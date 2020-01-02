На Северном Кавказе в 2020 году проведут более 40 военных учений

Россия и Украина подписали соглашения, которые позволят продолжить транзит газа в Европу после 31 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе "Газпрома". Договоренности, достигнутые после пяти дней почти круглосуточных переговоров, являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон, заявил глава российского газового концерна Алексей Миллер.

На завершение переговоров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в фейсбуке он написал, что Украина благодаря соглашениям получит более семи миллиардов долларов в течение пяти лет.

Со стороны Киева подписи под пакетом документов поставили "Нафтогаз Украины","Оператор газотранспортной системы Украины" и Минюст страны, со стороны Москвы – "Газпром".

"Газпром" и "Нафтогаз" заключили безотзывное соглашение, по которому стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга. В документе также говорится, что они откажутся от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.

Кроме того, "Нафтогаз" стал компанией-организатором транзита и должен забронировать мощности газотранспортной системы Украины на 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет. В 2020 году через Украину, согласно договоренностям, будут прокачивать 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, в заключенном договоре содержится выгодное для Украины условие "качай или плати". До этого времени закупки газа у "Газпрома" покрывались выгодным для России принципом "бери или плати", - написал Витренко в фейсбуке.