акта президента связана с протоиреем Георгием Мамаладзе - фигурантом скандального «дела о цианиде». Священнослужителя обвиняют в попытке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. Осенью 2017 года его приговорили к девяти годам тюрьмы.
На заседании 31 октября Священный Синод Грузинской православной церкви решил обратиться к президенту Грузии с просьбой о помиловании Мамаладзе. Официально ходатайство было направлено президенту 8 ноября. Решится ли Зурабишвили выполнить эту просьбу, до сих пор неизвестно. Ранее она заявляла, что опасается «общественных волнений», и поэтому подойдет к рассмотрению вопроса «очень осторожно».
Российские сенаторы были подключены к процессу освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили из цхинвальской тюрьмы. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, внимание к судьбе осужденного грузинского врача привлекла экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Как известно, в начале декабря Бурджанадзе посещала Москву с рабочим визитом и провела встречу с Косачевым, заместителем главы российского МИД Андреем Руденко, а также другими представителями органов исполнительной и законодательной власти. «Обещал ей [Бурджанадзе] по мере возможности оказать содействие в решении проблемы – при том, разумеется, понимании, что речь идет о правоохранительной и судебной системах другого государства. Работали вместе с коллегами из других ветвей российской власти, равно как и по каналам межпарламентского общения с Южной Осетией», - написал Косачев в Facebook.
Он выразил благодарность Буржданадзе, отметив, что доволен тем, что в деле Гаприндашвили «удалось найти решение, не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения» Тбилиси и Цхинвали. Накануне о «положительной роли» Косачева и Руденко в деле Гаприндашвили заявила сама Бурджанадзе. Она намекнула и на то, что рассматривает освобождение грузинского врача как собственную победу. Вчера же вице-спикер парламента Грузии, депутат от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили заявила, что Гаприндашвили был освобожден в результате их активности.
Гаприндашвили оставался в заключении 49 дней. Утром 28 декабря его освободили на основании акта президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. В грузинских СМИ уже второй день обсуждают версии о том, кто именно повлиял на решение югоосетинских властей.
По некоторым данным, об освобождении Гаприндашвили с Бибиловым договаривалась оперная певица Вероника Джиоева. Солист Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Гоча Датусани утверждает, что по просьбе супруги Гаприндашвили с Джиоевой связался всемирно известный бас Паата Бурчуладзе.
По другой версии, об освобождении Гаприндашвили ходатайствовало руководство Федерации борьбы Грузии. Как известно, спортсмены и тренеры национальной сборной поддерживают дружеские отношения со своими осетинскими коллегами, передает агентство «Новости-Грузия».
Согласно позиции официального Тбилиси, освободить Гаприндашвили удалось благодаря беспрецедентной поддержке международного сообщества и работе властей Грузии. На протяжении последних месяцев данный вопрос обсуждался во всех форматах, предусматривающих диалог с российской стороной. С требованиями об освобождении незаконно задержанного врача регулярно выступали западные партнеры страны и международные организации.
В Москве, в здании театра «Современник» на Чистопрудном бульваре в центре города, прошло прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Режиссер умерла 26 декабря в возрасте 86 лет.
Церемонию открыл народный артист России Сергей Гармаш. На ней присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, друзья режиссера и поклонники ее таланта.
Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей «Современника» – первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой, затем стала режиссером, а затем возглавила театр.
Она награждена высшими государственными наградами, государственной премией СССР и Премией президента России, званием народного артиста СССР и театральной премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.
С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни личный состав подразделений Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия с 30 декабря по 8 января включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий Приказ подписал глава МВД Раули Смыр.
Как отмечается в сообщении, размещенной на сайте ведомства, сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков. При организации патрулирования городов и районов особое внимание уделяется местам массового посещения людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений, правительственных зданий, всех дорожно-транспортных направлений.
Кроме того, круглосуточная, посменная работа будет обеспечена нарядами милиции на сухумской площади Свободы, у главной елки. Парк дорожно-патрульной службы столичного Управления внутренних дел будет усилен экипажами взвода специального сопровождения УГАИ МВД.
Отделы Госавтоинспекции и патрульные наряды районных органов внутренних дел в новогодние праздники также будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме, передает информагентство «Апсныпресс».
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Вокзальная площадь». Об этом сообщили в пресс-службе «Тбилисской транспортной компании». По информации телеканала «Рустави 2», 30-летний мужчина попал под удар входившего на станцию поезда. Мужчина выжил и был госпитализирован, однако его состояние критическое.
После происшествия на месте были мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Чтобы поднять пассажира с путей, сотрудники метрополитена отключили напряжение.
В течение получаса метрополитен работал с перебоями, от станции «Дидубе» в направлении станции «Театр Ахметели» поезда передвигались зонально. К этому времени движение полностью восстановлено.
Власти Украины и пророссийские сепаратисты на востоке страны начали обмен пленными и удерживаемыми лицами. Он проходит сегодня, 29 декабря, на контрольно-пропускном пункте под Горловкой в Донецкой области.
О подъезде автобусов к пропускному пункту сообщил украинский канал Эспрессо-ТВ, о начале процедуры обмена сообщил офис президента Украины и ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека сепаратисткой «ДНР» Дарью Морозову.
По данным Морозовой, сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.
Договоренность об обмене была достигнута на саммите глав Франции, России, Украины и Германии в Париже 9 декабря. Предполагается, что он пройдет в формате «всех на всех».
Это первый обмен с 2017 года. Тогда Киев передал самопровозглашенным республикам 273 человек, сепаратисты - 73 человека.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда накануне вечером, 28 декабря, изменила меру пресечения пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД Украины «Беркут» на обязательство о явке. Их обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам на Майдане в феврале 2014 года. Спецназовцы включены в список на обмен пленными и удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Из СИЗО должны быть освобождены трое бывших сотрудников «Беркута» - бывший заместитель командира киевского батальона спецподразделения Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Еще два человека - Сергей Тамтура и Александр Маринченко содержались под домашним арестом.
Накануне вечером у здания СИЗО, где содержатся трое «беркутовцев», началась акция протеста. У ворот изолятора собрались около 200 человек. Они попытались построить баррикаду из скамеек и мусорных баков. На место прибыли сотрудники Национальной гвардии Украины и спецназа, сообщало «Громадское телевидение».
Утром акция протеста продолжается, активисты пытаются блокировать выезд из СИЗО, передает «Укринформ».
Предполагается, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и украинскими сепаратистами, о котором договорились в начале декабря, должен состояться сегодня днем.
Президента Армении Армена Саркисяна прооперировали за рубежом. Об этом сообщает, со ссылкой на пресс-службу президента, Радио Азатутюн.
Согласно сообщению, в ближайшие дни Армен Саркисян будет проходить постоперационную реабилитацию.
В Стамбуле несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб. Большинство участников акции – живущие в Турции сирийцы. Они скандировали антипутинские лозунги, в частности, «Убийца Путин, убирайся из Сирии!»
Сирийское наступление при поддержке России привело к исходу многих тысяч беженцев из Идлиба. Эта провинция на северо-западе Сирии – последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада, сообщает Би-би-си.
Обстрелы города Идлиб с конца ноября регулярно ведут сирийские войска. Им оказывает поддержку российская авиация. В середине декабря сирийская армия начала наземное наступление на позиции вооруженных противников Асада в этой провинции. Наступление также ведется при поддержке российской авиации.
И Дамаск, и Россия отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей, заявляя, что воюют против экстремистов. Количество беженцев исчисляется, по данным ООН, более чем 235 тысячами человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.
Президент США Дональд Трамп на днях призвал Россию, Сирию и Иран прекратить нанесение ударов по мирным жителям Идлиба.
«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения – я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», – заявил на пресс-конференции Важа Гаприндашвили. По его словам, он не мог в заключительном слове не выразить благодарность местному населению.
«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения. Возможно, с самого начала я выбрал неправильный путь, поскольку ел только хлеб и яйца, никакую другую тюремную еду там я не ел. Были только те передачи, которые приходили от местного населения на мое имя и я хочу еще раз поблагодарить их за то, что побеспокоилось из-за меня и хочу принести большие извинения за то, что их из-за меня побеспокоили. Именно эти слова я сказал там и, возможно, их по-своему интерпретировали. Я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», - сказал Гаприндашвили.
По заявлению Гаприндашвили, он отправился на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия, чтобы навестить больного. Как заявил Важа Гаприндашвили на пресс-конференции, по некоторым причинам он не может назвать имя и фамилию пациента.
«Одной из основных причин этого было повидать моего больного, извините, к сожалению, не могу назвать фамилию и место, где он жил, потому что у этого человека возникнут проблемы. Я пошел, скорее, чтобы посмотреть, о помощи можно говорить в меньшей степени, я не могу сказать, кто это был. Когда меня задержали российские пограничные части, там уже я сказал, что хотел посмотреть церковь в селе Монастери», - заявил Важа Гаприндашвили.
Кроме того, освобожденный из заключения врач поблагодарил всех за поддержку. «Всем большое спасибо, я немного нервничаю. Но это неудивительно, я не привык к публичным выступлениям... Всем большое спасибо за поддержку. К сожалению, у меня было немного информации. Всего дважды удалось посмотреть телевизор, и то ловил только Первый канал. Один раз была передача по цхинвальскому телевидению, небольшую информацию я получал из местных газет. Я знал, что будет поддержка, но такой поддержки я действительно не ожидал, всем большое спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
«Я написал прошение о помиловании вчера вечером, около 7 часов, но в нем я вину не признавал, как это было с самого начала», – заявил на пресс-конференции освобожденный из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия Важа Гаприндашвили.
«Моей позицией было с первого дня, и я ее не менял, что я не покидал границ Грузии, потому что я знаю, что значит пересекать границу... В этом году мне довелось побывать примерно в семи странах. Я знаю, что значит пересекать границу, как это происходит. Я с самого первого дня, были ли это российские пограничники, или сотрудники цхинвальской милиции, говорил, что не покидал территорию Грузии, я нахожусь на оккупированной Россией территории Грузии», – заявил Важа Гаприндашвили.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
Президент России Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2020 года этот показатель составит 12 тысяч 130 рублей в месяц, на 7,5 процентов больше уровня 2019 года.
Законом предусмотрено, что ежегодно устанавливаемый с 1 января минимальный размер оплаты труда не только должен быть равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но и может превышать эту величину.
Согласно данным Статистического управления Европейского союза на июль 2019 года, самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран ЕС – в Болгарии, 286 евро, самая высокая – в Люксембурге, 2071 евро.
Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин побывал у де-факто границы, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной части Грузии. В поездке в регион Шида-Картли Паролина сопровождала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, а также митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава).
Делегация побывала в селе Гугутианткари Горийского района. В августе текущего года российские военные установили там заграждения, чтобы обозначить де-факто границу. Из-за процесса бордеризации две местные семьи вынуждены были разобрать свои дома, и без того поврежденные во время войны 2008 года, и отказаться от пользования приусадебными участками.
Государственный секретарь Ватикана также посетил поселок Церовани Мцхетского муниципалитета, где проживают семьи вынужденных переселенцев. «Его визит сюда – это еще одно выражение твердой поддержки Святым престолом территориальной целостности и суверенитета Грузии… Они были подключены к процессу оказания помощи вынужденно перемещенным лицам, пострадавшим после войны 2008 года», - сказала Цихелашвили.
Она отметила, что Паролина детально проинформировали о закрытии проходных пунктов на де-факто грузино-югоосетинской границе и фактах незаконных задержаний. «Сегодня главный посыл нашего населения, беженцев ко всему миру, к Папе Римскому и его представителям – это желание мира, мирное преодоление этого конфликта, гуманитарные решения и окончание тех мучений, которые для этих людей стали фактически каждодневным бременем», - сообщила госминистр. Цихелашвили также выразила уверенность в том, что Святой престол поможет Грузии в преодолении тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в зоне конфликта.
Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Власти Филиппин заявили, что откажут во въезде в страну двум американским сенаторам и ужесточат условия въезда для граждан США в случае, если Вашингтон введет санкции против филиппинских официальных лиц, причастных к уголовному преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте.
По предложению сенаторов-демократов Ричарда Дурбина и Патрика Лихи ранее в бюджет США на 2020 год была включена поправка, которая предусматривает санкции против лиц, причастных к преследованию де Лимы. Она вела расследование массовых убийств на Филиппинах, которые власти и лично Дутерте оправдывали необходимостью жёстких мер по отношению к наркоторговцам. Её саму обвинили в причастности к наркоторговле и в 2017 году взяли под стражу. Правозащитники называют её преследование политически мотивированным.
Представитель Дутерте заявил, что Филиппины могут ввести визовый режим для граждан США.
Филиппины были американской колонией, а после получения независимости сохраняли тесные связи с Соединёнными Штатами. Вашингтон оказывает Маниле экономическую, военную и иную помощь. У миллионов граждан Филиппин есть родственники в Соединённых Штатах.
Родриго Дутерте известен эксцентричным поведением и шокирующими заявлениями – он утверждал, например, что лично убивал наркоторговцев. Оппозиция обвиняет его в авторитарных тенденциях.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, журналистами и другими участниками процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.
Ранее стало известно, что следствие решило не просить суд о продлении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян.
На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян из-за якобы выявленных нарушений.
Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершенном группой лиц. Крестине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, Марии – принудительное лечение. Их защита настаивает на смягчении обвинения.
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